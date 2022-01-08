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МВФ (3281) Гетманцев (408)

У Украины есть все шансы получить транш МВФ вовремя, - "слуга народа" Гетманцев

У Украины есть все шансы получить транш МВФ вовремя, -

Украина имеет все шансы выполнить все структурные маяки и получить последний транш Международного валютного фонда по действующей программе в июне и, по меньшей мере, до конца 2022 обойтись без МВФ.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо ТВ".

"Я не вижу структурных маяков, которые мы не могли бы выполнить, чтобы получить следующий транш. Я предполагаю, что следующий июньский транш мы получим, возможно, своевременно", - отметил нардеп.

По словам Гетманцева, Украина прошла годы пиковых выплат по госдолгу и может задуматься о переходе на финансирование государственного бюджета без поддержки Международного валютного фонда.

"Хотелось бы все же рассмотреть возможность и провести дискуссию о новой программе, а не прыгать в нее с головой. Возможно, и будет возможность до конца года пройти без МВФ, следующий год пройти без Фонда, а дальше смотреть на ситуацию с публичными финансами", – добавил парламентарий.

Читайте также: МВФ будет контролировать погашение Украиной долга перед всеми "зелеными" инвесторами, - отчет Фонда
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Топ комментарии
+16
Нет не согласен! Раковая опухоль это Зеленский! Гетьманцев это метостаза!
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08.01.2022 08:49
+15
Не давайте ни копейки уродам, скорее восстанем.
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08.01.2022 08:43
+13
Гетьманцев это раковая опухоль на теле Украины.
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08.01.2022 08:46
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Не давайте ни копейки уродам, скорее восстанем.
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08.01.2022 08:43 Ответить
У меня есть подозрение, что ты при любой власти жил и будешь жить с голой ж"пой. Ты своими революциями еще с 1917 года всех задолбал.
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08.01.2022 10:29 Ответить
нищеброд, иди работать и у тебя не будет проблем.
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08.01.2022 13:14 Ответить
Забудьте!
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08.01.2022 08:44 Ответить
тебя? мы тебя и не знаем
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08.01.2022 13:15 Ответить
Гетьманцев это раковая опухоль на теле Украины.
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08.01.2022 08:46 Ответить
Нет не согласен! Раковая опухоль это Зеленский! Гетьманцев это метостаза!
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08.01.2022 08:49 Ответить
А д'єрьмак тоді хто? Головний мазафакер? Корінь усіх метастаз, який росте із дупи ***********?
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08.01.2022 09:01 Ответить
Дерьмак тоже метостаза! Не проголосовав бы мудрый нарид за Зеленского не было и этих мразей у власти!
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08.01.2022 09:17 Ответить
ну, так до Зе были другие мрази, которые гораздо хуже Зе, за которых также проголосовал мудры нарид, и мраз в 2014г победила в первом туре. А где теперь эта мразь?
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08.01.2022 13:09 Ответить
Так как при Зеленском нам не при одном президенте не рассказывали как мы хорошо будем жить...ПОТОМ!
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08.01.2022 08:46 Ответить
да-да-да, предыдущий вор рассказывал про 149 реформ )) реформатор хренов.
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08.01.2022 13:16 Ответить
Гетманцеву не хватает на "мелкие расходы".
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08.01.2022 08:47 Ответить
Гетьманцев это тот парень, кого повешают первым
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08.01.2022 08:52 Ответить
ой, диванный ты вешатель ))
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08.01.2022 13:10 Ответить
Гнида тупорылая. Предпринимателей загнал, промышленность угробили и ждут кредитов.
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08.01.2022 08:55 Ответить
вы забыли про рекламируемые им "добровольную амнистию капиталов" и "проверку всех (ну как всех)))) только гоев) на теневую жизнь с 1995 года)....
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08.01.2022 10:21 Ответить
Брехло ЗЕленое
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08.01.2022 08:55 Ответить
А может вам пора сложить полномочия и назначить новые выборы,кого вы представляете,если ваши рейтинги близки к нулю.
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08.01.2022 08:56 Ответить
это у тебя рейтинги близки нулю, глаза открой, олень
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08.01.2022 13:17 Ответить
Гетьманович,ты что ли,твою маму скоро арестуют,слишком много подозрительного майна на ней,не жалко старушку?
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09.01.2022 06:30 Ответить
ты меня с кем-то путаешь. не пиши чушь, лучше работать иди.
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09.01.2022 12:14 Ответить
Точно угадал,беги плати налоги которые утаил,власть скоро поменяется.
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09.01.2022 13:10 Ответить
Шо там по керівнику САП скоти монозбродні? Думали що всі про це забули?
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08.01.2022 08:57 Ответить
давно все забыли, иди работать и не пиши чушь
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08.01.2022 13:18 Ответить
Только скажите, никто вам кредиты возвращать не будет, я так точно.
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08.01.2022 08:58 Ответить
Бустерная денежная доза?
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08.01.2022 09:05 Ответить
У " слуг всегда есть шансы получить....", но как показал опыт 2.5 лет царствования нелоха от МВФ получал он только дулю, так будет и в этот раз. А Порошенко МВФ деньги давал за это его и преследует нелох.
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08.01.2022 09:09 Ответить
выкатили МВФ тележку обещаний нового витка борьбы с коррупцией
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08.01.2022 09:12 Ответить
все ровно также и как и при порошенке
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09.01.2022 12:15 Ответить
конечно, дайте денег, вот вам обещания.
при порошенке обещания либо не выполнялись, либо выполнялись так криво, что не соответствовали идее.
Точно так и при зе.
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09.01.2022 12:19 Ответить
место гетманцева в тюрьме... а он глава комитета, который осознанно работает на страну-агрессора, спонсирующую терроризм в мире и войну против Украины...
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08.01.2022 09:16 Ответить
это твоё место в тюрьме, олень
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08.01.2022 13:12 Ответить
Уже в 4 раза больше чем Порошенко понабирали
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08.01.2022 09:19 Ответить
Внешнее управление - это молиться на транш МВФ
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08.01.2022 09:19 Ответить
Медведчук-ты ли это?😧
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08.01.2022 09:22 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=AR0jNzzWihs&t=6s
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08.01.2022 10:02 Ответить
Не открывается. Кто там умничает?
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08.01.2022 10:15 Ответить
Можно в поиск ютуб вбить

