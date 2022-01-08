Токаев удалил свои твиты о якобы 20 тысячах "террористов", напавших на Алматы

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев удалил свои сообщения в твиттере о якобы напавших на Алматы 20 тысячах "террористов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главное"

Накануне Токаев написал несколько сообщений в Твиттере, где высказался о массовых протестах в стране.

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В частности, он сообщил, что в Алматы произошло якобы шесть атак, устроенных 20 тысячами "террористов". Также он заявил о "бандитах", которые орудовали в Алматы, и добавил, что не ведет переговоров с "террористами": "Мы должны их убить".

"Руководство ими осуществлялось из специального центра. Некоторые из них говорили на казахском языке", - уверял Токаев.

Однако, вечером 8 января Токаев удалил эти свои записи в твиттере. Остальные же сообщения, написанные Токаевым в той же сети, остались.

Эту же информацию подтвердил и главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов: "Президент Казахстана Токаев удалил твиты о 20 тысячах террористов, напавших на Алматы".