Германия остановила экспорт оружия в Казахстан из-за приказа Токаева стрелять "на поражение", - DPA
Федеральное правительство Германии прекращает экспорт оружия в Казахстан из-за ситуации в этой стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет издание DPA.
Издание отмечает, что из-за конфликта в Казахстане федеральное правительство прекращает экспорт вооружений бывшей советской республике. Немецкие компании также не смогут осуществлять поставки каких-либо материалов двойного назначения авторитарному режиму.
По информации информагентства, экспорт вооружений из ФРГ в Казахстан был невелик: в прошлом году было согласовано 25 разрешений общей стоимостью около 2,2 млн евро.
Причиной решения стали нынешние беспорядки, а также приказ президента страны Токаева открывать огонь по "бандитам и террористам".
Напомним, ранее президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение по митингующим.
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они не нас,они своего электората побаиваются.и не зря-бабамеркелева партия недобрала на выборах.
но у того мозги на месте,в отличие от электората
Пожизненный президент хлопковой республики, никаких поводов не давал!
Кучка сраных лицемеров.
гєйропа точно заслуговує на інтервенцію гавнарейху
"Президент Казахстана: В стране действуют 20 000 терористов."
О, как.
И куда же смотрели доблестные спецслужбы Казахстана?
А как скромно все начиналось два дня назад, с каких-то жалких банд "международных террористов", а сегодня - опп-па - и уже 20 тысяч террористов завелось.
Кка на дрожжах прут террористы на Казахстан.
Нельзя сказать, что поведение президента Владимира Путина в последние два дня сильно вдохновила руководство силового блока. Неуверенность в действиях, а точнее коллапс решений с распоряжениями которые противоречат одно другому не сильно вдохновляют.
А проблема в то, что Путин увидел в крайне удачно проведенной операции по оккупации ближайшего соседа свое поражение.
Он понимает, что и в России трансфер власти проведут именно под видом народного бунта, и теперь он не может определиться с тем как на это реагировать.
Он понимает, что именно сейчас всё более вероятным становится сценарий отстранения его от власти силовым лобби, если конечно не последует конкретных и понятных решений от него.
Силовое лобби за эти несколько дней полностью подтвердило, что способно искусно создавать кризисные ситуация не только внутри страны, но и за ее пределами, и никакое решение Путина им не помеха.
Путин понимает, что триумф силового блока в Казахстане будет стоить ему власти и вполне вероятно жизни.
Он прекрасно понимает, что после казахского примера удачного транзита власти, наступает его очередь. И что по российскому транзиту сценарий мало чем будет отличаться от Беларуси и Казахстана.
Тем более, что у силового блока сегодня развязаны руки
Они устали от того как долго крыса у власти, и не намерены наблюдать как он будет подыхать на троне, а потому ближе к весне в России вероятно начнется хаос во власти и война всех против всех.
Захват власти силовым лобби с отстранением от принятия решений Путина вполне вероятен во второй половине этого года. И это лучший сценарий для России и мира в целом.
Сейчас окружение Путина наблюдает за ним без доли уважения, полностью разочаровавшись в нем, с презрением принимая все его новые инициативы и планы.
Хунта зреет на России.
Что, как ни крути не, так и плохо.
А мог бы с помощью этого оружия руками оболваненых украинцев и белорусов устроить им рюусский мир....
Теперь пыня в жопе... Развели кремлядь...
https://www.facebook.com/1546914388/posts/10226683816912035/ Kanat Ibragimov
Wag the Dog - Токаев "подставил" Путина.
Анонимный источник из Ақ Орды (чиновник "корпуса - А") сливает парадоксальную и противоречивую информацию.
Всё напоминает апокалиптическую картину последних дней "третьего рейха", когда бесноватый фюрер готовился к суициду.
Казахская Революция 2022 близится к Роковому Финалу.
Итак все по пунктам:
Первый военно-транспортный борт, заполненный "грузом 200", благополучно отбыл сегодня утром из Алматы в Россию.
Воинственные заявления типа: "Будем расстреливать террористов без предупреждения!", - вложенные московскими спичрайтерами в ботоксные уста Касымжомарта Токаева, на деле оказались беспочвенными и невыполнимыми.
Нелигитимный "президент" и государственный изменник Касымжомарт Кемелевич Токаев НЕ ИМЕЕТ НИКАКОЙ РЕАЛЬНОЙ ВЛАСТИ и РЕСУРСОВ.
