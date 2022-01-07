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Казахстан (778) проверка (811) СБУ (19470)

СБУ проверяет отдельных граждан Казахстана, учитывая ситуацию в республике и российский фактор, - пресс-центр

СБУ проверяет отдельных граждан Казахстана, учитывая ситуацию в республике и российский фактор, - пресс-центр

Сотрудники Службы безопасности Украины проверяют и общаются с отдельными гражданами Казахстана.

"Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе оперативных, для того, чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подчеркивается, что учитывается "российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам".

В СБУ заявили, что именно в этих целях происходит "проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана". "То есть идет обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей Службы", - подчеркнули в пресс-центре.

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Там проинформировали, что это касается и разговора, опубликованного в интернете. "Четко видно, что сотрудники СБУ вежливо и корректно вели себя, не препятствовали видеосъемке, которую проводили граждане Казахстана. Учитывая обеспокоенность последних, на место была вызвана Нацполиция, которая зафиксировала, что все происходило без нарушений и в рамках украинского законодательства", - отметили в пресс-центре.

В СБУ заявили, что попытки трактовать это иначе, как и какие-либо разговоры о давлении со стороны спецслужбы, не имеют ничего общего с реальным положением дел.

"Пока никто из граждан Казахстана не задержан. Однако поскольку определенные лица имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу", - сообщили в пресс-центре СБУ.

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Накануне в соцсетях появилась информация о том, что 6 января в Киеве неизвестные люди в гражданском пришли к представителю штаба оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана" и еще одному активисту.

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Топ комментарии
+60
Вривається в домівки, вибиває людям зуби ?
Оце така перевірка ?
А чого так коцапів не перервіряють ?
Ми що з казахами воюємо ?
Яка падла вам наказала ? ФСБ попросило допомоги ? Жодного нормального офіцера в СБУ ? Самі гниди ? Прикро...
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07.01.2022 16:58
+46
Як допомогали Лукашенко так допомогають і Путлеру в Казахстані наводити порядок згідно з інструкціями ФСБ.
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07.01.2022 16:57
+41
Дармоеды из СБУ , лучше проверьте "слугу" Шевченка , а то вообще непонятно нахрен вы зарплаты получаете !
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07.01.2022 17:16
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пздц.. у меня слов нет - профи мля !!! Кротов желания нет проверить !?
это как ни крути а игра на стороне фсб ... сбу = фсб
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07.01.2022 23:57 Ответить
О, как.
Ермака не проверяют, зато казахов проверяют.
Киву не проверяют, зато казахов проверяют.
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08.01.2022 05:35 Ответить
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