МВФ и «Тройка»
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08.01.2022 10:19 Ответить
Очень "свежая" информация от каких-то бюргерских маргиналов. Таких говорунов в каждой стране полным полно.
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08.01.2022 10:57 Ответить
Дебила гетманцева слушать-себя нае..ть.
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08.01.2022 09:21 Ответить
а ты не слушай, все равно ничего не поймешь, ты работать иди.
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08.01.2022 13:13 Ответить
Иди нах, придурок.
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08.01.2022 13:33 Ответить
показательно, когда быдло пускают в интернет. соси зах, быдло
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08.01.2022 13:58 Ответить
Выговор тому,кто тебя пустил в интернет,мразь.
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08.01.2022 14:37 Ответить
быдло ты тупое завязывай с боярышником и бегом нах на работу, ушлепок
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08.01.2022 17:04 Ответить
Ой😉,да у тебя же это👉🐓💨💥
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08.01.2022 17:12 Ответить
напевно це один з найактивніших руйнівників економіки та україноненависників. 2 в 1.
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08.01.2022 09:55 Ответить
боже, где вас таких убогих набирают.
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08.01.2022 13:13 Ответить
певно не у найближчій синагозі, там, зазичай, чиновників набирають.
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08.01.2022 13:16 Ответить
Кастрировать сцуку!
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08.01.2022 10:08 Ответить
шанс є, але транша нема. МВФ,ці транши для зелених уйобків давати не треба, бо вони їх в свої офшори скинуть, а Україна буде в боргах.
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08.01.2022 10:11 Ответить
МВФ ничего не даст, пока не произойдет импичмент.
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08.01.2022 10:30 Ответить
Странные партнеры у Гетьманцева. Контрабас оружия в Иран никто не забыл. https://youtu.be/n9_waftWPvc
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08.01.2022 10:36 Ответить
Не будет больше бабла от мвф. Потому что обязательства не выполняют. До кінця січня 2022 року Кабмін зобов'язався розробити та схвалити дорожню карту повної або часткової приватизації Приватбанку та Ощадбанку, зокрема їхнього продажу міжнародним інвесторам з бездоганною репутацією.

До кінця лютого 2022 року Україна повинна опублікувати план повернення активів, виведених із збанкрутілих банків.
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08.01.2022 10:45 Ответить
Этот проходимец наверное спит и видит бабло у себя в кармане. Только о нем и мечтает. Жизнь его - мракобесие и коррупция. Жуть, кого привели во власть эти "новые лица".
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08.01.2022 11:33 Ответить
Правильно, гетьманцев!
Зачем Украине кредитоваться в МВФ под 2% годовых, когда зебилам проще продать ОВГЗ под 12% годовых?
Ублюдки зеленые!
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08.01.2022 23:15 Ответить
Начнем с того, что за ноябрь госдолг Украины вырос на 120 млрд грн: государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,55 трлн грн или $94,15 млрд по состоянию на конец ноября 2021г. В ноябре сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд грн, в долларовом эквиваленте - на $1,52 млрд.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/gosdolg-ukrainy-vyros-na-120-mlrd-grn-za-noyabr/
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08.01.2022 23:16 Ответить
С ужасом думаю о том, КАК и СКОЛЬКО нам придется расплачиваться, когда зебилы сдрыснут!
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08.01.2022 23:18 Ответить
А у Гетманцева есть все шансы получить по башке кассовым аппаратом и горящую автомобильную покрышку на шею.
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09.01.2022 11:00 Ответить
 
 