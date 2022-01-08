РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7835 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
18 435 83

США не дали визу "представительнице" оккупированного Крыма на конкурс "Миссис мира" Малоземовой

США не дали визу

Соединенные Штаты отказали в выдаче визы представительнице на конкурс "Миссис мира" по временно оккупированному РФ Крыму Анне Малоземовой.

Об этом Малоземова сообщила в инстаграмме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Из-за визовых ограничений я не смогу принять участие в конкурсе ["Миссис мира"]", - написала Малоземова.

Впоследствии организатор конкурсов красоты во временно оккупированном Крыму Виктория Биль подтвердила, что Малоземова не поедет в США из-за отсутствия визы.

"Наша Анна Малоземова, к нашему большому сожалению, не сможет присоединиться к конкурсу ["Миссис мира"]. Получить визу в США нам не удалось", - написала Биль в Instagram.

Смотрите также: "Я не знаю географию Украины": Российский актер Чепуренко, участвовавший в съемках в оккупированном Крыму, получил запрет на въезд. ВИДЕО+ФОТО(обновлено)

"Миссис мира" – международный конкурс красоты, проводится ежегодно как конкурс красоты для замужних женщин. Основан в 1985 году.

Жители временно оккупированного Крыма для получения американской визы должны обращаться в консульский округ посольства США в Киеве.

Автор: 

виза (1238) красота (24) Крым (26377) США (26620)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+70
показать весь комментарий
08.01.2022 22:39
+48
Ще одна кацапка їхала у штати, щоб її там згвалтували і пограбували.
показать весь комментарий
08.01.2022 22:37
+44
С таким хлебалом на Моксву пусть катит - там гарантировано 1-е место:
показать весь комментарий
08.01.2022 22:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.01.2022 22:36 Ответить
Рапунсель, это 5 из 5)))
показать весь комментарий
08.01.2022 22:44 Ответить
Не согласен - там все достойные. Ну, разве что "микрофон" немного недотягивает...
показать весь комментарий
08.01.2022 22:46 Ответить
Ну позвольте, какая у дивчины грация! )) Тигрицца))
показать весь комментарий
08.01.2022 22:53 Ответить
в данном случае к общему мнению прийти очень тяжело - потому что каждая имеет свою нотку своеобразия...
показать весь комментарий
08.01.2022 23:08 Ответить
С таким хлебалом на Моксву пусть катит - там гарантировано 1-е место:
показать весь комментарий
08.01.2022 22:45 Ответить
нe cвiжак точно
показать весь комментарий
08.01.2022 22:53 Ответить
С таким хлєбалом її далі кацапії і випускати незя , щоб людей не лякала
показать весь комментарий
08.01.2022 22:37 Ответить
Так потому и не дали визу...
показать весь комментарий
08.01.2022 22:41 Ответить
Та да вона ж не на конкурс жахів їхала 😀
показать весь комментарий
08.01.2022 22:44 Ответить
Её место у паРаши, а не в США.
показать весь комментарий
08.01.2022 23:26 Ответить
Ще одна кацапка їхала у штати, щоб її там згвалтували і пограбували.
показать весь комментарий
08.01.2022 22:37 Ответить
Зря с..сала,получается?
показать весь комментарий
08.01.2022 22:37 Ответить
А мож недос..сала ?
показать весь комментарий
08.01.2022 22:45 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 22:39 Ответить
Знову в ночі жахи снитися будуть - родички Малоземовой
показать весь комментарий
08.01.2022 22:41 Ответить
Малоумова
показать весь комментарий
08.01.2022 22:43 Ответить
///
Кокошник - плоский, остро заточенный металлический предмет, вставляющийся в поперечную прорезь в черепе самки человека. Изготавливается, преимущественно, из нержавеющей стали, и исполняет функцию своеобразной метафизической переборки между теменными долями головного мозга и затылочной частью, в которой, как известно, расположен мозжечок, отвечающий за двигательные функции самки (человеческой)
С незапамятных времен, кокошник являлся, также, и определенным показателем социального статуса самца (мужчины): в старину кокошники украшались затейливой резьбой, драгоценными и полудрагоценными камнями, изразцами, золотыми монетами, дурацкими бубенцами, слоновой костью, китовым усом, конскими подковами, а так же смешными надписями и рисунками - всем, что входило в сферу приоритетов мужчины, которому женщина разрешала вбить себе в голову кокошник.
В особых случаях на кокошники напаивались козырьки и забрала - козырьки спасали прекрасный пол от палящих солнечных лучей во время полевых работ, а об забрала удобно было разбивать молочных поросят.
Кокошник - роскошный девайс. Обладая омерзительными аэродинамическими свойствами, он не позволял самке передвигаться слишком быстро. Поэтому ее в кокошнике всегда можно было догнать и .... (исключение составлял сильный попутный ветер - благодаря эффекту парусности, женщина с мощной шеей и хорошо укрепленном в голове кокошником, могла развить скорость до 5-7 метров в секунду).
Со временем, обладательницы кокошников научились передвигаться приставным галопом - эта губительная тенденция вызвала демографический спад по всей расие-матушке.
Сейчас мода на кокошники постепенно возвращается. Простейший кокошник можно смастерить самому из новенькой саперной лопаты. Но ...Но если вы пришли со своей самкой в кино или в театр (ну мало ли))) - убедительная просьба: снимите ей кокошник. В противном случае, задние ряды могут набить хлебало и вам и... и не только хлебало...
показать весь комментарий
08.01.2022 23:02 Ответить
Пропоную цей шедевр перекласти українською та дати окремою статтею в українську Вікіпедію.
Передбачаю приголомшливий успіх у галузі етнографії та дослідженні кацапів.
Упевнений, Мітець Подерв'янський схвалив би цей твір.🤣👍
показать весь комментарий
08.01.2022 23:14 Ответить
гарна ідея! (дякую)
показать весь комментарий
08.01.2022 23:17 Ответить
Это очень хорошо
показать весь комментарий
08.01.2022 23:33 Ответить
Вася добавь..
і не только хлебало... и не только набить...
показать весь комментарий
09.01.2022 00:05 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2022 00:10 Ответить
Аагааа...

