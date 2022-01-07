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переговоры (4780) нормандская четверка (1596) Макрон (1172) Шольц Олаф (851)

Франция и Германия инициируют встречу в нормандском формате в течение следующих недель, - Макрон

Франция и Германия инициируют встречу в нормандском формате в течение следующих недель, - Макрон

Франция и Германия инициируют очередную встречу в нормандском формате уже в течение нескольких последующих недель, для поиска путей урегулирования ситуации вокруг Украины, что важно для всей архитектуры европейской безопасности.

Об этом сегодня в Париже в ходе пресс-конференции по итогам встречи с коллегией Еврокомиссии для представления приоритетов французского председательства в Совете ЕС на следующие полгода заявил президент Французской республики Эммануэль Макрон, сообщает корреспондент Укринформа. Трансляция пресс-конференции велась на мультимедийном портале ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы предложим наш общий взгляд на архитектуру европейской безопасности, и мы уже это делаем в текущей ситуации, например, в случае с Украиной. Это нормандский формат. С канцлером Шольцем (федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. – Ред.) мы предложили провести еще одну встречу на протяжении следующих недель… Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", – сказал президент Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшие дни будет еще один разговор с Путиным, - Макрон

Он добавил, что одним из приоритетов французского председательства в Совете ЕС станет завершение работы над стратегическим компасом ЕС, который должен определить приоритеты развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны.

"У нас есть общая позиция в Европе относительно необходимости действовать более скоординированно. У нас есть общие подходы относительно (оборонной. – Ред.) промышленности, относительно совместных проектов, которые мы будем продвигать вперед. Это будет укреплять нашу стратегическую автономию, даст возможность иметь мощную европейскую оборону и большую техническую и технологическую автономию. Это абсолютно ключевое направление", – подчеркнул президент Франции.

Как уже сообщалось, в последний раз лидеры нормандской четверки проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва.

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Топ комментарии
+20
"Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились." Аль Капоне
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07.01.2022 15:20
+10
Реакція України на події в КЗ
1)Повне мовчання МЗС
2)Публічну підтримку дій казахстанського диктатора депутатом від партії влади, Шевченко
3)Пресинг СБУшниками казахстанських опозиціонерів які зараз в Україні.
Станом на зараз Україна діє як союзна Московії держава!? (с)





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07.01.2022 15:55
+7
І що навіть зермаків позвуть ?
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07.01.2022 15:35
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"Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились." Аль Капоне
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07.01.2022 15:20 Ответить
Нехай спробують. ВАЗеліну не сподобається, нехай згадає як Порошенко хотів піти на поступки.
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07.01.2022 15:43 Ответить
українська "нормандськая четвьорка" збирається в неділю на Михайловській !

а потім - по ситуації, але маємо бути напоготові
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07.01.2022 15:55 Ответить
сцылочки где?про поступки порошенка
опять фсеаниадинакавыи?
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07.01.2022 16:02 Ответить
перестань болтать своей ерундой - ЦН не порнхаб !
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07.01.2022 16:07 Ответить
Хтось вже мабуть забув серпень 2015. Яка влюдей коротка пам'ять. Не ліпи кумирів.
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07.01.2022 16:43 Ответить
Согласен с вами на все 100 - вероятно уже договорились...
Только какие это друзья?!
Немцы друзья что нам поставки проплаченного оружия заблокировали?
Или микрон который давит на нас, в надежде что мы начнем выполнять минские в одностороннем порядке?
Вероятно они хотят встречи в желании засрать мозг ишаку, возможно в надежде подписать очередную хрень и подтолкнуть его (нас) к сдаче и капитуляции.
Скормить хотят кацам Украину, в надежде что людоед угомонится.
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07.01.2022 23:38 Ответить
макроша копытцами стучит- на носу выборы, нужны победы во внешней политике для плебеса
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07.01.2022 15:23 Ответить
Знову придумають чергову формулу якогось придурка і будуть вічно обєзпокоєни. Мужності не хватає послати куйла на хрін, загнати цю скотину у стоїло
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07.01.2022 15:24 Ответить
Або допоможіть зброєю або йдіть лісом, а піддакувати Путіну можна й не збираючи Нормандський формат.
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07.01.2022 15:33 Ответить
І що навіть зермаків позвуть ?
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07.01.2022 15:35 Ответить
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07.01.2022 15:54 Ответить
Реакція України на події в КЗ
1)Повне мовчання МЗС
2)Публічну підтримку дій казахстанського диктатора депутатом від партії влади, Шевченко
3)Пресинг СБУшниками казахстанських опозиціонерів які зараз в Україні.
Станом на зараз Україна діє як союзна Московії держава!? (с)





