Все члены НАТО едины в поддержке Украины, Россия должна уменьшить напряжение, - МИД Канады
Любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.
"Канада и наши союзники по НАТО едины в поддержке Украины и ее народа. Россия должна снизить напряжение и присоединиться к конструктивному диалогу", - говорится в сообщении.
Министр добавила, что любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, в частности, координированные санкции.
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П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав чітку позицію НАТО щодо бажання Росії ветувати євроатлантичну перспективу України.
«Вдячний за чітку позицію країн Альянсу щодо неприпустимості надання Росії права вето на розширення НАТО та перспектив вступу України до Альянсу», - написав Порошенко у Facebook.
Порошенко наголошує: передумовою для будь-якого серйозного безпекового діалогу Заходу з РФ має бути деескалація і деокупація частини Донбасу та Криму.
«Сподіваюсь, що НАТО готове не лише задекларувати, але і захистити свої принципи у разі подальшої агресії Кремля. Останні події, в тому числі і в Казахстані, засвідчили, що Путін не сприймає жодних «червоних ліній» і готовий до швидких військових заходів», - резюмує п'ятий Президент.