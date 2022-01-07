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Никакие решения по безопасности Украины не будут приниматься без ЕС, - фон дер Ляйен

Никакие решения по безопасности Украины не будут приниматься без ЕС, - фон дер Ляйен

Никакие решения, касающиеся европейской безопасности, включая реагирование на факт российской агрессии против Украины, не будут приниматься без прямого участия Европейского Союза.

На этом сегодня в Париже во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Именно так президент Еврокомиссии ответила на вопрос прессы относительно того, что Евросоюз якобы остался за пределами диалога между США и Россией по европейской безопасности.

"Одна вещь является очень четкой – никакие решения не будут проходить без Европы. Например, Евросоюз очень вовлечен, когда речь идет о поддержке Украины. Я посетила Украину в октябре, мы доставили финансовую помощь в 6 миллиардов евро, и мы являемся незаменимыми (партнерами) в обеспечении энергетической безопасности Украины. ЕС применил санкции против России в ответ на ее агрессию. Все это факты. До этого, мы имеем нормандский формат с участием Франции и Германии", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

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Она отметила, что сейчас Евросоюз сталкивается с большим напряжением в соседстве, что связано с военным давлением России на Украину и попытками РФ запугать Молдову.

"Я очень довольна, что страна с большим политическим весом и опытом будет вовлечена в председательство в ЕС в такие сложные времена. Потому что голос Франции является громким и четким. Франция держит Европу очень близко к сердцу. Вместе с французским председательством мы будем учитывать будущую архитектуру европейской безопасности. Мы представим свое видение и предложения, над которыми уже работаем. Но, опять-таки, не будет никаких решений в этом смысле без участия Европы", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что большинство европейских стран также являются членами НАТО, что является важным обстоятельством в контексте обсуждения европейской безопасности, а также в диалоге между Россией и США.

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Как известно, новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. 12 января ожидается встреча между представителями НАТО и РФ, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.

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Топ комментарии
+8
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07.01.2022 17:29
+7
Европейцы испугались, что амеры и русские порешают за Украину за их спиной. Один Зеля не испугался, ему пох кто за его страну что порешает
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07.01.2022 17:44
+4
Интересно а фон дер Ляйен в курсе вообще русско-американских переговоров?
Или её кто-то туда звал?
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07.01.2022 17:50
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баронессо, як можна так жорстко Вам, по зєофісу, з ноги....
онє на льіжнє....
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07.01.2022 17:28 Ответить
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07.01.2022 17:29 Ответить
та їх в ломбард здали.
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07.01.2022 17:38 Ответить
головне щоб ці рішення не приймалися без української нації.
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07.01.2022 17:39 Ответить
Ми є не в ЄС, що ж вони так переймаються 8 років "висловлювали глибоку стурбованість", а тут вирішили, що без них не обійдеться.
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07.01.2022 17:41 Ответить
Европейцы испугались, что амеры и русские порешают за Украину за их спиной. Один Зеля не испугался, ему пох кто за его страну что порешает
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07.01.2022 17:44 Ответить
Ему далеко не пох. Ему важно, чтобы те, кто порешают судьбу Украины без самой Украины не забыли его долю занести
А в остальном - да, пох, конечно
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07.01.2022 17:49 Ответить
ЗЕ із своїм бездарним МЗС тільки наробить шкоди Україні,адже в МЗС одні бездарі за це соратники ЗЕ.Та і ЗЕ куди не поїде всюди нагадить Україні.
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07.01.2022 17:58 Ответить
Німеччина і Франція тримає рашиста дуже близько до серця,саме тому вони у 2014 році в Мінську виконали план Путіна ,по створенню на території України підконтрольних рашисту олрдло ,для ведення війни з Україною і недопущення її ,через війну ,ані в ЄС, ні в в НАТО.Німеччина і Франція -вассали російського окупанта України
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07.01.2022 17:49 Ответить
так отож...не за бейцы.
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07.01.2022 18:52 Ответить
Интересно а фон дер Ляйен в курсе вообще русско-американских переговоров?
Или её кто-то туда звал?
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07.01.2022 17:50 Ответить
цикаво було б глянуты на риторику фрицев при наличии у нас третьего по моще ядерного арсенала на этой долбаной планете...
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07.01.2022 17:59 Ответить
Ваш папа и моя мама в 40-вых крепко вбили в мозги Европы что с Россией (СССР) нельзя связываться - максимум озабоченности.
Сейчас нам это выходит боком, но так оно есть. Может ещё 3-4 поколения и Европа забудет. Чтобы по новой нарваться.
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07.01.2022 18:43 Ответить
Чекаємо на одноденний заплив кулєбьі(
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07.01.2022 18:07 Ответить
Завдячуючи ЗЕленому антиукраїнському непотребу, тепер, після 2.5 років "турборежиму" ЗЕленої наволочі, Жодні рішення щодо безпеки України не прийматимуться без ЄС ... але прийматимуться без України ...
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07.01.2022 18:42 Ответить
"Я посетила Украину в октябре, мы доставили финансовую помощь в 6 миллиардов евро" - можно с этого места поподробнее? Как 6 ярдов евро и куда они делись?
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07.01.2022 19:05 Ответить
...и кто отдавать будет? Неужели зеля с ленкой!?
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07.01.2022 20:10 Ответить
они вообще не будут приниматься,- ни с Украиной, ни без...
демагоги...
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07.01.2022 19:07 Ответить
Это типа Коломойский в 2014 году не поставлял уголь из Донбасса на все ТЕЦ Украины,Ринат Леонидыч кинул Беню...,а виноват Порошенко...
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07.01.2022 19:23 Ответить
Рюсские бараны Шариковы..отчего вы такое тупое быдло...
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07.01.2022 19:27 Ответить
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07.01.2022 19:30 Ответить
Будапештский меморандум даже никто не вспоминает - там тоже была и Франция,и Германия,и Британия...мне вот главное чтоб без Украины ничего не решали - хотя с властью зеленых гоников которых избрали 73% мудрецов вряд ли кто советоваться будет. Только на думающую часть общества есть надежда - тревожно что все решают-решают,а мы толком и не знаем какой "подарок" и когда получим
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07.01.2022 20:09 Ответить
Т.е. Украина лишена возможности решать свою судьбу самостоятельно? Напомню для инфантильных дурачков, нейтральный статус - это не отсутствие армии и импотенция в сфере ВПК - это призыв для всех от 18 лет на срочую службу, включая девушек, огромный военный бюджет и САМОЕ ГЛАВНОЕ - вероятность воевать со всеми по периметру: рашка, белорашка, Польша (НАТО), Словакия, Венгрия, Румыния. Иными словами, нейтралитет это не бюджет армии и военный сбор на пенсии, а наоборот, готовность воевать со всеми,по типу Израиля. Так что выбирайте, панове
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07.01.2022 20:20 Ответить
Рюсские бараны...вам резрешат Сертифицировать Северный Потоп Путлера 28 сентября 2022 года...,в этот день вы каздлы Совковые захватили Польшу...,На праздник баранов Мавзолейных приедет даже президент Польши Анджей Дуда...
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07.01.2022 20:24 Ответить
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07.01.2022 20:26 Ответить
 
 