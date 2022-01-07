Франция и Германия инициируют встречу в нормандском формате в течение следующих недель, - Макрон
Франция и Германия инициируют очередную встречу в нормандском формате уже в течение нескольких последующих недель, для поиска путей урегулирования ситуации вокруг Украины, что важно для всей архитектуры европейской безопасности.
Об этом сегодня в Париже в ходе пресс-конференции по итогам встречи с коллегией Еврокомиссии для представления приоритетов французского председательства в Совете ЕС на следующие полгода заявил президент Французской республики Эммануэль Макрон, сообщает корреспондент Укринформа. Трансляция пресс-конференции велась на мультимедийном портале ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы предложим наш общий взгляд на архитектуру европейской безопасности, и мы уже это делаем в текущей ситуации, например, в случае с Украиной. Это нормандский формат. С канцлером Шольцем (федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. – Ред.) мы предложили провести еще одну встречу на протяжении следующих недель… Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", – сказал президент Макрон.
Он добавил, что одним из приоритетов французского председательства в Совете ЕС станет завершение работы над стратегическим компасом ЕС, который должен определить приоритеты развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны.
"У нас есть общая позиция в Европе относительно необходимости действовать более скоординированно. У нас есть общие подходы относительно (оборонной. – Ред.) промышленности, относительно совместных проектов, которые мы будем продвигать вперед. Это будет укреплять нашу стратегическую автономию, даст возможность иметь мощную европейскую оборону и большую техническую и технологическую автономию. Это абсолютно ключевое направление", – подчеркнул президент Франции.
Как уже сообщалось, в последний раз лидеры нормандской четверки проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва.
Пожалуйста, подождите...
а потім - по ситуації, але маємо бути напоготові
опять фсеаниадинакавыи?
Только какие это друзья?!
Немцы друзья что нам поставки проплаченного оружия заблокировали?
Или микрон который давит на нас, в надежде что мы начнем выполнять минские в одностороннем порядке?
Вероятно они хотят встречи в желании засрать мозг ишаку, возможно в надежде подписать очередную хрень и подтолкнуть его (нас) к сдаче и капитуляции.
Скормить хотят кацам Украину, в надежде что людоед угомонится.
1)Повне мовчання МЗС
2)Публічну підтримку дій казахстанського диктатора депутатом від партії влади, Шевченко
3)Пресинг СБУшниками казахстанських опозиціонерів які зараз в Україні.
Станом на зараз Україна діє як союзна Московії держава!? (с)
Михаил Лосев
Много раз говорил и писал: совок обречён! Вопрос времени.
Удачно ушла Прибалтика, развалился соцлагерь, с болью вырываются Грузия и Молдова, с войной - Украина.
Попытались Беларусь и Казахстан…
Самым страшным и кровавым будет выход из совка самой России.
А узнать мы сможем об этом только по факту, или в самую последнюю очередь.
Її потрібно запам'ятати і повторювати всім нашим "переговорникам" на заклики до діалогу з терористами ЛДНР!
....