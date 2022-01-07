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НАТО (8642) россия (93015) Эстония (1353) Лийметс (4)

НАТО не должно соглашаться с требованиями России по европейской безопасности, - глава МИД Эстонии Лийметс

НАТО не должно соглашаться с требованиями России по европейской безопасности, - глава МИД Эстонии Лийметс

НАТО не должно соглашаться с требованиями России по европейской безопасности.

Архитектура европейской безопасности была создана уже десятки лет назад, она должна таковой и оставаться, заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мариа Лийметс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы убеждены, что альянс НАТО не должен гореть желанием начинать переговоры по основам европейской безопасности. Эти договоренности заключены несколько десятков лет назад. С точки зрения Эстонии важно, чтобы НАТО уточнил свой месседж и потребовал от России деэскалации", - сказала министр.

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По словам Лийметс, важно, чтобы НАТО продолжал поддержку территориальной целостности Украины.

Отвечая на вопрос планируется ли просить дополнительные силы для защиты восточного крыла НАТО, министр отметила, что "Эстония в последние годы настойчиво занималась в НАТО тем, чтобы наша безопасность была бы защищена и гарантирована, соответственно мы уделяли внимание и сдерживанию, и усилению восточного крыла НАТО".

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Топ комментарии
+4
У кого-то в маленькой Эстонии есть яйца...
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07.01.2022 17:20
+2
Просто они понимают, что РФ их тоже хочет захватить.
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07.01.2022 19:04
+1
Подивимось далі , що воно може чи не може, куйла злякались аж до вс..ачки
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07.01.2022 17:21
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У кого-то в маленькой Эстонии есть яйца...
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07.01.2022 17:20 Ответить
Просто они понимают, что РФ их тоже хочет захватить.
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07.01.2022 19:04 Ответить
Подивимось далі , що воно може чи не може, куйла злякались аж до вс..ачки
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07.01.2022 17:21 Ответить
Кордебалет...
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07.01.2022 17:25 Ответить
Старый Джо потерял речь от такого заявления. Великая Эстония наш друг, поддержим ее.
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07.01.2022 17:47 Ответить
Всю эту чехарду устроила Меркель. Ушла она не попрощавшись с Вольдемаром и приемственности нету. Баронесса, лучшая ученица Меркель, откровенно хамит Вольдемару не признает его фюрерских амбиций. Там и Макрон озаботился, как бы дружба с Вольдемаром не довела его до цугундера на выборах. макаронникам Россия до сраки. А с британским Зеленским кашу уже давно не варят. И потихоньку Вольдемар грузится в с вою Нирванну.
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07.01.2022 19:11 Ответить
Без РАБссии даже Казахстан не Белоруссия...
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07.01.2022 19:56 Ответить
Украина может дать гарантии не вступление в НАТО.Это восстановление терииториальной целостности (Крым и Донбасс возвращаются в состав Украины) и возвращение статуса ядерной державы .Плюс США дают нам все ядерное оружие,что нужно.И только тогда,Украина отказывается от вступления в нато!
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07.01.2022 20:01 Ответить
Оно должно выразить глубокую озабоченность !!! Лузеры так и делают ! А ***** это чует, как проффесиональный гопник !
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07.01.2022 23:30 Ответить
"НАТО має підготуватися до краху дипломатичних методів: Столтенберг озвучив очікування від переговорів з рф ."
Об этом говорит уже НАТО месяц !!! Но о подготовке молчит наш ГлавЗебуин - он или предатель, или наркел - это уже не важно. Практически все подразделения ВСУ уверены что войны уже не избежать !!!! И САМИ , без приказа сверху готовятся отбивать наступление оркосвиней !!! пздц
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07.01.2022 23:53 Ответить
Вся эта история с Казахстаном показала, что русня уже стала серьезной проблемой мирового калибра - на ней сегодня уже держится значительная часть мировых проблем. И у них ***** получилось. С этим больше не получится не считаться. Ситуация чрезвычайная и решения сегодня требуются чрезвычайные..
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08.01.2022 00:13 Ответить
 
 