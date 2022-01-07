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Активы "Прямого" и "5 канала" все же арестовали: Адвокат Порошенко обнародовал выписку из постановления суда

Активы

Адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Об этом Головань сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не арестовывали, лгут, активы "Прямого" и "5 канала". Вот же скриншот Постановления об аресте, а ниже скриншот прокурорского ходатайства, которое Ее честь Бортницкая в свое постановление вместе с ошибками и "очепятками" переписала. А там черным по белому: ГП "ТРК" НБМ - ЗАПОРОЖЬЕ" и ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ". Компании, имеющие прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов", - говорится в сообщении.

По словам адвоката, части Порошенко в капитале этих юридических лиц давно нет.

"Петр Порошенко давно и публично передал эти активы ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА", учредителями которого является десяток известных журналистов и народных депутатов. То есть прокуроры и судья умышленно наложили арест на медиаактивы, уже не принадлежащие Петру Порошенко", - подчеркнул Головань.

Также, добавил адвокат, в документ вместо кода ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ" указан код другого актива ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА" - ООО "ТРК "ЭКСПРЕСС-ИНФОРМ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко, скорее всего, не планировал зарубежный визит заранее, - ГБР

"Однако мы не думаем, что это от глупости и типичного для генпрокурорского офиса и ДБР непрофессионализма. Мы убеждены, что Белкин, Потапенко, Сафарян и ее честь Бортницкая действовали умышленно, поскольку главный, по нашему убеждению, заказчик Зеленский заинтересован именно в уничтожении оппозиционных телеканалов. Как бы то ни было, незаконно наложен арест на медиаактивы ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА".

И я убежден, что владельцы ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА" не только апелляцию подадут, но и потребуют расследование действий Белкина, Потапенко, Сафаряна и Бортницкой на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК Украины (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - подытожил адвокат.

Напомним, 6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Позже ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала".

Также читайте: Арест имущества Порошенко - выборочное правосудие, - Atlantic Council

Активы Прямого и 5 канала все же арестовали: Адвокат Порошенко обнародовал выписку из постановления суда 01
Активы Прямого и 5 канала все же арестовали: Адвокат Порошенко обнародовал выписку из постановления суда 02
Активы Прямого и 5 канала все же арестовали: Адвокат Порошенко обнародовал выписку из постановления суда 03
Активы Прямого и 5 канала все же арестовали: Адвокат Порошенко обнародовал выписку из постановления суда 04
Активы Прямого и 5 канала все же арестовали: Адвокат Порошенко обнародовал выписку из постановления суда 05
Активы Прямого и 5 канала все же арестовали: Адвокат Порошенко обнародовал выписку из постановления суда 06

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Топ комментарии
+72
Гросмейстер Бендера:
Наш придурок 3 дня знімав новорічний відосик, далі виклав фото з спортзалу з собачками, а потім так втомився, що поїхав відпочивати в Буковель. Ось це я розумію людина горить на роботі.

Chemodanov:
1939 рік, радянська армія захопила Карелію. Йдуть важкі бої за те,щоб не пусти окупанта вглиб країни. Президент Фінляндії відвідує один за іншим лижні курорти, а в урядових газетах постійно з'являються його світлини зі спортивних майданчиків.
Якось важко уявити, але українці змогли.

Муля Слобожанска:
"Я-ваш вирок" набуває конкретного змісту. Усі олігархи при Зеленському стали багатшими. Всі держкомпанії - біднішими.
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07.01.2022 16:05
+69
Gheorghe Bandu:
Президентський люкс Зеленського в Radisson Blu Resort Bukovel коштує українським платникам податків 126422 грн на добу.
І ще 50000 грн - номер для охорони.
Він же ж не барига, щоб платити зі своєї кишені, правда?

Морячок:
Проверил, 4, 5, 6 января - рабочие дни. А у президента - выходные.
Набрали в рюкзак скумбрии, взяли Петю (собаку) с собой и на вертолёте мчс в горы - романтика!

Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок 2022 року знизилися до неповних 16 млрд грн, зменшившись за місяць на більше ніж половину.

Борис Кушнірук:
З наявними запасами вугілля на складах, що вдвічі менше від мінімальних, та газу у газових сховищах нас від енергетичного колапсу, починаючи з другої половини лютого, може спасти лише диво.

Партнер Зеленського та Коломойського Тімур Міндіч отримав долю в бурштиновому бізнесі на мільярд - розслідування.

Зеля продал Коломойскому государственную электроэнергию для его криптоферм по 1,15 грн., Энергоатом понёс убыток порядка 3-4 млрд грн. Коломойский за счёт этой энергии майнит по 60 тысяч долларов в неделю, необлагаемых налогом.
Вопрос: за какие деньги Энергоатому теперь ремонтировать оборудование и покупать топливо и на сколько процентов увеличится покупательная способность работников отрасли.

В связи с тем, что за два с половиной года своей каденции Зеленский уже провел на отдыхе 214 дней, по окончанию первого срока будет объявлено дополнительное время, как в футболе.
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07.01.2022 16:07
+67
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07.01.2022 16:04
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Не думай, что Порох дурнее тебя. Если он передал свои каналы журналистам, то сделал это как положено.

Другое дело, что Зюзям закон не писан. Они на него пилюют, как говорил Райкин.

Но при этом этот урод думает, что кто-то из адекватных людей будет смотреть его ублюдочные каналы?

