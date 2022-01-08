Смертельное ДТП в Харькове: в крови погибшего обнаружили алкоголь, однако причиной смерти стали множественные травмы
В Харькове эксперты обнаружили в крови погибшего в ДТП с 16-летним водителем Infiniti алкоголь, однако в его действиях не было нарушений ПДД, которые могли стать причиной аварии.
Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В крови погибшего обнаружено 3,65 промилле. Это административное правонарушение. Из-за смерти водитель не может быть привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В его действиях не было нарушений правил дорожного движения, которые были бы в причинно- следственной связи с причиной ДТП, что подтверждается выводами автотехнической экспертизы", - отметил он.
По его словам, согласно выводам экспертизы, причиной смерти погибшего стали именно множественные травмы жизненно важных органов.
Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
28 октября суд отправил его под арест без права залога.
19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила: за рулем находился именно Николай Харьковский. В тот же день он признал вину.
Пожалуйста, подождите...
Чи був Трухін за кермом досі не виявили, з якою швидкістю зайка рухалась досі не відомо, а тут через 2 місяці алкоголь виявили. Цікаво скільки це коштувала родичам дітятки?
3.65 - это смерть и есть
иностранная делегация на заводе.
Токарь у станка.
Поговорили обо всем, и задают последний вопрос:
-А вот Вы сможете работать, когда выпьете 100 грамм водки?
-Конечно!
-А двести?
-Да.
-А триста?
-Естественно.
-А если целую бутылку, один?...
-Ну вот видите, работаю!!!
від 0,3 до 0,5 ‰ - алкоголь має незначний вплив;
від 0,5 до 1,5 ‰ - легкий ступіньалкогольного отруєння;
від 1,5 до 2,5 ‰ - середній ступінь алкогольного отруєння;
від 2,5 до 3,0 ‰ - важкий ступіньалкогольного отруєння;
більше3,0 ‰ - критичний стан при алкогольному отруєнні.
"В крови обнаружен алкоголь, но водитель погиб не от алкоголя".
Неужели можно погибнуть от чего-то кроме алкоголя?
Вот нам как бы и намекают, что водитель и так был почт мёртв на момент ДТП. Не врезался бы Коля - помер бы сам от алкоголя. Так что не особо Коля-то и виноват.
Правда, не совсем понятно, как погибший водитель машиной управлял в таком состоянии при движении в крупном городе.
Источник: https://www.npu.gov.ua/news/dtp/policziya-zatrimala-vodiya-shho-sprichiniv-smertelnu-avariyu-u-xarkovi/ Национальная полиция
Дословно: "Водитель Инфинити задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В соответствии с санкцией статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового. Следственные действия продолжаются".
Детали: В настоящее время три пассажира Инфинити находятся в реанимационном отделении больницы.
По данным правоохранителей, у погибшего 58-летнего водителя Шевроле признаков алкогольного опьянения нет. Водитнль Инфинити проходить тест отказался.
По факту ДТП расследуют производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
По словам представителя пострадавшей стороны Игоря Черняка, в июле 2021 года Татьяна Янцовская вынесла приговор Коле Харьковскому по делу о стрельбе. Она признала подростка виновным по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) и назначила ему два года лишения свободы, заменив это условным сроком на год. Напомним, водитель Infiniti в 2019 году https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/07.11.2019/v_harkovskom_supermarkete_podrostok_otkryl_strelbu/ открыл срельбу из пневматического оружия в супермаркете, в результате чего были ранены два человека.