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Войска РФ открывали огонь из гранатометов вблизи Катериновки, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Войска РФ открывали огонь из гранатометов вблизи Катериновки, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Сегодня, 7 января, российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия вблизи Катериновки.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 7 января 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи КАТЕРИНОВКИ российские наемники открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - рассказали в штабе ООС.

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"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе ООС.

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Топ комментарии
+8
Главное чтоб по Буковели не попали!!!
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07.01.2022 17:50
+4
абы бубе лыжню не попортили..
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07.01.2022 17:51
+4
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07.01.2022 18:32
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Главное чтоб по Буковели не попали!!!
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07.01.2022 17:50 Ответить
Саме зараз, коли почалось придушення протестів в Казакстані і сили путіна відтягуються від кордонів, прийшов час йти у наступ!
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07.01.2022 18:06 Ответить
Ты дурак или провокатор!!
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07.01.2022 18:53 Ответить
абы бубе лыжню не попортили..
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07.01.2022 17:51 Ответить
Як для мене , то краще нехай рашинські гобліни бабахнуть по лижні потерпіллєра
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07.01.2022 17:57 Ответить
та звідки на буковелях жидоугробуряти...хіба татаров бубу затрахає насмерть...
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07.01.2022 19:07 Ответить
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07.01.2022 18:32 Ответить
Кто там **** открывает еще огонь ???? Быдло синее окопная новороссия.. Килька самогоном и пох куда пулять ... Ни куя святого....
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07.01.2022 18:33 Ответить
Войска РФ что, не смотрели Бубочку? У нас же перемирие!
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07.01.2022 19:05 Ответить
Великий поклон участникам Майдана, что Украину в 2014 году не постигла участь Казахстана. А ведь мы были буквально в шаге от интервенции. Продажные рыги уже и письмо написали "путин введи"
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07.01.2022 19:26 Ответить
Порошенко став президентом Украины 8 июня 2014 года внезапно напал на РАБссию и Новороссию от Харькова до Одессы...,за время президентства Петр Алексеевич посрал даже на Путлера СкреПОНОСОм...в прямом эфире...Ольга ********* отмывает КГБиста стиральным Порошком из дяревни Простоквашино...Гуталин называется...
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07.01.2022 20:20 Ответить
 
 