НАТО не должно соглашаться с требованиями России по европейской безопасности, - глава МИД Эстонии Лийметс

НАТО не должно соглашаться с требованиями России по европейской безопасности.

Архитектура европейской безопасности была создана уже десятки лет назад, она должна таковой и оставаться, заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мариа Лийметс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы убеждены, что альянс НАТО не должен гореть желанием начинать переговоры по основам европейской безопасности. Эти договоренности заключены несколько десятков лет назад. С точки зрения Эстонии важно, чтобы НАТО уточнил свой месседж и потребовал от России деэскалации", - сказала министр.

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По словам Лийметс, важно, чтобы НАТО продолжал поддержку территориальной целостности Украины.

Отвечая на вопрос планируется ли просить дополнительные силы для защиты восточного крыла НАТО, министр отметила, что "Эстония в последние годы настойчиво занималась в НАТО тем, чтобы наша безопасность была бы защищена и гарантирована, соответственно мы уделяли внимание и сдерживанию, и усилению восточного крыла НАТО".