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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран утверждает, что готов к новым переговорам о сбитом над Тегераном самолете МАУ

Иран утверждает, что готов к новым переговорам о сбитом над Тегераном самолете МАУ

Исламская Республика Иран вновь заявляет о готовности провести двусторонние переговоры с государствами, граждане которых погибли в авиакатастрофе Boeing 737-800 "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Исламская Республика Иран вновь заявляет о своей готовности провести двусторонние переговоры с любой из соответствующих стран относительно действий, принятых на основе добросовестности, уважения суверенитета стран и их внутренних законов, международных обязательств государств и в соответствии с повесткой дня, согласованной обоими сторонами", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Иран готов выплатить компенсацию семьям 30 иностранных граждан и направил письма об этом в посольства соответствующих государств.

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Относительно уголовного и судебного аспекта аварии, утверждают в Тегеране, были проведены "необходимые уголовные расследования инцидента с упором на отстаивание справедливости. В настоящее время состоялось несколько судебных заседаний в рамках процесса над обвиняемыми в совершении аварии в присутствии семей погибших".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".
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Топ комментарии
+5
Визнайте, що збили літак за вказівкою РФ, та виплатіть компенсації!
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08.01.2022 02:42
+5
кацапяча тактика - все забовтати на роки і в дурня звернутися
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08.01.2022 05:36
+4
- Вы должны выплатить компенсацию.
- Ок, я готов к переговорам.
- Переговоры уже были.
- Ок, я готов к новым переговорам.
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08.01.2022 04:00
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Правила форума Совет форумчан
думав вже виплатили, а вони тільки знову твердять що готові,
може туди бубі з 2ox годинним візитом?
в Оман он приїхал і там таке сталося...
https://www.5.ua/ru/polytyka/svoei-smertiu-sultan-omana-nevolno-razoblachyl-lozh-zelenskoho-nardep-velychkovych-206126.html СВОЕЙ СМЕРТЬЮ СУЛТАН ОМАНА НЕВОЛЬНО РАЗОБЛАЧИЛ ЛОЖЬ ЗЕЛЕНСКОГО - НАРДЕП ВЕЛИЧКОВИЧ
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08.01.2022 02:14 Ответить
И так - несколько раз, все по кругу. В итоге, заявят, что никакого самолета не было и никто ничего не сбивал, а они ничего не поняли: трудности перевода
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08.01.2022 05:29 Ответить
кацапяча тактика - все забовтати на роки і в дурня звернутися
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08.01.2022 05:36 Ответить
Визнайте, що збили літак за вказівкою РФ, та виплатіть компенсації!
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08.01.2022 02:42 Ответить
- Вы должны выплатить компенсацию.
- Ок, я готов к переговорам.
- Переговоры уже были.
- Ок, я готов к новым переговорам.
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08.01.2022 04:00 Ответить
Ок, сдавайте свое ЯО Украине и мы вас простим
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08.01.2022 04:25 Ответить
виродок криворогатий все ще сноубордить - чі стефан на ройялі?
хотів би все це бачити, як штефан намагаеться до роялю, а пузо тей рояль від смичка **********, а штефан пре як кацапський танк на воронеш...
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08.01.2022 06:44 Ответить
эй вы там, наверху... ну в МИД Украины... что вы молчите... сказать нечего? значит, нечего... нахера ваш министр и за что получает бабло народное... собачку может и тёлка егойная прогулять по Киеву... или в запой ушел? ах, да... "величайший" руководитель всех времен гнусавый отдыхает... вот и димон боится слово молвить... сколько времени прошло с момента катастрофы? а МИД язык в задницу засунул... вместе с "величайшим"... какая разница как называется улица, лишь бы чистой была... поколение, воспитанное на моргенштерне и поляковой... ни ума, ни патриотизма, ни знаний...
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08.01.2022 06:58 Ответить
Зеля взагалі перші дні казав, що катастрофа сталася з технічних причин.
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08.01.2022 07:54 Ответить
Було б добре, якби Іран визнав. що виконавцями були російські офіцери та назвав прізвища.
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08.01.2022 07:53 Ответить
ГОСПОДИ !!! УПОКОЙ ДУШУ ИРАНА !!!
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08.01.2022 08:34 Ответить
Сразу бы признали вину и извинились и покаялись, и выплатили компенсации. Зачем вот этот цирк устраивать, и затягивать все, если от этого только хуже.
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08.01.2022 09:18 Ответить
Незрозуміло- загинуло 168 пасажирів та 9 членів екіпажу, а Іран готовий виплатити компенсацію сім'ям 30 іноземних громадян Джерело:
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08.01.2022 10:15 Ответить
С отмороженными аятоллами разговор должен начинаться с введения санкций и ареста имущества за рубежом. Это единственный продуктивный путь. Всё остальное - пустая трата времени
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08.01.2022 15:53 Ответить
 
 