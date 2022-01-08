Германия остановила экспорт оружия в Казахстан из-за приказа Токаева стрелять "на поражение", - DPA

Федеральное правительство Германии прекращает экспорт оружия в Казахстан из-за ситуации в этой стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет издание DPA.

Издание отмечает, что из-за конфликта в Казахстане федеральное правительство прекращает экспорт вооружений бывшей советской республике. Немецкие компании также не смогут осуществлять поставки каких-либо материалов двойного назначения авторитарному режиму.

По информации информагентства, экспорт вооружений из ФРГ в Казахстан был невелик: в прошлом году было согласовано 25 разрешений общей стоимостью около 2,2 млн евро.

Причиной решения стали нынешние беспорядки, а также приказ президента страны Токаева открывать огонь по "бандитам и террористам".

Напомним, ранее президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение по митингующим.

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