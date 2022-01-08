За сутки на Донбассе войска РФ трижды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки 3 раза открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи Катериновки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В сторону Камянки оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Недалеко от Новотошковского войска РФ открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий российских оккупантов нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили наемников РФ прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на 7 часов утра, 8 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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