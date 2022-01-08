У Украины есть все шансы получить транш МВФ вовремя, - "слуга народа" Гетманцев
Украина имеет все шансы выполнить все структурные маяки и получить последний транш Международного валютного фонда по действующей программе в июне и, по меньшей мере, до конца 2022 обойтись без МВФ.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо ТВ".
"Я не вижу структурных маяков, которые мы не могли бы выполнить, чтобы получить следующий транш. Я предполагаю, что следующий июньский транш мы получим, возможно, своевременно", - отметил нардеп.
По словам Гетманцева, Украина прошла годы пиковых выплат по госдолгу и может задуматься о переходе на финансирование государственного бюджета без поддержки Международного валютного фонда.
"Хотелось бы все же рассмотреть возможность и провести дискуссию о новой программе, а не прыгать в нее с головой. Возможно, и будет возможность до конца года пройти без МВФ, следующий год пройти без Фонда, а дальше смотреть на ситуацию с публичными финансами", – добавил парламентарий.
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при порошенке обещания либо не выполнялись, либо выполнялись так криво, что не соответствовали идее.
Точно так и при зе.
МВФ и «Тройка»
До кінця лютого 2022 року Україна повинна опублікувати план повернення активів, виведених із збанкрутілих банків.
Зачем Украине кредитоваться в МВФ под 2% годовых, когда зебилам проще продать ОВГЗ под 12% годовых?
Ублюдки зеленые!
Источник: https://www.ponomaroleg.com/gosdolg-ukrainy-vyros-na-120-mlrd-grn-za-noyabr/