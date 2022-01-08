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Германия остановила экспорт оружия в Казахстан из-за приказа Токаева стрелять "на поражение", - DPA

Германия остановила экспорт оружия в Казахстан из-за приказа Токаева стрелять

Федеральное правительство Германии прекращает экспорт оружия в Казахстан из-за ситуации в этой стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет издание DPA.

Издание отмечает, что из-за конфликта в Казахстане федеральное правительство прекращает экспорт вооружений бывшей советской республике. Немецкие компании также не смогут осуществлять поставки каких-либо материалов двойного назначения авторитарному режиму.

По информации информагентства, экспорт вооружений из ФРГ в Казахстан был невелик: в прошлом году было согласовано 25 разрешений общей стоимостью около 2,2 млн евро.

Причиной решения стали нынешние беспорядки, а также приказ президента страны Токаева открывать огонь по "бандитам и террористам".

Напомним, ранее президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение по митингующим.

Читайте также: Кадры из казахского Актау, где часть силовиков перешла на сторону протестующих. ВИДЕО

Германия (6950) Казахстан (781) оружие (10214) Токаев Касим-Жомарт (62)


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Топ комментарии
+37
Т.е. Германия все время продавала Казахстану оружие, а Украину послала давно на три буквы? Как это воспримут адепты секты весьмирснами и антихуйловскаякоалиция?
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08.01.2022 14:48
+25
Украину это волнует. Поддержка должна ппоявляться не в обеспокоенностях да озабоченностях, а в конкретных действиях, зачастую твердых и решительных. Пока наты хороводы вокруг дисскусий водят 8! лет ***** за одну ночь собрало всех диктаторов и послало войска в Казахстан.
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08.01.2022 14:53
+20
от молодці ! Казахстану продавали зброю Україні ні ! скільки ж зброї кацапам продаєте , принципові ви наші ?
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08.01.2022 14:49
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была...не было бы-хуйло применило бы сразу авиацию,ракеты,как в грузии.и кто его знает,где б его остановили.
они не нас,они своего электората побаиваются.и не зря-бабамеркелева партия недобрала на выборах.
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08.01.2022 16:26 Ответить
Рашка играет на теме "гражданской войны", утверждая, что "опполченцы" откопали вооружение в шахтах или отобрали у, позорно убегающих ВСУ... Вполне, в духе "европейских ценностей", Европа соглашается с такой трактовкой событий. Применение авиации и ракет "шахтами" не объяснить. Это - во-первых. Во-вторых, Украина, как никак, но была западным рубежом СССР. Средств ПВО, напорядок больше, нежели в том же Ростове. Работают они, или нет, вряд ли, точно, известно кремлю. Тот же, пресловутый "Бук", в полной комплектакции, весьма серьёзная вещь, в Украине их хватает, а российсский летающий металлолом защиты от них не имеет. Существовала бы "каалиция" в реальности, - сидел бы путя на попе ровно, ограничиваясь Кавказом. Нет никакой коалиции, ни созданной Петром, ни разваленной Вовой. Есть шкурные интересы. Для своего электората они говорят одно, а делают, совершенно, другое.
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08.01.2022 22:24 Ответить
делают...иначе ***** не старался бы вбить клин именно в этом направлении .куча бабок ушла на подкупы,на внесение раздора,на ботов в соцсетях...для чего так тратиться?ась?
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08.01.2022 23:00 Ответить
Всегда радует , когда кто то еще понимает , что немчура и жабоеды с макаронииками нам не когда союзниками не были и не будут . На счет Осла , так я в сентябре когда прививку сделал от короны , меня конкретно колбасило пару дней . Так и Осел для Украины такая же прививка от популизма и этой болезнью нам придется переболеть. При чем чем хуже будет , даже если голодные бунты будут , тем умнее биомасса станет потом.
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08.01.2022 16:39 Ответить
народ поумнеет только тогда,когда станет более-менее зажиточным.примерно,как считали спецы-при душевом доходе от 600 долларов в месяц.и очень важно,что бы этот доход был не просто зарплатой,которая тут же проедается или прогуливается-а что бы люди обрастали имуществом,недвигой.чтобы было что терять.что бы на выборах прикидывали-кого бы выбрать шоб хуже не стало .а не как сейчас-давай за этого голоснем,он прикольный
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08.01.2022 16:52 Ответить
Знаешь как показала новейшая история , наши дебилы как раз всем не довольны и хотят перемен именно когда идет в Украине экономический рост и растут доходы . Даже если у них будет доход в 5 штук баксов , но по фейсбуку , однокласникам и т д будут рассказывать , что власть говно и их все время обкрадывает , они будут уверены в этом на все 100% . За то когда посидят голодные , начнут головой думать и начнут верить своим глазам , а не фейсбуку .
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08.01.2022 17:10 Ответить
потому что живут одним днем.я же говорю,чтобы было что терять нужно
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08.01.2022 17:17 Ответить
В Донецке и Луганске было , что терять , при том что зарплаты там были самые высокие в Украине , при курсе 8 заплатой в 20 штук гривен , не кого там особо не удивишь тогда .Машины в автосалоны не успевали завозить , НО вместо того , что бы это ценить............
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08.01.2022 17:23 Ответить
там трошки другое...они держались за партию регионов,которая толкала пророссийские лозунги.чтоб не ушла пр и не потерять .они думали шо победят,шо ахметка с ними пойдет.
но у того мозги на месте,в отличие от электората
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08.01.2022 18:10 Ответить
Нет не другое , просто манипулировали ими рыги , а нашими кацапы , но принципы манипуляций от этого не меняются. Дебилы не имеют критического мышления , они верят в то что показывают по ТВ , пишут в соцсетях , но при этом даже не пытаются понимать , что если бакс с 8 упал до 24 , то действия действующей власти это следствие , а не причина которую создал Хам. Вспомни даже Ющера , он конечно амеба еще та была , но при нем реальный рост экономики был , у нас в Киеве перед кризисом за зарплату меньше 5 тыс при курсе 5 , даже разговаривать не кто не хотел , очередь в автосалонах по пол года была и кто это оценил по факту , выбрали снова донецкого урку.
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08.01.2022 19:08 Ответить
А до этого все нормально было?
Пожизненный президент хлопковой республики, никаких поводов не давал!
Кучка сраных лицемеров.
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08.01.2022 15:04 Ответить
країни "осі" - Берлін, Москва, Астана
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08.01.2022 15:06 Ответить
+ Пхеньян
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08.01.2022 15:56 Ответить
Стає зрозуміло чому Британія вийшла з євросоюзу. З такими дволичними переляками як ганси, жабоїди, макаронники і їм подібними йовбиками на одному гектарі навіть ср@ти небезпечно.
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08.01.2022 15:10 Ответить
тобто, ці засранці експортували зброю до Казахстану, і блокували експорт до України?
гєйропа точно заслуговує на інтервенцію гавнарейху
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08.01.2022 15:13 Ответить


