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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Годовщина авиакатастрофы рейса МАУ в Иране: Трюдо встретился с родственниками жертв - отчитался о работе по почтению памяти и расследованию

Годовщина авиакатастрофы рейса МАУ в Иране: Трюдо встретился с родственниками жертв - отчитался о работе по почтению памяти и расследованию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообщался с родственниками жертв крушения самолета МАУ в Иране.

Об этом сам Трюдо написал на своей странице в твиттер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В преддверии годовщины сбития Ираном самолета рейса PS752 я виртуально встретился с родственниками жертв. Рассказанные ими истории об их близких всегда будут со мной - и наше правительство не остановится в борьбе за справедливость и подотчетность", - заявил Трюдо.

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Кроме премьер-министра, во встрече принял участие также министр транспорта Омар Альгабра, министр иммиграции Шон Фрейзер, специальный советник премьера Ральф Гудейл и глава канадского МИД Мелани Джоли.

"Во время встречи мы рассказали родственникам о работе, которую делаем для памяти и достижения справедливости для их погибших близких", - рассказала Джоли.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о катастрофе самолета МАУ.

авиакатастрофа (1722) Иран (1793) Канада (2078) Трюдо Джастин (298)


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А вы помните, как зе-команда отрицала данные канадской разведки, которые в первые дни заявили, что самолёт сбили ракетой? Они признали эти данные достоверными только после того, как Иран подтвердил, что это именно они сбили самолёт "по ошибке".
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08.01.2022 15:57 Ответить
Зеля говорил, что это техническая ошибка. Он больше всего волновался чтобы не вышли на российских испонителей акции в аэропорту Тегеран.
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08.01.2022 16:17 Ответить
Зеля зустрівся з Бенею. Прозвітував як він сажатиме Порошенка і відбиратиме його майно. Потім поспілкувалися і побухали з Єрмаком і пофоткався з куротними довбйобами в Буковелі. Зробив все майже як Трюдо.
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08.01.2022 17:16 Ответить
А Зеленський зняв відосік з похоронами! Ну, 73% обрали шоумена замість політика!
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08.01.2022 18:20 Ответить
А наш слабоумный на лыжах катается, всё пох#.
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08.01.2022 20:25 Ответить
 
 