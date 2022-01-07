Франция и Германия инициируют встречу в нормандском формате в течение следующих недель, - Макрон

Франция и Германия инициируют очередную встречу в нормандском формате уже в течение нескольких последующих недель, для поиска путей урегулирования ситуации вокруг Украины, что важно для всей архитектуры европейской безопасности.

Об этом сегодня в Париже в ходе пресс-конференции по итогам встречи с коллегией Еврокомиссии для представления приоритетов французского председательства в Совете ЕС на следующие полгода заявил президент Французской республики Эммануэль Макрон, сообщает корреспондент Укринформа. Трансляция пресс-конференции велась на мультимедийном портале ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы предложим наш общий взгляд на архитектуру европейской безопасности, и мы уже это делаем в текущей ситуации, например, в случае с Украиной. Это нормандский формат. С канцлером Шольцем (федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. – Ред.) мы предложили провести еще одну встречу на протяжении следующих недель… Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", – сказал президент Макрон.

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Он добавил, что одним из приоритетов французского председательства в Совете ЕС станет завершение работы над стратегическим компасом ЕС, который должен определить приоритеты развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны.

"У нас есть общая позиция в Европе относительно необходимости действовать более скоординированно. У нас есть общие подходы относительно (оборонной. – Ред.) промышленности, относительно совместных проектов, которые мы будем продвигать вперед. Это будет укреплять нашу стратегическую автономию, даст возможность иметь мощную европейскую оборону и большую техническую и технологическую автономию. Это абсолютно ключевое направление", – подчеркнул президент Франции.

Как уже сообщалось, в последний раз лидеры нормандской четверки проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва.