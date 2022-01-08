РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8339 посетителей онлайн
Новости
3 520 65

Украина просит друзей в Сенате США поддержать санкции против "Северного потока-2", - Зеленский

Украина просит друзей в Сенате США поддержать санкции против

Президент Владимир Зеленский просит Сенат США поддержать закон О защите энергетической безопасности Европы S.3436 о введении санкций против "Северного потока-2".

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо сенаторам США Чаку Шумеру и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского "Северного потока-2". Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон О защите энергетической безопасности Европы S.3436", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сенат США может проголосовать за новые санкции против "Северного потока-2", - Politico

Украина просит друзей в Сенате США поддержать санкции против Северного потока-2, - Зеленский 01

Европа (1847) Зеленский Владимир (20336) США (26611) энергетика (2560) Северный поток (1449) Сенат США (501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
08.01.2022 12:21
+20
Жалюгідний прийшов до тями
показать весь комментарий
08.01.2022 12:16
+18
зелене чмо відбуковелилося - знову скиглити почяло...
показать весь комментарий
08.01.2022 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жалюгідний прийшов до тями
показать весь комментарий
08.01.2022 12:16 Ответить
В Буковеле снег не выпал - марионетка каломойши решила в президента поиграть.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:22 Ответить
ГовноЗадрот Бубочка з ублюдом дЕрмаком перешел на более легкую наркоту
А Ленку на хор запустили ?
показать весь комментарий
08.01.2022 12:26 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 12:41 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 12:42 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 13:38 Ответить
А Ленку на хор запустили ?
Задним числом.
показать весь комментарий
08.01.2022 13:28 Ответить
Та не чіпайте ви Ленку, вона там скумбрію жаріт.
показать весь комментарий
08.01.2022 14:01 Ответить
просто игра на рейтинг. причем не его игра. играют руки у куклы в ж№пе
показать весь комментарий
08.01.2022 12:42 Ответить
Достраивай быстрыми темпами дополнительные енергоблоки. И гони Ахметова и КО в шею а стратегические енергетические предприятия национализируй. Вот енергетическая безопасность.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:17 Ответить
Уже гонит.
Ахметов там в рейтинге миллиардеров за год на сколько,
на 100 позиций поднялся?
Прям взашей гонит.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:23 Ответить
Ты можешь хоть наполеона вспоминать. Мы говорим про то что сейчас есть.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:31 Ответить
Он уже 2,5 года гонит олигархов и ко. Забрасывает их деньгами, думает что им не куда будет их складывать и они из Украины от такого сбегут.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:29 Ответить
Национализируй? Поміняй конституцію. Комуняки вже накерувались.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:33 Ответить
пипец, новый вид - шариков-зеблан.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:35 Ответить
Что значит быстрыми ? Фины строили свою новую АЭС с 2005 по 2021 год, 16 лет !!!. США пытались построить у себя атомную станцию, но компания разорилась и не смогла достроить.
показать весь комментарий
08.01.2022 13:55 Ответить
Да они не против, только говорят вы сначала уголь и электричество у них не купляйте.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:17 Ответить
Но байден против, отказывается путлеру ущерб причинять.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:20 Ответить
У нас не Байден президент. А Зеля в рашке деньги зарабатывает, и у карателей-белорусов электричество покупает. Олигархи при зеле разбогатели в разы а гос предприятия по уши в убытках.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:26 Ответить
Верно, не байден, а ещё хуже.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:30 Ответить
Существо раскумарилось и ну чушь нести, рассказывать кто что должен делать. Когда уже украинцы спросят с существа? Или нам уже всё равно на себя?
показать весь комментарий
08.01.2022 12:19 Ответить
Украинцы сваты смотрят - им некогда
показать весь комментарий
08.01.2022 12:26 Ответить
Так этож и задумка такая. Зе! отдыхает и мажорные видосы пилит и убаюканный нарид вместе с ним расслабляется. А в это время страну грабят и агрессор копит силы. А потом сядут у разбитого корыта. Оно и так уже разбитое, только этого никто никогда не видит пока полная ж*а прям в окно не вломится.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:36 Ответить
Хохлы. Украинцы не смотрели и не голосовали за клоунаду.
показать весь комментарий
08.01.2022 13:59 Ответить
зелене чмо відбуковелилося - знову скиглити почяло...