"Президент Казахстана: В стране действуют 20 000 терористов."

О, как.
И куда же смотрели доблестные спецслужбы Казахстана?
А как скромно все начиналось два дня назад, с каких-то жалких банд "международных террористов", а сегодня - опп-па - и уже 20 тысяч террористов завелось.
Кка на дрожжах прут террористы на Казахстан.
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08.01.2022 15:14 Ответить
їх по ночах таємно завозили з Америки та України
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08.01.2022 15:15 Ответить
Да, в ящиках с апельсинками и печеньками Госдепа.
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08.01.2022 15:18 Ответить
Шкода, що вони зупинились. Сьогодні вже їх було б тисяч зі СТО. За словами головного зайця Казахстану.
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08.01.2022 15:31 Ответить
Продавать оружие всем кроме Украины - это реальный германский фашизм
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08.01.2022 15:15 Ответить
Им далеко до Гитлера... Но повадки остались
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08.01.2022 15:26 Ответить
Тепер Росія буде поставляти зброю Казахстану.
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08.01.2022 15:18 Ответить
А експорт зброї в московію ще не заборонили? Гадаю вже прийшов час. Бо буде пізно - вони просто палають .... пАвтАрить. Тільки питання ЩО?
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08.01.2022 15:21 Ответить
Они еще азербайджану продавали и.т.д кавказо азиатским республикам
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08.01.2022 15:21 Ответить
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08.01.2022 15:23 Ответить
https://fakeoff.org/backstage/u-putina-panika-po-kazakhstanu-on-ponyal-kak-proydet-smena-vlasti-v-rossii У Путина паника - по Казахстану он понял, как пройдет смена власти в России

Нельзя сказать, что поведение президента Владимира Путина в последние два дня сильно вдохновила руководство силового блока. Неуверенность в действиях, а точнее коллапс решений с распоряжениями которые противоречат одно другому не сильно вдохновляют.

