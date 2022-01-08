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МИД РФ - Блинкену на слова о "миротворцах" ОДКБ: "Когда в твоем доме американцы, сложно остаться живым и не быть изнасилованным"

МИД РФ - Блинкену на слова о

МИД России в грубой форме ответило госсекретарю США Энтони Блинкену, ранее заявившему, что россиян "очень трудно заставить уйти" из стран, в которые они пришли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российское МИД сообщило в Telegram.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане. ... Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующее: Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться живым, не быть ограбленным или изнасилованным", - говорится в сообщении.

"Только этому учит нас не прошлое, а все 300 лет американской государственности. Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и другие несчастные, кому не удалось увидеть у себя "дома" этих незваных гостей", - добавили в МИД РФ.

Напомним, ранее Блинкен, комментируя присутствие "миротворцев" ОДКБ в Казахстане, заявил: "Если в твоем доме оказались россияне, то иногда бывает сложно заставить их уйти".

Читайте также: Российские обвинения в адрес Украины - это если бы лис утверждал, что должен был напасть на курятник, - Блинкен

МИД РФ (1667) россия (95497) США (26611) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+61
До чего противозная нация. Везде насрать и при этом кричать: Кто это сделал.
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08.01.2022 13:39
+53
Американци то еще цветочки, а вот солдаты НАТО с балонами с монтажной пеной, которой можно еще задуть что нибуть, вот это самое то что нужно!!!
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08.01.2022 13:37
+50
В Приднестровье Абхазии, Грузии, Украине тоже были американцы? Но нет такой страны в постсоветском пространстве, куда бы козломордые свое свиное рыло не засуну ли бы.
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08.01.2022 13:43
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ЧАСТЬ 5. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЛЕНД-ЛИЗ.

В 1941 году СССР оказался один, без союзников, в состоянии войны с Германией, которую сам же Кремль и помог развязать в 1939-м году подписанием пакта Молотова-Риббентропа и совсовместным с Гитлером нападением на Польшу. Осенью 1941 года немцы уже стояли у самых ворот Москве. Но Великобритания и США и тут пришли на помощь помощь Москве. Была оказана беспрецедентная помощь оружием, сырьем и продовольствием.

29 сентября 1941 года в Москве началась конференция представителей СССР, США и Великобритании, в ходе которой были приняты принципиальные решения о крупномасштабных поставках в Советский Союз вооружения и военной техники. 1 октября был подписан первый (всего их будет четыре) протокол о поставках на сумму в 1 миллиард долларов в течение 9 месяцев. Так началась история американского ленд-лиза для СССР.
Как говорится,одна советская пуговица времён Второй мировой войны расскажет больше о ленд-лизе, чем все учебники. Сделана в Чикаго. В Чикаго, Карл!

У моего крёсного и у моего деда были точно такие.

