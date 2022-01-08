Предпосылкой для серьезного диалога Запада с Путиным должно быть освобождение оккупированных территорий Донбасса и Крыма, - Порошенко

Последние события, в том числе и в Казахстане, показали, что Путин не воспринимает никаких "красных линий" и готов к быстрым военным мерам.

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приветствовал четкую позицию НАТО по поводу желания России ветировать евроатлантическую перспективу Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Благодарен за четкую позицию стран Альянса по недопустимости предоставления России права вето на расширение НАТО и перспектив вступления Украины в Альянс", - написал Порошенко в Facebook.

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Порошенко отмечает: предпосылкой для любого серьезного диалога безопасности Запада с РФ должна быть деэскалация и деоккупация части Донбасса и Крыма.

"Надеюсь, что НАТО готово не только задекларировать, но и защитить свои принципы в случае дальнейшей агрессии Кремля. Последние события, в том числе и в Казахстане, показали, что Путин не воспринимает никаких "красных линий" и готов к скорым военным мерам", – резюмирует пятый Президент.