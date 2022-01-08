РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8385 посетителей онлайн
Новости
6 326 138

Закон о запрете сексизма и гендерной дискриминации в рекламе вступил в силу

Закон о запрете сексизма и гендерной дискриминации в рекламе вступил в силу

С 8 января 2022 вступили в силу изменения в закон "О рекламе" по определению понятий "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола", усиление ответственности за нарушение законодательства о рекламе, усиление защиты прав потребителей рекламы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь дискриминационная реклама определяется как реклама, содержащая или использующая утверждение и/или изображения, которые являются дискриминационными по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места жительства, языковых или иных признаков по отношению к личности или группе лиц.

В рекламе запрещается:

- содержать утверждения и/или изображения, которые являются дискриминационными по признакам происхождения человека, его социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, политических взглядов, отношения к религии, по языковым признакам, роду и характеру занятий, месту жительства, а также дискредитирующие товары других лиц";

- содержать утверждения и/или изображения относительно интеллектуального, физического, социального или другого преимущества одного пола над другим и/или относительно стереотипности роли мужчины и женщины, пропагандирующей унизительное и пренебрежительное отношение; унижать достоинство человека по признаку пола; демонстрировать насилие по признаку пола; использовать изображения тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или ссылки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не относящиеся к рекламируемому продукту или способу его потребления".

Читайте также: "Меню дня. Особое блюдо: девственная россиянка плюс кокаин - 50 евро": в Испании появилась необычная социальная реклама. ФОТОрепортаж

Отмечается, что ответственность за дискриминационную рекламу несет рекламодатель.

При нарушении рекламодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы.

За непредставление, несвоевременное представление или представление заведомо недостоверной информации о стоимости распространенной рекламы и/или изготовлении рекламы и/или стоимости распространения рекламы на рекламодателей, производителей рекламы и распространителей рекламы налагается штраф в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7 тыс. грн).

Также отмечается, что при невозможности установления стоимости рекламы, изготовленной/распространенной с нарушением требований закона, налагается штраф в размере до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 10 тыс. 200 грн.

Читайте также: Петиция о надписи "за деньги налогоплательщиков" на билбордах, где речь идет о расходах бюджетных средств, набрала 25 тысяч подписей

ВР (29244) закон (3177) реклама (643)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25

показать весь комментарий
08.01.2022 11:03
+22
Имитация бурной деятельности.
показать весь комментарий
08.01.2022 10:56
+18
це самий важливий закон на тепер !
показать весь комментарий
08.01.2022 10:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вони ненавидять красу і естетику, як і старі комуністи.
показать весь комментарий
09.01.2022 10:08 Ответить
Задолбали фемки: чем страшнее баба, тем больше она борется за равноправие с мужчинами, при этом выходить на пенсию одновременно с мужчинами не хочет и работать на шахтах или армии не стремится...
показать весь комментарий
08.01.2022 11:52 Ответить
Другими словами можно запретить теперь любую рекламу т к реклама любого продукта предполагает шо обладание оным даёт преимущество обладателю перед неимеющим данный продукт. В этом и есть суть рекламы. Сплошная дискриминация . Т е женские прокладки теперь должны стать и мужскими и вместе с тёлками их должны рекламировать мужики, пенсы, дети,животные, инопланетяне, растения и т д ........)
показать весь комментарий
08.01.2022 11:54 Ответить
Так був же ж скандал (там Джоан Роулінг відреагувала) про people who menstruate.

Так само тепер змінюють breastfeeding на chestfeeding.

Зараз все новіші задвиги з'являються.

Магазинчики з нейтрально гендерними (???) іграшками та книжечками для дітей відкриваються.

У Штатах з приходом "козачка" цілий рік бум. Програмка насичена.
показать весь комментарий
09.01.2022 03:07 Ответить
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, но то была не она, а кусок трансегдера ла-ла-ла (с) Максим Леонидов
показать весь комментарий
09.01.2022 08:26 Ответить
А гумор як такий коли вже заборонять? Кожен жарт так чи інакше когось може образити.
показать весь комментарий
08.01.2022 13:32 Ответить
На Заході вже практично заборонили. Спробуй пожартувати - одразу із рожевого диму вискочать SJW-сніжинки із вереском про абьюз і харасмент.
показать весь комментарий
08.01.2022 13:47 Ответить
Відкрити борделі для жінок!!!
показать весь комментарий
08.01.2022 13:46 Ответить
Для жінок чи для чоловіків ?
показать весь комментарий
09.01.2022 08:33 Ответить
Узакоенити оргії!
Надати право совокуплятися в громадських місцях!
показать весь комментарий
08.01.2022 13:48 Ответить
Радость-то какая. Скоро и элгэбетня опять на демонстрацию вылезет. Очень важные события в жизни страны.
показать весь комментарий
08.01.2022 14:27 Ответить
косметика "Гарнь'є", бо ти того вартий!
показать весь комментарий
08.01.2022 14:28 Ответить
Тампакс: вставив і забув
показать весь комментарий
08.01.2022 15:18 Ответить
Ну здорово, за членкынямы скоро подтянутся трансгендеры и целование ног неграм.

Будто в Украине и без этой левацкой погани мало вырождения.
показать весь комментарий
08.01.2022 14:30 Ответить
Очешеительное решение трех взрослых мужчин в Букавеле... Теперь Украина включается в бесконечную войну полов вместо окончания реальной войны, на которой воюют и гибнут оба пола?
показать весь комментарий
08.01.2022 14:34 Ответить
Важливіше заборонити рекламу ліків та алкоголю
показать весь комментарий
08.01.2022 14:49 Ответить
Навеяло...

