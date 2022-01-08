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Штрафы за неприменение кассовых аппаратов могут отсрочить до 1 февраля, – "слуга народа" Гетманцев

Штрафы за неприменение кассовых аппаратов могут отсрочить до 1 февраля, –

Верховная Рада может до 1 февраля отложить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов.

Соответствующие изменения в законодательство предлагает председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я уже предложил соответствующую поправку. Думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы снизить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО (регистраторы расчетных аппаратов) до 1 февраля 2022 года", – сказал он.

Читайте также: Повышение тарифа на распределение газа станет убийственным для украинских предприятий, - эксперт

Как известно, 17 октября 2020 года президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. В конце ноября президент внес в ВР законопроект об отсрочке на год обязательного введения РРО для физлиц-предпринимателей (№4439). Депутаты его поддержали. 21 сентября 2021 начали действовать новые правила использования РРО и ПРРО. 1 декабря 2021 года глава налогового комитета ВР Данило Гетманцев убеждал предпринимателей, что система фискализации вступит в силу с 1 января 2022 года. 23 декабря правительство освободило от кассовых аппаратов продавцов в сельской местности.

бизнес (1620) ВР (29244) упрощенка (59) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+31
які ще штрафи? давайте, вже не ссіть, командуйте "стріляти на пораженіє", як в Казахстані і Білорусі усі ж знають, до чого зелені ведуть Україну.
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08.01.2022 15:05
+28
Пдфо з зарплати 18%
Військовий збір 1,5%
Пдв на продукти 20%

Ітого 40% податку на зарплату і споживання для любих можновладців.
Плюс газ і світло по космічним цінам.
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08.01.2022 15:11
+27
Быстрее вас снесут!!
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08.01.2022 15:01
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Правила форума Совет форумчан
Быстрее вас снесут!!
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08.01.2022 15:01 Ответить
Зеля, більше таких вурдалаків і точно друга каденція світить. А скоріше перший термін.
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08.01.2022 15:01 Ответить
Скасуйте ПДВ взагалі!
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08.01.2022 15:02 Ответить
Держава два рази оподатковує нарід ,спочатку громадянин сплачує податок з доходів+ЄСВ,а потім має ще й з витрат своїх заплатити.
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08.01.2022 15:06 Ответить
Жадный платит дважды. Народ хотел халявы от клоуна, а получил увеличение налогов и коррупционных поборов. 73% это безумная сила 😂
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08.01.2022 15:14 Ответить
ПОДАТОК НА ДОДАННУ ВАРТИСЬ ПДВ ЭТО налог который мы оплачиваем частные корпоративные доходы.. компаний олигархов и их служивых псов мы с вами оплачиваем весь гешефт который они всучили в накрутку просадку скрутки уход от налогов конвертировали в товарах услугах и вывезли на офшоры..... ПДВ оплачиваем с вами содержание их армии частных охранников адвокатов юристов бухгалтеров киллеров и прочих расходы на подкуп проституток любовников и любовниц.. ПДВ мы с вами оплачивам уход от налогов вывоз капитала за бугор и офшоры...получение индульгенций и лотерей от КМУ Рады и Президента порой и секретными документами...или в телефонном праве... мы с вами ПДВ оплачиваем содержание полиции прокуратуры судов-- которые в обращении к ним простых граждан получают 99,99% пендюля вместо формальной даже защиты.. и последнее ПДВ ничего общего не имеет с Доходом на добавленную стоимость по Марксу... это рулимент выдуманный в совке и взятый на вооружение капиталистами.... да да негативный доход взятки и откаты черный нал они облагородили в ПДВ... помимо массового грабежа по сути ПДВ---- ЭТО НАЛОГ НА НАЛОГИ.... налог на воздух....
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08.01.2022 15:21 Ответить
Кстати с 2022 года вводятся дополнительные налоги уже на обычных граждан,налог на прибыль с продажи домашнего молока,от сдачи квартир в аренду,за счёт чего кстати живёт очень много пенсионеров,живут в летней кухне или на даче а дом или квартиру сдают. Так же вводится налог на подарки,например если дети вам что то подарили то этот подарок облагается налогом. Там ещё много всяких "весёлых" подарков от Зеленского,можете сами загуглить.
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08.01.2022 15:44 Ответить
Таку годівницю ніхто закривати не захоче.
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08.01.2022 15:06 Ответить
тоді тіньова економіка буде тільки збільшуватися, вона вже зараз має 60%,а репресивні методи поборів тільки пришвидчить еміграцію людей за межі України.
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08.01.2022 15:11 Ответить
На ПДВ зробили статки вже цілі покоління паразитів. А економічні свободи для народу то дуже небезпечна штука. Не можна створювати умов для народження та сталого збільшення незалежних від державних примх людей.
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08.01.2022 15:19 Ответить
Тут такий список зальотів у товагіща, що навіть не знаю як ще не нагородили

