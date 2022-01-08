Данилов об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране: Это был теракт – они ждали наш самолет

Сегодня, 8 января, прошло два года со дня крушения рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в небе над Ираном. Террористическим актом назвал его секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Случившееся 8 января 2020 года было террористическим актом, совершенным против гражданского самолета", - заявил Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Секретарь СНБО также выразил разочарование тем, что, по его словам, Иран отказался сотрудничать относительно расследования и выплаты компенсации за сбитый рейс PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

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Данилов отметил, что до и после предрассветных ракетных ударов Ирана по рейсу PS752 иранские власти разрешили взлет других гражданских самолетов из аэропорта Тегерана.

"У нас создалось впечатление, что они (иранцы. - Ред.) ждали наш самолет. Мы можем предположить это", - сказал он.

Также секретарь СНБО заявил, что якобы ожидавшие удара по самолету МАУ были высокопоставленными иранскими чиновниками.

"Видимо, это был приказ высшего руководства. Ни один оператор (ПВО. - Ред.) не может принять такое решение самостоятельно", - отметил Данилов.

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В апреле 2021 года в интервью канадской газете Globe and Mail Данилов говорил, что, по его мнению, сбитие Ираном рейса PS752 было "намеренной атакой".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана свидетельствует, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о катастрофе самолета МАУ.