Активы "Прямого" и "5 канала" все же арестовали: Адвокат Порошенко обнародовал выписку из постановления суда

Адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Об этом Головань сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не арестовывали, лгут, активы "Прямого" и "5 канала". Вот же скриншот Постановления об аресте, а ниже скриншот прокурорского ходатайства, которое Ее честь Бортницкая в свое постановление вместе с ошибками и "очепятками" переписала. А там черным по белому: ГП "ТРК" НБМ - ЗАПОРОЖЬЕ" и ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ". Компании, имеющие прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов", - говорится в сообщении.

По словам адвоката, части Порошенко в капитале этих юридических лиц давно нет.

"Петр Порошенко давно и публично передал эти активы ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА", учредителями которого является десяток известных журналистов и народных депутатов. То есть прокуроры и судья умышленно наложили арест на медиаактивы, уже не принадлежащие Петру Порошенко", - подчеркнул Головань.

Также, добавил адвокат, в документ вместо кода ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ" указан код другого актива ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА" - ООО "ТРК "ЭКСПРЕСС-ИНФОРМ".

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"Однако мы не думаем, что это от глупости и типичного для генпрокурорского офиса и ДБР непрофессионализма. Мы убеждены, что Белкин, Потапенко, Сафарян и ее честь Бортницкая действовали умышленно, поскольку главный, по нашему убеждению, заказчик Зеленский заинтересован именно в уничтожении оппозиционных телеканалов. Как бы то ни было, незаконно наложен арест на медиаактивы ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА".

И я убежден, что владельцы ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА" не только апелляцию подадут, но и потребуют расследование действий Белкина, Потапенко, Сафаряна и Бортницкой на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК Украины (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - подытожил адвокат.

Напомним, 6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Позже ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала".

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