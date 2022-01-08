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Великобритании нужно гиперзвуковое оружие для конкуренции с РФ, - начальник штаба обороны генерал Радакин

Великобритании нужно гиперзвуковое оружие для конкуренции с РФ, - начальник штаба обороны генерал Радакин

Великобритания должна иметь гиперзвуковое оружие, чтобы конкурировать с Россией.

Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин в интервью The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

Он отметил, что РФ вкладывает значительные ресурсы в три сферы: подводные программы, суперракеты (гиперзвуковые и большой дальности) и системы запрета доступа в определенные зоны (например, российская система ПВО ограничивает доступ иностранных самолетов в зоны у Калининграда).

По его словам, Великобритании необходимо разработать гиперзвуковые ракеты, чтобы конкурировать с наращиванием военной мощи России.

"У нас их (гиперзвуковых ракет. – Ред.) нет, а они должны быть", – сказал Радакин.

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Он также отметил, что подводная угроза РФ касается не только подлодок, но и мировой информационной системы – проложенных по дну океана кабелей, по которым передается преимущественная часть мировой информации и интернет-трафика.

По его словам, Россия увеличила возможности для создания угроз этим кабелям. На вопрос, будет ли считаться уничтожение кабелей актом войны, Радакин ответил: "Да".

Также он сообщил, что вызывает "глубокую тревогу" ситуация с российскими войсками вокруг Украины. Радакин подготовил британскому правительству "военные варианты" ответа, однако не рассказал, какие именно.

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Гиперзвуковое оружие обычно летит к целям на более низких высотах, чем баллистические ракеты, и может достигать скорости 6200 км/ч, отмечают в Reuters. При этом аналитики говорят, что главная особенность гиперзвукового оружия – не скорость, а маневренность.

Автор: 

Великобритания (4952) оружие (10215) россия (95502)


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Топ комментарии
+12
Чим вона краща? Що в нас є таке,чого в НАТО немає? В нас електроніку не випускають і не розробляють.А без цього в ********* світі,техніка це вже брухт.
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08.01.2022 20:48
+10
Такі заяви,підвищують самолюбство москалів.Немає в них таких ракет.
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08.01.2022 20:45
+10
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08.01.2022 21:02
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Правила форума Совет форумчан
Україна має кращу наукову базу, ніж всі члени члени альянсу з 1999.

Чому тогда ви блокуєте прийтяття України до НАТО?
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08.01.2022 20:44 Ответить
Чим вона краща? Що в нас є таке,чого в НАТО немає? В нас електроніку не випускають і не розробляють.А без цього в ********* світі,техніка це вже брухт.
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08.01.2022 20:48 Ответить
Все є.Авіація,ракети,підводні човни,безпілотники,кораблі і тд.
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08.01.2022 21:13 Ответить
Підводні човни типу "Запоріжжя" ? Це як ЗАЗ-966 і Тесла.
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08.01.2022 22:08 Ответить
Та і такого човна зараз вже не в змозі зробити.
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08.01.2022 22:14 Ответить
Наприклад, комлекс РЛС Кольчуга.
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08.01.2022 21:29 Ответить
Застаріле лахміття.Ну чесно.
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08.01.2022 21:32 Ответить
Таке лахміття, що тільки за фейк, що Кучма продав комплекс Іраку, з ним поруч відмовлялися навить фотографуватися.
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08.01.2022 22:06 Ответить
Ну і що? Америкаці навіть були би проти звичайного автомату. Це взагалі нічого не означає. В нас електронніки немає. Мікрочіпів не роблять, навіть конденсаторів і то не виготовляють. Для реального випуску чогось, потрібне високотехнологічне виробництво.
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08.01.2022 22:11 Ответить
Мені ліньки з вами суперечатися на цю тему.

Але ж і кацапам відомо, що на українських заводах ремонтують тіж комплекси С-125. Все на вітчизняній електроніці. Хоча кращеб було на аналогічній штатовський, або японьскій.
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08.01.2022 22:26 Ответить
Яке підприємство в нас випускає чіпи? Яке підприємство хоча би віддалено нагадує американські?
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08.01.2022 22:42 Ответить
А хрен там , все роблять на імпортній електроніці , тай всі найкращі промислові девайси роблять на AD(USA).
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26.05.2022 13:27 Ответить
Трошки розробляють...
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26.05.2022 13:24 Ответить
Казкарь
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26.05.2022 13:20 Ответить
Такі заяви,підвищують самолюбство москалів.Немає в них таких ракет.
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08.01.2022 20:45 Ответить
Інакше не профінансують.
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08.01.2022 20:47 Ответить
Ну куда там знаниям генералов НАТО до знаний комментаторов Цензора.))
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08.01.2022 21:01 Ответить
лол НАТО специально так говорит чтобы правительства больше давали им финансирования.Это такой хитрый ход.Хотя в НАТО прекрасно понимают что в РФии никакой гиперзвуковой ракеты нету и что расеянское вооружение это лютый кал.
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08.01.2022 21:14 Ответить
Таке ніхто немає обговорювати в змі.
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08.01.2022 21:15 Ответить
Всё гораздо проще: Чтобы загнать кацапов под плинтус, надо вооружать того, кто готов воевать - Украину. Что то передавать тайно, что то открыто. Плюс западных «ихтамнетов» хотя бы на первое время.
Как показал опыт последних лет, кацапы отгребают везде, где им дают мзды … И турки, и американцы это давно доказали. При чем без последствий
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08.01.2022 21:26 Ответить
Україна не може розібратися з москальськими агентами,в середині.Тому навряд чи будуть масово давати.
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08.01.2022 21:35 Ответить
Крымский мост уже 5 лет как смыло..
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08.01.2022 23:47 Ответить
За скільки візьмете. Гарантія 12 міс.
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08.01.2022 20:47 Ответить
Початкова ціна. 1 292.58 грн.