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07.01.2022 15:55 Ответить
Формула Штангеншлюхера. Путинские ***чки собирают встречу. Как бы им отмазаться и задобрить ***** в надежде что их он не тронет. До идиотов до сих пор не дошло что в их государствах целая армия мигрантов и немного нацистов которых поднять против коренных Путину как два пальца обоссать + антифа и им подобные выродки. Все против всех и Гермашка утонет в крови за пару дней. Идиоты.
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07.01.2022 16:00 Ответить
Будут высказывать озабоченность по Казахстану...
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07.01.2022 16:03 Ответить




Михаил Лосев



Много раз говорил и писал: совок обречён! Вопрос времени.
Удачно ушла Прибалтика, развалился соцлагерь, с болью вырываются Грузия и Молдова, с войной - Украина.
Попытались Беларусь и Казахстан…
Самым страшным и кровавым будет выход из совка самой России.
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07.01.2022 16:04 Ответить
Посовещались в кремле с ****** и теперь просють приехать ЗЕ завизировать подписью? А не пошли бы вы нах. Не дадим сделать вам из Украины Беларашку и Казахстан
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07.01.2022 16:15 Ответить
Самое печальное что этот тупой клоун может договориться, и все подписать, и без нашего согласия.
А узнать мы сможем об этом только по факту, или в самую последнюю очередь.
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07.01.2022 23:20 Ответить
Українським можновладцям потрібно вчитись. Ось цю фразу сказав президент Казахстану Токаєв: "За кордоном висловлюються заклики сторонам провести переговори для мирного вирішення проблем. Яка дурість, які можуть бути переговори зі злочинцями, із вбивцями".
Її потрібно запам'ятати і повторювати всім нашим "переговорникам" на заклики до діалогу з терористами ЛДНР!
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07.01.2022 16:24 Ответить
только Будапешт!!!! и Вашингтон и Лондон за, нужно только включится!Ё!!! и с Макроном и По Будапешту, всё нужно пробывать, под лежачий камень вода не течёт!!!!!
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07.01.2022 16:38 Ответить
після відвідин німецько- французьких бугалтерів рашистської каси, можна і зустріч з Україною провести,щоб запропонувати їй в черговий раз, повернутися в рашистсьу "говєнь" на умовах окупанта
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07.01.2022 17:53 Ответить
на хера они нам надо? Откроем границы ДЛЯ ВСЕХ кто ищет приюта как беженец... и писец этим озабоченным.
....
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07.01.2022 22:12 Ответить
нахера та встреча... хватит сопли жевать... политика прекращается в дешевую проституцию... поставили ультиматум - 5 дней на освобождение оккупированных территорий и Крыма, передача границ погранвойскам Украины... не выполнили в течение этого времени, врубили одновременно всевозможные санкции, включая обрезание СВИФТа, запрет на ведение любых торговых операций, запрет на вход в порты суден под расийскими флагами, запрет въезда любого транспорта, заморозить счета страны, являющейся агрессором и спонсором терроризма и т.п. и пусть думают... но это надо делать, а не "проявлять обеспокоенность", "встречаться"... более того, увидели, что союзниками Украины являются США и Великобритания, а не германия, ссыканувшая снайперские винтовки продать... а у украинских спецслужб с ожиревшими животами и мозгами ума не хватило порешать вопрос по другому...
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08.01.2022 07:14 Ответить
 
 