показать весь комментарий
08.01.2022 12:19 Ответить
У зрадників дуже тяжка робота.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:33 Ответить
а после буковеля отдыхать будет на банковой, потом видосик- гундосик и опять отдых
показать весь комментарий
08.01.2022 14:11 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 12:21 Ответить
- цікаво, це станеться на початку цього 2022 року, чи наприкінці ?
показать весь комментарий
08.01.2022 12:32 Ответить
Він і зрадник, і тиран, і деспот, і узарпатор. В останню чергу клоун.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:35 Ответить
П'ята колона в Сенаті не дасть це зробити. 99% даю.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:22 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 12:33 Ответить
Щоби не втратити друзів тре не лише казати, що маєш їх за друзів, щоби за щось попросити, а й хоч виконувати те, що обіцяв. А ти, падлюко, блокуєш призначення керівника САП та намагаєшся знищити опозицію…
показать весь комментарий
08.01.2022 12:23 Ответить
После публичного плевка в лицо цивилизованному миру на "конкурсе" САП, что то просить у этого же цивилизованного мира...
Это выглядит как шантаж мира судьбой Украины.
Дела против Порошенко имеют полностью окраску выборочного правосудия, которые свойствены автократиям. Или их разновидности как совок.
Это безусловно шаги назад в развитии страны и мощнейшая стимуляция агрессора.
Меня лично не удивляет Зе. Он многократно доказал, что есть совок.
А совку по определению невозможно, что то доказать. У совков на критику срабатывает защитная программа в виде агрессии и классика объянения критики "завидують".
Это типичное поведение совка, который будет лгать, лицемерить и подтасовывать результаты ради достижения "цели".
Меня удивляет украинская оппозиция, которая имея гораздо большую, чем совковую, электоральную базу в Украине не может сформулиповать простейшие выводы.
Например, на сколько ещё надо поднять налоги и тарифы в стране, чтобы украинцы смогли оплатить очередной отпуск или покатушки на вертолётах для Зе?
Почему бы не вести публичный счётчик сколько президент отдыхал, а сколько работал?
Почему бы не вести публичный счётчик как улучшилось при повышении цен на всё и багосостояние каждого украинца и особенно пенсионеров?
Почему никто не кричит, что без судебной реформы в страну никогда не зайдут инвестиции и соответственно никогда благосостояние украинцев не улучшится?
Почему никто не говорит, что пока свиньи контролируют корыто - его невозможно будет наполнить по определению?
Почему никто не говорит, что дороги и диджитализация это хорошо, но это затраты, а не доходы украинцев?
Затраты на дороги, на дии, на покатушки, на отдыхи мы видим. А где доходы? Или еще наберут кредитов и снова повесят их на народ? Ну как обычно это было до сих пор в стране дураков.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:49 Ответить
Судя по действиям оппозиции, у нас ее... нет?
показать весь комментарий
08.01.2022 14:01 Ответить
Я пока не вижу оппозиции не с совковой ментальностью.
Есть гражданские организации с цивилизованными взглядами, но партий с аналогичным мировозрением пока не видно.
Есть запрос гражданского общества, но нет его удовлетворения. Зе уловил запрос, но исключительно для прорыва во власть. Декларируемое им на словах на 180 градусов отличается от его же дел.
Проблемв в том, что совкам что то доказать невозможно.
Нужны полноценные носители цивилизованного мира.
Нужны партии с цивилизованным мировозрением.
Безусловно это произойдёт. Есть космический запрос общества и он будет удовлетворен по мере смены элит.
Если не по умному варианту сознательно, то высшие силы побеспокоились о естественной смене поколений
показать весь комментарий
08.01.2022 16:36 Ответить
Більшисть піввареникових цибулеїдів отримують інформацію з телевізора але не дивляться ні п´ятий, ні прямий чи еспресо, де за все це розповідають. А пінчуку та ахметову зовсім не фартить роздмухувати скандали про таріфи та кредити, бо вони з того мають свій гешефт…
показать весь комментарий
08.01.2022 14:35 Ответить
Дурачок шось собі меле, створює видимість діяльності.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:27 Ответить
Зеля отдав трубу Коломойському але бажав щоб ПП-2 не віддавали Московіі. То треба було так і казати коли "рєформу гос. корпорації Нафтогаз" проводили, щоб Байден не звертав увагу, що вона знову в руках Коломойського опинилася.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:29 Ответить
проблема одна і еднісенька - не дати криворогатому? - не домогти Україні...
от ж ж ви падли зелені-виборці... - завели сітуацію в пад.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:30 Ответить
А чого це ти, зелене гімно, висловлюєш від імені України якісь свої хотелкі?
Може потрібно в Раді проголосувати звернення, а потім вже відкривати свого кловунського рота?
показать весь комментарий
08.01.2022 12:31 Ответить


