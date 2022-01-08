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НАТО (8643) россия (93025) Чехия (1659) Липавский Ян (74)

Требования России не могут быть отправной точкой для переговоров с НАТО, - глава МИД Чехии Липавский

Требования России не могут быть отправной точкой для переговоров с НАТО, - глава МИД Чехии Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил необходимость деэскалации с российской стороны как условия переговоров и отклонил предложения по гарантиям безопасности, представленные Москвой, как неприемлемые.

Об этом он заявил на министерской встрече НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Министр Липовский и его коллеги из НАТО согласились с необходимостью поддержки безопасности и суверенитета Украины и подготовки к дальнейшей эскалации или возможному военному конфликту. Министры были единственными в необходимости удерживать Россию от возможной агрессии. По мнению Чехии, сформулированные Россией требования не могут быть отправной точкой для переговоров", - говорится в заявлении чешского МИДа.

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Липовский заявил, что каждое государство имеет право решать собственное будущее и напомнил, что сферы влияния, ограничивающие суверенитет государства, также были отвергнуты Основополагающим актом Россия-НАТО, который сама Россия подписала на самом высоком уровне в 1997 году.

Новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. 12 января ожидается встреча между представителями НАТО и РФ, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.
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Топ комментарии
+6
Менше заявляйте а більше дійте.
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08.01.2022 11:44
+5
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известных бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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08.01.2022 12:09
+2
Что за бессвязный бред... Ты что, наркоман?
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08.01.2022 12:10
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Менше заявляйте а більше дійте.
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08.01.2022 11:44 Ответить
_Да вот только байден - гнида! - считает что может. И полным ходом закулисно сдаёт путлеру с потрохами Европу и США с НАТО.
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08.01.2022 11:47 Ответить
напиши, шо то путін такий
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08.01.2022 12:06 Ответить
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известных бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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08.01.2022 12:09 Ответить
янек шарить...він і в 4 танкістах ніс самий лише позитив
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08.01.2022 12:05 Ответить
Что за бессвязный бред... Ты что, наркоман?
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08.01.2022 12:10 Ответить
ти, проти позитивного для україни підходу до умов початку перемовин з протилежною стороною?
якщо так, то не соромся, озвуч це, а почитаєм і запамятаємо тебе такого
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08.01.2022 12:15 Ответить
Уже всем надо понять, что во время второй мировой войне на восточном фронте схлестнулись два преступных, тоталитарных режима: гитлеровская Германия и сталинский СССР. Оба они были людоедскими по своей сущности, в том числе оба - по этническому признаку, оба они должны были быть осуждены мировым сообществом, но в той ситуации человечеству пришлось выбрать из них меньшее зло в виде СССР и поддержать его. В результате оценка античеловечности гитлеровской Германии была дана, а бандиты из СССР, в том числе многочисленные вертухаи на уровне эсэсовцев, так и остались не осуждёнными за свои античеловечные преступления.

Сталин хоть и был инородцем, но он находился под жёстким контролем русского нацистского лобби, точнее он даже был прикрытием этого лобби. И все преступления против других народов он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его бы уже давно скинули с трона в Кремле. Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах. Ведь даже квартиры, дома людей репрессированных народов, ещё тёплые от их присутствия, занимали в основном русские
Вся история русского государства - это история развития на грабежах, насилии, геноциде в отношении других народов. Так развивалось с ранних веков Московское царство, протягивая свои щупальцы на север, запад, юг, восток, а для русских - насилие, грабежи, геноцид в отношении других народов - это обычное явление, приносящее выгоду.
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08.01.2022 12:29 Ответить
НАТО просто нужно прикинуться ( как это делает постоянно Раша) "непонимающими больными на всю голову". И выставить тоже вот так официально свои "предложения" ( вимоги).1) вывод рашен войск, вооружений, рублей, паспортов, агентуры и т.д без всяких условий из Приднестровья, Карабаха, Юж. Осетии, Абхазии, Крыма, ОРДЛО, Севастополя. 2) ликвидации базы ВМФ в Севастополе 3) Азовское море международное море 4) Компенсация понесенных ущербов от Раши Грузии, Украине и Молдове 5) невмешательства во внутренние дела стран бывших республик СССР 6) не размещение ядерного арсенала на европейской части РФ ..7) вывод рашен войск из Беларуси, Армении,Сирии и Казахстана 8) сокращение обычного вооружения на 50% 9) ликвидация ЧВК РФ и вывод их из стран Африки 10) вернуть Юж. Курилы Японии 11) демилитаризовать Калиниградскую обл и т.д. и т.п. Ну как говорится на рашен бред с "вимогами" ответить в таком же ключе. ( включить дурня.. как говорят) Вот и будет обмен "пожеланиями - "вимогами".
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08.01.2022 12:37 Ответить
якщо прикинутись "непонимающими больными на всю голову", то має бути не "предложения" ( вимоги) про це, а
НАТО має дати Дозвіл на ці дії
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08.01.2022 12:50 Ответить
"....который сама Россия подписала на самом высоком уровне в 1997 году."

Та срать параша хотела на то что вчера говорила, не то что позавчера подписывала. Через сколько десятилетий это к ним дойдет?
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08.01.2022 12:39 Ответить
Гитлер разгромил красную кадровую армию образца 22 июня 1941 года всего за 3 месяца....,хотя краснопузые имели в 7 раз больше техники и вооружений...Марк Солонин не даст сбрехать...,но Мавзолейные ОСЛЫ кажуть шо могут повторить...
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08.01.2022 12:50 Ответить
Шариковы подрастают...
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08.01.2022 12:55 Ответить
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08.01.2022 12:56 Ответить
Несчастное подрочество и голодное будущее, помноженное на имперские сопли.
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08.01.2022 13:17 Ответить
 
 