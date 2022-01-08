МИД РФ - Блинкену на слова о "миротворцах" ОДКБ: "Когда в твоем доме американцы, сложно остаться живым и не быть изнасилованным"
МИД России в грубой форме ответило госсекретарю США Энтони Блинкену, ранее заявившему, что россиян "очень трудно заставить уйти" из стран, в которые они пришли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российское МИД сообщило в Telegram.
"Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане. ... Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующее: Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться живым, не быть ограбленным или изнасилованным", - говорится в сообщении.
"Только этому учит нас не прошлое, а все 300 лет американской государственности. Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и другие несчастные, кому не удалось увидеть у себя "дома" этих незваных гостей", - добавили в МИД РФ.
Напомним, ранее Блинкен, комментируя присутствие "миротворцев" ОДКБ в Казахстане, заявил: "Если в твоем доме оказались россияне, то иногда бывает сложно заставить их уйти".
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В 1941 году СССР оказался один, без союзников, в состоянии войны с Германией, которую сам же Кремль и помог развязать в 1939-м году подписанием пакта Молотова-Риббентропа и совсовместным с Гитлером нападением на Польшу. Осенью 1941 года немцы уже стояли у самых ворот Москве. Но Великобритания и США и тут пришли на помощь помощь Москве. Была оказана беспрецедентная помощь оружием, сырьем и продовольствием.
29 сентября 1941 года в Москве началась конференция представителей СССР, США и Великобритании, в ходе которой были приняты принципиальные решения о крупномасштабных поставках в Советский Союз вооружения и военной техники. 1 октября был подписан первый (всего их будет четыре) протокол о поставках на сумму в 1 миллиард долларов в течение 9 месяцев. Так началась история американского ленд-лиза для СССР.
Как говорится,одна советская пуговица времён Второй мировой войны расскажет больше о ленд-лизе, чем все учебники. Сделана в Чикаго. В Чикаго, Карл!
У моего крёсного и у моего деда были точно такие.
Одних пуговиц по ленд-лизу было поставлено 257 723 498 штук, чтоб "диды" не бегали в гимнастерках нараспашку, придерживая портки.
Кроме пуговиц до конца сентября 1945 года СССР получил:
Самолётов - 14,795
Радарных установок - 2,626
Танков - 7,056
Джипов - 51,503
Грузовиков - 375,883
Мотоциклов - 35,170
Тракторов - 8,071
Пушек - 8,218
Пулемётов - 131,633
Взрывчатых веществ - 345,633 тонны
Стройоборудования - на сумму $10,910,000
Железнодорожных вагонов - 11,155
Локомотивов - 1981
Грузовых судов - 90
Судов - охотников за подводными лодками - 140
Торпедных катеров - 197
Фрегатов - 28
Подводных лодок - 105
Корабельных двигателей - 7,784
Продовольствия (консервов) - 4,478,000 тонн
Машиностроительного оборудования - на сумму $1,078,965,000
Стали - 2,3 миллионов тонн (этого количества стали достаточно для изготовления 70,000 танков Т-34)
Цветных металлов - 802,000 тонн,
Нефтепродуктов - 2,670,000 тонн,
Химических веществ - 842,000 тонн,
лопчатобумажных изделий - 106,893,000 кв.ярдов,
Кожи - 49, 860 тонн,
Автомобильных шин - 3,786,000
Полевых телефонов - 245,000 (всего телефонов - 423,000)
Армейских сапог - 15,417,000 пар.
СССР получил по ленд-лизу 622,1 тыс. тонн железнодорожных рельсов (56,5 % от своего производства), 1900 локомотивов (в 2,4 раза больше, чем выпущено за годы войны в СССР) и 11075 вагонов (больше в 10,2 раза). Именно ленд-лиз стал основой всей логистики Красной Армии.
Кроме Америки, в программе ленд-лиза участвовала также Великобритания и страны содружества.Общий размер помощи составил 11,3 млрд. долларов в ценах 1941 года, или 200 млрд. долларов в современных ценах.
Оккупация Сталиным стран Восточной Европы после окончания войны ознаменовала начало войны Холодной. Тем не менее (согласно статье New York Times от 1947 года), США предложило Советскому Союзу settlement, скостив весь оставшийся долг за исключением 1,3 миллиарда долларов. Советский Союз заявил, что согласен выплатить лишь 170 миллионов. Соглашение не было подписано, и на много лет всё застопорилось. СССР продолжал тянуть резину до 1972 года, когда инфляция доллара сделала все расчёты вполне анекдотичными. В 1972 году обе страны подписали, наконец, Соглашение о том, что СССР выплатит 722 миллиона долларов долга в рассрочку до 1 июля 2001 года. После развала СССР долг был унаследован Российской Федерацией и выплаты совершенно обесцененных долларов были закончены к 2002 году. В итоге за все прошедшее время с учетом инфляции было выплачено 0.6% от общей суммы поставок.
Так "жадные янки и англосаксы" "наживались на руском горе", А сама Советская Россия сразу после победы в 1945 году взяла курс на конфронтацию и подготовку к третьей мировой войне.
