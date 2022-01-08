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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Данилов об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране: Это был теракт – они ждали наш самолет

Данилов об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране: Это был теракт – они ждали наш самолет

Сегодня, 8 января, прошло два года со дня крушения рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в небе над Ираном. Террористическим актом назвал его секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Случившееся 8 января 2020 года было террористическим актом, совершенным против гражданского самолета", - заявил Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Секретарь СНБО также выразил разочарование тем, что, по его словам, Иран отказался сотрудничать относительно расследования и выплаты компенсации за сбитый рейс PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

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Данилов отметил, что до и после предрассветных ракетных ударов Ирана по рейсу PS752 иранские власти разрешили взлет других гражданских самолетов из аэропорта Тегерана.

"У нас создалось впечатление, что они (иранцы. - Ред.) ждали наш самолет. Мы можем предположить это", - сказал он.

Также секретарь СНБО заявил, что якобы ожидавшие удара по самолету МАУ были высокопоставленными иранскими чиновниками.

"Видимо, это был приказ высшего руководства. Ни один оператор (ПВО. - Ред.) не может принять такое решение самостоятельно", - отметил Данилов.

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В апреле 2021 года в интервью канадской газете Globe and Mail Данилов говорил, что, по его мнению, сбитие Ираном рейса PS752 было "намеренной атакой".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана свидетельствует, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о катастрофе самолета МАУ.

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Данилов Алексей (1066) Иран (1793) МАУ (330)


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Топ комментарии
+25
Погоджуюсь з Даніловим - збили навмисно.
Але Данілов не каже мету цього.
А мета - залякати Зеленського. Пора вже суспільству дізнатися, що робив президент в Омані в січні 2020-го.
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08.01.2022 16:23
+23
Агент ГРУ РФ Ермак тайно возил Зелю на встречу с Патрушевым, договаривались про капитуляцию Украины и о создании нового союзного государства - новый СССР-2.
А самолет приказали сбить, чтобы был посговорчивее. Потом и Кадырову приказали попугать Зеленского.
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08.01.2022 16:26
+22
Ти краще розкажи, що робив Буратіно в Омані? З кимось зустрічався , чи гроші переховував???
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08.01.2022 16:18
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Вуха та довгий лапатний ніс стирчать з бункеру...
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08.01.2022 16:09 Ответить
Скорее всего, они ожидали кого-то из пассажиров, для них важного. Типа оппозиционера или подозреваемого в шпионаже и имеющего важные компрометирующие их документы и тп. Возможно, он не сел в самолет. Возможно, сел. И они теперь просто морозятся.
пс. Думаю, на Зеленского и его запугивание им наплевать, не тот уровень их интересов.
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08.01.2022 18:11 Ответить
та всі знають, що передбачали появу: лідера Всесвіту із млрд. дерев, сусіда з холодцем та горілкою без запрошення, вселенських сватів обрізаних Умані із мусульманами. інфа100%
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08.01.2022 18:46 Ответить
И это всё что рассказал шмаркля ? Маловато будет !
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08.01.2022 16:12 Ответить
Якщо це був теракт то лише на замовлення мацкви.
І про що бубочка намагається домовлятисьз путєном, віч на віч???
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08.01.2022 16:15 Ответить
Бубочка з ким зустрічався в Омані ? З Путіним? Чи може з кимось іншим ? Щоб його залякати вони сказали, що зіб'ють той літак яким він мав намір повертатися. Тому він повертався на літаку Московії.
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08.01.2022 16:25 Ответить
При бажанні зебуба міг долетіти через любу країну, а воно всралось і сиділо в Омані.
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08.01.2022 19:28 Ответить
Ти краще розкажи, що робив Буратіно в Омані? З кимось зустрічався , чи гроші переховував???
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08.01.2022 16:18 Ответить
Агент ГРУ РФ Ермак тайно возил Зелю на встречу с Патрушевым, договаривались про капитуляцию Украины и о создании нового союзного государства - новый СССР-2.
А самолет приказали сбить, чтобы был посговорчивее. Потом и Кадырову приказали попугать Зеленского.
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08.01.2022 16:26 Ответить
З Ірану двічі втекли надто обізнані фахівці, втретє аятоли не могли допустити такого, а тому дали команду збити літак. Це знають всі, але чомусь продовжують грати в дурника.
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08.01.2022 16:18 Ответить
а перед вылетом в аэропорту специалистов конечно не могли задержать
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08.01.2022 17:35 Ответить
Вони телепортувались на борт. Вони ж надто обізнані!
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08.01.2022 19:30 Ответить
куда смотрело министерство по делам телепортации Ирана? Или их подкупили?
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08.01.2022 21:39 Ответить
Так ми і не дізналися, як найвеличніВший потрапив з Буковелю в Оман. На які гроші відбувався банкет. Ким сім'ї голобородьки приходиться дерьмак? Куди пропав Янелох, після збиття беніного літака з українськими громадянами і чому ВАЗеленський повернувся в Україну літаком патрушева?
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08.01.2022 16:23 Ответить
Дерьмак - куратор кловун от ФСБ.
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08.01.2022 17:15 Ответить
Я Ваш дедушка- Кокос,
С Єрмаком из ватьі.
Диктатуру Вам принёс,
Обезьян с гранатой. (Кварталас горбатьій).

