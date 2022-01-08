Великобритании нужно гиперзвуковое оружие для конкуренции с РФ, - начальник штаба обороны генерал Радакин
Великобритания должна иметь гиперзвуковое оружие, чтобы конкурировать с Россией.
Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин в интервью The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".
Он отметил, что РФ вкладывает значительные ресурсы в три сферы: подводные программы, суперракеты (гиперзвуковые и большой дальности) и системы запрета доступа в определенные зоны (например, российская система ПВО ограничивает доступ иностранных самолетов в зоны у Калининграда).
По его словам, Великобритании необходимо разработать гиперзвуковые ракеты, чтобы конкурировать с наращиванием военной мощи России.
"У нас их (гиперзвуковых ракет. – Ред.) нет, а они должны быть", – сказал Радакин.
Он также отметил, что подводная угроза РФ касается не только подлодок, но и мировой информационной системы – проложенных по дну океана кабелей, по которым передается преимущественная часть мировой информации и интернет-трафика.
По его словам, Россия увеличила возможности для создания угроз этим кабелям. На вопрос, будет ли считаться уничтожение кабелей актом войны, Радакин ответил: "Да".
Также он сообщил, что вызывает "глубокую тревогу" ситуация с российскими войсками вокруг Украины. Радакин подготовил британскому правительству "военные варианты" ответа, однако не рассказал, какие именно.
Гиперзвуковое оружие обычно летит к целям на более низких высотах, чем баллистические ракеты, и может достигать скорости 6200 км/ч, отмечают в Reuters. При этом аналитики говорят, что главная особенность гиперзвукового оружия – не скорость, а маневренность.
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Чому тогда ви блокуєте прийтяття України до НАТО?
Але ж і кацапам відомо, що на українських заводах ремонтують тіж комплекси С-125. Все на вітчизняній електроніці. Хоча кращеб було на аналогічній штатовський, або японьскій.
Как показал опыт последних лет, кацапы отгребают везде, где им дают мзды … И турки, и американцы это давно доказали. При чем без последствий
бо, окрім галімих мультиків, вони ніяких доказів не давали
Кто выдержит?
Турбины - один вид заменили, от второго отказались (серия кораблей слишком мала)
Баллистические ракеты сама Украина уже 30 лет как не делает.
https://russian.eurasianet.org/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
Что у путина есть реально - так это гипер-Альцгеймер.
с лицензией на убийство ******.