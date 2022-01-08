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Новости ДТП
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алкоголь (1644) ДТП (7455) смерть (9178) Харьков (7288)

Смертельное ДТП в Харькове: в крови погибшего обнаружили алкоголь, однако причиной смерти стали множественные травмы

Смертельное ДТП в Харькове: в крови погибшего обнаружили алкоголь, однако причиной смерти стали множественные травмы

В Харькове эксперты обнаружили в крови погибшего в ДТП с 16-летним водителем Infiniti алкоголь, однако в его действиях не было нарушений ПДД, которые могли стать причиной аварии.

Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В крови погибшего обнаружено 3,65 промилле. Это административное правонарушение. Из-за смерти водитель не может быть привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В его действиях не было нарушений правил дорожного движения, которые были бы в причинно- следственной связи с причиной ДТП, что подтверждается выводами автотехнической экспертизы", - отметил он.

По его словам, согласно выводам экспертизы, причиной смерти погибшего стали именно множественные травмы жизненно важных органов.

Читайте также: Обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя, совершившего смертельное ДТП в Харькове, передан в суд, - Офис генпрокурора

Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила: за рулем находился именно Николай Харьковский. В тот же день он признал вину.

Читайте также: По делу о ДТП с 16-летним водителем в Харькове завершено следствие
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Топ комментарии
+31
Через 2 месяца "виявили алкоголь". Снова мажор отделается легким испугом...Эпоха клоунов продолжается
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08.01.2022 09:17
+24
Харківські експерди вчилися разом з суддями Печерського суду!
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08.01.2022 09:36
+23
что тут неясного? водила, в которого вьехал малолетний дебил, был бухим в стельку! но правила, приведшие к ДТП он не нарушал! поэтому его алкогольное опьянение не является причиной ДТП! возможно, адвокаты малолетнего дебила, хотели использовать факт алкогольного опьянения пострадавшего оппонента как причину ДТП, чтобы снять ответственность с реального виновника - малолетнего дебила на инфинити
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08.01.2022 09:20
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Правила форума Совет форумчан
Я что-то ничего не понял? Получается что он въехал в столб виноват не то что он был бухой а что-то другое? так что другое? Состояние автомобиля, дорожного полотна или то что у нас Зеленский президент?! Озвучте причину!
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08.01.2022 09:14 Ответить
что тут неясного? водила, в которого вьехал малолетний дебил, был бухим в стельку! но правила, приведшие к ДТП он не нарушал! поэтому его алкогольное опьянение не является причиной ДТП! возможно, адвокаты малолетнего дебила, хотели использовать факт алкогольного опьянения пострадавшего оппонента как причину ДТП, чтобы снять ответственность с реального виновника - малолетнего дебила на инфинити
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08.01.2022 09:20 Ответить
Сейчас будет новая экспертиза- всё- таки не так ехал. А почему не так? Потому что бухой.
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08.01.2022 11:53 Ответить
вот нахрена ты пишешь свой бред? эксперты выссказались: "однак у його діях не було порушень правил дорожнього руху, що могли стати причиною аварії"!!
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08.01.2022 12:15 Ответить
А если будет новая экспертиза- что он виноват, что ты запоешь?
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08.01.2022 13:34 Ответить
а если у тебя в голове не обнаружится серого вещества, что запоёшь ты?
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08.01.2022 13:35 Ответить
Ха, ха, ха. В отличии от вас, 73%, у меня два высших образования. Поплачь
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08.01.2022 20:26 Ответить
Как же вовремя экспертиза подоспела! А раньше, как ни странно, от такого дикого количества промиле, никто даже не поморщился. Может, бригада тоже была бухой?
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08.01.2022 14:18 Ответить
Через 2 месяца "виявили алкоголь". Снова мажор отделается легким испугом...Эпоха клоунов продолжается
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08.01.2022 09:17 Ответить
Цікаві у нас експерти.
Чи був Трухін за кермом досі не виявили, з якою швидкістю зайка рухалась досі не відомо, а тут через 2 місяці алкоголь виявили. Цікаво скільки це коштувала родичам дітятки?
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08.01.2022 10:05 Ответить
а з такою дозою ще має силу рульом крутити ?
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08.01.2022 09:20 Ответить
то коли в пробірку з кров'ю спірт добавляли , то трохи переборщили .
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08.01.2022 10:36 Ответить
"У крові загиблого виявлено 3,65 проміле. Це адміністративне правопорушення. Через смерть ..."
3.65 - это смерть и есть