Войска и полицейские Казахстана НЕ В СОСТОЯНИИ обеспечить правопорядок и поддерживать конституционный строй, по одной простой причине:
ОНИ НЕ ИМЕЮТ БОЕВОГО ОРУЖИЯ.
Во всяком случае, отсутствуют боевые заряды.
Эта абсурдная ситуация сложилась потому что Касымжомарт Токаев НЕ ДОВЕРЯЕТ КАЗАХСКОЙ АРМИИ И ОРГАНАМ ПРАВОПОРЯДКА.
Нелигитимный президент и изменник Родины Касымжомарт Токаев боится, что казахские полицейские и солдаты со своим оружием перейдут на сторону Восставших.
Парализующее волю чувство ИЗМЕНЫ охватило Токаева и всю Ақ Орду.
Наблюдая такую пораженческую ситуацию, пока ещё немногочисленные (не более 3000 штыков на всю обширную страну) "миротворцы ОДКБ", заняли выжидательную позицию, ограничившись охраной стратегических объектов.
Хотя даже в такой "вегатарианской" ситуации они понесли ощутимые потери от действий мобильных отрядов мятежников, которые прибегли к партизанской тактике.
Согласно сложившемуся положению дел, оккупанты пока формально вынуждены следовать "мандату миротворцев"
Нурсултан Назарбаев находится в Дубаях, посылая приказы и указания Токаеву, пребывая в иллюзиях что они будут выполняться.
Но все саботируют и игнорят безвольного и деморализованного Токаева.
Обстановка в Мангыстауской области, Западный Регион.
В городах Жаңаөзен, Ақтау, а также в ряде других населённых пунктов, боеспособные части Вооружённых Сил Казахстана перешли на сторону Народа и передали все свои арсеналы Силам Самообороны этих населённых пунктов.
По воле Восставших Манғыстауцев публикую их обращение:
"Дорогие казахи!
Режим Токаева сдал нашу независимую страну Путину и ФСБ!
Токаев - прорусский преступник и палач, который проливает кровь наших братьев и сестер в Алматы и др. городах!
Он ввел русских, белорусских и армянских интервентов на нашу родную казахскую землю!
Сейчас идет информационная война!
Не верьте, что народ запада Казахстана ушел с улиц и сдался.
Это ложь!
По последней информации, народ Жанаозена и Актау вооружен и ждет прибытия токаевских русских карателей.
Ждет их встретить градом свинца и разрывом гранат!
Мангыстау будет обороняться до последнего!
Русские оккупанты Токаева-Путина найдут себе могилу в степях Мангышлака!
Степь большая!
Добро пожаловать в ад!"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Призвав иностранные войска в Казахстан, идиот Токаев поставил Путло перед адским выбором - либо масштабно оккупировать страну, ввязавшись в затяжную партизанскую войну...
Организация "северо-казахстанских русских республик" не в счёт...
...либо начать "вывод войск", бросив Токаева на растерзание ...
P.S:
Похоже завтра Народ Казахстана проснется Победителем...
Либо ВОЙНА и ссср 2.
https://www.facebook.com/hashtag/stoprussianoccupation?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #StopRussianOccupation
https://www.facebook.com/hashtag/savekazakhstan?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #SaveKazakhstan
Сразу уточню. Я не эксперд по востоку. Просто свожу в кучу пару фактов.
Мало кто знает,но в Китае существует внутренней конфликт. Конфликт между элитами. Молодые комми хотят подвинуть старых. Им не нравится внешняя и внутренняя политика нынешнего руководства. В какую сторону они собираются двигать Китай хз, но обещаны большие движухи в Китае именно в 2022.
Зная, что Китаю будет не до выкупленного стратегического партнёра, рюзьге замутили бунт. Именно поэтому так быстро отреагировали с вводом войск и захватом аэродромов.
Ну, а сейчас в Казахстане начинают вычищать всех связанных с Китаем. Поэтому объявлено о гос измене. Именно поэтому у многих из нас сложилось впечатление о том, что протестующие как бы просили "Путен введи!" Именно поэтому много рузьге языг. Ну, а народ поверивший просто использовали.
Китай тоже запросил ввод своих миротворцев в Казахстан, но скорее всего им ничего не светит. Возможно я ошибаюсь, у нас есть люди, которые на этом денюшку косят, они лучше знают. Посмотрим...
Коли буряти на танках заїдуть миротворити до Берліну буде пізно…
Там реально зараз при владі люди без принципів, головне бабло заробити.....