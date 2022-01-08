Россия продолжает наращивать свои войска на территории Украины: это риск нового военного конфликта в Европе, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на наращивание российских войск вокруг Украины. По его словам, сегодня существует риск начала новой войны в Европе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Русские военные продолжают свое наращивание вблизи Украины. Мы видим артиллерию, мы видим войска, мы видим приборы для ведения электронной борьбы. Когда все это объединено с российской риторикой, когда они не согласны с нашими требованиями. Если это все соединить, то это посылает нам месседж, что это риск нового военного конфликта в Европе", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что для того, чтобы предотвратить новую войну в Европе, нужно садиться за стол переговоров с Россией.
Топ комментарии
+40 Шрек Баблокат
показать весь комментарий07.01.2022 18:56
+26 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий07.01.2022 19:16
+21 Alex Fomenko
показать весь комментарий07.01.2022 18:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
калибра
после великой лыжни конечно...
Лишь бы дороги были хорошие, и фанари горели на тех столбах, на которых нас будут вешать.
.
его слово равно нулю.
т.е. еще плюс сосед в клубе любителей авторитарных режимов.
это все похоже на противостояние авторитарных и демократических систем. Интеллектуалы США это, кстати, четко понимают и просвещают политиков, это заметно.
но в истории Украины через мноло лет зе и не вспомнят, а вот то, что украинцы в то время не научились анализировать - точно напишут.
значит, что бы дожить до тех времен, надо поскорее пройти путь просвещения и политграмотности.
Надо добиться, что если на выборной должности не выполнил как минимум 50% обещанного - следущий (конец эпохи бедности, туды его в качель). И чем раньше - тем лучше.
И, если "конец эпохи бедности" - обьясни механизм, поясни подробно ною-хау.
надеюсь, что более здоровая часть всковырнет источник, откуда берется в улье мед
Можливо,по Вас?