https://www.youtube.com/watch?v=RD_Pv-cEct0&t=47s ЗЕЛЯ БЕНЕЧКИН отброс
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08.01.2022 18:51 Ответить
Погоджуюсь з Даніловим - збили навмисно.
Але Данілов не каже мету цього.
А мета - залякати Зеленського. Пора вже суспільству дізнатися, що робив президент в Омані в січні 2020-го.
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08.01.2022 16:23 Ответить
Маячня. Залякати ЗЕ? Де тут зв'язок??? Хоча всяку херню можна притягнути за вуха.
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08.01.2022 18:26 Ответить
Маячня сивої кабили)
Якщо кацапи хотіли б "залякати" зеленського то заборонили б прокат його гівнофільмів. Отут він би злякався. А літак, з чужими йому людьми, - йому більш ніж побую.
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08.01.2022 16:33 Ответить
Ты что, из детсада?
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08.01.2022 17:01 Ответить
Данілов-дом, шобла-****, брехня-виправдовувння, зелень-плесинь
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08.01.2022 16:36 Ответить
Так,вони чекали наш літак та збили його не випадково.Тільки ось вже багато разів перепитую що ПЕРЕВОЗИВ наш літак так всі мовчать.Адже при половинній загрузці літака пасажирами літак затримали на 45 хвилин із-за перезавантаження.Так чи не те що в літаку тайно перевозили стало причиною його збиття?
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08.01.2022 16:37 Ответить
И "это" просто испарилось при крушении?
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08.01.2022 18:12 Ответить
Викурили гашиш...
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08.01.2022 18:28 Ответить
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08.01.2022 16:37 Ответить
Вечно он бред несет, вот зачем им наш самолет.
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08.01.2022 16:40 Ответить
Жадность причина. В преддверии атаки американцев, поднимать самолет
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08.01.2022 16:41 Ответить
а по времени и месту совпадают атака и сбитие?зачем же бедную сову опять на глобус натягивать?
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08.01.2022 17:05 Ответить
7 января в 17:30 по времени восточного побережья США (8 января в 01:30 мск) власти Ирана нанесли ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых находятся американские военные. в результате «человеческой ошибки» в обстановке повышенной боевой готовности вооружённых сил, связанной с возможным ответом США на https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%C2%BB ракетный удар Ирана по американским военным объектам в Иракеhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_Boeing_737_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B [⇨] .
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08.01.2022 20:39 Ответить
ну и нафига тут твои фантазии?нарисовал бы уже на карте су-25 размером с авианосец,шоб все документально было...
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08.01.2022 20:54 Ответить
Преддверие атаки? Забористая дурь у кремляди пошла.
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08.01.2022 18:16 Ответить
Осталось только узнать,какая польза от этого Ирану?
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08.01.2022 16:52 Ответить
А ты не задумывался никогда о следующем - а раше от этого польза была? Например чтобы жестоко отомстить украм за то, что весь груз ответственности за сбитый малазийский Боинг упал в Гааге именно на них? Злость сорвать, показать биндерам что рука мацквы достаёт их везде и т.д. Как на счёт такой теории. А уговорить иранцев на такой шаг за рашистские ништяки я думаю несложно.
Версия вторая - в самолете было до 97% пассажиров-иранцев правда большинство из них уже с паспортами Канады Британии США стран Европы и др. Возможно что кто то улетал из Ирана с какой то инфой, секретами, диссидентскими делами и т.д. И тогда решение по восточному изуверски простое - завалить весь самолёт. Может быть
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08.01.2022 17:04 Ответить
Хватит нести чушь без всяких фактов, особенно про месть украм.
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08.01.2022 17:07 Ответить
Для меня, когда мне говорили ещё в начале 2000 гг о возможном отжатии Крыма РФевией мне это тоже казалось тогда чушью… а оказалось что тот человек был прав! Может мне тоже ответить тебе тем же? На мою чушь сказать что ты шановный чушь порешь? Я уже ничему не удивляюсь, рашистское фсб и гру способны на всё и всегда! И примеров этому уже достаточно.И ты меня в этом никогда не переубедишь.
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08.01.2022 17:14 Ответить
Не потрібно бути Вангою, щоб знати, що кацапи будуть відбивати Крим. Особисто я чекав цього з 90-х.
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08.01.2022 19:34 Ответить
Согласен. Но одно но по поводу изуверства. А если от решения уйдёт ли информация или человек из страны зависит умрут тысячи людей в войне или нет?
