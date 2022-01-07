Активы "Прямого" и "5 канала" все же арестовали: Адвокат Порошенко обнародовал выписку из постановления суда
Адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.
Об этом Головань сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Не арестовывали, лгут, активы "Прямого" и "5 канала". Вот же скриншот Постановления об аресте, а ниже скриншот прокурорского ходатайства, которое Ее честь Бортницкая в свое постановление вместе с ошибками и "очепятками" переписала. А там черным по белому: ГП "ТРК" НБМ - ЗАПОРОЖЬЕ" и ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ". Компании, имеющие прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов", - говорится в сообщении.
По словам адвоката, части Порошенко в капитале этих юридических лиц давно нет.
"Петр Порошенко давно и публично передал эти активы ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА", учредителями которого является десяток известных журналистов и народных депутатов. То есть прокуроры и судья умышленно наложили арест на медиаактивы, уже не принадлежащие Петру Порошенко", - подчеркнул Головань.
Также, добавил адвокат, в документ вместо кода ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ" указан код другого актива ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА" - ООО "ТРК "ЭКСПРЕСС-ИНФОРМ".
"Однако мы не думаем, что это от глупости и типичного для генпрокурорского офиса и ДБР непрофессионализма. Мы убеждены, что Белкин, Потапенко, Сафарян и ее честь Бортницкая действовали умышленно, поскольку главный, по нашему убеждению, заказчик Зеленский заинтересован именно в уничтожении оппозиционных телеканалов. Как бы то ни было, незаконно наложен арест на медиаактивы ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА".
И я убежден, что владельцы ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА" не только апелляцию подадут, но и потребуют расследование действий Белкина, Потапенко, Сафаряна и Бортницкой на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК Украины (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - подытожил адвокат.
Напомним, 6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".
Позже ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала".
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Другое дело, что Зюзям закон не писан. Они на него пилюют, как говорил Райкин.
Но при этом этот урод думает, что кто-то из адекватных людей будет смотреть его ублюдочные каналы?
Правда найдет путь. Для этого есть, слава Богу независимые от Зюзь коммуникации.
На крайний случай будут листовкии и сарафанное радио.
Да, это сложнее, но реально
КЛОУНУ ГОЙДАЛКА - таке навіть Януковощ не виробляв, але ж Януковощ і наркоманом
не був
7 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b.html#respond Комментарии: 0
Независимые медиа - единственная возможность сохранить именно ваш голос, который должен быть громким…
В 2014 году, в самые трудные времена для Украины, мы в LIGA.net выбрали писать правду.
Об этом https://www.liga.net/politics/opinion/kazahstan-korotkiy-urok-dlya-ukrainy пишет сегодня руководитель общественно-политической редакции LIGA.net Петр Шуклинов в колонке указанного издания.
Многие издания купили. Многие издания закрыли. У нас хотели отобрать все. Мы выбрали путь сопротивления.
С первого дня Майдана мы вели LIVE, который читали миллионы. И это был один из немногих источников информации, когда власть контролировала почти все. И страна одержала победу.
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be.html Респект казахам! - Семенченко
Сегодня мы также ведем хронику революции в Казахстане, где люди так же оказались один на один с режимом диктатора, который отдал приказ расстреливать людей без суда и возможности защищать себя.
Наш LIVE прочли уже почти 100 000 человек. Нам пишут казахи из разных уголков планеты.
Но я не знаю, чем закончится революция в Казахстане. Возможно, так же, как в Беларуси или России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Но я точно знаю, что если бы в Казахстане, Беларуси и России были свободные медиа, были настоящие политические партии, было бы сильное гражданское общество - диктаторы были бы повержены. А у нас сегодня не было бы российско-украинской войны.
Защита своей страны начинается с первого шага.
Поддержите качественные независимые медиа, которые позволяют каждому иметь слово. Каждому дают возможность быть услышанным.
Становитесь на другую сторону истории - когда еще все можно сделать иначе, можно сделать правильный выбор, можно удержать демократию.
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b4.html Правозащитники призвали Зе-власть сделать заявление по Казахстану
У диктаторов всегда будет ресурс врать. У олигархов всегда будет ресурс врать.
Среди них независимые медиа - единственная возможность сохранить именно ваш голос, который должен быть громким. Он должен быть.
своим союзником или помощником в этой нелёгкой сегодняшней борьбе за независимость , за укрепление , объединение и процветание Украины...
злобный же одноразовый клоун - дурак
вылазит из кожи вон перед фуйлом и беней,
стараясь выглядеть крутым, властвующим над тем, кого он назначил своим врагом ...
а ведь по правде клоун просто вынужден соблюсти оманские договорённости данные им с ермаком -патрушеву в январе 2020 года
по постепенной, замаскированной под патриотизм сдаче Украины в фуйлостан ...
ну ничего, народ можно дурить, но не весь и недолго,
а значит - придёт время и клоунов -
будут судить за сепаратные договорённости, за госизмену , за предательство национальных интересов, за разграбление страны, за политику уничтожения госуправления...
если вообще этих дурачков не поставят, к стенке,
потому что ещё никто и никогда не смог
победить или уничтожить народ и тем более украинскую нацию
никто и никогда !
никто и никогда !
А Монику Беня в президенты вовсе не для этого пропихнул.