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На следующей неделе советники лидеров стран-участниц Нормандского формата приедут в Киев, - Ермак

На следующей неделе советники лидеров стран-участниц Нормандского формата приедут в Киев, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что удачно совмещает отдых и работу – отдыхая в Карпатах, он проводит переговоры с советниками лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом он рассказал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Какая же у нас красивая страна и какие невероятные Карпаты! В карпатских горах энергия идет вверх) И эта энергия помогает в ежедневной работе. Но надо всегда держать баланс:) Что я и сделал в эти дни – удалось успешно соединить работу с коротким отдыхом", – заявил глава Офиса Президента.

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"За последние два дня провел звонок с Советником Канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и Дипломатическим советником Президента Франции Эмманюэлем Бонном. Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. После чего поговорил с Помощником Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности. А уже на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц Нормандского формата, приедут в Киев. У нас теплее;)" - детализировал Ермак.

переговоры (4934) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1262)


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Топ комментарии
+26
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08.01.2022 12:10
+21
А без Ермака никак нельзя анонсы давать?
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08.01.2022 12:08
+13
Да и что вообще колоборант может разработать для Украины? Он спит и видит когда придут его россейские коллеги.
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08.01.2022 12:10
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А без Ермака никак нельзя анонсы давать?
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08.01.2022 12:08 Ответить
Зачем єта гнусавая прокладка? Ща генерал фсб расчехлит шо делать.
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08.01.2022 12:12 Ответить
і нафіга нам МЗС??
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08.01.2022 12:39 Ответить
Всіх у США і ЄС воротить від нього а воно, б****, лізе !
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08.01.2022 12:41 Ответить
А *Керманича* послухати можно,чи після дози,тільки горілку наливати може?
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08.01.2022 14:09 Ответить
И Козак? Ну или кто там у них сейчас тоже будет?
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08.01.2022 12:09 Ответить
глава офиса занимается международной политикой..не мид..не президент
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08.01.2022 12:09 Ответить
Да и что вообще колоборант может разработать для Украины? Он спит и видит когда придут его россейские коллеги.
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08.01.2022 12:10 Ответить
Хтось може зупинити цю маячню від косоротого фсб-ешного дєрьмака - манкурта?! Воно ж знущається з Українців!
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08.01.2022 15:01 Ответить
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08.01.2022 12:10 Ответить
А ВОТ ЕРМАК считает , чо он вдало поеднуе відпочинок в Карпатах і роботу .
ПРЕДСТАВЛЯЮ, что в пьяном угаре он наработает 😀😀😀
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08.01.2022 12:47 Ответить
А може воно трезве було? 🌿
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08.01.2022 14:08 Ответить
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08.01.2022 14:12 Ответить
Шмаркля на фото шнирев в Дерь Мака працює? То в Бені,то в Янека в сауні.Слуга всіх,хто заплатить.
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08.01.2022 14:11 Ответить
А навіщо ? Щоб побили ?
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08.01.2022 12:11 Ответить
Вот это достижение! Прорыв просто. Целые советники приедут.
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08.01.2022 12:16 Ответить
Отдохнул, и поговорил, ни о чем.
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08.01.2022 12:18 Ответить
ЗЕвласть - мастера имитации ! Имитируют работу , имитируют достижения , имитируют выполнение обещаний , имитируют борьбу с врагом ! А Зеленский имитирует президента!
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08.01.2022 12:24 Ответить
А чого Арахумію не допускають до радників, несправедливо, і інших зе імітаторів, хто цих імпотентів найняв на роботу, невже нарід?
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08.01.2022 12:48 Ответить
не допускають з свиним рилом,годівниця замала стала.
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08.01.2022 14:14 Ответить
В именно етом случае лучше пускай имитирут переговоры с врагом и имитиру *минский договорняк* чем перейти кк реальным действиям и подписать капитуляцию.
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08.01.2022 12:50 Ответить
Плохо что имитируют укрепление обороноспособности Украины!
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08.01.2022 12:56 Ответить
Ви неправі,горілку вони,як воду дують,кокс взаправду нюхають
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08.01.2022 14:12 Ответить
Приїдуть умови капітуляції оголосити, які з кацапами узгодили?
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08.01.2022 12:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0 Зе-Покращення!
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08.01.2022 12:47 Ответить
Лідери нормандського формату зустрічаються без України а в Україну радників, от така довіра до Зе гопоти
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08.01.2022 12:48 Ответить
Voice of Ukraine


