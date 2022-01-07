Путин пытается отстранить ЕС от переговоров по Украине, - глава МИД Франции Ле Дриан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что проводя прямые переговоры с США по Украине Россия пытается обойти Европейский Союз.

Об этом он сообщил в комментарии французским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Владимир Путин хочет обойти Европейский Союз... Он хочет ослабить укрепляющуюся сплоченность ЕС. Невозможно представить безопасность ЕС без европейцев", - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

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Как известно, новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. 12 января ожидается встреча между представителями НАТО и РФ, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.