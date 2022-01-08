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Новости Коронавирус и карантин
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В США из-за "Омикрона" фиксируют пик госпитализаций детей до 5 лет, - Центр по контролю заболеваний

В США из-за

В США фиксируют пик госпитализаций среди детей в возрасте до 5 лет.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" массово поражает детей: в США зафиксировали пик госпитализаций детей до 5 лет. У них диагностируют "Омикрон". Как сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), уровень госпитализированных детей в возрасте от 5 до 17 лет составляет примерно 1 на 100 тысяч, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам директора ведомства Рошель Валенски, эта тенденция "свидетельствует о необходимости прививки". Она добавила, что в США полностью вакцинированы против коронавируса только 16% детей от 5 до 11 лет, а от 12 до 18 лет – не более 50%.

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Напомним, в США разрешили применение бустерных доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech для подростков от 12 до 15 лет и детей от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

Автор: 

вакцина (3815) дети (6491) США (26620)


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Топ комментарии
+12
рівень госпіталізованих дітей віком від 5 до 17 років становить приблизно 1 на 100 тисяч Джерело:

ця тенденція "засвідчує необхідність щеплення". Джерело:

хай це хтось з притомним інфекціоністів або педіатрів прокоментує.
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08.01.2022 18:34
+6
Сволочі готують до примусової вакцинації дітей
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08.01.2022 19:12
+4
Готовят колоть и до 5 лет
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08.01.2022 18:33
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Готовят колоть и до 5 лет
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08.01.2022 18:33 Ответить
рівень госпіталізованих дітей віком від 5 до 17 років становить приблизно 1 на 100 тисяч Джерело:

ця тенденція "засвідчує необхідність щеплення". Джерело:

хай це хтось з притомним інфекціоністів або педіатрів прокоментує.
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08.01.2022 18:34 Ответить
до речі, а кількість госпіталізацій до 5 років взагалі не зазначено.
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08.01.2022 18:59 Ответить
Коментувати варто першоджерело, а не вільний (насмиканий з різних шматків) переказ наших високопрофесійних журналістів.
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-science-health-pandemics-rochelle-walensky-0f9d46ab55b0f2f6951ffddd6ca8a511

Там взагалі резюме звучить так: "Фаучі та Валенскі наголошують що один з найліпших шляхів для захисту найменших дітей - вакцинація всіх інших." ( Fauci and Walensky have emphasized that one of the best ways to protect the youngest children is to vaccinate everyone else.)
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09.01.2022 03:11 Ответить
Дякую за посилання. Вкрай маніпулятивна стаття, як на мене.
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09.01.2022 10:59 Ответить
Довбані маркетологи,здохніть від своїх уколів, пік серед дітей - це скільки, 3 чол. на 300🍋?
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08.01.2022 18:34 Ответить
3 на 300 000
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08.01.2022 19:07 Ответить
Сволочі готують до примусової вакцинації дітей
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08.01.2022 19:12 Ответить
У тебя и без вакцины кино в голове.
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08.01.2022 19:33 Ответить
Ты просто от уколов боишься. У тебя даже коленки дрожат. Вот ты и придумал для себя оправдание.
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08.01.2022 19:46 Ответить
В тебе надмірно розвинена фантазія . Це не є для тебе проблемою в реальному житті? Подумай про це . Я серйозно кажу. Якщо навчитись її контролювати можна зменшити кількість проблем , а інколи, з її допомогою знайти нестандартні рішення якихось проблем.
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08.01.2022 20:01 Ответить
Я что бы не болеть готов прививаться утром и вечем во все дни недели кроме пятницы.
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08.01.2022 20:10 Ответить
А она от не болеть тебя не спасет не обольщайся,а то ты думаешь,что шмурдяка вогнал по быстрому и спрятался?
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08.01.2022 21:20 Ответить
Уже проверил на себе и родных. Когда летом был на Родине то привился и перед отъездом собрались родственники, человек 16. Половина привитых. Одна семейная чета пришли заболевшими. Дня через два дня они попали в ковидный госпиталь, где мужчина, чуть не умер. Он и поныне не восстановился. А я улетел. Так вот инфицированы были все участники застолья, но привитые, вообще без признаков болезни, а непривитые заболели, кто тяжело, кто ни очень, но разделение на больных и здоровых, четко по факту прививки.
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08.01.2022 21:37 Ответить
Говорилося ж вже: мета - вколоти ВСІХ.
Але барани сміялися.
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08.01.2022 21:10 Ответить
И бабла отмыть на баранах! А перед этим узкоглазые рекламу прокрутили,как толпы на улицах падают
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08.01.2022 21:24 Ответить
Це - само собою.
Коли пишеш про права людей, які утискаються (тут " борці" вже думають, щоб заборонити "ізгоям" і в продуктові магазини та аптеки йти, а як замовлятимуть доставку - то при доставці перевіряти, чи особа штрикнута експериментальною субстанцією) - то "привілейованим" - поки що - "ржачно" (с).

Спочатку "борці" тріщали про уколізацію вразливих груп, потім - старших за віком. Тоді - решту дорослих. Але все це супроводжувалося вяканням про ВИНЯТКОВУ ДОБРОВІЛЬНІСТЬ укольчика. І про 3, 4, 5 і т.д. дози ніхто не говорив. Тепер добираються до найменших діток (вагітних поштрикали, до викидніа).

Але біомаса вірує далі у " турботу" про неї.
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08.01.2022 21:44 Ответить
Зае..утся пыль глотать
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08.01.2022 21:25 Ответить
Во твари !!! Разгоняют фейковую волну для того чтобы подобраться к детям !!! Ну не мрази !!!
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09.01.2022 00:54 Ответить
 
 