Одних пуговиц по ленд-лизу было поставлено 257 723 498 штук, чтоб "диды" не бегали в гимнастерках нараспашку, придерживая портки.
Кроме пуговиц до конца сентября 1945 года СССР получил:
Самолётов - 14,795
Радарных установок - 2,626
Танков - 7,056
Джипов - 51,503
Грузовиков - 375,883
Мотоциклов - 35,170
Тракторов - 8,071
Пушек - 8,218
Пулемётов - 131,633
Взрывчатых веществ - 345,633 тонны
Стройоборудования - на сумму $10,910,000
Железнодорожных вагонов - 11,155
Локомотивов - 1981
Грузовых судов - 90
Судов - охотников за подводными лодками - 140
Торпедных катеров - 197
Фрегатов - 28
Подводных лодок - 105
Корабельных двигателей - 7,784
Продовольствия (консервов) - 4,478,000 тонн
Машиностроительного оборудования - на сумму $1,078,965,000
Стали - 2,3 миллионов тонн (этого количества стали достаточно для изготовления 70,000 танков Т-34)
Цветных металлов - 802,000 тонн,
Нефтепродуктов - 2,670,000 тонн,
Химических веществ - 842,000 тонн,
лопчатобумажных изделий - 106,893,000 кв.ярдов,
Кожи - 49, 860 тонн,
Автомобильных шин - 3,786,000
Полевых телефонов - 245,000 (всего телефонов - 423,000)
Армейских сапог - 15,417,000 пар.
СССР получил по ленд-лизу 622,1 тыс. тонн железнодорожных рельсов (56,5 % от своего производства), 1900 локомотивов (в 2,4 раза больше, чем выпущено за годы войны в СССР) и 11075 вагонов (больше в 10,2 раза). Именно ленд-лиз стал основой всей логистики Красной Армии.
Кроме Америки, в программе ленд-лиза участвовала также Великобритания и страны содружества.Общий размер помощи составил 11,3 млрд. долларов в ценах 1941 года, или 200 млрд. долларов в современных ценах.
Оккупация Сталиным стран Восточной Европы после окончания войны ознаменовала начало войны Холодной. Тем не менее (согласно статье New York Times от 1947 года), США предложило Советскому Союзу settlement, скостив весь оставшийся долг за исключением 1,3 миллиарда долларов. Советский Союз заявил, что согласен выплатить лишь 170 миллионов. Соглашение не было подписано, и на много лет всё застопорилось. СССР продолжал тянуть резину до 1972 года, когда инфляция доллара сделала все расчёты вполне анекдотичными. В 1972 году обе страны подписали, наконец, Соглашение о том, что СССР выплатит 722 миллиона долларов долга в рассрочку до 1 июля 2001 года. После развала СССР долг был унаследован Российской Федерацией и выплаты совершенно обесцененных долларов были закончены к 2002 году. В итоге за все прошедшее время с учетом инфляции было выплачено 0.6% от общей суммы поставок.

Так "жадные янки и англосаксы" "наживались на руском горе", А сама Советская Россия сразу после победы в 1945 году взяла курс на конфронтацию и подготовку к третьей мировой войне.

Продолжать о этом периоде "изнасилования" русских американской тушонкой и т.д. так же можно бесконечно.
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08.01.2022 15:12 Ответить
ЧАСТЬ 6. 1989 - 1991 ГОДЫ. РАЗВАЛ "СОВКА" И НОВАЯ ГУМАНИТАРКА.
Распад Советского Союза естественно отразился на тарелке простого гражданина страны победившего социализма. Административная экономика издохла, а рыночная ещё не была запущена. Прилавки в российских городах пустовали, нормальной качественной еды практически не было. Россия стояла на пороге реального голода.
И в этот тяжёлый момент, неугомонные коварные американцы вместе с нациками немцами и другими гейропейцами опять решили "изнасиловать" русских накормв русский народ. Какие негодяи! Возмутительно!

Только в 1991 году бесплатно было поставлено 241 тыс. тонн продовольствия. Помимо этого были выделены льготные кредиты для закупки у США зерна по ценам ниже рыночных. КАКОЕ ЦИНИЧНОЕ НАСИЛИЕ!
Военно-транспортные самолёты вплоть до начала 2000-ых доставляли гуманитарную помощь в Россию.


По Russia Today такое, конечно, не покажут. А россияне об этом благополучно забыли. Теперь они (не без помощи пропагандонов( считают, что никакого голода не было и не могло быть. А западная гуманитарная помощь (в очередях за которой люди друг другу чуть глаза не выцарапывали) - была не нужна. У большинства не хватает даже мозгов задать себе простой вопрос: если Госдеп с Пентагоном так хотят завоевать Россию, почему они это не сделали в начале 90-х, когда вся страна была охвачена кризисом и думала не об обороне своих границ или величии, а где бы достать хоть какие-то продукты на завтрак и ужин.

История знает множество примеров, когда Запад помогал России и СССР, А наоборот, чтобы Россия хотя бы раз помогла Западу? То-то же! И как только Россия чуть-чуть оклемается и «нарастит жирок»,она тут же снова вступают в конфронтацию с цивилизованным миром, оказывается в "кольце врагов" и "коварный" Запад опять "денно и нощно только и думает как прикончить Россию, захватить ее территорию, а ее население - поработить". История зашла на новый круг. И абсолютно очевидно, чем все закончится. Уже в обозримом будущем,как только на всех необъятных просторах "великой сверхдержавы" окончательно наступит "денег нет", из Москвы в очередной раз зазвучит: "Эй, Запад, эй Америка, пришлите что-то пожрать! Мы хорошие, мы больше не будем"...







