Путин пытается отстранить ЕС от переговоров по Украине, - глава МИД Франции Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что проводя прямые переговоры с США по Украине Россия пытается обойти Европейский Союз.
Об этом он сообщил в комментарии французским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Владимир Путин хочет обойти Европейский Союз... Он хочет ослабить укрепляющуюся сплоченность ЕС. Невозможно представить безопасность ЕС без европейцев", - сказал Жан-Ив Ле Дриан.
Как известно, новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. 12 января ожидается встреча между представителями НАТО и РФ, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.
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+15 Хитрый_план
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+6 Valter Valter
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+5 Владимир Сливка
показать весь комментарий07.01.2022 16:35
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PS: Єдиний вихід України, негайний імпічмент зЕлоху, тоді все буде у правовому полі...
Лукашенко призвал православный мир вернуть Украину в "лоно настоящей веры".
В пресс-службе Лукашенко заявили, что в 2020 года Беларусь избежала раскола церкви. При этом он заявил, что 2022 год будет полно сюрпризов. Однако лично он хочет объединить усилия с Россией, Казахстаном и Украиной, чтобы вернуться к "настоящей вере" .
Просрали миллионы бабла на фуршеты и поили-кормили русских дипломатов омарами с шампанским? Это да, достижение, конечно.
А по сути ничего ЕС не добился.
Ни своими псевдопереговорами, ни своими псевдосанкциями.
А почему? Потому что ЕС как организация внешнеполитически ничего из себя не представляет.
Всё решают переговоры с отдельными государствами.
Как организация, ЕС силён в экономике, но в дипломатической и военной сфере это полный ноль.
"Своё корыто ближе к телу".
Ай-ай-яй..
Макроноввский огрызок, меняющий предпочтения, "озабочен" прямыми переговорами.
"Наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна" - вот и вся "политическая деятельность" "сверхдержав" ЕС.
После этого у меня стремление туда улетучивается с первой космической скоростью.