Предпосылкой для серьезного диалога Запада с Путиным должно быть освобождение оккупированных территорий Донбасса и Крыма, - Порошенко
Последние события, в том числе и в Казахстане, показали, что Путин не воспринимает никаких "красных линий" и готов к быстрым военным мерам.
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приветствовал четкую позицию НАТО по поводу желания России ветировать евроатлантическую перспективу Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Благодарен за четкую позицию стран Альянса по недопустимости предоставления России права вето на расширение НАТО и перспектив вступления Украины в Альянс", - написал Порошенко в Facebook.
Порошенко отмечает: предпосылкой для любого серьезного диалога безопасности Запада с РФ должна быть деэскалация и деоккупация части Донбасса и Крыма.
"Надеюсь, что НАТО готово не только задекларировать, но и защитить свои принципы в случае дальнейшей агрессии Кремля. Последние события, в том числе и в Казахстане, показали, что Путин не воспринимает никаких "красных линий" и готов к скорым военным мерам", – резюмирует пятый Президент.
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Они уже в открытую рассказывают,как они выбрали ЗА украинцев.
Ветерок колючий!
Ты насуши сухариков,
А так, на всякий случай!"©
Кроме НовоГоднего гульдебаса в тесном семейном кругу выводка лАндоских патриотов, Пётру Лексеичу не лишнее, про всяк случай, у всемирно известных лондонских портных заказать себе стильненький гарнитурчик строгого английского кроя из шотландки в черно-белую полоску поперёк в комплекте: клифт, шкары, ушанка.
А то мало ли ...
Да вы просто нелюдь
Я не за СаакаШВІЛІ, але у народі кажуть, що у любої палки завжди є дві кінцівки.
Когда 25 лет используешь политику для преследования собственных шкурных интересов, политика рано или поздно начинает преследовать собственную шкуру.))
Это моя цитата! Как вам? Пользуйтесь, но ставьте (с) пожалуйста.))
Политики вообще не самый дальновидный народ, но в каждом случае надо учитывать, сколько политик оставил себе, и сколько сделал для страны.
А ты говоришь Мкртчан.
А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, а ми по-своєму.