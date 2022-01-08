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США будут поднимать тему Украины на всех возможных площадках диалога с РФ, - Блинкен

США будут поднимать тему Украины на всех возможных площадках диалога с РФ, - Блинкен

США намерены говорить о действиях России против Украины на ближайших переговорах с участием Москвы.

Об этом заявил в пятницу глава Госдепа Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На всех этих форумах мы будем говорить о том, что агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям", – заявил Блинкен на пресс-конференции. Он отметил, что обсуждение любых вопросов с Россией может быть успешным только в случае деэскалации на территории Украины.

Госсекретарь отметил, что в США готовы содействовать выполнению Минских договоренностей, однако Россия должна выразить готовность участвовать в этом процессе.

Читайте также: Российские обвинения в адрес Украины - это если бы лис утверждал, что должен был напасть на курятник, - Блинкен

Представители России и США, как сообщалось, проведут переговоры по гарантиям безопасности в Женеве 10 января. Также 12 января в Брюсселе состоится Совет Россия-НАТО, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ.
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Топ комментарии
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https://www.facebook.com/korchynskyi 3 ч. ·



Казахи все ще борються.

Мешканці українського сегменту фейсбуку все ще не роздуплилися за кого вони.

Ураїнська влада, у війні з москвою, вимагає собі підтримки збоку заходу, але сама, навіть словесно, не підтримує казахських повстанців у їхньому протистоянні москві.

Хай живе вільний Казахстан!

Хай живе національно-визвольна боротьба казахського народу!
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07.01.2022 22:07
+2
ну шо тут сказать...центрифуги должны работать круглодобово..
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07.01.2022 22:02
+2
Наша влада сама боїться протестів.
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07.01.2022 22:13
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Правила форума Совет форумчан
ну шо тут сказать...центрифуги должны работать круглодобово..
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07.01.2022 22:02 Ответить
Яценюк когда-то сказал, полный ядерный цикл для производства ракет ЯО Украина может сделать за полгода. Вот бы и делать за полгода. Но кубло российских шпионов в ОПЕ при Зеленском наверняка разболтало бы врагу
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07.01.2022 22:24 Ответить
А в ответ- тишина.
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08.01.2022 11:55 Ответить
***** умрет, рашка начнёт распадаться, и мы вернём все наши территории. или вы можете поручиться за *****, что он не лупанёт по Киеву ЯО?
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08.01.2022 20:16 Ответить
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https://www.facebook.com/korchynskyi 3 ч. ·



Казахи все ще борються.

Мешканці українського сегменту фейсбуку все ще не роздуплилися за кого вони.

Ураїнська влада, у війні з москвою, вимагає собі підтримки збоку заходу, але сама, навіть словесно, не підтримує казахських повстанців у їхньому протистоянні москві.

Хай живе вільний Казахстан!

Хай живе національно-визвольна боротьба казахського народу!
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07.01.2022 22:07 Ответить
Украинцы не могут понять, чем токаевская титушня отличается от назарбаевской.
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07.01.2022 22:09 Ответить
та чо там непонятно? різниця - так само, як овощна тітушня з бамбасу відрізнялась від есдепуошної (оплот) з хорькова. Один одного, бувало, пистили; але і ті і ті - злочинці.
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07.01.2022 22:21 Ответить
Наша влада сама боїться протестів.
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07.01.2022 22:13 Ответить
Нехай боїться. Зеля ще той чорт і може утнути що завгодно.
То нехай готується морально.
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07.01.2022 23:06 Ответить
Він готується не лише морально.
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08.01.2022 09:24 Ответить
Серьезно?КТО будет протестовать?ГДЕ?На "Цензоре"?Вон,Питраликсеича имущество арестовали,дело шьют:че не выходите протестовать?
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08.01.2022 10:38 Ответить
лыжню бубе!
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07.01.2022 22:20 Ответить
Там санки нужны 😀😀😀
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07.01.2022 22:25 Ответить
с автопилотом...
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07.01.2022 22:31 Ответить
Это тот Дмитрик,что,вместе с Лимоновым,мечтал о Великом Славянском Союзе,лизал Яныку,а потом резко перекрасился?Оно еще будет кого-то учить?
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08.01.2022 10:35 Ответить
"говорити про дії Росії проти України"(с) - далебі, малувато буде...
Нашим союзникам - адміністраціям США, Сполученого Королівства, НАТО, а також Польщі, Литви та ін. - на цьому етапі збереження незалежності України про таке потрібно говорити і з виборцкем України, і особливо буквально пистити номінальне керівництво з головкою ЄрЗе.
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07.01.2022 22:13 Ответить
нужно сразу же начинать партизанскую войну в случае продвижения оккупационных войск. Ну а в Москве в Питере живет много украинцев, которым война против Родины не понравится. Война против Украины - это смерть *****
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07.01.2022 22:28 Ответить
ещё раз...как бы блинкен шукав площадку при нашем третьем ядерном потенциале в мире?и пиндоссы к этому клешню приложили вкупе с жыдоугрофиннобурятами...центрифуги должны работать..
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07.01.2022 22:30 Ответить
Дебіл цей Блінкен. Поки США порушують тему, Ерефія послідовно прибирає до своїх рук країни бувшого совка. З тупими американцями так черга дійде і до України. Поки українська влада належить європеским інтеграторам, потрібно швидко приймати її в ЕС і НАТО. А потім наводити у нас порядок і не чекати, коли корупційна влада це зробить сама. Час буде втрачено..
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07.01.2022 23:29 Ответить
Личину знято мокшанскій брат , УКРАІНА тобі не по зубах....
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08.01.2022 10:28 Ответить
Загадка:"Какая вещь самая бесполезная на свете"?
Отгадка:"Будапештский меморандум
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08.01.2022 10:33 Ответить
США не смогут усмирить кацапскую сволочь? Не верится что-то. Это только в бредовых кремлёвских фантазиях в Украине будет раз-два и готово. Нет,это будет на годы. И последствия непредсказуемы для всего мира.
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08.01.2022 10:40 Ответить
Военая база НАТО!!!!! И все!!!! Просто - живите тренеруйтесь- ПРОСТО!!!!!!
Не надо воевать- ПРОСТО 5 тыс солдат НАТО!!!!!! И ВСЕ!!!!
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08.01.2022 10:40 Ответить
 
 