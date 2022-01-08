В США из-за "Омикрона" фиксируют пик госпитализаций детей до 5 лет, - Центр по контролю заболеваний
В США фиксируют пик госпитализаций среди детей в возрасте до 5 лет.
Новый штамм коронавируса "Омикрон" массово поражает детей: в США зафиксировали пик госпитализаций детей до 5 лет. У них диагностируют "Омикрон". Как сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), уровень госпитализированных детей в возрасте от 5 до 17 лет составляет примерно 1 на 100 тысяч, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам директора ведомства Рошель Валенски, эта тенденция "свидетельствует о необходимости прививки". Она добавила, что в США полностью вакцинированы против коронавируса только 16% детей от 5 до 11 лет, а от 12 до 18 лет – не более 50%.
Напомним, в США разрешили применение бустерных доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech для подростков от 12 до 15 лет и детей от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.
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ця тенденція "засвідчує необхідність щеплення". Джерело:
хай це хтось з притомним інфекціоністів або педіатрів прокоментує.
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-science-health-pandemics-rochelle-walensky-0f9d46ab55b0f2f6951ffddd6ca8a511
Там взагалі резюме звучить так: "Фаучі та Валенскі наголошують що один з найліпших шляхів для захисту найменших дітей - вакцинація всіх інших." ( Fauci and Walensky have emphasized that one of the best ways to protect the youngest children is to vaccinate everyone else.)
Але барани сміялися.
Коли пишеш про права людей, які утискаються (тут " борці" вже думають, щоб заборонити "ізгоям" і в продуктові магазини та аптеки йти, а як замовлятимуть доставку - то при доставці перевіряти, чи особа штрикнута експериментальною субстанцією) - то "привілейованим" - поки що - "ржачно" (с).
Спочатку "борці" тріщали про уколізацію вразливих груп, потім - старших за віком. Тоді - решту дорослих. Але все це супроводжувалося вяканням про ВИНЯТКОВУ ДОБРОВІЛЬНІСТЬ укольчика. І про 3, 4, 5 і т.д. дози ніхто не говорив. Тепер добираються до найменших діток (вагітних поштрикали, до викидніа).
Але біомаса вірує далі у " турботу" про неї.