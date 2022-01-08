На следующей неделе советники лидеров стран-участниц Нормандского формата приедут в Киев, - Ермак
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что удачно совмещает отдых и работу – отдыхая в Карпатах, он проводит переговоры с советниками лидеров стран "нормандской четверки".
Об этом он рассказал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Какая же у нас красивая страна и какие невероятные Карпаты! В карпатских горах энергия идет вверх) И эта энергия помогает в ежедневной работе. Но надо всегда держать баланс:) Что я и сделал в эти дни – удалось успешно соединить работу с коротким отдыхом", – заявил глава Офиса Президента.
"За последние два дня провел звонок с Советником Канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и Дипломатическим советником Президента Франции Эмманюэлем Бонном. Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. После чего поговорил с Помощником Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности. А уже на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц Нормандского формата, приедут в Киев. У нас теплее;)" - детализировал Ермак.
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ПРЕДСТАВЛЯЮ, что в пьяном угаре он наработает 😀😀😀
@newstop_us
·
https://twitter.com/newstop_us/status/1479740173806182400 1 ч
Цікаво а ОЗГ у складі Коломойського, Портнова, Зеленського, Єрмака, Демченко та Татарова - вже підготували лист із запрошенням російських військ в Україну для "захисту від НАТО"
Khatsanovsky
@khatsanovsky
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https://twitter.com/khatsanovsky/status/1479726968375586818 2 ч
руйнація харчової промисловості
а ты только прочитал с похмела в фисбучеке?
А что тас с туалетной бумагой в ОП? Кто выполняет обязанности главы ОП?
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Намекаю Бутусову, что бы сделать журналистское расследование, почему в рабочие дни 2,3,4,5,6,8 января Ермак и Зеленский отдыхают, в то время как все работают и за чей счет банкет?
Неисповедимы пути Господни: начальник секретуток АП, должность которого - поливать фиалки на подоконноках и заправлять принтеры бумагой, проводит совещания с лидерами европейского прогрессивного человечества.
Стесняюсь спросить этих самых лидеров: а с уборщицами в ОП (или АП) деругих стран вы тоже совещания проводите?
Тогда и с дворниками не забудьте посовещаться в следующий раз.
@tarakan9888
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https://twitter.com/tarakan9888/status/1479716301153177603 5 ч
Наобирали?