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08.01.2022 09:25 Ответить
Нее. Видал девчушку 1.5 метра ростом с 4.1 промиле, которая сама приехала на работу. Ну тут ее и приляла охрана.
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08.01.2022 10:15 Ответить
Я 4,2 видел..тоже "девчушку"..правда здоровая,как лошадь и очень на лошадь похожая..ну и стаж бухания у нее изрядный был
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08.01.2022 10:37 Ответить
Напоминает бородатый анекдот:
иностранная делегация на заводе.
Токарь у станка.
Поговорили обо всем, и задают последний вопрос:
-А вот Вы сможете работать, когда выпьете 100 грамм водки?
-Конечно!
-А двести?
-Да.
-А триста?
-Естественно.
-А если целую бутылку, один?...
-Ну вот видите, работаю!!!
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08.01.2022 10:42 Ответить
Нет такой суммы, от которой в Украине может отказаться эксперт или судья.
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08.01.2022 09:31 Ответить
Ото ж.
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08.01.2022 10:06 Ответить
?

від 0,3 до 0,5 ‰ - алкоголь має незначний вплив;
від 0,5 до 1,5 ‰ - легкий ступіньалкогольного отруєння;
від 1,5 до 2,5 ‰ - середній ступінь алкогольного отруєння;
від 2,5 до 3,0 ‰ - важкий ступіньалкогольного отруєння;
більше3,0 ‰ - критичний стан при алкогольному отруєнні.
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08.01.2022 09:32 Ответить
Это данные по среднестатистическому человеку, но есть и отклонения значительные в обе стороны. Одногрупника по институту полстакана вина вводили в полностью невминяемое состояние.
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08.01.2022 10:22 Ответить
Что, в Харькове все водители, только приняв приличную дозу за руль садятся? Наверное, страшно по "трезвянке" ездить по городу? А кроме алкоголя, еще и наркота помогает бороться со страхом! Пешеходы, бойтесь пешеходных переходов! Особенно, если вы тоже поддали! Девушки и женщины, не поворачивайтесь попой к водителям, особенно, когда вы разговариваете по телефону, даже на пешеходном переходе находясь!
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08.01.2022 09:33 Ответить
Харківські експерди вчилися разом з суддями Печерського суду!
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08.01.2022 09:36 Ответить
Я не могу сообразить кто сошол с ума, менты или журналисты.
"В крови обнаружен алкоголь, но водитель погиб не от алкоголя".
Неужели можно погибнуть от чего-то кроме алкоголя?

