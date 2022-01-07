Войска РФ открывали огонь из гранатометов вблизи Катериновки, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Сегодня, 7 января, российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия вблизи Катериновки.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 7 января 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи КАТЕРИНОВКИ российские наемники открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - рассказали в штабе ООС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководство армии поздравило украинских воинов с Рождеством: "Вооруженные Силы Украины победят зло и тьму!" ВИДЕО

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе ООС.