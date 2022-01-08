В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксировано 3 195 новых случаев заражения, 1 942 выздоровели

За сутки 7 января в Украине зафиксировано 3195 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Среди заболевших 151 ребенок и 37 медработников.

За прошедшие сутки госпитализировано - 1 752 человека. 76 пациентов скончались в результате COVID-19.

В то же время выздоровели 1 942 человека.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 3 699 663 человека;

- выздоровело – 3 508 451 человек;

- летальных исходов – 97 164;

- проведено ПЦР-тестировань – 16 943 946.

С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили первую дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. Всего проведено 28 773 017 прививок.

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