показать весь комментарий
08.01.2022 12:37 Ответить
Верховна Зрада проголосує за його хотєлки. Наша ВР створення декілкох каденцій зрадників. Чого вартує тільки 2 чи три мільони грівень внеска на пост президента. В ній залишилися покидьки всіх попередніх партій.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:41 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZW3hO0Pi71RM_9q4aO4DmVTkrFZ-gvU09yh6f0r7KskgqAw_gJnwMeoWVLRyLJty_yPjH5tmcUW6eQfBl7_10UkLGxoQWsSTAG97qoSBscSt0aRPz2T9CPuXy_ecqyKX0Y&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7007875052586064?__cft__[0]=AZW3hO0Pi71RM_9q4aO4DmVTkrFZ-gvU09yh6f0r7KskgqAw_gJnwMeoWVLRyLJty_yPjH5tmcUW6eQfBl7_10UkLGxoQWsSTAG97qoSBscSt0aRPz2T9CPuXy_ecqyKX0Y&__tn__=%2CO%2CP-R 16 мин. ·



Российские войска сосредотачиваются на границах;
На фронте обстрелы;
США и НАТО ежедневно проводят консультации по вопросам безопасности Украины, 10-13 января серия переговоров с Россией;
Россия в Казахстане проводит оккупацию соседней страны, что неизбежно затем ударит и по Украине;
А в Украине даже не собирают СНБО, не тратя время на анализ обстановки;
Верховный Главнокомандующий Украины уже 9 дней отдыхает, и катается на лыжах, пишет видео о том, как ему хорошо и весело. Хотя он уже отдыхал в ноябре;
Верховный Главнокомандующий не находится с войсками в угрожающий период, не встречается с военнослужащими, не проводит совещания по решению проблем обороны. Он радуется жизни на курорте;
При этом Верховный Главнокомандующий провалил поставки боеприпасов, в армию не поставляются снаряды и мины основных калибров. Это обернется большой кровью в случае обострения обстановки;
Провалены поставки топлива в армию - это открытые данные Прозорро. Верховный Главнокомандующий не занимается пополнением запасов топлива, который должен быть создан на случай активных боевых действий;
С Верховным Главнокомандующим в Буковеле всего два ближайших советника - глава офиса Ермак и начальник комитета по разведке Демченко, российский агент, работавший на Януковича, проваливший все операции украинской разведки;
В Киеве Верховный Главнокомандующий оставил следить за порядком своего замглавы офиса, который известен участием в разгоне Майдана и работой на Януковича;
Верховный Главнокомандующий случайно пересекается в Буковеле с одним олигархом, который привел его к власти, который находится под санкциями США, но продолжает при этом финансировать бизнес президента и оказывать ему информационную поддержку.