Правда найдет путь. Для этого есть, слава Богу независимые от Зюзь коммуникации.
На крайний случай будут листовкии и сарафанное радио.
Да, это сложнее, но реально
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07.01.2022 17:33 Ответить
Зелю геть!!!!!
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07.01.2022 17:26 Ответить
Адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання. Джерело:
КЛОУНУ ГОЙДАЛКА - таке навіть Януковощ не виробляв, але ж Януковощ і наркоманом
не був

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07.01.2022 17:29 Ответить
Казахстан: короткий урок для Украины
7 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b.html#respond Комментарии: 0



Независимые медиа - единственная возможность сохранить именно ваш голос, который должен быть громким…


В 2014 году, в самые трудные времена для Украины, мы в LIGA.net выбрали писать правду.

Об этом https://www.liga.net/politics/opinion/kazahstan-korotkiy-urok-dlya-ukrainy пишет сегодня руководитель общественно-политической редакции LIGA.net Петр Шуклинов в колонке указанного издания.

Многие издания купили. Многие издания закрыли. У нас хотели отобрать все. Мы выбрали путь сопротивления.

С первого дня Майдана мы вели LIVE, который читали миллионы. И это был один из немногих источников информации, когда власть контролировала почти все. И страна одержала победу.

- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be.html Респект казахам! - Семенченко

Сегодня мы также ведем хронику революции в Казахстане, где люди так же оказались один на один с режимом диктатора, который отдал приказ расстреливать людей без суда и возможности защищать себя.

Наш LIVE прочли уже почти 100 000 человек. Нам пишут казахи из разных уголков планеты.

Но я не знаю, чем закончится революция в Казахстане. Возможно, так же, как в Беларуси или России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).

Но я точно знаю, что если бы в Казахстане, Беларуси и России были свободные медиа, были настоящие политические партии, было бы сильное гражданское общество - диктаторы были бы повержены. А у нас сегодня не было бы российско-украинской войны.

Защита своей страны начинается с первого шага.

Поддержите качественные независимые медиа, которые позволяют каждому иметь слово. Каждому дают возможность быть услышанным.

Становитесь на другую сторону истории - когда еще все можно сделать иначе, можно сделать правильный выбор, можно удержать демократию.

- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b4.html Правозащитники призвали Зе-власть сделать заявление по Казахстану

У диктаторов всегда будет ресурс врать. У олигархов всегда будет ресурс врать.

Среди них независимые медиа - единственная возможность сохранить именно ваш голос, который должен быть громким. Он должен быть.
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07.01.2022 18:01 Ответить
АРЕСТОВИВАЛІ а не АРЕСТОВАЛІ -ЦН,виправте помилку
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07.01.2022 18:40 Ответить
це докорінно змінює зміст цієї новини від ЦН
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07.01.2022 18:43 Ответить
умный бы сделал опытного ПАПа-
своим союзником или помощником в этой нелёгкой сегодняшней борьбе за независимость , за укрепление , объединение и процветание Украины...
злобный же одноразовый клоун - дурак
вылазит из кожи вон перед фуйлом и беней,
стараясь выглядеть крутым, властвующим над тем, кого он назначил своим врагом ...
а ведь по правде клоун просто вынужден соблюсти оманские договорённости данные им с ермаком -патрушеву в январе 2020 года
по постепенной, замаскированной под патриотизм сдаче Украины в фуйлостан ...
ну ничего, народ можно дурить, но не весь и недолго,
а значит - придёт время и клоунов -
будут судить за сепаратные договорённости, за госизмену , за предательство национальных интересов, за разграбление страны, за политику уничтожения госуправления...
если вообще этих дурачков не поставят, к стенке,
потому что ещё никто и никогда не смог
победить или уничтожить народ и тем более украинскую нацию
никто и никогда !
никто и никогда !
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07.01.2022 18:44 Ответить
"...за независимость , за укрепление , объединение и процветание Украины... "(c)

А Монику Беня в президенты вовсе не для этого пропихнул.
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07.01.2022 19:29 Ответить
иметь такого союзника - и врагов не надо
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08.01.2022 09:40 Ответить
Я все понял! "Прямой" и "5 канал" это на самом деле "ТРК" НБМ - ЗАПОРОЖЬЕ" и ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ". Только не понятно, какой из них какой.
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07.01.2022 19:42 Ответить
Потерпіть трошки. Юзік з Вірастюком обговорюють, як можна арештувати активи ПЦУ.
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07.01.2022 20:10 Ответить
походу узурпация власти, кто-то возомнил себя ******
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07.01.2022 20:11 Ответить
Петр Алексеич застрелил даже Немцова и Анну Политковскую...,а школу в Беслане мочил не щадя фабрики Рошен....истинно хвашЫзд...
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07.01.2022 20:11 Ответить
Тебе Мавзолея не хватит...быдло КГБшное...СкреПОНОСное...
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07.01.2022 21:19 Ответить
І Вам не хворіти ...🤣
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07.01.2022 21:46 Ответить
А чого арештували ? Вони вже не його. Чи його ?
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07.01.2022 21:57 Ответить
то ДБР получается киздит?
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07.01.2022 22:56 Ответить
Сейчас чуть ли не каждую неделю в Киеве концерты всяких шуфутинских, кругов и прочей украинойобской мрази. Но зеленых имбицилам мешают проукраинские каналы. Кто там еще верит в патриота зеленского? Это галимая маланскся мразь грабящая страну!
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07.01.2022 23:11 Ответить
.. це удар українцям Нище пояса..Я
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08.01.2022 00:26 Ответить
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