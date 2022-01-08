США будут поднимать тему Украины на всех возможных площадках диалога с РФ, - Блинкен
США намерены говорить о действиях России против Украины на ближайших переговорах с участием Москвы.
Об этом заявил в пятницу глава Госдепа Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На всех этих форумах мы будем говорить о том, что агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям", – заявил Блинкен на пресс-конференции. Он отметил, что обсуждение любых вопросов с Россией может быть успешным только в случае деэскалации на территории Украины.
Госсекретарь отметил, что в США готовы содействовать выполнению Минских договоренностей, однако Россия должна выразить готовность участвовать в этом процессе.
Представители России и США, как сообщалось, проведут переговоры по гарантиям безопасности в Женеве 10 января. Также 12 января в Брюсселе состоится Совет Россия-НАТО, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ.
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https://www.facebook.com/korchynskyi 3 ч. ·
Казахи все ще борються.
Мешканці українського сегменту фейсбуку все ще не роздуплилися за кого вони.
Ураїнська влада, у війні з москвою, вимагає собі підтримки збоку заходу, але сама, навіть словесно, не підтримує казахських повстанців у їхньому протистоянні москві.
Хай живе вільний Казахстан!
Хай живе національно-визвольна боротьба казахського народу!
То нехай готується морально.
Нашим союзникам - адміністраціям США, Сполученого Королівства, НАТО, а також Польщі, Литви та ін. - на цьому етапі збереження незалежності України про таке потрібно говорити і з виборцкем України, і особливо буквально пистити номінальне керівництво з головкою ЄрЗе.
Отгадка:"Будапештский меморандум
Не надо воевать- ПРОСТО 5 тыс солдат НАТО!!!!!! И ВСЕ!!!!