участь у підготовці проєкту закону № 5153 та 5156, які позбавлять права громадян (за винятком народних депутатів та чиновників) тримати готівку поза банками, а для того, щоб здати ці кошти в банк сплатити податок в розмірі 5 %, не залежно чи людина сплатила вже за них податки чи ніhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BD-10 [10] ;
участь у підготовці проєкту нормативного акту про підняття ставки https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%92 ПДВ з 20 до 24 %https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4%D0%BD676-11 [11] ;
участь у підготовці закону № 466 (№ 1210) «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві», який активісти руху https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Save_%D0%A4%D0%9E%D0%9F Save ФОП назвали податковим https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80 терором .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%8C-12 [12] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] ;
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08.01.2022 15:39 Ответить
До речі, ПДВ вигадали для недопущення перевиробництва.
А в нас взвгвлі то виробництво ще існує?

Та хай не скасовують. Прийде нова влада та якщо розумна, то відразу прибере це ПДВ, і від цього і народ отримає зиск і нова влада пошану.
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08.01.2022 16:03 Ответить
у супереч всьому існує. і основний прикол цього податку, як на мене, це те, що ти відвантажив продукцію у цьому місяці і повинен одразу податок заплатити і нікого не хвилює, що гроші за продукцію ти можеш отримати і через місяць і через три. у моїй галузі практично усі великі покупці мають відстрочку платежу від 2-х тижнів до півроку. о така фігня.
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08.01.2022 23:15 Ответить
які ще штрафи? давайте, вже не ссіть, командуйте "стріляти на пораженіє", як в Казахстані і Білорусі усі ж знають, до чого зелені ведуть Україну.
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08.01.2022 15:05 Ответить
Судячи з кількості готових голосувати за зечмо знову, багато хто нічого знати не хоче.
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08.01.2022 15:08 Ответить
є категорія людей яким "все до лампочки"
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08.01.2022 15:20 Ответить
ну да, лампочка горит, улица заасфальтирована. Какая разница?
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08.01.2022 22:10 Ответить
У квартала еще остались корпоративы до конца месяца?
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08.01.2022 15:09 Ответить
Пдфо з зарплати 18%
Військовий збір 1,5%
Пдв на продукти 20%

Ітого 40% податку на зарплату і споживання для любих можновладців.
Плюс газ і світло по космічним цінам.
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08.01.2022 15:11 Ответить
А в ЄС цього року повністю скасують податки на їжу..
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08.01.2022 15:22 Ответить
Брехня.
А ще в Польщі мініатюрні касові апарати є в кожному таксі, маршрутці і навіть на базарі, якщо це постійна торгова точка.
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09.01.2022 00:42 Ответить
А я що казав що немає апаратів чи терміналів?В Україні ПДВ з харчів-20% А скільки відсотків зараз ПДВ на харчі в Польщі?
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09.01.2022 15:38 Ответить
Що ти мені фігню пишеш. В Польщі податки в сукупності вищі. І не тільки. Дизпаливо не хочеш по ціні понад 40 гривень за літр? Воно дорожче, бо на нього теж є податок, акциз. Фермер платить і податок на землю, і за сільгосптехніку, і за будь-яку нерухомість. І ПДВ. А ПДВ був 5%, стане 0. І що? Це абсолютно символічне зниження, бо ціна на сільгосппродукцію у всьому світі зросла значно вище. Інша справа, що Польща, як і Україна, великий експортер цієї продукції, і отримає додаткові доходи. І вони підуть людям. А в Україні підуть у військовий бюджет...
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09.01.2022 16:13 Ответить
Зарплатня у поляка не 6500 грн як у багатьох людей в Україні.Поляк витрачає на харчі 12% сукупного доходу ,а українець половину.Діалог завершено.
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09.01.2022 16:19 Ответить
6500? Дивно, чому це олігарх продає цукерки по світових цінах, а зарплату платить 6500.
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09.01.2022 16:27 Ответить
Нульовий ПДВ для усіх продуктів харчування, також і фруктів та овочів, планують запровадити в ЄС у рамках реформи податку на додану вартість - 7 грудня 2021 року в Брюсселі було досягнуто згоди щодо тексту Директиви ЄС про ПДВ. Запровадити її планують у всіх країнах ЄС одночасно, орієнтовно в другому півріччі 2022 року.Джерело: https://ec.europa.eu/info/..
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09.01.2022 15:42 Ответить
То хто брехун?
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09.01.2022 15:44 Ответить
Ось ще вам посилання на польські джерела-

