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Предпосылкой для серьезного диалога Запада с Путиным должно быть освобождение оккупированных территорий Донбасса и Крыма, - Порошенко

Предпосылкой для серьезного диалога Запада с Путиным должно быть освобождение оккупированных территорий Донбасса и Крыма, - Порошенко

Последние события, в том числе и в Казахстане, показали, что Путин не воспринимает никаких "красных линий" и готов к быстрым военным мерам.

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приветствовал четкую позицию НАТО по поводу желания России ветировать евроатлантическую перспективу Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Благодарен за четкую позицию стран Альянса по недопустимости предоставления России права вето на расширение НАТО и перспектив вступления Украины в Альянс", - написал Порошенко в Facebook.

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Порошенко отмечает: предпосылкой для любого серьезного диалога безопасности Запада с РФ должна быть деэскалация и деоккупация части Донбасса и Крыма.

"Надеюсь, что НАТО готово не только задекларировать, но и защитить свои принципы в случае дальнейшей агрессии Кремля. Последние события, в том числе и в Казахстане, показали, что Путин не воспринимает никаких "красных линий" и готов к скорым военным мерам", – резюмирует пятый Президент.
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Топ комментарии
+35
цікаво, як з мобілізацією подлякових та ольгінських ботів у вихідний день?
Щас оцінимо ...
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08.01.2022 11:46
+30
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08.01.2022 12:13
+26
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08.01.2022 11:46
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Страница 3 из 3
Укролигархи и расеяне(дже с укргражданстом) даже из розеток ,8 лет ведут информвойну против Украины и Порошенко!
Они уже в открытую рассказывают,как они выбрали ЗА украинцев.
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08.01.2022 13:05 Ответить
Пусть рыгов Лугодонбасса забирают себе

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08.01.2022 13:34 Ответить
Это тех,перед которыми Зеля танцевал на лабутенах в 14 году на корпоративах, и радовался сбитым украинским танкам? А я думаю чего Зе трижды уклонялся защищать Украину, теперь понятно- просто занят был очень.
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08.01.2022 13:52 Ответить
Ты тут новенький, кацапчик? Тебе в методичке не сказали что термин "Лолита" уже почти два года как не применяется в отношении Пороха. Сходи к своему ольгинскому куратору и попроси свежих методичек.
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08.01.2022 13:59 Ответить
"А на воле хорошо -
Ветерок колючий!
Ты насуши сухариков,
А так, на всякий случай!"©
Кроме НовоГоднего гульдебаса в тесном семейном кругу выводка лАндоских патриотов, Пётру Лексеичу не лишнее, про всяк случай, у всемирно известных лондонских портных заказать себе стильненький гарнитурчик строгого английского кроя из шотландки в черно-белую полоску поперёк в комплекте: клифт, шкары, ушанка.
А то мало ли ...
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08.01.2022 13:44 Ответить
Брехня подоляцкая.
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08.01.2022 13:52 Ответить
І головне ніякої фантазії - суцільна примітивщина, як колись на "інтері" потім біля януковоща, це їх методи - вкрасти, і кричати - "лови злодія", одним словом путінщина.
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08.01.2022 14:06 Ответить
На прочти,и сравни с тем что сейчас твориться в Украине, вот где путинщина во всей красе.
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08.01.2022 14:10 Ответить
9 дней до блистательного возвращения гетьмана из командировки! Ждём, надеемся и верим.))
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08.01.2022 13:55 Ответить
На нары сразу после праздничных марбель-лондонских каникул?!
Да вы просто нелюдь

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08.01.2022 13:59 Ответить
Три раза тьху, что б не зглазить.)) Держу кулачки за гетьмана.
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08.01.2022 14:03 Ответить
Нагадати, як особиста охорона Пороженко поклала на підлогу ДВІЧИ Президента Саакашвілі?
Я не за СаакаШВІЛІ, але у народі кажуть, що у любої палки завжди є дві кінцівки.
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08.01.2022 14:17 Ответить
От курва, скажи за кого ти ? Падаль... подоляком від тебе смердить.
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08.01.2022 14:54 Ответить
главное - не постоянно в кулачке! И смазка, смазка вовремя!
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08.01.2022 14:19 Ответить
Ти не загубився, рускій?
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08.01.2022 14:15 Ответить
Пьотр, возвращайся! Мы ждем тебя!
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08.01.2022 14:17 Ответить
Зачем вы ему? У него и подельников - Лондон и удавшаяся без вас жизнь, на 3 колена вперёд

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08.01.2022 14:19 Ответить
К слову о политических преследованиях Порошенко:
Когда 25 лет используешь политику для преследования собственных шкурных интересов, политика рано или поздно начинает преследовать собственную шкуру.))
Это моя цитата! Как вам? Пользуйтесь, но ставьте (с) пожалуйста.))
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08.01.2022 15:02 Ответить
Процитировал бы лучше героя Мкртчана: "А ты не путай свою личную шерсть с государственной!"
Политики вообще не самый дальновидный народ, но в каждом случае надо учитывать, сколько политик оставил себе, и сколько сделал для страны.
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08.01.2022 15:26 Ответить
Порошенко политик лишь по форме, а по сути он гешефтмахер. Делец, с золотыми зубами, которому в конце 90-х стало скучно просто коллекционировать единицы и нули на банковском счете. Он ни в коей мере не перестал их коллекционировать, но параллельно обзавёлся увлекательным и весьма полезным хобби. Политика для него: а)способ реализации властных амбиций и удовлетворения азарта комбинатора-интригана; б)способ сохранения и приумножения богатств.
А ты говоришь Мкртчан.
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08.01.2022 15:50 Ответить
Він і є справжній президент. Двічі нелох таким не вважається.
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08.01.2022 15:28 Ответить
Має право мати свою думку на цей рахунок, якою б вона не була.
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08.01.2022 15:30 Ответить
І без 'царя' казлянського розберемося!
А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, а ми по-своєму.
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08.01.2022 15:55 Ответить
уже сколько раз Петр Алексеевич разочаровывал своих врагов, и просто ЗЕбилов, что даст им хоть какой то повод для радости, так вот, скорее вы своей злобой и завистью захлебнетесь, чем это случится.
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08.01.2022 16:16 Ответить
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