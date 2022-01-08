Требования России не могут быть отправной точкой для переговоров с НАТО, - глава МИД Чехии Липавский
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил необходимость деэскалации с российской стороны как условия переговоров и отклонил предложения по гарантиям безопасности, представленные Москвой, как неприемлемые.
Об этом он заявил на министерской встрече НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Министр Липовский и его коллеги из НАТО согласились с необходимостью поддержки безопасности и суверенитета Украины и подготовки к дальнейшей эскалации или возможному военному конфликту. Министры были единственными в необходимости удерживать Россию от возможной агрессии. По мнению Чехии, сформулированные Россией требования не могут быть отправной точкой для переговоров", - говорится в заявлении чешского МИДа.
Липовский заявил, что каждое государство имеет право решать собственное будущее и напомнил, что сферы влияния, ограничивающие суверенитет государства, также были отвергнуты Основополагающим актом Россия-НАТО, который сама Россия подписала на самом высоком уровне в 1997 году.
Новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. 12 января ожидается встреча между представителями НАТО и РФ, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.
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якщо так, то не соромся, озвуч це, а почитаєм і запамятаємо тебе такого
Сталин хоть и был инородцем, но он находился под жёстким контролем русского нацистского лобби, точнее он даже был прикрытием этого лобби. И все преступления против других народов он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его бы уже давно скинули с трона в Кремле. Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах. Ведь даже квартиры, дома людей репрессированных народов, ещё тёплые от их присутствия, занимали в основном русские
Вся история русского государства - это история развития на грабежах, насилии, геноциде в отношении других народов. Так развивалось с ранних веков Московское царство, протягивая свои щупальцы на север, запад, юг, восток, а для русских - насилие, грабежи, геноцид в отношении других народов - это обычное явление, приносящее выгоду.
НАТО має дати Дозвіл на ці дії
Та срать параша хотела на то что вчера говорила, не то что позавчера подписывала. Через сколько десятилетий это к ним дойдет?