В 1992-ом году американцами была организована операция «Provide Hope» (доставка надежды).
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08.01.2022 15:18 Ответить
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08.01.2022 19:06 Ответить
У грудні 1941 року мій батько з групою українців повертався з-під Москви додому після чи то розгрому, чи відступу Далекосхідної армії, де вони служили. По дорозі запитав у німецького солдата: "Чи скоро закінчиться війна?" "Гітлер капут! - відповів німець, - бо на Далекому сході з"явилися американські крейсери. Якби не ті крейсери, гітлерівська армія Урал перейшла б.
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08.01.2022 21:37 Ответить
"Когда в твоём доме американцы - трудно не отдаться за джинсы и жвачку!"
(Мария Захарова)
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08.01.2022 14:00 Ответить
От корейці вони дарма туди записали... Кіа, Хюндай, Самсунг, LG, Ссанг Йонг- без американців цього б не було, а була б кндр на всій території країни!
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08.01.2022 14:00 Ответить
Дно кацапской дипломатии. Или еще не дно?
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08.01.2022 14:01 Ответить
Да это вершина. Дно и вообразить трудно.
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08.01.2022 14:16 Ответить
Шо теперь ответят американцы ? ))
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08.01.2022 14:01 Ответить
Еой. Ее наверно американцы насилуют каждый день и не отпускают на ее кацапскую родину 😭😭
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08.01.2022 14:04 Ответить
не, она любит сношаться с африканцами, по пьяни
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08.01.2022 15:47 Ответить
😀
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08.01.2022 15:49 Ответить
это не шутка - читай генерал СВР резерв
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08.01.2022 15:52 Ответить
индейцы североаминдейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и другие несчастные....... потому что , они не отдыхали в ГУЛАГе, не пилили лес ,не долбили камень.....
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08.01.2022 14:02 Ответить
Кто только не нагибал США при маразматике байдене, ща год его президентства США превратились из мирового гегемона в терпилу для битья. А мире в это время полный бардак и хаос.
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08.01.2022 14:05 Ответить
Кацапы себя ведут как сыкливые чмонари,над которыми в армии издевались ,,деды,,. Потом чмонари становятся самыми конченными придурками дедами. Люди остаются людьми, а гниды гнидами
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08.01.2022 14:05 Ответить
Кстати 10 февраля 1992 года на РАБссии праздник....в этот день 30 лет назад из всех ведущих аэропойртов США в воздух поднялись одновременно 120 военно-транспортных самолета США с ценным грузом на борту..."Ножки Буша"...программу Конгресс США окрестил "Подари надежду"....я бы и килограмма Скумбрии не дал по 8 гривен уродам Мавзолейным...
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08.01.2022 14:06 Ответить
********** гидота все про ср...!
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08.01.2022 14:06 Ответить
Сопротивление продолжается !!!. Две воинские части Казахстана все еще ведут ожесточенные бои с "миротворцами" в пригороде Алматы.. Войска оккупантов ОДКБ не могу зайти в город..




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08.01.2022 14:07 Ответить
мародеры странные в Казахстане,грабили на камеры а потом выкладывали в инет который отключили...
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08.01.2022 14:44 Ответить
Значит с вот этой кацапской дичью,сранью и зарыганью американцы решили переговоры переговаривать? Вместо эмбарго на нефть,газ,аресты счетов и недвижимости дичи за границей? Ну-ну. Блефа путлеровского испугались? Слабаки.

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08.01.2022 14:07 Ответить
"Оккупанты сего дня около 18:00 (26 декабря.) покинули территорию полуострова Чонгар. Кафе "Чонгар" и платные туалеты, ограбили полностью, выломав двери и выбив окна, вывезя унитазы, раковины и посрывав светильники с потолков и розетки с выключателями из стен и нагадили везде.В прямом смысле слова. Кучи свежего окупационного дерьма на полу из дорогого кафеля. Бычья тяга и крысятничество - это визитная карточка путинской России. Хотя, может их понос пробирает , то понятно зачем им так срочно понадобились унитазы. Позорище", -
пограничник Госпогранслужбы Украины Дмитрий Капустин
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08.01.2022 14:08 Ответить
Вашингтонский Обком@_Fashington

