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оружие (10031) США (24862)

США подготовили пакет дополнительной военной помощи Украине, работают над вопросом поставки "Стингеров", - СМИ

США подготовили пакет дополнительной военной помощи Украине, работают над вопросом поставки

Администрация США подготовила дополнительный пакет военной помощи Украине и обсуждает с союзниками по НАТО вопросы по поставке Киеву переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Стингер".

Об этом телеканал NBC News сообщает со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, передает Цензор.НЕТ.

"США работают с союзниками по НАТО над тем, чтобы договориться о поставках запрашиваемого властями Украины ПЗРК "Стингер"", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным телеканала, "администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США Украине. Это дополнение к помощи, которая уже предоставляется Киеву".

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Топ комментарии
+42
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08.01.2022 00:44
+30
США помагает со всех сторон, а наш собственный ********** на сноуборде катается, бо оно устал. Который по счёту отпуск у говнокомандуючого?
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08.01.2022 01:22
+23
Нужно сотни стингеров!в лучше тысячи!
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08.01.2022 00:44
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Деньги, Мафия, Компромат, и т.д.
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08.01.2022 12:16 Ответить
по чиїй команді думаєте кучма з яником задарма роздавали держвласність під час прихватизації?
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09.01.2022 01:51 Ответить
більшість заводів знищено як конкурентів на ринку металопрокату
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09.01.2022 01:52 Ответить
О ще одного торкнуло.
С прозрением вас уважаемьій!!!
Вам це ще три роки тому казали, попереджали коли голосувати йшли.
Коломойша вже тоді з кацапами перетер - погугліть, там і жирік ще тоді що обіцяв коломойші.
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08.01.2022 12:06 Ответить
Звичайна маніпуляція КДБ, коли до справжньої інформаціїї причепляють брехню.

Так, всі мільярдери України, крім Косіка з його орієнтованим на ЄС експортом "Наша ряба", тісно зав'язани на Московію, тому завжди залежили від Кремля.