А проблема в то, что Путин увидел в крайне удачно проведенной операции по оккупации ближайшего соседа свое поражение.

Он понимает, что и в России трансфер власти проведут именно под видом народного бунта, и теперь он не может определиться с тем как на это реагировать.

Он понимает, что именно сейчас всё более вероятным становится сценарий отстранения его от власти силовым лобби, если конечно не последует конкретных и понятных решений от него.

Силовое лобби за эти несколько дней полностью подтвердило, что способно искусно создавать кризисные ситуация не только внутри страны, но и за ее пределами, и никакое решение Путина им не помеха.

Путин понимает, что триумф силового блока в Казахстане будет стоить ему власти и вполне вероятно жизни.

Он прекрасно понимает, что после казахского примера удачного транзита власти, наступает его очередь. И что по российскому транзиту сценарий мало чем будет отличаться от Беларуси и Казахстана.

Тем более, что у силового блока сегодня развязаны руки

Они устали от того как долго крыса у власти, и не намерены наблюдать как он будет подыхать на троне, а потому ближе к весне в России вероятно начнется хаос во власти и война всех против всех.

Захват власти силовым лобби с отстранением от принятия решений Путина вполне вероятен во второй половине этого года. И это лучший сценарий для России и мира в целом.

Сейчас окружение Путина наблюдает за ним без доли уважения, полностью разочаровавшись в нем, с презрением принимая все его новые инициативы и планы.

Хунта зреет на России.

Что, как ни крути не, так и плохо.
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08.01.2022 15:43 Ответить
Право немцев, жаль только путин безмозглый, напал на Украину, хотя она и так была в его руках,
А мог бы с помощью этого оружия руками оболваненых украинцев и белорусов устроить им рюусский мир....
Теперь пыня в жопе... Развели кремлядь...
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08.01.2022 15:25 Ответить
Чем в будущем ещё нас удивит немецкая проститутка? Продажей оружия Северной Корее?
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08.01.2022 15:26 Ответить
немцы и русня одна и таже *****.
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08.01.2022 15:37 Ответить
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08.01.2022 15:38 Ответить
Первый военно-транспортный борт, заполненный "грузом 200", благополучно отбыл сегодня утром из Алматы в Россию.

https://www.facebook.com/1546914388/posts/10226683816912035/ Kanat Ibragimov

Wag the Dog - Токаев "подставил" Путина.

Анонимный источник из Ақ Орды (чиновник "корпуса - А") сливает парадоксальную и противоречивую информацию.

Всё напоминает апокалиптическую картину последних дней "третьего рейха", когда бесноватый фюрер готовился к суициду.

Казахская Революция 2022 близится к Роковому Финалу.

Итак все по пунктам:

Первый военно-транспортный борт, заполненный "грузом 200", благополучно отбыл сегодня утром из Алматы в Россию.
Воинственные заявления типа: "Будем расстреливать террористов без предупреждения!", - вложенные московскими спичрайтерами в ботоксные уста Касымжомарта Токаева, на деле оказались беспочвенными и невыполнимыми.
Нелигитимный "президент" и государственный изменник Касымжомарт Кемелевич Токаев НЕ ИМЕЕТ НИКАКОЙ РЕАЛЬНОЙ ВЛАСТИ и РЕСУРСОВ.
Войска и полицейские Казахстана НЕ В СОСТОЯНИИ обеспечить правопорядок и поддерживать конституционный строй, по одной простой причине:
ОНИ НЕ ИМЕЮТ БОЕВОГО ОРУЖИЯ.
Во всяком случае, отсутствуют боевые заряды.
Эта абсурдная ситуация сложилась потому что Касымжомарт Токаев НЕ ДОВЕРЯЕТ КАЗАХСКОЙ АРМИИ И ОРГАНАМ ПРАВОПОРЯДКА.