-Бэрримор, что за шум на улице?
-Гей-парад, сэр!
-А зачем он ?
-******** требуют однополой любви, сэр.
-А им запрещают?
-Нет, сэр.
-Тогда почему они шумят ?
-********,сэр.

"Ежедневные прокладки для вагиногенитальных граждан не граждан людей" Романтика...
показать весь комментарий
08.01.2022 15:02 Ответить
Эволюционировало человечество, эволюционировало и выэлюционировало до капитализма, феминизма и матриорхата. В чистом виде" капитализм - штука, в смысле - зараза - абсолютно омерзительная, которая, скорее всего, человечество и погубит, причем скоро, как уже погубила почти всю природу на планете. Зловредность капиталистической идеологии вот в чем - она все надличностные ценности заменяет на личный интерес - зарабатывание бабла. При этом поощряются любые, самые паскудные и мерзкие методы - сегодня возьми от жизни все что можно, а что будет завтра - насрать! Насаждать среди населения, в первую очередь среди женщин идеологию потреблядства, чтобы - каждый индивидуум за минимально возможное время зарабатывал и тратил максимально возможное количество денег
показать весь комментарий
08.01.2022 15:47 Ответить
Японцы планируют своё развитие на 300 лет вперёд, их автомобили, электроника, культура гастрономия завоевали весь мир, при этом у них капитализм, и чистая экология, и высокая продолжительность жизни, есть гейши, есть самураи - причём тут "потреблядство "?
Потреблядство в головах.
показать весь комментарий
08.01.2022 16:14 Ответить
Трать максимально возможное количество денег. Даже если можно обойтись. Зарабатывай и трать. Не нужно столько человеку, сколько он выжимает. Социальные ограничители в области межполовых взаимоотношений - в основном наплевательское, нравственность пала, институты семьи развалены. Все в погоне за потреблядством. В японии-еще хуже, хотя с виду всё блестит-сверкает, но социум деградирует
показать весь комментарий
08.01.2022 17:36 Ответить
*піднімаю руку* Можна запитання?
А яку альтернативу капіталізму та ринковій економіці ви пропонуєте?

(варіанти із плановою економікою та жорстким розподілом ресурсів не пропонувати, повернення до родоплемінного ладу/неоліту/феодалізму також небажані)
показать весь комментарий
08.01.2022 17:50 Ответить
Другой альтернативы НЕТ.. С капстранами будет тоже, что и с богатой Римской Империей. Заселение и оплодотворение женщин мигрантами с катастрофическим уменьшением размера страны. История движется по спирали. Либо настанет дефицит энергоресурсов- и начнутся масштабные войны за ресурсы, что приведёт к уменьшению численности населения земли и переход в первобытный строй.
показать весь комментарий
08.01.2022 18:31 Ответить
Усе сумно :с

Тре' скоріше летіти колонізувати Марс і будувати Нью-Вест, із блекджеком (не афроджеком!) і гетерами (не трансгендерними!)
...
Хоча...
Нам і ця планета подобається!
Може, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0 нехай вони летять кудись нахій ?
показать весь комментарий
08.01.2022 18:47 Ответить
та ні, мінімум на 500-от років...
Чекали, побудови заводу мікрочипів у Тайвані, щоб плейстейшн зібрати із задумок перших гейш.
показать весь комментарий
08.01.2022 17:56 Ответить
І про майбутнє їм потойбічні парфуми розповіли, інфа 100% 👻

показать весь комментарий
08.01.2022 18:29 Ответить
от я совсем не поняв - тепер замість гарних дівок, ми на рекламі будемо бачити що?
показать весь комментарий
08.01.2022 16:28 Ответить
педиков.

1. у них нет пола, потому никто не абидицца
2. и сами они теперь не абидяцца

вот тут уже пример был
https://www.c-and-a.com/de/de/shop/sale-herren
показать весь комментарий
08.01.2022 17:07 Ответить
Щось таке (обережно, очі!)

показать весь комментарий
08.01.2022 17:14 Ответить
тааак кляйн... гарнюня 👍
показать весь комментарий
08.01.2022 17:22 Ответить
Причому ОТЕ, що праворуч - трансгендер. Зате нікого не ображає.
На відміну від гарненької дівчинки ліворуч - там і расовий абьюз (занадто біла), і у бодіпозитивів пече в анусі (занадто струнка), і ще у когось там із професійно ображених
Згадався феєричний пердімонокль, коли толерасти хотіли зробити соціалку проти расизму, але натомість через власну тупість затіяли расизм. "Всередині усі нормальні"... ))))))))))

показать весь комментарий
08.01.2022 17:39 Ответить
прошу прощєньє напірьод але це *******, сильна, смілива і незалежна женщіна
показать весь комментарий
08.01.2022 18:02 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 18:16 Ответить
Если усомнитесь в её силе и независимости - она вас СЪЕСТ!!!
показать весь комментарий
08.01.2022 20:09 Ответить
Так боді ж позітів тепер скрізь.

Таким зараз легше пробитися в звьозди і моделі.
показать весь комментарий
09.01.2022 02:54 Ответить
Лаконічно і в десятку
"Краткость сестра мутанта", як то кажуть ))
показать весь комментарий
08.01.2022 17:17 Ответить
А може, краще закон 4142 обговорити. Про примусову вакцинацію дітей, вилучення нерухомості, автотранспорту
показать весь комментарий
09.01.2022 10:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 