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08.01.2022 17:38 Ответить
Позвольте узнать для начала - Вы мужчина или женщина? Только не говорите -«какая разница» а то будет как то по булгаковски.
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08.01.2022 17:45 Ответить
Дочка привязала мордокнигу к моей почте на gmail. Теперь высвечиваюсь вот так😁
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08.01.2022 17:57 Ответить
Понял, бывает. Ты задал вопрос - отвечаю - иранцы, если вам уже так приспичило, сбивайте свои самолёты, мы вам по этому поводу ни слова не скажем, а наши не трожьте.
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08.01.2022 18:04 Ответить
Вот. Так и должено было сказать наше прости госпади руководство. С разрывом дип отношений, эконом. санкциями если есть чем надавить. А вот это возможно, мы думаем и тд от снбо это полная импотентность.
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08.01.2022 18:10 Ответить
Видимо наше прости господи…., имеет какие то бабки со старых Украино-иранских контрактов и поэтому молчит….
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08.01.2022 19:43 Ответить
Мальчик 42 годика и не лох😁
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08.01.2022 18:01 Ответить
Я много над чем задумывался. Только моя фантазия не подтверждена фактами. Хочется оф.заявлений от властей. И не пустых а с фактами.
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08.01.2022 17:47 Ответить
Польза Московии ! Её никто даже не обвиняет! А ведь это был не только приказ Путлера сбить самолёт МАУ, но ещё и исполнители-офицеры России, которые это выполнили в Тегеране. Да, Россия поставила в неловкое положение Иран, но и не очень, ...благодаря предательству во власти Украины и ποχγιξμγ владельца МАУ.
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08.01.2022 17:31 Ответить
Я так и не понял про пользу. В чем для россии польза?
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08.01.2022 17:36 Ответить
А не в чем… мстительному путлеру душу отвести и отомстить украм-биндерам…во-вторых самолёт тоже денег стоит…. как тебе такой ответ?
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08.01.2022 17:50 Ответить
Хрінова відповідь. Такі літаки завжди застраховані. Та й Іран виплатив би гроші в будь якому випадку.
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08.01.2022 18:35 Ответить
Никак. Россия не будет заниматься такой мелочью.
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08.01.2022 19:11 Ответить
Значит 200-300 погибших это мелочь? Ну узнаю руку мацквы. Ты товарисч не из мацквы ли свои посты строчишь? И рашка у тебя с большой буквы и путлера наверное уважаешь? Ты зачем тут?
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08.01.2022 19:30 Ответить
Значит ты пишешь что 200-300 это нормально для россии? И тут же пишешь : узнаю руку мацквы? У тебя раздвоение? Определись как то.
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08.01.2022 19:56 Ответить
А то что рашка с большой буквы,так это исправление ошибок Гугла.
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08.01.2022 19:59 Ответить
Не передёргивай не в храп играем врун! Если ты пишешь - рашка то Гугл никак не правит, не ври. Ты же называешь эту страну уважительно.А за что эту страну уважать? Для меня мацква, рашка и куйло - это одно и тоже! И 200-300 погибших для меня отнюдь не мелочь.
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08.01.2022 20:12 Ответить
Для тебя не мелочь.Но я писал не о тебе, а о кацапстане. Для них это ничто. А вообще я думаю что зря тебе что-то доказываю.Оставайся при своём мнении.А время покажет.
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08.01.2022 20:40 Ответить
Ну ще можна притягти за вуха Бєню, щоб поступливішим був.
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08.01.2022 19:37 Ответить
ФСБ так нашугало бубочку, что у него теперь недержание и он хочет встретиться с дядей Володей, чтобы сняли с него порчу.
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08.01.2022 17:55 Ответить
шугати переляканого нарика, що гудка боїться (відоме відео) чи у Ватикані із бронебійними памперсами ходить- немає сенсу. Все накриє собою суперьдЄрьмак ОПою.
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08.01.2022 19:01 Ответить
В Иране так-то террористический режим, союзный касабам.
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08.01.2022 18:18 Ответить
поясніть як за пультом ракети опинився терорист ? які були вимоги ? я думав Данилов розумнійший , а ні як вся зе-команда .
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08.01.2022 17:03 Ответить
Данилов и разведка знают ГОРАЗДО больше, чем говорят. Таковы правила
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08.01.2022 17:17 Ответить
Да после вагнеровцев уже никто никому ничего не говорит - себе дороже! Сольют на раз!
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08.01.2022 17:52 Ответить
так же, как за пультом БУК-а сбившего Боинг оказались кадровые расейские кацапы.