https://twitter.com/_Fashington/status/1479597643500302344 12 ч



За последние 15 месяцев Россия ввела своих "миротворцев" в Азербайджан и Казахстан.
В настоящее время, войск РФ на территории бывшего СССР, в том или ином качестве, нет только в странах Балтии, Узбекистане и Туркменистане
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08.01.2022 14:09 Ответить
пока нет
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08.01.2022 16:20 Ответить
У цієї кацапки реально фляга засвистіла)))
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08.01.2022 14:09 Ответить
Афганцы с этим не согласятся. А вообще это печально. Люди ответственные за безопасность мира заняты взаимным детским троллингом. Это люди контролирующие ядерные кнопки, жуть просто.
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08.01.2022 14:11 Ответить
Ясное дело,Казахстан будут грабить до поседнего мешка...,так быдло на Донбассе в 2014 году...на РАБссиию вывозили все подряд...
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08.01.2022 14:12 Ответить
А до этого - унитазы таскали из Грузии в 2008
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08.01.2022 15:13 Ответить
Та навіть на наших бронекатерах, що біля Криму захопили, унітази покрали. Навіщо їм ті унітази коли з гімна такі статуї путіна ліплять?
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08.01.2022 15:45 Ответить
Сравнить уровень жизни американского индейца и российского удмурта с коряком в МЗС рф не хотят?
Дбл блд.))
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08.01.2022 14:13 Ответить
******* порохом...
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08.01.2022 14:14 Ответить
хто про що а мокшанські ********* про
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08.01.2022 14:14 Ответить
это они после того как слили тонны видео с изнасилованиями заключенных в тюрьме
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08.01.2022 14:15 Ответить
Бедные изнасилованные страны...Германия с планом Маршалла, Япония, Южная Корея, Тайвань...как же жёстко их американцы изнасиловали
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08.01.2022 14:16 Ответить
Ой хреново стало в Хорватии жить без тебя Мудака Мавзолейного... Баран пля..
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08.01.2022 14:21 Ответить
Афганістан, Сирію і сусідів знищили кацапи.
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08.01.2022 14:24 Ответить
Надо тебе завалить хавальник, мокша дырявая
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08.01.2022 14:30 Ответить
маша мрійниця
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08.01.2022 14:17 Ответить
Мацковская орда всегда черпала вдохновение в прошлом.....Только там её величие ,слава и могущество. Каждого, кто вырывался вперед, люто ненавидела и пакостила безмерно. Главной мантрой была и остается идея мирового господства ,а судьба людей или отдельного человека -это ничтожное и пустое занятие очкастых и мягкотелых в шляпах. И не ждите другого!
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08.01.2022 14:17 Ответить
"...вдохновение в прошлом.....Только там её величие..." немає там нічого пристойного, усе теж саме що і зараз: брехня, ганьба, кров. Куди пальцем не тикни у "россійську" історію там не брехня, а - нашарування одну на іншу багатьох шарів брехні. Ніколи не існували як люди, ніколи не мали нації, ніколи не знали нічого окрім закону джунглів.
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08.01.2022 14:23 Ответить
Эк властей в РФ на изнасилование потянуло, прямо как рефрен у них идет.
Знакомьтесь, это - российский ФИЛОСОФ, без шуток, это философ и депутат Госдумы от партии ЕР.

"51-летний российский философ, политолог, депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Олег Матвейчев извинился за грубые слова, сказанные в ходе обращения к предпринимателям Казахстана, которые оказывали помощь участникам протестов. Ранее https://www.mk.ru/politics/2022/01/07/deputat-gosdumy-pozhelal-protestuyushhim-kazakhskim-biznesmenam-iznasilovannykh-zhen.html сообщалось , что в соцсети Матвейчев написал предельно некорректное пожелание владельцам салонов сотовой связи в Алма-Ате, которые публиковали в Сети пожелания скорейшего ухода Нурсултана Назарбаева. "Их должны разграбить, жену изнасиловать, машину сжечь.." - написал депутат, добавив, что этим бизнесменам также должны засунуть палку для селфи в задний проход. Депутат это объяснил тем, что такие же "дебилы-интеллигенты" в 1917 году сбросили царя, а потом "работали проститутками в Париже"." - МК
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08.01.2022 14:17 Ответить
"Тільки цьому навчає нас не минуле, а всі 300 років американської державності."
Московити не ******* згадувати що саме США вже ТРИЧІ рятувало їх від голодної смерті абсолютно безкоштовно. До цього можна ще додати велику, та знов таки абсолютно безкоштовну допомогу у боротьбі з епідемією тифу. Не зважаючи на десятки мільйонів врятованих американцями життів московитів, ті від'ївшись на халявних американських харчах знов і знов намагаються кусати руку яка надавала їм допомогу. Звірі теж так можуть...
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08.01.2022 14:18 Ответить
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08.01.2022 14:20 Ответить
Це ви ще кацапських Снєгурочєк не бачили...