А ось про все інше таварищъ збоехамши.
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08.01.2022 13:28 Ответить
Лучше бы США снайперов подготовили уже, которые убьют Олигархов Украины.
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08.01.2022 09:56 Ответить
снова вас хочу спросить, а каким образов согласно вашему утверждению выше "олигархи на крючке России"?
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08.01.2022 11:49 Ответить
И компроматов тонны и связь с русской мафией.
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08.01.2022 12:13 Ответить
И деньги главный крючок.
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08.01.2022 12:14 Ответить
були чутки що ахметку підтримували росіяни ще в 90, і вони його поставили щось на зразок смотрящего за єнергетикою на сході
бені пам'ятаю приват обіцяли повернути після здачі України - це самі нагуглите
усі хто мають велику недвигу теж залежні
чим гундосіка підвісили хз, але лякалють, же он в омані не все так просто відбулося і проти ермака он не смикнеться
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08.01.2022 12:16 Ответить
Ви забули як мойша свої погляди різко змінив після 2014р. коли його "прижали". Мацковські олігархи, які були не згідні з політикою кремля, уже давно перестали існувати. Українським така доля не довподоби
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09.01.2022 01:58 Ответить
Своїх треба мати-готувати, навіщо їм свої руки забруднювати, вам як мед так і ложкою...
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08.01.2022 12:09 Ответить
Отлично! Оружие для партизанской войны.
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08.01.2022 10:05 Ответить
Партизанская война только показывает то что Украинцы УНА УНСО могут работать слажанно и сами себе как отличная боевая единица в то же время кацапам нужен поводырь ...кто им скажет что надо делать куда идти и в какую сторону ....как тупое стадо которому необходим пастух ..... те же ОРДЛО без указаний Кремля ничего из себя не представляют ....полностью безидейные существа.
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08.01.2022 14:20 Ответить
надо брать пока дают
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08.01.2022 10:29 Ответить
Может подумаем и попросим доплату?
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08.01.2022 15:44 Ответить
God bless America!
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08.01.2022 11:03 Ответить
"Стингери" - гарна мухобійка для скрєпольотів кацапських
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08.01.2022 11:58 Ответить
пускай США вернут ту-22 и СКАДы которые уничтожили. Пускай вернут Сатану в шахты, пускай и без ядерной начинки.
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08.01.2022 12:29 Ответить
Ось нафіг нам було залишати Ту-22, до речі і Ту-160 в нас були і Ту-95. Цеж літаки кацапського виробництва. Ви справді вважаєте, що кацапи їх обслуговивалиб точно так же, як зрадник України Ющенко наказав обслуговувати та продляти строки експлуатації міжконтенентальних ракет виробництва "Південь маш", яки стояли та ще стоять на бойовому чергуванні у Кацапії?
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08.01.2022 13:32 Ответить
курвиметр ---- ты головой хоть немного соображаеш на один ту22м3 надо ***** керосину как на десяток штурмовиков или мигарей или су27 . а у нас соляры на танки не хватает . а дальняя авиация ту160 или ту22м3 должна выполнять плановые полеты два раза в неделю . кроме того все оборудование и двигатели этих самолетов производят в рф и еще для особо умных . сев. бензоколонка после распада совка НЕ ПОСТРОИЛА НИ ОДНОГО ТУ160 . у них была эскадрилья в ЭНГЕЛЬСЕ плюс те что кучма ******* из ПРИЛУК им отдал за газ и того 16 бортов . но эти самолеты могут пускать крылатые ракеты на 2000км . то есть не заходя в зону нашей пво они накрывают всю нашу Украину --- вот такой расклад панэ курвиметр
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09.01.2022 07:53 Ответить
Ви взагалі читати вмієте? Тоді увжно ще раз прочитайте мій пост. Це був сарказм з приводу написаного . Ввважаю своїм обов'язком різко критикувати таки дурниці.
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09.01.2022 15:39 Ответить
в шахти вже не повернуть їх підірвали за часів президента Кучми
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08.01.2022 14:21 Ответить
Ну положим вернули. Дальше что?
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09.01.2022 01:01 Ответить
Стингери єто хорошо.
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08.01.2022 13:05 Ответить
Це дуже хорошо. І треба як можно скоріше, поки до чогось там не домовились з Путлером.
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08.01.2022 13:33 Ответить
это мегахорошо..
вспомните,как ихтамнеты херачили ПЗРК нашу авиацию на Донбассе,и какой деморализующий эффект это наносило..
так вот,напичканый под завязку Стингерами в т.ч. передний край обороны способен перемалывать фронтовую авиацию кацапни,наводняя просторы нарасеи дорогостоящми трупиками её соколов..
поверьте,живые летуны это очень оценят,вылетая бомбить братские украинские города,и будут сраться от страха..
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08.01.2022 15:36 Ответить
Согласен, авиация єто единственное в чем маскали имеют существенное преимущество.
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08.01.2022 15:59 Ответить
Поскорее б дали, продали, стингери дешевле джавелинов.
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08.01.2022 16:00 Ответить
Стингеры - это "новинка", которой уже 40 лет.
Но, хорошему рачительному хозяину в доме и эта вещица вполне сгодится...
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08.01.2022 23:50 Ответить
Спасибо кєп. Только кто сказал, что єто новинка? Просто качественнее совкових бамбуков.
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09.01.2022 01:02 Ответить
40 лет и что? За это время они как-то стали менее эффективны?
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09.01.2022 01:04 Ответить
Нужно много стингеров+ петриотов или других систем ПВО могущих сбить российский самолет на большой высоте. Ведь стингеры-они для малой высоты и только на взлете или посадке самолета работают. А десантников или бомбы на Украину Рашка может сбрасывать с большой высоты,так-же самолеты-разведчики тоже на большой высоте летают.
Сбитых российских летчиков-сразу вешать или пристреливать
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08.01.2022 14:05 Ответить
ато гімнокомандувач виміняє його на якого-небудь таксиста з дири.
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08.01.2022 17:42 Ответить
Стингер можно к Байрактару теоретически прикрутить.
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08.01.2022 19:19 Ответить
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08.01.2022 14:19 Ответить
Стингер для моджахедов, нам нужна ПВО и авиация!!
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08.01.2022 17:56 Ответить
Для ПВО и афиации нужны специалисты и время на их подготовку.
А шмальнуть по со стингера и сбить до 200 тушек заходящих на посадку - самое то.
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08.01.2022 19:21 Ответить
У нас миллионные города на востоке , ГЭС, люди , идёт 8 год войны, прорабы подготовит и укомплектовать, стингер должны бы быть в окопах на первой лини
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08.01.2022 19:30 Ответить
Трохи "Стінгерів", трохи "Джавелинів". Десь там трохи "Стугон". Всього протроху.
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08.01.2022 17:58 Ответить
А де вітчизняні розробки? Вдосконалені ГСН вже розроблені, як і паливні елементи. 50% готовності.
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08.01.2022 20:39 Ответить
Дороги видел ?И я не видел , но где то они есть.
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08.01.2022 21:12 Ответить
Не надо обсуждать, нужно массово поставлять; стингеры, петриоты, баретты, джавелины, байрактары. Все и в огромном количестве.
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08.01.2022 20:45 Ответить
А мы будем сидеть по хатам и приводить к власти малоросов , которые это все отдадут кацапам.
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08.01.2022 21:11 Ответить
Адміністрація США підготувала додатковий пакет військової допомоги Україні та обговорює з союзниками по НАТО питання щодо постачання Києву переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) "Стінгер". Джерело:
КАРЛ ! Тільки обговорює, а Зе влада вже до гори сракою підскакує і кричить що переплюнула Пороха
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08.01.2022 21:37 Ответить
а кому предавати будуть, якщо при владі одні зрадники?
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09.01.2022 02:07 Ответить
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