Нелигитимный президент и изменник Родины Касымжомарт Токаев боится, что казахские полицейские и солдаты со своим оружием перейдут на сторону Восставших.

Парализующее волю чувство ИЗМЕНЫ охватило Токаева и всю Ақ Орду.
Наблюдая такую пораженческую ситуацию, пока ещё немногочисленные (не более 3000 штыков на всю обширную страну) "миротворцы ОДКБ", заняли выжидательную позицию, ограничившись охраной стратегических объектов.
Хотя даже в такой "вегатарианской" ситуации они понесли ощутимые потери от действий мобильных отрядов мятежников, которые прибегли к партизанской тактике.
Согласно сложившемуся положению дел, оккупанты пока формально вынуждены следовать "мандату миротворцев"
Нурсултан Назарбаев находится в Дубаях, посылая приказы и указания Токаеву, пребывая в иллюзиях что они будут выполняться.
Но все саботируют и игнорят безвольного и деморализованного Токаева.
Обстановка в Мангыстауской области, Западный Регион.

В городах Жаңаөзен, Ақтау, а также в ряде других населённых пунктов, боеспособные части Вооружённых Сил Казахстана перешли на сторону Народа и передали все свои арсеналы Силам Самообороны этих населённых пунктов.

По воле Восставших Манғыстауцев публикую их обращение:

"Дорогие казахи!

Режим Токаева сдал нашу независимую страну Путину и ФСБ!

Токаев - прорусский преступник и палач, который проливает кровь наших братьев и сестер в Алматы и др. городах!

Он ввел русских, белорусских и армянских интервентов на нашу родную казахскую землю!

Сейчас идет информационная война!

Не верьте, что народ запада Казахстана ушел с улиц и сдался.

Это ложь!

По последней информации, народ Жанаозена и Актау вооружен и ждет прибытия токаевских русских карателей.

Ждет их встретить градом свинца и разрывом гранат!

Мангыстау будет обороняться до последнего!

Русские оккупанты Токаева-Путина найдут себе могилу в степях Мангышлака!

Степь большая!

Добро пожаловать в ад!"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Призвав иностранные войска в Казахстан, идиот Токаев поставил Путло перед адским выбором - либо масштабно оккупировать страну, ввязавшись в затяжную партизанскую войну...

Организация "северо-казахстанских русских республик" не в счёт...

...либо начать "вывод войск", бросив Токаева на растерзание ...

P.S:
Похоже завтра Народ Казахстана проснется Победителем...

Либо ВОЙНА и ссср 2.

https://www.facebook.com/hashtag/stoprussianoccupation?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #StopRussianOccupation
https://www.facebook.com/hashtag/savekazakhstan?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #SaveKazakhstan
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08.01.2022 15:42 Ответить
Дмитрий@dmitriypaut



