Требования России не могут быть отправной точкой для переговоров с НАТО, - глава МИД Чехии Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил необходимость деэскалации с российской стороны как условия переговоров и отклонил предложения по гарантиям безопасности, представленные Москвой, как неприемлемые.

Об этом он заявил на министерской встрече НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Министр Липовский и его коллеги из НАТО согласились с необходимостью поддержки безопасности и суверенитета Украины и подготовки к дальнейшей эскалации или возможному военному конфликту. Министры были единственными в необходимости удерживать Россию от возможной агрессии. По мнению Чехии, сформулированные Россией требования не могут быть отправной точкой для переговоров", - говорится в заявлении чешского МИДа.

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Липовский заявил, что каждое государство имеет право решать собственное будущее и напомнил, что сферы влияния, ограничивающие суверенитет государства, также были отвергнуты Основополагающим актом Россия-НАТО, который сама Россия подписала на самом высоком уровне в 1997 году.

Новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. 12 января ожидается встреча между представителями НАТО и РФ, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.