@newstop_us

·
https://twitter.com/newstop_us/status/1479740173806182400 1 ч



Цікаво а ОЗГ у складі Коломойського, Портнова, Зеленського, Єрмака, Демченко та Татарова - вже підготували лист із запрошенням російських військ в Україну для "захисту від НАТО"

Khatsanovsky


@khatsanovsky

·
https://twitter.com/khatsanovsky/status/1479726968375586818 2 ч



руйнація харчової промисловості


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08.01.2022 12:48 Ответить
А яке взагалі відношення має дєрьмак до зовнішньої політики держави?
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08.01.2022 13:34 Ответить
Зачетная харя у ****** - прямо отражение хорошей и сытной житухи.
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08.01.2022 13:37 Ответить
та такая же точно у машки из кацапского мида .только с бусами
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08.01.2022 14:13 Ответить
Ермак ворог України геть в рашу
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08.01.2022 14:04 Ответить
та мы про то давно знаем...
а ты только прочитал с похмела в фисбучеке?
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08.01.2022 14:12 Ответить
На следующей неделе советники лидеров стран-участниц Нормандского формата приедут в Киев, - Ермак Источник: =============
А что тас с туалетной бумагой в ОП? Кто выполняет обязанности главы ОП?
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08.01.2022 14:13 Ответить
Нормандский формат на фоне входа русни в Казахстан становится лицемерным, и то что это все еще нам озвучивает ****-крот-ермак , то становится еще и противный до рыгачки !!!!
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08.01.2022 14:16 Ответить
"Какая же у нас красивая страна и какие невероятные Карпаты! В карпатских горах энергия идет вверх) И эта энергия помогает в ежедневной работе. Но надо всегда держать баланс Что я и сделал в эти дни - удалось успешно соединить работу с коротким отдыхом", - заявил глава Офиса Президента. Источник:
================
Намекаю Бутусову, что бы сделать журналистское расследование, почему в рабочие дни 2,3,4,5,6,8 января Ермак и Зеленский отдыхают, в то время как все работают и за чей счет банкет?
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08.01.2022 14:19 Ответить
За рахунок недоколиханого зубожілого баальшинстваа.
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08.01.2022 17:16 Ответить
херасе они там бухают и курят... Всех мировых лидеров в Буковель вызывают уже.
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08.01.2022 14:20 Ответить
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08.01.2022 14:24 Ответить
Подонок уже и не стесняется. Он,типа работает. А вы что хотите то и думайте.
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08.01.2022 14:30 Ответить
"Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что удачно совмещает отдых и работу - отдыхая в Карпатах, он проводит переговоры с советниками лидеров стран "нормандской четверки". " Источник:

Неисповедимы пути Господни: начальник секретуток АП, должность которого - поливать фиалки на подоконноках и заправлять принтеры бумагой, проводит совещания с лидерами европейского прогрессивного человечества.
Стесняюсь спросить этих самых лидеров: а с уборщицами в ОП (или АП) деругих стран вы тоже совещания проводите?
Тогда и с дворниками не забудьте посовещаться в следующий раз.
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08.01.2022 15:17 Ответить
Alex Green


@tarakan9888

·
https://twitter.com/tarakan9888/status/1479716301153177603 5 ч



Наобирали?

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08.01.2022 15:18 Ответить
 
 