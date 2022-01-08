Токаев удалил свои твиты о якобы 20 тысячах "террористов", напавших на Алматы
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев удалил свои сообщения в твиттере о якобы напавших на Алматы 20 тысячах "террористов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главное"
Накануне Токаев написал несколько сообщений в Твиттере, где высказался о массовых протестах в стране.
В частности, он сообщил, что в Алматы произошло якобы шесть атак, устроенных 20 тысячами "террористов". Также он заявил о "бандитах", которые орудовали в Алматы, и добавил, что не ведет переговоров с "террористами": "Мы должны их убить".
"Руководство ими осуществлялось из специального центра. Некоторые из них говорили на казахском языке", - уверял Токаев.
Однако, вечером 8 января Токаев удалил эти свои записи в твиттере. Остальные же сообщения, написанные Токаевым в той же сети, остались.
Эту же информацию подтвердил и главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов: "Президент Казахстана Токаев удалил твиты о 20 тысячах террористов, напавших на Алматы".
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В 1783-1797 годах - восстание под руководством Сырыма Датова.
В 1822-1824 годах - восстание под предводительством батыра Жоламана Тленшиулы.
В 1824-1825 годах - восстание под руководством последнего хана Среднего Жуза Губайдуллы.
В 1826-1838 годах восстание под руководством султана Каиып-Гали Есимулы.
В 1836-1838 годах - восстание Исатая Тайманулы и Махамбета Утемисулы
В 1837-1847 годах - масштабное восстание под руководством внука хана Абылая - султана Кенесары.
В 1853-1857 годах - восстание под предводительством батыра Есета Котыбарулы.
В 1856-1858 годах - восстание под предводительством батыра Жанкожы Нурмухаммедулы на Сырдарье.
В 1870 году - восстание на Мангышлаке под предводительством Досана Тажиулы.
1916 год - восстание в связи с мобилизацией мужского населения Средней Азии и Казахстана в возрасте от 19 до 43 лет
За период с 1928 года по 1932 год в Казахстане произошло 372 антисоветских восстания.
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так же как сейчас главное преступление *****- попытки восстановить ссср
это казахстанский овощ №2
Общество 08-янв, 16:339 1 415 0
После нескольких дней противостояния в Казахстане, сопровождающегося настоящими уличными боями, в Россию отбыл первый самолет, перевозящий тела убитых в перестрелках силовиков и военных. Об этом сообщил в Фейсбук казахский блогер Қанат Ибрагимов, ссылаясь на собственный источник в «корпусе - А».
«Первый военно-транспортный борт, заполненный "грузом 200", благополучно отбыл сегодня утром из Алматы в Россию», - написал он.
Он добавил, что «воинственные заявления типа: "Будем расстреливать террористов без предупреждения!", - вложенные московскими спичрайтерами в ботоксные уста Касымжомарта Токаева, на деле оказались беспочвенными и невыполнимыми».
Нелигитимный "президент" и государственный изменник Касымжомарт Кемелевич Токаев НЕ ИМЕЕТ НИКАКОЙ РЕАЛЬНОЙ ВЛАСТИ и РЕСУРСОВ.
Войска и полицейские Казахстана НЕ В СОСТОЯНИИ обеспечить правопорядок и поддерживать конституционный строй, по одной простой причине: ОНИ НЕ ИМЕЮТ БОЕВОГО ОРУЖИЯ. Во всяком случае, отсутствуют боевые заряды.
Эта абсурдная ситуация сложилась потому что Касымжомарт Токаев НЕ ДОВЕРЯЕТ КАЗАХСКОЙ АРМИИ И ОРГАНАМ ПРАВОПОРЯДКА.
Нелигитимный президент и изменник Родины Касымжомарт Токаев боится, что казахские полицейские и солдаты со своим оружием перейдут на сторону Восставших.
Нурсултан Назарбаев находится в Дубаях, посылая приказы и указания Токаеву, пребывая в иллюзиях что они будут выполняться.
Но все саботируют и игнорят безвольного и деморализованного Токаева.
Отметим, что информация из Казахстана поступает противоречивая, так как страна находится в информационной блокаде, интернет работает с перерывами.
Между тем количество убитых и раненых и со стороны протестующих, и со стороны силовиков - стремительно растет, что подтверждают все источники информации.
* * * * *
"Дорогие казахи!
Режим Токаева сдал нашу независимую страну Путину и ФСБ!
Токаев - прорусский преступник и палач, который проливает кровь наших братьев и сестер в Алматы и др. городах!
Он ввел русских, белорусских и армянских интервентов на нашу родную казахскую землю!
Сейчас идет информационная война!
Не верьте, что народ запада Казахстана ушел с улиц и сдался.
Это ложь!
По последней информации, народ Жанаозена и Актау вооружен и ждет прибытия токаевских русских карателей.
Ждет их встретить градом свинца и разрывом гранат!
Мангыстау будет обороняться до последнего!
Русские оккупанты Токаева-Путина найдут себе могилу в степях Мангышлака!
Степь большая!
Добро пожаловать в ад!"
....раша пропагандистское издание РИА Новости опубликовало видео эвакуации российских граждан из Казахстана. Если честно - лучше бы не публиковали.
Итак, десантники сопровождают старый, ржавый ПАЗик на какой-то заброшенный аэродром, внешнее состояние которого ничуть не лучше того транспортного средства, на котором привезли для эвакуации граждан "сверхдержавы".
Но, главное то, что транспортное средство с гражданскими ехало во главе колоны, с десантниками. Не в середине, а во главе колоны были гражданские! Ощутите этот сюрреализм и пренебрежение.
Чем вы суки гордитесь? Что вы показываете? А, хотя да, я же забыл. Это ведь доктрина российской армии, установленная Путиным еще в 2014 в Крыму - вы прячетесь за спинами женщин и детей.
https://youtu.be/iA8ZQuDPFTw