Так, інформаційний портал https://www.sad24.pl/sady/zerowy-vat-na-owoce-kto-na-nim-skorzysta/ Sad24.pl пише, що нульове ПДВ збільшить споживання фруктів і овочів серед населення та сприятиме пропагуванню здорового способу життя. Очікують у Польщі й зростання обсягів продажу фруктів і овочів з фермерських господарств та збільшення доходів від торгівлі цими видами товарів.

Нині овочі і фрукти в Польщі обкладаються ПДВ на рівні 5%. Фахівці наголошують, що для споживача плановане зниження цін на овочі і фрукти буде тим відчутнішим, чим вищою є вартість на ринку того чи іншого виду плодів. Так, якщо з ПДВ на рівні 5% роздрібна ціна яблук сягала 2,09 злотих/кг, то після запровадження нульової ставки податку вони коштуватимуть для споживача 1,99 злотих/кг.
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09.01.2022 15:46 Ответить
35,6%
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08.01.2022 15:31 Ответить
+22% отчисления в ПФ и того 42% с з.п. грабеж.
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08.01.2022 16:54 Ответить
Відсотки від різної бази не можна додавати
За клоуна голосували?
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08.01.2022 20:48 Ответить
зачем?
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08.01.2022 15:12 Ответить
З барського плеча, облагодіяти нарід.
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08.01.2022 15:16 Ответить
А за ігнорування арміі під час війни,покарання не буде?
Бо це що роблять служкі називається -САБОТАЖ,ПІД ЧАС ВІЙНИ І КАРА ЗА ТАКЕ- РОЗСТРІЛ.
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08.01.2022 15:12 Ответить
Ясна річ що буде. Бо вже вісьмий рік продаємо під час війни, агресору, цірконій для виробництва ядерних боеголовок, титанову руду для виробництва різних ракет, бойових літаків та гвінтокрилів.
За ці роки, з поставленого нами титану, у РФ зробили 550 бойових літаків.
Маю надію, що посадять за цю зраду на довічне.
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08.01.2022 16:06 Ответить
Закони або зовсім недолугі,а бо їхніхто не виконує і весь час відкладається їхнє виконання Бо приймають ці закони тупі неучі і барани.
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08.01.2022 15:12 Ответить
«Половини чеків немає, облік зламався»: підприємці скаржаться на проблеми із ПРРО

За п'ять днів, що минули з моменту https://money.fakty.ua/388395-optimizaciya-naemnye-sotrudniki-gruppa-nalogooblozheniya-dlya-fopov-uzhestochat-pravila-s-1-yanvarya переведення ФОПів на обов'язкові касові апарати (РРО та ПРРО) , підприємці констатують, що податкова система обліку не впоралася з навантаженням. Програмний реєстратор (ПРРО) встановила порівняно невелика група підприємців, але цього відсотка вистачило, щоб програмні рішення вийшли з ладу. Сталося те, що попереджали податкові консультанти: https://money.fakty.ua/390600-glavnaya-problema---padenie-serverov-nalogovoj-nazvany-plyusy-i-minusy-pri-ispolzovanii-biznesom-rro-ili-prro чеки не фіскалізуються, доводиться неодноразово повторювати спроби.

«ПРРО видає помилки, висне, не входить, каса не закривається, половини чеків немає, облік зламався миттєво», - скаржиться киянин Роман Грабежов.