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08.01.2022 09:36 Ответить
Так от короновируса же, что тут непонятного
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08.01.2022 10:39 Ответить
От 3,65 промилле алкоголя в крови можно дегко кони двинуть, это крайняя степень отравления алкоголем.
Вот нам как бы и намекают, что водитель и так был почт мёртв на момент ДТП. Не врезался бы Коля - помер бы сам от алкоголя. Так что не особо Коля-то и виноват.
Правда, не совсем понятно, как погибший водитель машиной управлял в таком состоянии при движении в крупном городе.
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08.01.2022 14:23 Ответить
а мальчик пади невинават нада судить родственикав пьянай жертвы и электрикав за столб
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08.01.2022 09:46 Ответить
Все куплено!
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08.01.2022 09:48 Ответить
Що ви тут обговорюете... картина вимальовуеться чітка... " Водій шероле їде в машині в стані спьяніння 3.6 ПРОМІЛЕ!!!!... .не порушуючи ПДР... раптом їому стае зле....(всетаки 3,6 проміле) і він помирае прямо за кермом...!!!!! А тут , так талося , їде Миколка Харьковський...він побачив ,що шевроле ненекероване...... і щоб уникнути зіткнення він хотів затормозити..... але чи то зпереляку,чи з відсутністтю досвіду... , чи в темряві переплутав педалі та натиснув на газ, тому і швидкість була 200км.год.... І таким чином він ,бідняга,скоїв наїзд на шеврле. І водія шевроле затилсо І пошкодило внутрішні органи вже мертвого... ( А ВИЗНАЧИТИ СМЕРТЬ ЛЮДИНИ З ТОЧНІСТТЮ ,МАЕТЬСЯ НА УВАЗІ РІЗНИЦЯ В 2-3 ХВИЛИНИ) ВІД РЕАЛЬНОЮ СМЕРТТЮ .ТА МОМЕНТОМ ЗІТКНЕННЯ НЕМОЖЛИВО). Так як любий живий організм не відразу клінінчо не помирае... ( наприклад курка з відрубанною головою ,ще майже хвилину може бігати по подвір,ю) ТАК ЩО МИКОЛКА ТУТ НЕ ВИНЕН!!!!. ЕДИННЕ ЗА ЩО ЙОГО МОЖНА ПРИТЯГНУТИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.... Це за ненавмисне перевищення швидкості та зіткненням з ,,некерованим автомобілем шевроле" і то він же уникав зіткнення...!!!!!!!.. АНГЕЛ ВІН . ТА ЩЕ Й МАЛОЛІТНІЙ . ЯК ЖЕ МОЛИВО ЙОГО СУДИТИ І УЧОМУСЬ ЗВИНУВАЧУВАТИ.........???????? А ЦЕ ВСЬОГО ЛИШ ШТРАФ... " ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ САМЫЙ ГУМАННЫЙ И СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД В МИРЕ"
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08.01.2022 10:49 Ответить
Мій адвокат зміг довести що при швидкості руху 200км/г. знаку обмеження швидкості у 60км/г. Просто Неможливо Помітити! І ми виграли суд! Так і тут,коли доведуть що водій загинув от передозування алкоголю,то порушення буде тільки за ДТП! А це вже зовсім інша статейка і зовсім інший термін.Цей "Харківський" вам ще багато горя наробить коли його оповідають😡
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08.01.2022 11:04 Ответить
👉200км/г.=60км/г. Анекдот👈
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08.01.2022 11:10 Ответить
ЯКЕ ДТП.... ШЕВРОЛЕ НЕКЕРОВАНЕ САМО ПІДКОТИЛОСЯ ПІД ІФІНІТІ... А МИКОЛКА ,ЯК ТІЛЬКИ МІГ, РОБИВ УСЕ ЩОБ УНИКНУТИ ЗІТКНЕННЯ ...ТОМУ І ВІН Е НЕ ВИНУВАТЦЕМ ...А ПОСТРАЖДАЛИМ... ТАКИМ ЧИНОМ СІМ.Я ШЕВРОЛЕ ЩЕ МАЕ КОМПЕНСУВАТИ ВИТРАТИ НА РЕМОНТ ІНФІНІТІ...!!!!!!
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08.01.2022 11:13 Ответить
ТАКИХ ПОТРІБНО ВІДПУСКАТИ ПРЯМУ ІЗ ЗАЛИ СУДУ , ЗА ВІДСУТНІСТТЮ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ТАЙ ЩЕ ВИБАЧЕННЯ ПОПРОСИТИ... НІЗАЩО ДИТИНУ УТРИМУВАЛИ ПІД ВАРТОЮ.....!!!!!!..
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08.01.2022 11:06 Ответить
т.е. если б мальчонка не убил его... он бы сам умер за рулем проехав еще пару-тройку метров??
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08.01.2022 10:12 Ответить
Странно, что он уже не был мертв на момент ДТП...
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08.01.2022 11:32 Ответить
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08.01.2022 16:56 Ответить
СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ 2021, 09:54
Источник: https://www.npu.gov.ua/news/dtp/policziya-zatrimala-vodiya-shho-sprichiniv-smertelnu-avariyu-u-xarkovi/ Национальная полиция

Дословно: "Водитель Инфинити задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В соответствии с санкцией статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового. Следственные действия продолжаются".

