Российские обвинения в адрес Украины - это если бы лис утверждал, что должен был напасть на курятник, - Блинкен

Россия может прибегнуть к провокациям, чтобы использовать их как повод для вторжения.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, комментируя итоги встречи министров иностранных дел НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Блинкен назвал дипломатическое решение ситуации вокруг российской агрессии "все еще возможным и желательным, если Россия его выберет". Он напомнил, что Москва наращивает силы на границе с Украиной с марта 2021 года.

"И как Москва объясняет эти действия? Дезинформацией. Она заявляет, что это Украина провоцирует Россию, что Украина пытается спровоцировать конфликт, и что концентрация российских войск, танки и тяжелая артиллерия является лишь обороной. Это все равно, если бы лис утверждал, что должен был напасть на курятник, потому что его жители каким-то образом представляли угрозу. Мы видели эти манипуляции раньше", – отметил государственный секретарь.

Он предположил, что Россия может прибегнуть к провокациям, чтобы использовать их как повод для вторжения "в надежде, что, пока мир поймет трюк, будет слишком поздно".

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"Идея, что Украина может быть агрессором в этой ситуации, абсурдна. Это Россия вторглась в Украину почти восемь лет назад, это Россия оккупировала Крым, разжигает войну на востоке Украины, не смогла выполнить свои обязательства по Минским договоренностям… Это Россия постоянно представляет угрозу украинской демократии и снова присылает войска к украинским границам. Все эти действия являются нарушением украинского суверенитета и представляют угрозу безопасности Европы", - заявил Блинкен.

Он также упомянул о заявлениях Кремля о том, что НАТО якобы нарушает свои обязательства, отказываясь предоставить гарантии, что не будет расширяться на восток, и угрожает безопасности России.

"Все эти заявления неправдивы. НАТО – это оборонный альянс, он существует, чтобы защищать, а не нападать. Вот почему после Холодной войны НАТО ощутимо снизило свои конвенционные и ядерные вооружения, потому что не нуждалось в таких оборонных позициях. С того времени НАТО не усиливало свои оборонные позиции, пока Россия не вторглась в Украину в 2014 году", – напомнил он.

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Блинкен раскритиковал требования России гарантий нерасширения, которые она выдвигает Соединенным Штатами и НАТО. По его мнению, Москва "пытается сфокусировать внимание на дебатах о НАТО вместо того, чтобы сконцентрироваться на насущной проблеме – ее агрессии против Украины".

"Мы не позволим отвлечь нас от этой проблемы, потому что то, что происходит в Украине – это не только об Украине. Это часть более широкого паттерна дестабилизации, опасного и часто нелегального поведения России, которая пытается построить сферу влияния из стран, которые были ранее под доминированием СССР, и не разрешить им воплотить свои демократические стремления полностью суверенных, независимых стран", – считает глава Государственного департамента.