Продолжать о этом периоде "изнасилования" русских американской тушонкой и т.д. так же можно бесконечно.
Распад Советского Союза естественно отразился на тарелке простого гражданина страны победившего социализма. Административная экономика издохла, а рыночная ещё не была запущена. Прилавки в российских городах пустовали, нормальной качественной еды практически не было. Россия стояла на пороге реального голода.
И в этот тяжёлый момент, неугомонные коварные американцы вместе с нациками немцами и другими гейропейцами опять решили "изнасиловать" русских накормв русский народ. Какие негодяи! Возмутительно!
Только в 1991 году бесплатно было поставлено 241 тыс. тонн продовольствия. Помимо этого были выделены льготные кредиты для закупки у США зерна по ценам ниже рыночных. КАКОЕ ЦИНИЧНОЕ НАСИЛИЕ!
Военно-транспортные самолёты вплоть до начала 2000-ых доставляли гуманитарную помощь в Россию.
По Russia Today такое, конечно, не покажут. А россияне об этом благополучно забыли. Теперь они (не без помощи пропагандонов( считают, что никакого голода не было и не могло быть. А западная гуманитарная помощь (в очередях за которой люди друг другу чуть глаза не выцарапывали) - была не нужна. У большинства не хватает даже мозгов задать себе простой вопрос: если Госдеп с Пентагоном так хотят завоевать Россию, почему они это не сделали в начале 90-х, когда вся страна была охвачена кризисом и думала не об обороне своих границ или величии, а где бы достать хоть какие-то продукты на завтрак и ужин.
История знает множество примеров, когда Запад помогал России и СССР, А наоборот, чтобы Россия хотя бы раз помогла Западу? То-то же! И как только Россия чуть-чуть оклемается и «нарастит жирок»,она тут же снова вступают в конфронтацию с цивилизованным миром, оказывается в "кольце врагов" и "коварный" Запад опять "денно и нощно только и думает как прикончить Россию, захватить ее территорию, а ее население - поработить". История зашла на новый круг. И абсолютно очевидно, чем все закончится. Уже в обозримом будущем,как только на всех необъятных просторах "великой сверхдержавы" окончательно наступит "денег нет", из Москвы в очередной раз зазвучит: "Эй, Запад, эй Америка, пришлите что-то пожрать! Мы хорошие, мы больше не будем"...
В 1992-ом году американцами была организована операция «Provide Hope» (доставка надежды).
(Мария Захарова)
пограничник Госпогранслужбы Украины Дмитрий Капустин
https://twitter.com/_Fashington/status/1479597643500302344 12 ч
За последние 15 месяцев Россия ввела своих "миротворцев" в Азербайджан и Казахстан.
В настоящее время, войск РФ на территории бывшего СССР, в том или ином качестве, нет только в странах Балтии, Узбекистане и Туркменистане
Дбл блд.))
Знакомьтесь, это - российский ФИЛОСОФ, без шуток, это философ и депутат Госдумы от партии ЕР.
"51-летний российский философ, политолог, депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Олег Матвейчев извинился за грубые слова, сказанные в ходе обращения к предпринимателям Казахстана, которые оказывали помощь участникам протестов. Ранее https://www.mk.ru/politics/2022/01/07/deputat-gosdumy-pozhelal-protestuyushhim-kazakhskim-biznesmenam-iznasilovannykh-zhen.html сообщалось , что в соцсети Матвейчев написал предельно некорректное пожелание владельцам салонов сотовой связи в Алма-Ате, которые публиковали в Сети пожелания скорейшего ухода Нурсултана Назарбаева. "Их должны разграбить, жену изнасиловать, машину сжечь.." - написал депутат, добавив, что этим бизнесменам также должны засунуть палку для селфи в задний проход. Депутат это объяснил тем, что такие же "дебилы-интеллигенты" в 1917 году сбросили царя, а потом "работали проститутками в Париже"." - МК
Московити не ******* згадувати що саме США вже ТРИЧІ рятувало їх від голодної смерті абсолютно безкоштовно. До цього можна ще додати велику, та знов таки абсолютно безкоштовну допомогу у боротьбі з епідемією тифу. Не зважаючи на десятки мільйонів врятованих американцями життів московитів, ті від'ївшись на халявних американських харчах знов і знов намагаються кусати руку яка надавала їм допомогу. Звірі теж так можуть...
https://u-news.com.ua/123313-polzovately-socsetei-obsuzhdaut-statuu-snegurochky-zomby.html
ТО ЕСТЬ СТРЕЛЯЛИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ‼️‼️
"Чем больше оккупантов, тем меньше надо целиться в них".
обращаться в кремлевскую конюшню
Пресс-алкаше Мария
но американцы таки дали понять шо зверей не и -пут....
Самая адекватная реакция - лишить виз и не выдывать впредь русским визы в США под единственным предлогом - мы хотим защитить русских чтобы они не были убиты и изнасилованны кровожадными американцами, поэтому вся эта шобла должна вернутся в родную говень.
Все. На этом точка.