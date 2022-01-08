Данилов об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране: Это был теракт – они ждали наш самолет
Сегодня, 8 января, прошло два года со дня крушения рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в небе над Ираном. Террористическим актом назвал его секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Случившееся 8 января 2020 года было террористическим актом, совершенным против гражданского самолета", - заявил Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
Секретарь СНБО также выразил разочарование тем, что, по его словам, Иран отказался сотрудничать относительно расследования и выплаты компенсации за сбитый рейс PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Данилов отметил, что до и после предрассветных ракетных ударов Ирана по рейсу PS752 иранские власти разрешили взлет других гражданских самолетов из аэропорта Тегерана.
"У нас создалось впечатление, что они (иранцы. - Ред.) ждали наш самолет. Мы можем предположить это", - сказал он.
Также секретарь СНБО заявил, что якобы ожидавшие удара по самолету МАУ были высокопоставленными иранскими чиновниками.
"Видимо, это был приказ высшего руководства. Ни один оператор (ПВО. - Ред.) не может принять такое решение самостоятельно", - отметил Данилов.
В апреле 2021 года в интервью канадской газете Globe and Mail Данилов говорил, что, по его мнению, сбитие Ираном рейса PS752 было "намеренной атакой".
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана свидетельствует, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.
В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.
21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".
21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о катастрофе самолета МАУ.
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пс. Думаю, на Зеленского и его запугивание им наплевать, не тот уровень их интересов.
І про що бубочка намагається домовлятисьз путєном, віч на віч???
А самолет приказали сбить, чтобы был посговорчивее. Потом и Кадырову приказали попугать Зеленского.
С Єрмаком из ватьі.
Диктатуру Вам принёс,
Обезьян с гранатой. (Кварталас горбатьій).
https://www.youtube.com/watch?v=RD_Pv-cEct0&t=47s ЗЕЛЯ БЕНЕЧКИН отброс
Але Данілов не каже мету цього.
А мета - залякати Зеленського. Пора вже суспільству дізнатися, що робив президент в Омані в січні 2020-го.
Якщо кацапи хотіли б "залякати" зеленського то заборонили б прокат його гівнофільмів. Отут він би злякався. А літак, з чужими йому людьми, - йому більш ніж побую.
Версия вторая - в самолете было до 97% пассажиров-иранцев правда большинство из них уже с паспортами Канады Британии США стран Европы и др. Возможно что кто то улетал из Ирана с какой то инфой, секретами, диссидентскими делами и т.д. И тогда решение по восточному изуверски простое - завалить весь самолёт. Может быть
они какие то требования выдвигали, не помнишь?
Возможно, они не нашли то, что искали либо точно не знали, у кого из пассажиров это что-то, что представляло для них интерес, поэтому решили, что лучше сбить целый самолёт и косить под техническую неиспраность (как в начале и было), чем дать этому чему-то попасть в чужие руки.
Либо же данные о человеке или вещи, которые не должны покинуть Иран, пришли слишком поздно, чтобы успеть снять это с самолёта. а цена потери этого была выше, чем целый самолёт.
Почитайте реальные шпионские истории XIX-XX вв, там целые самолёты и пароходы взрывали в чужих странах с самыми разными целями без всякого зазрения совести. Это не единичный случай. Просто здесь, возможно, события развивались слишком быстро либо не по плану для властей Ирана, чтобы действовать на опережение или лучше скрыть следы.
Єрмак будучи шкільного віку вчився в середній школі в Кабулі, бо батько працював кадровиком в торговому представництві ( сапоги за сленгом). А Микола Платонович служив офіцером КГБ в посольстві, послом же був Борис Іванов прямий начальник у свій час О.Калугіна, а Патрушев в Калугіна був помічником. там же і тінь Діми Гордонистого маячить на дальньому плані.
может вспомним, что блеял гринпоц про это, ДО того, как резко высказались канадцы и сам Иран признал сбитие ракетой самолета?