С начала суток ранен воин в результате российских обстрелов, войска РФ 5 раз открывали огонь и сбросили ВОГ-17 вблизи Станицы Луганской, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом говорится в вечерней сводке относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 8 января 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений. Из них 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии столкновения. В сторону населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия. Вблизи Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения", - говорится в сообщении.

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"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в штабе ООС.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе ООС.