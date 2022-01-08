Годовщина авиакатастрофы рейса МАУ в Иране: Трюдо встретился с родственниками жертв - отчитался о работе по почтению памяти и расследованию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообщался с родственниками жертв крушения самолета МАУ в Иране.

Об этом сам Трюдо написал на своей странице в твиттер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В преддверии годовщины сбития Ираном самолета рейса PS752 я виртуально встретился с родственниками жертв. Рассказанные ими истории об их близких всегда будут со мной - и наше правительство не остановится в борьбе за справедливость и подотчетность", - заявил Трюдо.

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Кроме премьер-министра, во встрече принял участие также министр транспорта Омар Альгабра, министр иммиграции Шон Фрейзер, специальный советник премьера Ральф Гудейл и глава канадского МИД Мелани Джоли.

"Во время встречи мы рассказали родственникам о работе, которую делаем для памяти и достижения справедливости для их погибших близких", - рассказала Джоли.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о катастрофе самолета МАУ.