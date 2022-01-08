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Новости Война
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С начала суток ранен воин в результате российских обстрелов, войска РФ 5 раз открывали огонь и сбросили ВОГ-17 вблизи Станицы Луганской, - штаб ООС

С начала суток ранен воин в результате российских обстрелов, войска РФ 5 раз открывали огонь и сбросили ВОГ-17 вблизи Станицы Луганской, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом говорится в вечерней сводке относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 8 января 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений. Из них 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии столкновения. В сторону населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия. Вблизи Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения", - говорится в сообщении.

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"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в штабе ООС.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе ООС.

Автор: 

обстрел (27114) Донбасс (26956) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
Швидкого одужання нашому захисникові.
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08.01.2022 17:45
+10
Тихо, тихо, испортите в Буковеле отдых нашему величайшему.
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08.01.2022 17:55
+8
піщов "нарІд" ...- у них війни немае...





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08.01.2022 17:59
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Швидкого одужання нашому захисникові.
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08.01.2022 17:45 Ответить
Знищувати будинки москвотерористів,позбавляти пенсій та субсидій членів їх родин.
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08.01.2022 17:53 Ответить
У меня вопрос такой - почему путин 8 лет бомбит Украину ? И до каких пор на это сквозь пальцы будет смотреть весь цивилизованный мир ???
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08.01.2022 18:28 Ответить
До тих пір поки Франція й Німеччина дуже залежні від кривавого московицького газу та грошей.
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08.01.2022 23:33 Ответить
Тихо, тихо, испортите в Буковеле отдых нашему величайшему.
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08.01.2022 17:55 Ответить
піщов "нарІд" ...- у них війни немае...





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08.01.2022 17:59 Ответить
В цих теж.

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08.01.2022 18:08 Ответить
Притула реально дуже багато поміг та помагае ЗСУ ...- це факт ...
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08.01.2022 18:14 Ответить
"піщов в нарід"- слуга ...
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08.01.2022 18:15 Ответить
И есть же дятлы которые с нариком фоткаются.
И это же далеко не бедные люди, бизнесмены. Чем же они думают?
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08.01.2022 18:21 Ответить
можливо потрібно закупляти в Нігерії..

В Нигерии представили новый минозащищенный бронеавтомобиль. ВИДЕО


https://sprotyv.info/video/v-nigerii-predstavili-novyj-minozashhishhennyj-broneavtomobil-video
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08.01.2022 17:57 Ответить
Мы можем производить в 1000 раз лучшие бронеавтомобили ! И ещё и зарабатывать на этом ! Мешает только одно - корупция !
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08.01.2022 18:31 Ответить
спочатку хоча б такі ...
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08.01.2022 18:37 Ответить
Не нагнетайте, видите наш верховный военнсовет проводит.
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08.01.2022 18:00 Ответить
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08.01.2022 18:05 Ответить
Вот когда откопают из сугроба Буковели еще тепленькое тельце зеледента, тогда и будет адекватная ответка рашистам. А всем зебирателям от всей души желаю быть привязанными к столбу и с вашими словами "божья роса" быть под душем из обычной зеленки. Как только отмоетесь, так сразу поймете что такое Украина и что такое "по-приколу".
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08.01.2022 18:09 Ответить
Путлер после вакцинации в Бункере...
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08.01.2022 18:16 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам. Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
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08.01.2022 18:23 Ответить
тихого вечорочка, синочки...

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08.01.2022 18:36 Ответить
а тим часом німецькі ліваки-п*****и

У бундестазі ФРН висунули цинічні вимоги Україні щодо Криму, Донбасу та НАТО

https://lenta.ua/ua/u-bundestazi-frn-visunuli-tsinichni-vimogi-********-shchodo-krimu-donbasu-ta-nato-114099/
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08.01.2022 19:54 Ответить
Гітлеровцями були, та гітлеровцями і залишились.
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08.01.2022 21:05 Ответить
тут якраз не місцеві "хоботяться". хоча там місцевих скоро і не буде.
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08.01.2022 21:10 Ответить
Прокляті на віка рашиссти, горіти в аду їм !
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08.01.2022 23:34 Ответить
Сегодня вкидывается вопрос взыскания спорных газовых долгов с населения за все прошедшие годы по температурным коэффициентам - там суммы четырехзначные.Вылитый Казахстан.Обостряется ситуация с притеснениями оппозиции,арестом Порошенко.Готовится социальный взрыв.После парочки митингов на майдане,Путин с немцами введут миротворящие силы на покрашенных белой краской танках(компромис с НАТОЙ,чтоб ВСУ не стреляла).Такая сказка сегодня легко становится былью...
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09.01.2022 02:59 Ответить
 
 