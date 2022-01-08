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Новости Война
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С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, в том числе из 82-мм минометов, также зафиксирован пролет вражеского беспилотника, - штаб ООС

С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, в том числе из 82-мм минометов, также зафиксирован пролет вражеского беспилотника, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими.

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 11.00 8 января 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

"С начала суток, по состоянию на 11 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В сторону Песков вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм. "Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - рассказали в штабе ООС.

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"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавили в штабе ООС.

беспилотник (3586) обстрел (27107) Донбасс (26956) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766)


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Верховний головнокомандувач.
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08.01.2022 12:59 Ответить
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08.01.2022 13:14 Ответить
Россия - это единственная страна мира, которая управляется с кладбища.
Сказал А. Невзоров, который много раз заявлял, что отказывается называться "русским". Видимо, знает о русских много такого, что привело его к такому решению.
Валенки привыкли, что их правители-бандиты периодически устраивают геноцид в отношении других народов, в основном с целью грабежа, и воспринимают это с фашистским удовольствием. Только усилия всего международного сообщества помогут выбить из мерзкого ботоксного вурдалака Путлера и его зомбированного очередной тоталитарной пропагандой стада шовинистическую дурь
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08.01.2022 13:11 Ответить
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известных бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер с мерзким крысячьим фейсом и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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08.01.2022 13:22 Ответить
 
 