Разве это похоже на поведение лидера страны во время войны, страны, которая подверглась агрессии, и которую президент Путин намерен уничтожить?

Это, похоже, скорее. на поведение человека, у которого дом в Италии и квартира в Британии, капиталы в офшорах, и который в случае, если его лишат возможности кататься в Буковеле, продолжит отдых в Альпах, не так ли?
показать весь комментарий
08.01.2022 12:56 Ответить
США сказали нет, значит нет.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:57 Ответить
США не говорят. Это аббревиатура.
показать весь комментарий
08.01.2022 13:30 Ответить
Україна -
війна
Янелох-
Карпати,
Редісон,
водка,
кокс...

показать весь комментарий
08.01.2022 13:02 Ответить
Не вистачає логотипу Brazzers.
показать весь комментарий
08.01.2022 13:14 Ответить
Сенаторы и Байден категорически против развала Варшавского договора... совки в муках рожали это дерьмо,а тут развалить...низзя...
показать весь комментарий
08.01.2022 13:07 Ответить
Це не він пише, а хтось з його помічників. Бубочці не зараз не до цього - воно бухає з дєрмаками, наливає горілку кремлівським посіпакам.
показать весь комментарий
08.01.2022 13:13 Ответить
Ни одна страна ЕС не предложила РАБссии долгосрочных контрактов на поставки газа...,а это значит,что газа в Европе завались что ГУТАЛИНУ в Простоквашине кота Матроскина...
показать весь комментарий
08.01.2022 13:16 Ответить
О,объявилось чмо. Хотя это скорее всего дерьмак раньше отошёл от бухла и накарябал в Твиттере.
показать весь комментарий
08.01.2022 13:28 Ответить
Настаящій ЗЄлбасы!
показать весь комментарий
08.01.2022 13:39 Ответить
точніше - ЗєБланси
показать весь комментарий
08.01.2022 15:20 Ответить
зельц проси у своих родителей, Сенат США тебе ничего не должен, там сказалы - пишов у сраку-
показать весь комментарий
08.01.2022 14:04 Ответить
Президент Зеленский просит Сенат США поддержать закон о введении санкций...очень просит ))

показать весь комментарий
08.01.2022 14:16 Ответить
Тварь, подонок, чмо путинское.
Да ему насрать, на все. Дорвалось, чмо, к власти к держденьгам и отдыхает, урод, за счёт украинцев.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:31 Ответить
А рожа уже в кадр не влазит.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:35 Ответить
плюс ...с лыжни поздравлять с Рождеством???? это так величественно и душевно...(сарказм)
показать весь комментарий
08.01.2022 16:33 Ответить
Зелёный дурачок просрал, а теперь "Украина просит США". Перманентный Украинский стыд
показать весь комментарий
08.01.2022 15:58 Ответить
Для порівняння, нинішня капіталізація Apple дорівнює приблизно 20 ВВП України. Нехай попросить в Apple.
показать весь комментарий
08.01.2022 20:17 Ответить
лучше бы оно шаббат праздновало, жрало бы свою скумбрию по восемь, и молчало.
показать весь комментарий
08.01.2022 16:35 Ответить
У Украины в Сенате США наверняка друзья есть,но все друзья у гнусавого сидят в опе и козломордии,так что идет лесом
показать весь комментарий
08.01.2022 17:03 Ответить
Пака ми здєся вовсю торгуєм с Расієй, і стрємімся наладіть прямиє торговиє контракти со старшімі братьямі, і імєєм задачу номєр адін заселфітся с самім Владіміром путіним в рукопожатной позє для сваєй трідцатілєтнєй калєкції, ви там на Западє нє забивайтє про санцкії!
показать весь комментарий
08.01.2022 19:26 Ответить
 
 