они какие то требования выдвигали, не помнишь?
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08.01.2022 17:30 Ответить
з Курська приїхали , але на них не було шевронів , тому терористи ! іранський офіцер був на бойовому посту в формі з шевронами тому військовий злочинець ! але юридично я можу помилятись , хай юристи виправлять ..
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08.01.2022 17:44 Ответить
стріляли московіти, бо вони ніколи не дозволяють навіть торкатися своєї зброї, ніколи й нікому
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09.01.2022 08:52 Ответить
Элементарно, совок поставил рухлядь исламским террористам, те и сели за пульт.
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08.01.2022 18:19 Ответить
там за пультом був офіцер на бойовому чергуванні . не думаю що він самостійно приймав рішення про збиття . а якщо це дійсно терорист то Іран хай відправить його до Гааги і зніме з себе відповідальність .
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08.01.2022 18:30 Ответить
Навіть новачок міг би побачити, що це великий літак на злеті, а не ракета на посадці.
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08.01.2022 19:41 Ответить
московіти бачили
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09.01.2022 08:54 Ответить
Дурнику-данІлове, на біса ти про це патякаєш без жодних доказів? Твоє собаче діло полягає лише в тому, щоб виплатили гроші сім'ям загиблих. Ліпше розкажи як "ваґнерівців" кацапам віддали, виродку блаЗЄнський.
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08.01.2022 17:22 Ответить
Припустити, мабуть. И это глава снбо?
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08.01.2022 17:31 Ответить
Зачем???
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08.01.2022 17:35 Ответить
Зачем террористические режимы совершают теракты? Риторический вопрос.
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08.01.2022 18:20 Ответить
Кожен теракт має свою мету. А вона очевидна: залякати Зеленського щоб він підписував все що йому пропонували москалі в Омані.
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08.01.2022 17:49 Ответить
Что он несет? И главное, зачем?
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08.01.2022 17:55 Ответить
хайпует, пользуясь тем, что у иранского режима международная репутация террористического.
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08.01.2022 18:21 Ответить
Перш ніж говорити, яку користь з цього мала Україна, Московія чи Іран, треба знати про що говорив Зеленський з Патрушевим. Зрозуміло, що шкоди Іран від цього ніякої не отримав, крім моральної. А вся поведінка шмарклі останні 2 роки говорять про те, яких збитків від цього зазнала Україна, а всі перемоги Московії колишні, сьогодення і особливо майбутні розкажуть недосвідченному обивателю про переваги, отримані Московією в результаті цієї зустрічі.
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08.01.2022 18:42 Ответить
Може й збили навмисно, проте завдали більшого удару саме по своїх громадянах, яких на тому борту було відсотків з 90 від всіх пасажирів
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08.01.2022 19:24 Ответить
Ты наверное невнимательно сми тогда читал? Около 95-97% пассажиров были иранцы. Из них подавляющее большинство - иранцы с паспортами стран Европы, Канады, Штатов и других. Летели именно рейсом нашего МАУ потому, что так удобнее и дешевле чем лететь скажем через Турцию, рашу или Азербайджан их авиалиниям. Большинство стран ЕС авиа Сообщения с Ираном не имеют. Ну вот вроде всё…
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08.01.2022 19:38 Ответить
Они сбили же не просто так его, они не хотели, чтобы кто-то (или что-то) покинуло Иран. Скорее всего, как раз именно иранец/иранка.
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08.01.2022 19:39 Ответить
Точно. Наступного разу, коли захочуть зняти Вас із поїзда, пустять його під укіс.
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08.01.2022 19:45 Ответить
Це сама неймовірна версія.
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08.01.2022 19:46 Ответить
Ну а для чего тогда, расскажите, если уже все утверждают, что приказ сбить самолёт пришёл с самого верху, и самолёт был именно этот?
Возможно, они не нашли то, что искали либо точно не знали, у кого из пассажиров это что-то, что представляло для них интерес, поэтому решили, что лучше сбить целый самолёт и косить под техническую неиспраность (как в начале и было), чем дать этому чему-то попасть в чужие руки.
Либо же данные о человеке или вещи, которые не должны покинуть Иран, пришли слишком поздно, чтобы успеть снять это с самолёта. а цена потери этого была выше, чем целый самолёт.
Почитайте реальные шпионские истории XIX-XX вв, там целые самолёты и пароходы взрывали в чужих странах с самыми разными целями без всякого зазрения совести. Это не единичный случай. Просто здесь, возможно, события развивались слишком быстро либо не по плану для властей Ирана, чтобы действовать на опережение или лучше скрыть следы.
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08.01.2022 20:11 Ответить
Ну может быть и так. Как одна из версий. Согласитесь упыри, из за одного/одной иранца в жертвы 200-300 человек + самолёт. Тут некоторые пишут что для рашки это мелочи, а я отвечаю что на рашку похоже - это у них 200-300 чел. Мелочи…людоеды короче..
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08.01.2022 19:48 Ответить
Хренові діла у Данілова, коли піариться на справі, котора нагадує про Оман
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08.01.2022 19:39 Ответить
Да все они (слуги каломыйского) прекрасно понимают то, что если зельц уйдёт или его уйдут, все слуги автоматически и сразу становятся никем и ничем! Прекращаются зарплаты, бабки в конвертах, как вода между пальцев сразу утекает власть и влияние. Некоторые попадают под следствие или под другие разборки. Так шо этот Данилов не один такой….
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08.01.2022 19:52 Ответить
Як говорив Богдан, Боба проник в близький круг до Буби, через звязки у вищому керівництві РФ, Зразу ж після цього і відбулися смотрини в Омані, туди літав і Медведчук, як полпред Путіна. Смотрини Буби та Боби склались, після цього буба завернув голоблі по газу, по оборонпрому, ракетах і вийшов на тропу війни проти Байдена. Руді заскочив на чайок, його з Єрмаком познайомив сам Патрушев. Про хабар не говорять але просто так відмовитись від 13 ярдів з Газпрому, без зеленої валюти зеленому не обійшлось. бабушка української корупції за 2009 підпис ання договору взяла 400 млн. Медведчук 300, і ще 100 Бакай, І це за рахунок долі самого Віті Ростовського. Вітя жорстоко відомстив бабушці. Однак М.П. Патрушев сам не все вирішує, Тому і пауза заглядання (трійка семірка і туз) в ОКО Путіну затягнулась у часі.

