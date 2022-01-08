С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, в том числе из 82-мм минометов, также зафиксирован пролет вражеского беспилотника, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими.

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 11.00 8 января 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

"С начала суток, по состоянию на 11 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В сторону Песков вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм. "Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - рассказали в штабе ООС.

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"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавили в штабе ООС.