«Багато хто перестав приймати оплати через термінал. Багато дрібних точок просто з нового року стоять закриті. Усі бояться штрафів, - додав підприємець. - Бажання стати повністю білим змусило з нового року дуже багатьох повністю піти у тінь із готівковим розрахунком тільки. Або взагалі не відкритись».

https://money.fakty.ua/393333-poloviny-chekov-net-uchet-slomalsya-predprinimateli-zhaluyutsya-na-problemy-s-prro
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08.01.2022 15:22 Ответить
''«Ось уже тиждень я ламаю мозок, чому замість свят, спілкування з дітьми сиджу, закопавшись у роздруківках чеків, зет-звітів… Задвоєні чеки, незакриті вчасно зміни, задвоєні повернення, повернення перемішалися з магазинами» , - погоджується підприємець Ольга Фіщук.''
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08.01.2022 15:23 Ответить
Ещё ни разу не падал сервер налоговой по ПРРО. Кроме того, полтора дня можно работать без него.
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08.01.2022 15:36 Ответить
Вам, зе-мразям, лишь быкого-то оштрафовать ?
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08.01.2022 15:29 Ответить
Головне щоб когось, але ж щоб не себе.
Мразі та гніди на тілі української нації.
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08.01.2022 16:08 Ответить
Дубилет со своим кормом checkbox, супер-дупер РРО: "работай без штрафов с Е-чеком"готов возмещать штрафы за сбой своей программы. Правда? Гетманцев в доле? Ой, не будем штрафовать. А в суд на такой беспредел? Не ожидали?
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08.01.2022 15:33 Ответить
А кто вас на чекбокс гнал? Это ещё вашими ключами, которые туда позагружали, ничего на стороне не понаподписывали (может быть)
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08.01.2022 15:39 Ответить
Ключи, к сожалению, у тех, кто еще не закрыл свой маленький-премаленький бизнез. Ну так закроют с реформой от гетманцева. И это ужас. Гетманцева- геть.
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08.01.2022 15:49 Ответить
Геть, за таке що він вже наробив, це дуже просто. За грати падлюку, та на довічно. Ось на те, щоб ця гніда сиділа за гратами, я податки платити згоден.
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08.01.2022 16:10 Ответить
ой зажився ти мабуть на цьому світі гетьманцев...
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08.01.2022 15:34 Ответить
Нічого. У народі кажуть, що жернова Господа Бога мелють повільно, але неотвратно.
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08.01.2022 16:11 Ответить
Очередь на установку РРО из тех кто "испугался" уже больше трех месяцев!

Если "испугаются" все - и года не хватит чтобы всем установить!
"Простое решение" по формированию чеков через сайт виснет, поддержка не работает.
Это всебыло прогнозируемо - вычислительных мощностей у налоговой просто не существует для обработки такого количества транзакций.
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08.01.2022 15:35 Ответить
А вы думаете что зелёные этого не знают? По моему они умышленно хотят создать коллапс что бы подорвать и так еле живую экономику окончательно. Ведь их вождь и создатель Беня Коломойский ещё в 2019 году излагал свою "программу" для Зеленского,это довести страну до дефолта и отказаться возвращать долги по МВФ,МБ и другим инвесторам а "кинув" по сути их взять кредит в РФ сразу в 100 миллиардов. Именно в эту сумму он оценил всю Украину для России,дайте мне 100 миллиардов баксов и делайте с Украиной что хотите. И между прочим Жириновский в своём ответном выступлении согласился с Коломойским что 100 миллиардов за Украину они готовы дать. Есть все основания полагать что нас шестёрка Коломойского и ведёт по этому утверждённому плану к дефолту государства и последующего его расчленения за долги.
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08.01.2022 15:58 Ответить
Какой добрый утырок этот Гетманцев, ну, настоящий слуга уродов.
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08.01.2022 15:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0 Беня учит Зелю государственному управлению
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08.01.2022 15:39 Ответить
рiк був. нiхто нe гoтувався. чeкали жарeного пiвня.
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08.01.2022 15:42 Ответить
Мрже два, не? Сентябрь 2019, полгода до массового ковидобесия.
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08.01.2022 15:47 Ответить
Як відомо, 17 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою законопроєкти №1053-1 та N1073 про застосування РРО у торгівлі, громадському харчуванні та сфері послуг для детінізації розрахунків. Джерело:
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08.01.2022 16:11 Ответить
У вас ус отклеился. 17.10.2019 - Повернуто з підписом від Президента
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66303 сцылко
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08.01.2022 16:17 Ответить
тo значить у цeнзора помилка.
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08.01.2022 16:27 Ответить
та да катались кляті ФОПи на лижах в буковєлях, а тут таке
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08.01.2022 15:53 Ответить
у Нiмeччинi навiть шаурмячна з кассовим апаратом
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08.01.2022 16:12 Ответить
Ну і правила прозорі, і поміч з боку податкової, а не "довести тебе, щоб ти впав і далі добити", як в Україні. Чи не так?
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08.01.2022 20:47 Ответить
ти нe порiвнюй сталi вiдносини з тими якi лишe формуються.
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08.01.2022 21:38 Ответить
У цих клованів це якась класова ненависть...
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08.01.2022 15:52 Ответить
В них не класова ненавість. Це вони роблять черговий Геноцід української нації.
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08.01.2022 16:13 Ответить
ця гнида навіть гірша ніж Найвеличніше
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08.01.2022 15:52 Ответить
Арахамія, Гетьманцев, Корнієнко, Мілованов - ця четвірка вигадує рішення по знищенню економики Украіни, потім це розглядають на своєму засіданні Зеленський, Єрмак, Кіріл Тимошенко, зараз ще Шурма додався і приймають чи не приймають рішення.

