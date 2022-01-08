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Канада (2007) НАТО (8643) Жоли Мелани (49)

Все члены НАТО едины в поддержке Украины, Россия должна уменьшить напряжение, - МИД Канады

Все члены НАТО едины в поддержке Украины, Россия должна уменьшить напряжение, - МИД Канады

Любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

"Канада и наши союзники по НАТО едины в поддержке Украины и ее народа. Россия должна снизить напряжение и присоединиться к конструктивному диалогу", - говорится в сообщении.

Министр добавила, что любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, в частности, координированные санкции.

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Все члены НАТО едины в поддержке Украины, Россия должна уменьшить напряжение, - МИД Канады 01
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Топ комментарии
+3
Долго придется ждать, пока ***** соизволит снизить напряжение.
Нужны действия, которые принудят его это сделать!
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08.01.2022 09:04
+2
Росія повинна зникнути. Де там ядерна війна, збрехали що вона може бути?
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08.01.2022 08:32
+1
явно переважна, навіть кваліфікована більшість країн членів НАТО проти касапів. Хоча четверо-п'ятеро - так чи інакше будуть "за обеспокоенность". Яка консолідована позиція НАТО буде зафіксована на нараді в понеділок 10 січня? Оце питання...
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08.01.2022 08:37
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Росія повинна зникнути. Де там ядерна війна, збрехали що вона може бути?
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08.01.2022 08:32 Ответить
явно переважна, навіть кваліфікована більшість країн членів НАТО проти касапів. Хоча четверо-п'ятеро - так чи інакше будуть "за обеспокоенность". Яка консолідована позиція НАТО буде зафіксована на нараді в понеділок 10 січня? Оце питання...
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08.01.2022 08:37 Ответить
Долго придется ждать, пока ***** соизволит снизить напряжение.
Нужны действия, которые принудят его это сделать!
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08.01.2022 09:04 Ответить
А всего-то не надо с ху__м общаться
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08.01.2022 10:41 Ответить
ЖИРНЫЕ КОТЫ! БРОСАЙТЕ АТОМНУЮ БОМБУ НА КРЕМЛЬ! И В РАЙ!
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08.01.2022 12:59 Ответить
а почему МИД Украины молчит по этому поводу, почему не благодарит союзников, подчеркивая, что расия - враг человечества? или Рождество в МИДе еще не закончилось?
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08.01.2022 09:18 Ответить
Потому что наркоман в наркотическом угаре с Нового года, а вчера Рождество было. Дозу добавил.
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08.01.2022 09:54 Ответить
Украине нужно отказаться от оккупированных территорий и вступить в НАТО свободной Украиной, предварительно обговорив согласие, если они согласятся. Если Украина будет свободной Украиной в НАТО, то РФ не сможет напасть больше. А те территории вернутся позже, никуда они не денутся! И Германия вернет свой Кёнигсберг и Финляндия свою Карелию и Япония - Курильские острова и все вернут свое и Украина в том числе вернет свое. Нам нужно сохранить то, что у нас есть! Или нужно быстрее строить Армию, как в Швейцарии из всех граждан. Если у всех будет оружие, то РФ не будет нападать точно ибо это будет затяжная война и она не приведет к победе. Нужно копировать военную стратегию Швейцарии по вооружению всех граждан! Или еще вариант - это вернуть ядерное оружие для своей защиты. А вообще все стратегии нужно разом применять! Улучшаться и собирать лучший опыт - подходящий нам.
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08.01.2022 09:31 Ответить
Какое нахрен вторжение??? Невыдающийся с другом детства за cчет народа отдыхает в Буковели!
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08.01.2022 09:53 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/01/08/poroshenko-peredumovoyu-dlya-serjoznogo-dialogu-zahodu-z-putinym-maye-buty-deokupacziya-donbasu-i-krymu/ Порошенко: передумовою для серйозного діалогу Заходу з Путіним має бути звільнення окупованих територій Донбасу і Криму
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08.01.2022 11:25 Ответить
 
 