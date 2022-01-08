США подготовили пакет дополнительной военной помощи Украине, работают над вопросом поставки "Стингеров", - СМИ
Администрация США подготовила дополнительный пакет военной помощи Украине и обсуждает с союзниками по НАТО вопросы по поставке Киеву переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Стингер".
Об этом телеканал NBC News сообщает со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, передает Цензор.НЕТ.
"США работают с союзниками по НАТО над тем, чтобы договориться о поставках запрашиваемого властями Украины ПЗРК "Стингер"", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным телеканала, "администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США Украине. Это дополнение к помощи, которая уже предоставляется Киеву".
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С прозрением вас уважаемьій!!!
Вам це ще три роки тому казали, попереджали коли голосувати йшли.
Коломойша вже тоді з кацапами перетер - погугліть, там і жирік ще тоді що обіцяв коломойші.
Так, всі мільярдери України, крім Косіка з його орієнтованим на ЄС експортом "Наша ряба", тісно зав'язани на Московію, тому завжди залежили від Кремля.
А ось про все інше таварищъ збоехамши.
бені пам'ятаю приват обіцяли повернути після здачі України - це самі нагуглите
усі хто мають велику недвигу теж залежні
чим гундосіка підвісили хз, але лякалють, же он в омані не все так просто відбулося і проти ермака он не смикнеться
вспомните,как ихтамнеты херачили ПЗРК нашу авиацию на Донбассе,и какой деморализующий эффект это наносило..
так вот,напичканый под завязку Стингерами в т.ч. передний край обороны способен перемалывать фронтовую авиацию кацапни,наводняя просторы нарасеи дорогостоящми трупиками её соколов..
поверьте,живые летуны это очень оценят,вылетая бомбить братские украинские города,и будут сраться от страха..
Но, хорошему рачительному хозяину в доме и эта вещица вполне сгодится...
Сбитых российских летчиков-сразу вешать или пристреливать
А шмальнуть по со стингера и сбить до 200 тушек заходящих на посадку - самое то.
КАРЛ ! Тільки обговорює, а Зе влада вже до гори сракою підскакує і кричить що переплюнула Пороха