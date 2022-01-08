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обстрел (25782) Донбасс (26950) наемники рф (2053) операция Объединенных сил (6766)

За сутки на Донбассе войска РФ трижды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

За сутки на Донбассе войска РФ трижды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки 3 раза открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи Катериновки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В сторону Камянки оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Недалеко от Новотошковского войска РФ открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий российских оккупантов нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили наемников РФ прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на 7 часов утра, 8 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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а де през - на лінії вогню з прапором?
чи десь горілку жере?
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08.01.2022 08:11 Ответить
Ответ? Был? Почему нет положительных новостей с кучей трупов ********* с мраззии?
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08.01.2022 08:22 Ответить
Ты шо говоришь! ***** напасть может, а так, в Буковеле все спокойно.
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08.01.2022 08:55 Ответить
 
 