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08.01.2022 20:55 Ответить
Счастливые годы настали, для ВПК...
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08.01.2022 20:48 Ответить
- Мені потрібні твоя одежа, чоботи і мотоцикл.
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08.01.2022 20:50 Ответить
значить вже є
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08.01.2022 20:55 Ответить
Хаха, США и то сделать не могут.
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08.01.2022 20:55 Ответить
ніхто нє сравніцца с матільдой маєй!
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08.01.2022 20:56 Ответить
Уже давно сделали, русский.
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08.01.2022 21:03 Ответить
навпаки, наявність такої зброї в мордору викликає великі сумніви
бо, окрім галімих мультиків, вони ніяких доказів не давали
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08.01.2022 21:06 Ответить
США испытали гиперзвуковую ракеты еще в сентябре 2021. Одна с наземным пуском, другая - с бомбардировщика.
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08.01.2022 21:10 Ответить
Разберутся. Это же не русские.
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08.01.2022 21:13 Ответить
та в расісі з любими пусками суцільні проблеми, не переймайся
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08.01.2022 21:14 Ответить
God Save The Queen!
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08.01.2022 21:01 Ответить
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08.01.2022 21:22 Ответить
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08.01.2022 21:25 Ответить
та да )))) в рашке этих ракет...как гуталину... после каждого сенокоса )))

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08.01.2022 21:02 Ответить
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08.01.2022 21:02 Ответить
так пускай нарисуют как ***** нарисовало-дёшего и сердито
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08.01.2022 21:02 Ответить
Маячня. Потрібно використання гіперзвукової зброї прирівняти до ЯЗ. Тобто, при її використанні повинна бути атака по мацкві ядерною зброєю. І не потрібно тратитись на всяку фігню.
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08.01.2022 21:04 Ответить
база в черниговской обл лучше любой гиперракеты
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08.01.2022 21:04 Ответить
Гонка вооружений стартовала!
Кто выдержит?
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08.01.2022 21:08 Ответить
Чим більше таких правильних генералів ,тим швидше ми прийдем до НАТО.
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08.01.2022 21:09 Ответить
Вони (москальня) не можуть зробити нормальний авіа і вертолітний двигун, бо вони створюються в Запоріжжі, вони не можуть повторити газотурбінну установку для кораблів, що виготовляються в Миколаєві, в них проблеми з балістичними ракетами ,це Дніпро. Яка до біса гіперзвукова зброя. Блеф, блеф і ще раз блеф кремлівських жуліків.
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08.01.2022 21:17 Ответить
Двигатели на вертолёты заменили (кроме тех что идут на Ми - 26. На замену разрабатывается новый двигатель под новый вертолёт, а старый - прекрасно покупается у Украины)
Турбины - один вид заменили, от второго отказались (серия кораблей слишком мала)
Баллистические ракеты сама Украина уже 30 лет как не делает.
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08.01.2022 21:26 Ответить
Ви забули про космос, і те що нині руцьких касманафтав кормлять американці, тому що рабсея не може доставити їм харчі.
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08.01.2022 21:52 Ответить
Но те же англичане в прошлом году несколько 8 (!) раз покупали пуски "Союзов" для своих спутников.
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08.01.2022 21:59 Ответить
Це хто написав!? РОСКОСМОС!!????? Вперше чую.
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08.01.2022 22:10 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/OneWeb_satellite_constellation#List_of_launches
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08.01.2022 22:24 Ответить
https://news.ru/cosmos/roskosmos-otkazalsya-kommentirovat-proval-nauki/ https://news.ru/cosmos/roskosmos-otkazalsya-kommentirovat-proval-nauki/


https://russian.eurasianet.org/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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08.01.2022 22:13 Ответить
Почитал. Да, ещё запустили 20-тонный (!) модуль к МКС. И у него была куча проблем, которую решали.
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08.01.2022 22:25 Ответить
на данном этапе нужна сплоченность всей боевой мощи стран НАТО чего и боится РФ.
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08.01.2022 21:21 Ответить
Не беспокойся, генерал, почитай этот форум и уверуй, что нет ничего у москалей кроме мультиков.
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08.01.2022 21:36 Ответить
Если бы у кремлёвского гипертоника была гиперракета, он бы запускал её каждый месяц, чтобы пощекотать себя за самолюбие.
Что у путина есть реально - так это гипер-Альцгеймер.
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08.01.2022 22:13 Ответить
Так их весь год каждые несколько недель запускали. Сначала с надводного корабля, потом с подлодки в надводном положении, потом в подводном, потом залпом...
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09.01.2022 00:34 Ответить
Великобритании нужны мультики, как у кацапов.
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08.01.2022 22:14 Ответить
Нужно кино серьёзное, чтобы кремляди в штаны наложили, как это было с видеороликом от Рейгана в 80-х. И начали тратить сотни миллиардов на противодействие оружию, которого не существует.
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08.01.2022 22:38 Ответить
Что Великобритании нужно - так это некиношный Агент 007
с лицензией на убийство ******.
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08.01.2022 22:52 Ответить
Якісний стьоб, толінг!👍
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09.01.2022 03:16 Ответить
Радакін - адмірал, а не генерал
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09.01.2022 09:46 Ответить
 
 