Детали: В настоящее время три пассажира Инфинити находятся в реанимационном отделении больницы.

По данным правоохранителей, у погибшего 58-летнего водителя Шевроле признаков алкогольного опьянения нет. Водитнль Инфинити проходить тест отказался.

По факту ДТП расследуют производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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08.01.2022 10:14 Ответить
У водителя был высокий сахар в крови. За 2 месяца сбродил. Сделали новый анализ. 3,65 промилли. Такова наша неподкупная экспертиза.
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08.01.2022 10:35 Ответить
Погибший уже в морге водки напился. С коллегами бухал.
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08.01.2022 11:30 Ответить
Дело 16-летнего Николая Харьковского, фигуранта смертельного ДТП на пр. Гагарина, будет рассматривать судья Татьяна Янцовская, которая ранее приговорила подростка к условному сроку по другому делу. Подготовительное заседание по делу назначено на 19 января в Червонозаводском суде, сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

По словам представителя пострадавшей стороны Игоря Черняка, в июле 2021 года Татьяна Янцовская вынесла приговор Коле Харьковскому по делу о стрельбе. Она признала подростка виновным по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) и назначила ему два года лишения свободы, заменив это условным сроком на год. Напомним, водитель Infiniti в 2019 году https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/07.11.2019/v_harkovskom_supermarkete_podrostok_otkryl_strelbu/ открыл срельбу из пневматического оружия в супермаркете, в результате чего были ранены два человека.
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08.01.2022 10:30 Ответить
Не у того они анализы брали)
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08.01.2022 10:31 Ответить
а что его загипнотизировали инопланетяне и он не виноват еще эксперты не выявили??? странно...будем ждать...) порезали бы на меха всех этих экспертов с судьями когда нибудь...может и жить бы стали справедливее.
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08.01.2022 10:36 Ответить
И всё правильно! Еще чуть-чуть и докажут что покойный во все виноват! А чего возмущаться? Покойного уже не поднимешь,а молодой ,подающий большие (скажем так) надежды, может стать нардепом или, бери выше, Главой Офиса Президента и стать украшением нашей страны! Правда ,для этого "надежд" подать надо будет много и не только в харьковский суд....
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08.01.2022 10:52 Ответить
А у кОЛИ анализы взяли на наркоту? Или ждут пока молодой дикорастущий организм очистится?
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08.01.2022 10:53 Ответить
Ну тут видно что спирта в кровь прибавили. Так хотели мажора спасти.
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08.01.2022 11:16 Ответить
Машина во что превратилась после принятия алкоголя.
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08.01.2022 11:28 Ответить
Експертное заключение можно получить и в другом институте СМЄ.
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08.01.2022 11:41 Ответить
3,65 промиле❗️❗️❗️ С таким количеством алкоголя в крови разве можно оставаться вживых❓❓❓🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
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08.01.2022 11:50 Ответить
Так шо Миколу тепер нагородять? Спас від нетверезого водія людей?
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08.01.2022 12:23 Ответить
А аналізі раптово місцями не переплутали?
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08.01.2022 12:24 Ответить
А может хлопец просто хотел покарать пьяного за рулем?
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08.01.2022 12:48 Ответить
Это еще неизвестно чем кончится . Такая доза у погибшего нереально завышеная...Да еще после 2 месяца, они только "выявили"? Невероятная стойкость водителя была , водить бухим ( 3,65) промиле.
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08.01.2022 16:31 Ответить
 
 