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Въезд грузовиков в Киев запретят с 7 утра 9 января из-за снегопадов, - КГГА

Въезд грузовиков в Киев запретят с 7 утра 9 января из-за снегопадов, - КГГА

С 7 утра 9 января въезд грузовиков в Киев будет запрещен. В столице ожидают снегопад.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что запрет въезда грузовиков необходим, чтобы минимизировать возникновение пробок и освободить дороги для работы снегоуборочной техники.

"Спецтехника дорожников к началу осадков приступит к обработке дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами. КК "Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств", - говорится в сообщении.

Столичные власти обращаются к водителям с просьбой по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие работе спецтехники, могут быть эвакуированы.

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авто (4204) КГГА (2981) Киев (25513) непогода (816) снегопад (787)


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Топ комментарии
+6
А обьездную вокруг Киева строить собираетесь? 90% всех пробок из-за транзитных грузовиков вынужденых ехать через Киев Уже столько денег прострали на *велыке будивныцтво* можно было и построить дорогу и развязки в главном городе который должен быть лицом страны.
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08.01.2022 14:11
+5
Плагіат. То Льоня Космос морозив.
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08.01.2022 14:27
+5
Проблема комплексна. Місто дійсно 5іхто не планує але і транзиту до і більше.
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08.01.2022 14:28
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А обьездную вокруг Киева строить собираетесь? 90% всех пробок из-за транзитных грузовиков вынужденых ехать через Киев Уже столько денег прострали на *велыке будивныцтво* можно было и построить дорогу и развязки в главном городе который должен быть лицом страны.
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08.01.2022 14:11 Ответить
Не согласна. 90% пробок из-за неправильной планировки КИЕВА, и отсутствии парковок, у половины машины есть, а ставить их негде - только во дворах и на проезжей части. В Японии ты не имеешь права купить машину, никто ее не зарегистрирует и номеров не даст - пока не предоставишь право собственности на парковку (гараж) (постоянную). Без грузовых машин встанут все магазины и производства. ПОТОМУ что КИЕВ почти ничего не производит - только ПОТРЕБЛЯЕТ.
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08.01.2022 14:22 Ответить
Проблема комплексна. Місто дійсно 5іхто не планує але і транзиту до і більше.
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08.01.2022 14:28 Ответить
Тут ладно те машины которые в Киеве , весь пригород работает в городе , а это как минимум 50% трафика в часы пик , если бы на конечных станция метро организовали парковки по разумной цене , то практически все при въезде в город пересаживались на метро.
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08.01.2022 14:31 Ответить
под Неправильной планировкой Киева - подразумевается отсутствие развязок, узкополосные дороги для перенаселенного города, отсутствие мостов. Все застраивается высотками. Зачем строить дороги. Они прибыли не дают. Лучше ж построить пару небоскребов правда ЖЫЖ....
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08.01.2022 14:31 Ответить
Пока не построят два новых моста , в районе Новоукраинки и между Оболонью и Вышгородом , даже три новые окружные не решат проблему .
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08.01.2022 14:33 Ответить
Не буде кільцевої навколо Києва. Кількість новобудов бачили? Вартість землі знаєте? От і відповідь. Краще ще одну Борщагівку збудувати на тих клаптиках.
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08.01.2022 14:58 Ответить

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08.01.2022 14:18 Ответить
Плагіат. То Льоня Космос морозив.
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08.01.2022 14:27 Ответить
Вам зебилам иногда лучше молчать , хоть так не видна ваш дебилизм и полное отсутствие памяти.
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08.01.2022 14:34 Ответить
Тю дурні там же вроді пошти + обіщали
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08.01.2022 15:47 Ответить
 
 