Сразу уточню. Я не эксперд по востоку. Просто свожу в кучу пару фактов.
Мало кто знает,но в Китае существует внутренней конфликт. Конфликт между элитами. Молодые комми хотят подвинуть старых. Им не нравится внешняя и внутренняя политика нынешнего руководства. В какую сторону они собираются двигать Китай хз, но обещаны большие движухи в Китае именно в 2022.
Зная, что Китаю будет не до выкупленного стратегического партнёра, рюзьге замутили бунт. Именно поэтому так быстро отреагировали с вводом войск и захватом аэродромов.
Ну, а сейчас в Казахстане начинают вычищать всех связанных с Китаем. Поэтому объявлено о гос измене. Именно поэтому у многих из нас сложилось впечатление о том, что протестующие как бы просили "Путен введи!" Именно поэтому много рузьге языг. Ну, а народ поверивший просто использовали.
Китай тоже запросил ввод своих миротворцев в Казахстан, но скорее всего им ничего не светит. Возможно я ошибаюсь, у нас есть люди, которые на этом денюшку косят, они лучше знают. Посмотрим...
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08.01.2022 16:16 Ответить
Возможно вы правы. Время покажет. Посмотрим на дальнейшие ходы. Но скучать похоже нам не дадут.
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08.01.2022 17:50 Ответить
Значит Германия продавала оружие тоталитарному режиму Казахстана, а Украине нет.((
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08.01.2022 15:47 Ответить
вот именно
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08.01.2022 15:58 Ответить
А своим друзьям в НАТО Германия запретила продавать оружие в Украину. Обратите внимание: Не Венгрия, а Германия !
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08.01.2022 16:09 Ответить
Ну это же не злило Россию. А для Украины бы - злило и очень. Ничего личного, просто бизнес.
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08.01.2022 18:30 Ответить
В купе с каким дерьмом мы пробовали в Минске Путлера образумить ! Вот какие переговорщики такие и результаты ! Все договорняки с Пулером надо отменить !
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08.01.2022 15:50 Ответить
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08.01.2022 15:53 Ответить
Как вам вообще такое?! Казахастану, союзнику России по Евразэс, ОДКБ, диктаторскому по сути режиму Германия все это время оружие продавала. Без каких-либо проблем. И только вот день как перестала. Украине же, партнеру Евросоюза по ассоциации с ЕС, претеденту на членство в ЕС и НАТО, катенорически отказывалась всю дорогу и сейчас напрочь отказывается продавать даже не то чтобы оружие, а даже шлемы с бронниоками. Вот такая она солидарность по-немецки. Выводы сделать не трудно
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08.01.2022 15:58 Ответить
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08.01.2022 16:00 Ответить
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08.01.2022 16:01 Ответить
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08.01.2022 16:04 Ответить
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08.01.2022 16:05 Ответить
На гілці ольгінські кацапи.
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08.01.2022 15:56 Ответить
А якцапів ніяк стримувати не збираєтесь???
Коли буряти на танках заїдуть миротворити до Берліну буде пізно…
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08.01.2022 15:56 Ответить
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08.01.2022 15:59 Ответить
Отсюда поподробнее плиз,Меркель же не так давно заявила,что немецкое оружие не будет распостроняться на восток.Или у меня компас поломался?
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08.01.2022 16:00 Ответить
Не подменяйте понятия: Германия сама продавала в Казахстан своё оружие. А вот когда мы попросили НАТО продать оружие, то Германии пришлось изощрися так, что НАТО не смогло продать оружие в Украину. Это говорит о лицемерии Германии по отношению к Украине . И это лицемерие было не внезапным, а постоянным на протяжении всей агрессии Московии против Украины.
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08.01.2022 16:02 Ответить
+++
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08.01.2022 17:12 Ответить
Турбины Сименс поставленные в Крым только подтверждают лицемерие Германии.
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08.01.2022 16:04 Ответить
Дуже добре розумію Англію яка не захотіла бути разом з тими хто приніс саме більше "добра" в світ за всю історію, і далі це робить
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08.01.2022 16:11 Ответить
Германия до сих пор поставляет оружие рашке и казахам. Большие деньги не пахнут, особенно когда платят классово близкие
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08.01.2022 16:30 Ответить
"Бывшей советской республике"? А можно говоря о сегодняшней Германии говорить "бывшая часть Третьего рейха"? Ну, нормально же?
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08.01.2022 17:03 Ответить
Бывшая метрополия Третьего рейха остановила продажи оружия бывшей колонии Московского рейха. Все логично. Как утихнет, сразу дошлют задержанное адресату.
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08.01.2022 17:17 Ответить
Немцы продают оружие все кому не день, кроме Украины, потому что оказывает сопротивление Путинско-удмуртской орде, все что нужно знать о наших "союзниках"😁
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08.01.2022 17:31 Ответить
Ці під...ри германські ще кредити Лукашенку давали до посліднього поки не всплили фото побитих демонстрантів в їх прессі і тоді транш зупинили.... І якби у них зелені не пробились в коаліцію, то напевно ще б Луку спонсорували....

Там реально зараз при владі люди без принципів, головне бабло заробити.....
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08.01.2022 19:05 Ответить
и после всего этого только в Рашке запад называют Гейропой, да они сцуки на Европу, которая им подыгрывает, молиться должны
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08.01.2022 19:15 Ответить
******** шваби, в Казахстан значить експортуємо, а в Україну- ******. Отака у них подвійна мораль. Ми з російськими загарбниками воюємо - так до нас не можна експортувати зброю. А Казахстану - можна. І 100% в рфію експортують. А потім рашисти нею ж нас вбивають. Справжнє лице Німеччини. Продалися за хйловські гроші з кров'ю
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10.01.2022 07:21 Ответить
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