Єрмак будучи шкільного віку вчився в середній школі в Кабулі, бо батько працював кадровиком в торговому представництві ( сапоги за сленгом). А Микола Платонович служив офіцером КГБ в посольстві, послом же був Борис Іванов прямий начальник у свій час О.Калугіна, а Патрушев в Калугіна був помічником. там же і тінь Діми Гордонистого маячить на дальньому плані.
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08.01.2022 19:53 Ответить
шарий провів розслідування біографії Данилова до Києва, і там повідомив, що у 1997 році ОПГ Доброслава створило молодіжну лігу, де засвітився Портков, навіть газету їх редагував. А після убивства Доброслава, данилов залишив міську раду і опинився у Києві разом з юним портковим, тоді ще студентом заочником Юрфаку, якого не існувало. То не Портков стимулював призначення людини в малиновому піджаку із золотим цепом на шиї на пост секретаря всього Совбезу. А Ви питали кому платити авторитетні бізнесмени за те, щоб їх фіо спотворили, і так аж 108 разів.
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08.01.2022 20:11 Ответить
Як би там не було, але іран поклав на всих і вся. От що значитить мирний атом.
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08.01.2022 20:47 Ответить
Ух ты, как оперативно отреагировали---прошло всего два года!
может вспомним, что блеял гринпоц про это, ДО того, как резко высказались канадцы и сам Иран признал сбитие ракетой самолета?
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08.01.2022 21:15 Ответить
А что сделал этот грёбаный СНБО в частности и Украина , как государство , в целом, чтоб добиться справедливости международных инстанциях? "Выразил сожаление" - и это всё ?!
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09.01.2022 11:27 Ответить
 
 