https://u-news.com.ua/123313-polzovately-socsetei-obsuzhdaut-statuu-snegurochky-zomby.html
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08.01.2022 14:30 Ответить
Шариковы,Сээр....
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08.01.2022 14:23 Ответить
РАБссия из ГУЛАГа мираТворец.... Швабростан долбанный...
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08.01.2022 14:27 Ответить
"Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что 22-летний израильтянин по имени Леван Когеашвили был убит в Алматы, Казахстан, в пятницу во время акции протеста"
ТО ЕСТЬ СТРЕЛЯЛИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ‼️‼️
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08.01.2022 14:30 Ответить
https://youtu.be/NFFPLTYq_z0 ..."Шалений кіт" Алексей Петров о ситуации в Казахстане...супер видео...
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08.01.2022 14:35 Ответить
Де якцап - там смерть і разруха… навіть в них саміх вдома…
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08.01.2022 14:38 Ответить
Чья бы корова мычала по поводу и без повода… только не из Мокшандии, от рук русских варваров в Донбассе число погибшихисчисляется тысячами, а по всему миру сотнями тысяч.
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08.01.2022 14:39 Ответить
Машу никто згвалтувать не захотел, вот она и бесится.
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08.01.2022 14:41 Ответить
Самое смешное, какой то негрилла (пигмей), вожак перепуганных свинособак, угрожает стране США... =)
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08.01.2022 14:47 Ответить
Один одного варті.
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08.01.2022 14:48 Ответить
Как говорил один чеченский командир сопротивления:
"Чем больше оккупантов, тем меньше надо целиться в них".
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08.01.2022 14:52 Ответить
Число кацапских военнослужащих на территории Казахстана на вечер 7 января составляло 17-19 тыс. человек. И переброска продолжается.
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08.01.2022 14:56 Ответить
вата все ухях думает, скрепно!
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08.01.2022 14:57 Ответить
99% російських баб самі з радістю віддадуться американцю. і відсотків 50% росіських мужиків також. мечтатать не вредно.
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08.01.2022 14:59 Ответить
хороший кацап може бути тоді, коли лежить в "политиленовом кастюме без галстука"
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08.01.2022 15:01 Ответить
Так индейцев же рашисты тоже пытались вырезать в русско-тлинкитской войне, только по рогам от них получили.
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08.01.2022 15:02 Ответить
Эх, русский народец! Не любит умирать своей смертью! - Николай Васильевич Гоголь. Мёртвые души.
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08.01.2022 15:19 Ответить
Коли у твоєму будинку опинилися рашисти, буває складно залишитися живим, не бути пограбованим чи зґвалтованим", - особливо це відчули переможені німці, чехословаки,венгри,грузини,українці,прибалти,молдавани і т д і не за 300 років ,а за час після закінчення Другої світової війни
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08.01.2022 15:27 Ответить
Для меня загадка- как могут дипломаты говорить или даже смотреть на девушку из убитого удмуртского села хронический алкоголизм которую превратил в неадекватного гермофродита , лошадь выжившую из ума от постоянной брехни и манипуляций ( только рожа чего стоит), ну и главный герой перепутанный педофил- шизофреник возомнивший себя хозяином мира. Интересно, как дипломаты себя чувствуют от контактов с этими скотами.
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08.01.2022 15:29 Ответить
Якщо здохший сересер хоть визнавав що відстає від америки "дагонім і пєрєгонім америку",то ******* кацапи взагалі рухаються у зворотньому напрямку.Причому тикають всім і вказують,що то всі рухаються невірно.
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08.01.2022 15:31 Ответить
кто знает где в Америке ограбили Машку Захарову и згвалтували Лаврова ? Кто знает как поблагодарить этих извращенцев ?
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08.01.2022 15:32 Ответить
Ну так почему все ваши отпрыски живут или учатся в сша и америке?
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08.01.2022 15:32 Ответить
За такую болтовню, уже давно было пора швырнуть в обезьян напалмом. Вот такое впечатление, что он случайно сказал " когда в твоем дома американцы" , это когда в твоем доме рюская свинья, тогда жди беды.
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08.01.2022 15:36 Ответить
Дивно, а як же японці, ах японці ж живуть краще росіян. Ну а згадувати массові вбивства росіянами за останні 300 років, то Гітлер позаздрить.
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08.01.2022 15:37 Ответить
перетрахiвають кацапiв америкосы по 10 разi на день аж очко облисiло вже и пiд корягами в болотах ховались i в дуплах...але клятi фошизди скрiзь знайдуть
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08.01.2022 15:38 Ответить
Бідна Росія, згвалтована американською гуманітарною допомогою, що рятувала від голоду "встающую с колєн" аж до 2000-х років.
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08.01.2022 15:45 Ответить
тело молодого израильского туриста, убитого в Алматы российскими "миротворцами", доставлено в Израиль
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08.01.2022 15:49 Ответить
в бункере нужны менеджеры по связям с реальностью.

