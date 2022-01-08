Въезд грузовиков в Киев запретят с 7 утра 9 января из-за снегопадов, - КГГА

С 7 утра 9 января въезд грузовиков в Киев будет запрещен. В столице ожидают снегопад.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что запрет въезда грузовиков необходим, чтобы минимизировать возникновение пробок и освободить дороги для работы снегоуборочной техники.

"Спецтехника дорожников к началу осадков приступит к обработке дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами. КК "Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств", - говорится в сообщении.

Столичные власти обращаются к водителям с просьбой по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие работе спецтехники, могут быть эвакуированы.

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