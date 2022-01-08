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Украинские спортсмены Тищенко и Блашко завоевали бронзу этапа Кубка мира по биатлону

Украинские спортсмены Тищенко и Блашко завоевали бронзу этапа Кубка мира по биатлону

Сборная Украины в составе Артема Тищенко и Дарьи Блашко завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете 5-го этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).

У нашей команды 1 минута 03,6 секунды отставания от лидера. Она обошлась без штрафных кругов и использовала 12 дополнительных патронов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первое место выиграла Россия (1 штрафной круг, 12 дополнительных патронов), второе - Австрия (+41,5; 1, 13).

Смотрите также: Отобранные у России из-за допинга золотые медали Чемпионата Европы вручили украинским биатлонистам. ФОТО

Всего в сингл-миксте стартовали 27 сборных.

"После первого этапа Украина была восьмой. Но Блашко отлично отработала свой этап, став лучшей среди всех участниц, и передала эстафету Тищенко на второй позиции. Тищенко также неплохо провел третий этап, сохранив позицию в тройке лидеров. Блашко позицию не потеряла и финишировала третьей. Это первая медаль украинцев в нынешнем биатлонном сезоне", – пишет РБК-Украина.

Украинские спортсмены Тищенко и Блашко завоевали бронзу этапа Кубка мира по биатлону 01

Завершится пятый этап Кубка мира в воскресенье, 9 января, гонками преследования. Мужчины будут преодолевать дистанцию 12,5 км, женщины - 10 км.

Автор: 

биатлон (141) награда (1798) спорт (2427)


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Топ комментарии
+12
молодці- вітаю с першим подіумом в сезоні нашу збірну-
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08.01.2022 17:08
+11
Молодці !!!
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08.01.2022 17:08
+8
Молодці, дякую, було файно!
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08.01.2022 17:08
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молодці- вітаю с першим подіумом в сезоні нашу збірну-
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08.01.2022 17:08 Ответить
Молодці, дякую, було файно!
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08.01.2022 17:08 Ответить
Молодці !!!
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08.01.2022 17:08 Ответить
замильдоненная по самые гланды паРашка.
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08.01.2022 17:40 Ответить
Допинг -контроль не отменили,просто результат проб не сразу будет.
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08.01.2022 17:51 Ответить
А если полное переливание крови, перед пробой (возможно - неоднократное). А так же имплант с функцией реалистичного выделения мочи от "чистого донора", вместо своей???
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08.01.2022 17:53 Ответить
Ну да, это сколько же нужно влить чтоб постоянно смешиваемая кровь стала полностью чистой, это нереально.
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08.01.2022 18:06 Ответить
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08.01.2022 17:57 Ответить
Латыши выжали из выдуманного Западом "допинга" по максимуму. Мельдоний теперь суперсредство от усталости.
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08.01.2022 18:01 Ответить
Мельдоний, стандартное лекарство, выписываемое кардиологом в России при переутомлении и вызванных им проблемах с сердцем. Мне на раз выписывался ещё начиная лет с 15 назад.
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08.01.2022 18:08 Ответить
Маркетологи Grindeks решили повернуть ситуацию в свою пользу. Теперь мельдоний продают как витамины.
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08.01.2022 18:12 Ответить
а може це московітам повезло шо всі суперники виставили дублюючі склади?
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08.01.2022 18:29 Ответить
ДЯКУЄМО !!

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08.01.2022 17:50 Ответить
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08.01.2022 17:58 Ответить
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08.01.2022 17:59 Ответить
Браво! Щирі вітання! Успішних гонок нашим біатлоністам.
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08.01.2022 18:08 Ответить
Вітаю!! Бажаю СИЛ, Наснаги, Натхнення, та можливостей!!!
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08.01.2022 19:48 Ответить
Нарешті ! Вітаю !
А то такий сумний сезон поки для наших !

Вдалих стартів, швидкої лижні і влучних пострілів ! Медалей, одним словом !
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08.01.2022 21:20 Ответить
 
 