обращаться в кремлевскую конюшню



Пресс-алкаше Мария
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08.01.2022 15:49 Ответить
Уже и не определишь степень "звезданутусти" мордорыл, видать "северный зверёк" подходит вплотную.
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08.01.2022 15:50 Ответить
Якщо старе коняко прєжвальського має на увазі індіанців, то їх вбивали європейці а не солдати НАТО а расєяни вбивають, грабують, ґвалтують, анексують у наші часи...
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08.01.2022 15:51 Ответить
Да ти що? Так ось чому всі сім'ї "російської еліти" або в Америці, або в країнах НАТО.... Виявляється, Вони поїхали туди в пошуках " згвалтування"...
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08.01.2022 16:01 Ответить
Особенно цинично попрекать США сирийцами.
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08.01.2022 16:04 Ответить
НАРКОМАТ Иных, Странных Дел врет и перевирает. Японцев забыли Корейцев южных...итальянцев с немцами. У россияшек же примеров положительных нет в принципе.
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08.01.2022 16:07 Ответить
Эх машка машка озвучила заветную мечту... так хотела отдаться - быть изнасилованной...
но американцы таки дали понять шо зверей не и -пут....
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08.01.2022 16:09 Ответить
На такую страшную красоту просто не стоит.
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08.01.2022 16:19 Ответить
Дуже важлива заява МЗС РФ перед переговорами.Тепер США точно ображені.УБИВЦІ їх назвали убивцями.
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08.01.2022 16:13 Ответить
если после этого США промолчит и утрется - грош им цена.
Самая адекватная реакция - лишить виз и не выдывать впредь русским визы в США под единственным предлогом - мы хотим защитить русских чтобы они не были убиты и изнасилованны кровожадными американцами, поэтому вся эта шобла должна вернутся в родную говень.
Все. На этом точка.
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08.01.2022 16:25 Ответить
На злодієві ШАПКА ГОРИТЬ !!!!
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08.01.2022 16:54 Ответить
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08.01.2022 17:47 Ответить
а ведь ответ от безсилья, что еще может ответить кровожадная мерзкая бандитская раша...
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08.01.2022 18:51 Ответить
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08.01.2022 19:06 Ответить
Выпрашивает санкции
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08.01.2022 21:50 Ответить
Ба!!! Чому це так хвилює російське начальство? Адже дочка Лаврова - в Нью-Йорку,дочка Путіна - в Голландії, Марія Захарова виходила заміж и Нью-Йорку, і т.п, і т.п., і т.п.
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08.01.2022 22:05 Ответить
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08.01.2022 22:22 Ответить
Разве только скотоложцы ка дырки магут пакусицца на заспиртованую маньку .
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08.01.2022 22:35 Ответить
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08.01.2022 23:08 Ответить
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