Движение по большинству гуманитарных дорожных дорог на Донбассе заблокировано российскими наемниками, - Госпогранслужба
Российско-оккупационные войска продолжают блокировать движение в большинстве гуманитарных дорожных коридорах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Работа всех КПВВ на линии разграничения начинается ежедневно с 08:00 и продолжается до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.
Ежедневно открытый со стороны временно оккупированной территории Украины только КПВВ "Станица Луганская". Пассажиропоток по сравнению с последней неделей прошлого года уменьшился на 34%. Так, с 1 января через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 3 939 человек, а на контролируемую территорию – 4 037 человек.
Напротив КПВВ "Новотроицкое" российские наемники разблокировали движение в понедельник и пятницу. Линию разграничения в этом контрольном пункте пересекли 221 человек и 39 транспортных средств к временно оккупированной части Донбасса.
В то же время 193 человека и 36 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию.
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Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах.
Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах
Это россия может делать что хочет, а Украина ограничена в своих действиях и делает то, что ей невыгодно. Пенсии платит и тд..
Сразу два взрыва прозвучало в одной из ростовских многоэтажек.
Впятницу, 7 января, в российском Ростове выходец из Донецка подорвался на гранате и погиб.
Об этом пишет местное издание 161.RU со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что происшествие произошло в лифте дома на Береговой, 19/2. Погибшим оказался 62-летний мужчина, взрывом ему оторвало кисть руки и повредило жизненно важные органы.
В квартиру, где он проживал, отправили ОМОН, который наткнулся там на самодельное взрывное устройство. Таким образом в доме прозвучал еще один взрыв, вследствие которого тяжелые ранения получил один из бойцов спецподразделения и еще два некритичные.
Отмечается, что жильцом оказался выходец из Донецка, который получил контузию во время войны в Афганистане в 80-х годах. В России он работал в сфере строительства. В сети сообщают, что погибшего звали Сергей Бормотов, он родился в Чугуеве и окончил школу №2 в Славянске. О том, воевал ли он на Донбассе после 2014 года пока не уточняется.
???
"гуманитарных дорожных дорог", блин...