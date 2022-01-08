Закон о запрете сексизма и гендерной дискриминации в рекламе вступил в силу
С 8 января 2022 вступили в силу изменения в закон "О рекламе" по определению понятий "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола", усиление ответственности за нарушение законодательства о рекламе, усиление защиты прав потребителей рекламы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Теперь дискриминационная реклама определяется как реклама, содержащая или использующая утверждение и/или изображения, которые являются дискриминационными по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места жительства, языковых или иных признаков по отношению к личности или группе лиц.
В рекламе запрещается:
- содержать утверждения и/или изображения, которые являются дискриминационными по признакам происхождения человека, его социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, политических взглядов, отношения к религии, по языковым признакам, роду и характеру занятий, месту жительства, а также дискредитирующие товары других лиц";
- содержать утверждения и/или изображения относительно интеллектуального, физического, социального или другого преимущества одного пола над другим и/или относительно стереотипности роли мужчины и женщины, пропагандирующей унизительное и пренебрежительное отношение; унижать достоинство человека по признаку пола; демонстрировать насилие по признаку пола; использовать изображения тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или ссылки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не относящиеся к рекламируемому продукту или способу его потребления".
Отмечается, что ответственность за дискриминационную рекламу несет рекламодатель.
При нарушении рекламодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы.
За непредставление, несвоевременное представление или представление заведомо недостоверной информации о стоимости распространенной рекламы и/или изготовлении рекламы и/или стоимости распространения рекламы на рекламодателей, производителей рекламы и распространителей рекламы налагается штраф в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7 тыс. грн).
Также отмечается, что при невозможности установления стоимости рекламы, изготовленной/распространенной с нарушением требований закона, налагается штраф в размере до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 10 тыс. 200 грн.
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Так само тепер змінюють breastfeeding на chestfeeding.
Зараз все новіші задвиги з'являються.
Магазинчики з нейтрально гендерними (???) іграшками та книжечками для дітей відкриваються.
У Штатах з приходом "козачка" цілий рік бум. Програмка насичена.
Надати право совокуплятися в громадських місцях!
Будто в Украине и без этой левацкой погани мало вырождения.
-Бэрримор, что за шум на улице?
-Гей-парад, сэр!
-А зачем он ?
-******** требуют однополой любви, сэр.
-А им запрещают?
-Нет, сэр.
-Тогда почему они шумят ?
-********,сэр.
"Ежедневные прокладки для вагиногенитальных
граждан не гражданлюдей" Романтика...
Потреблядство в головах.
А яку альтернативу капіталізму та ринковій економіці ви пропонуєте?
(варіанти із плановою економікою та жорстким розподілом ресурсів не пропонувати, повернення до родоплемінного ладу/неоліту/феодалізму також небажані)
Тре' скоріше летіти колонізувати Марс і будувати Нью-Вест, із блекджеком (не афроджеком!) і гетерами (не трансгендерними!)
...
Хоча...
Нам і ця планета подобається!
Може, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0 нехай вони летять кудись нахій ?
Чекали, побудови заводу мікрочипів у Тайвані, щоб плейстейшн зібрати із задумок перших гейш.
1. у них нет пола, потому никто не абидицца
2. и сами они теперь не абидяцца
вот тут уже пример был
https://www.c-and-a.com/de/de/shop/sale-herren
На відміну від гарненької дівчинки ліворуч - там і расовий абьюз (занадто біла), і у бодіпозитивів пече в анусі (занадто струнка), і ще у когось там із професійно ображених
Згадався феєричний пердімонокль, коли толерасти хотіли зробити соціалку проти расизму, але натомість через власну тупість затіяли расизм. "Всередині усі нормальні"... ))))))))))
Таким зараз легше пробитися в звьозди і моделі.
"Краткость сестра мутанта", як то кажуть ))