Нам всім треба знати призвіща головних ворогів.
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08.01.2022 16:16 Ответить
Предприниматели,в основном,голосовали за зеленую свору - теперь жуют аж давятся...то ли еще будет. Но согревает "мы сделали это вместе!" - ржите хоть,а то жрать вдоволь как то не получается.
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08.01.2022 15:58 Ответить
Яценюк ввів 10% ПДВ для фермерів.

Гройсман додав ще 10%.

Кое хто не накладав вето на ці закони.

Так що дрібні підприємці не хотіли продовження та мали надію на змини. Але черговий раз повірили обіцянкам-цацанкам, та черговому брехуну.

Може наступного разу не зроблять помилок.
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08.01.2022 16:19 Ответить
фермерам вообще нужно влупить 50% налога, а также посредникам, которые вывезли все зерно из страны.
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08.01.2022 16:45 Ответить
?
Ви взагалі різницю між фермерами та латіфундистами типу Веревського, Ахметова, Порошенко, Сольского, Вадатурського, Косюка, яки як раз сами вивозят, та ще й за бесцін скуповують зерно у малих фермерів розумієте?
Ну неможна ж бути таким необізнанним у такому простому питанні!
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08.01.2022 18:01 Ответить
хорошим фермерам - хорошие 50% налога, а плохим - плохие 50%. ахметов, косюк, и т.д. - это всего десяток-два человек
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08.01.2022 18:15 Ответить
а все тому шо апаратів в продажу куйма -в Харкові , наприклад, з 10 грудня черга за апаратами , ... так шо і тута зейоби обісралися..
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08.01.2022 16:08 Ответить
Что значит отсрочить еще? закон есть закон! нужно выполнять!
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08.01.2022 16:09 Ответить
вангую , шо через пів-року куй всі покладуть на тіє апарати...
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08.01.2022 16:12 Ответить
уже
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09.01.2022 06:51 Ответить
Ни в коем случае!

Ситуация прекрасна на самом деле!

Вы вырыли яму лохам и ФОП-ам, а они выживут (я в этом уверен) и похоронят вас на следующих же выборах, а может быть и раньше.

П.С.

Какой же идиот придумал норму о вступление в силу этого закона (с элементами технической реализации) именно 1 января?
Просто поражаюсь, какие же недоумки лезут в депутаты и пишут законы без каких либо математических и экономических обоснований.
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08.01.2022 16:17 Ответить
Ні, мені давеча одна дура скзала - "а навіщо ви Януковича вигнали?.

Так що дойде, але чесно скажемо, що не до всіх. Тому нафіг президентство, хай краще буде парламентська республика та багатокоаліційна більшисть, яка недопустить до Кабміну ні Яценюків, ні Шмигалей, а призначить фахівців з досвідом та думками не про свє, а про загальне благо.
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08.01.2022 16:23 Ответить
ну выберут не зеленое монобольшинство, а синее, и что, тебе легче станет? за долары в конвертах они тебе наголосуют.
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08.01.2022 16:47 Ответить
Хто навчав вас такому спілкуванню з незнайомими людьми? Спец кури у Ольгіно?
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08.01.2022 18:02 Ответить
твой ник научил.
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08.01.2022 18:12 Ответить
А вы твари вонючие попробуйте только. Подтирайте зад вашему верховномуГовнокомандующему.
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08.01.2022 16:31 Ответить
О наш Великодушнейший!

