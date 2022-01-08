Украинские спортсмены Тищенко и Блашко завоевали бронзу этапа Кубка мира по биатлону
Сборная Украины в составе Артема Тищенко и Дарьи Блашко завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете 5-го этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).
У нашей команды 1 минута 03,6 секунды отставания от лидера. Она обошлась без штрафных кругов и использовала 12 дополнительных патронов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Первое место выиграла Россия (1 штрафной круг, 12 дополнительных патронов), второе - Австрия (+41,5; 1, 13).
Всего в сингл-миксте стартовали 27 сборных.
"После первого этапа Украина была восьмой. Но Блашко отлично отработала свой этап, став лучшей среди всех участниц, и передала эстафету Тищенко на второй позиции. Тищенко также неплохо провел третий этап, сохранив позицию в тройке лидеров. Блашко позицию не потеряла и финишировала третьей. Это первая медаль украинцев в нынешнем биатлонном сезоне", – пишет РБК-Украина.
Завершится пятый этап Кубка мира в воскресенье, 9 января, гонками преследования. Мужчины будут преодолевать дистанцию 12,5 км, женщины - 10 км.
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А то такий сумний сезон поки для наших !
Вдалих стартів, швидкої лижні і влучних пострілів ! Медалей, одним словом !