Дякуем, дякуем,дякуем.......
Дякуем, дякуем,дякуем.......
Дякуем, дякуем,дякуем.......
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08.01.2022 16:46 Ответить
Якщо 25 січня ФОПи нічого не зможуть щось зробити, то ФОПам кранти. Це останній день, що можна щось добитись.
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08.01.2022 17:11 Ответить
Не фопам кранти, а державній владі в зеленому вигляді в Україні.
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08.01.2022 17:18 Ответить
Ви задрали! Раніше в майже кожному маленькому магазинчику був термінал, розплатився і пішов, а тепер спочатку бігай до банкомату, стій там чергу, а потім йди в магазин.
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08.01.2022 17:16 Ответить
Даже велика бажання посадили Гетьманцева на місце малого підприємця. Дати йому зошит,олівець,касовий апарат-ТА ЗАСТАВИТИ ДЕБІЛА ВСЕ ЗАКОДУВАТИ. ПОТІМ КОЖНИЙ ДЕНЬ ВНОСИТИ ЗМІНУ ЦІНИ.А ще краще, заставити цого працювати по його законам, поки з малого підприємця він не виросте в великого, коли зможе дозволити собі копьютер,бухгалтера та інше.
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08.01.2022 17:23 Ответить
Кожен ФОП в новорічну ніч загадав бажання- щоб Гетьманцев здох, бо гіршої тварюки ще не було.
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08.01.2022 17:36 Ответить
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08.01.2022 18:08 Ответить
Это мудро. Чтобы штрафы за кассовые аппараты наложились на перебои с теплом или на новые тарифы. Чтобы Гетманцеву с компанией перед тем, как на шею нахлобучить горящую автомобильную покрышку, звезданули бы по башке кассовым аппаратом. Чисто из гуманных соображений.
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08.01.2022 18:12 Ответить
Порошенко был плохой.. Ну что же все познается в сравнении. А Зеленскому нужен не второй срок - а первый! Уже напрезидентил на него.. А Гетьманцев - скоро будет по улице ходить и крутить головой на все стороны. Так.. На всякий случай..
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08.01.2022 18:15 Ответить
не зачет, сегодня без пайки, зебуба всего лишь продолжает дело начатое свыночолым.
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08.01.2022 20:53 Ответить
А этот упырь поставил РРО своей мамуле на которую переписал значительную часть наворованного от коррупционных схем !?
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08.01.2022 18:16 Ответить
А де ви всі були, коли в Києві вийшли на протест проти ППО, моя хата скраю за мене хтось інший порішає.... Через те що там було мало людей все і ввели... Якби вийшло багато вони б засцали..

Тепер працюйте і не нийте то був ваш вибір... плюс був рік щоб підготуватись....
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08.01.2022 18:55 Ответить
Тих підприємців, хто працює легально, їх ще й додавлюють. А тим хто в тіні, під чорним флагом, їм пофік. Так для чого тоді реєструватися і сплачувати податки??? Щоб тебе ще й видоїли по повній???
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08.01.2022 20:16 Ответить
Раз "голодних" бунтів в Україні не відбувається ,значить влада йде вірним шляхом. Привіт зебілам.
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08.01.2022 21:38 Ответить
пдв - бандитский налох, введенный кланом кравчука в октябре 1993 года.
Для полного г е ш е фт а кагала.
В добавка к ваучерам.
А кучма присовокупил
ограбление Граждан Украины трастами и финансово -промышленными группами с великим ефрейским экономистом всех времен и народов !
Развалили и продали всю промышленность Украины.
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08.01.2022 23:38 Ответить
Плохие решения: Как построить самую бедную страну Европы.

Сборная проигравших !

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08.01.2022 23:42 Ответить
ФОПы массово забили болт на грабительские требования зе-влады. и правильно сделали. гражданский протест работает
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09.01.2022 06:45 Ответить
о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов

Детенизировать нужно нелегальный бизнес а не расчеты легально работающих!
Кто в тени не применяли и применять не будут.
20% честных уйдут в тень.
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09.01.2022 09:33 Ответить
 
 