показать весь комментарий
08.01.2022 22:49 Ответить
Соцреалізм ?
показать весь комментарий
08.01.2022 22:53 Ответить
Вот именно эта рюцкая красавица идеально воплощает моральную сучность своей вяликой страны и сваво глубоко духовного "народа".

Дать ей немедленно американскую визу !
показать весь комментарий
08.01.2022 23:29 Ответить
Здається, Альоніще ожило:

показать весь комментарий
09.01.2022 00:52 Ответить
Да, болотная нежить-нечисть в самом деле ожила...
показать весь комментарий
09.01.2022 00:59 Ответить
Девушки?????
показать весь комментарий
09.01.2022 00:02 Ответить
не... леди ))))
показать весь комментарий
09.01.2022 07:18 Ответить
ляді
показать весь комментарий
09.01.2022 10:58 Ответить
теща с женой .. ты как с нами разговариваешь мы же леди ... я с вами лядями пять лет живу...
показать весь комментарий
10.01.2022 12:14 Ответить
Holy shit!!!!!!!!
показать весь комментарий
09.01.2022 01:40 Ответить
Тепер зрозуміло хто був прообразом "залізної" Альонушки!
показать весь комментарий
09.01.2022 08:16 Ответить
Нечогенькі, такі собі.
показать весь комментарий
09.01.2022 08:53 Ответить
так вот в чем причина пьянства на Руси.
показать весь комментарий
09.01.2022 14:46 Ответить
А это точно девушки?
показать весь комментарий
09.01.2022 23:51 Ответить
Є альтернатива - Казахстан !
показать весь комментарий
08.01.2022 22:39 Ответить
Потом Ереван, Таджикистан, абхазия, днр и тд. и поехала всем скрепным республикам которых нет на карте
показать весь комментарий
08.01.2022 22:52 Ответить
"Глава комитета по международным делам британского парламента призвал правительство наложить арест на казахские активы в Великобритании стоимостью более 600 млн. фунтов за расстрел протестующих. Из них 370 млн. это элитная недвижимость, которая принадлежит семье Назарбаева."
показать весь комментарий
08.01.2022 22:40 Ответить
і на будинок Шерлока теж арешт накладуть?

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-media-review/30949759.html
показать весь комментарий
08.01.2022 22:42 Ответить
Расстреливала сРашка и ей ничего. Европа их не видит.
показать весь комментарий
08.01.2022 23:19 Ответить
Нехай їде до дерипаски на яхту, він її по нейтральних водах покатає
показать весь комментарий
08.01.2022 22:40 Ответить
Здається просто фейсконтроль не пройшла.
показать весь комментарий
08.01.2022 22:41 Ответить
Думаете, она была в Киеве?

Мешканці тимчасово окупованого Криму для отримання американської візи повинні звертатися до консульського округу посольства США в Києві.
показать весь комментарий
08.01.2022 22:55 Ответить
Скорее всего поперлась с РФским загранпаспортом с крымской пропиской😁😁
показать весь комментарий
08.01.2022 23:43 Ответить
Ну як наша влада казахів підтримала , то це ще і за багато
показать весь комментарий
08.01.2022 22:45 Ответить
просто Крым - это украинская территория для всего мира, кроме выгребной ямы и её утырочных сателитов, поэтому визу невозможно выдать, если апликант делает вид, что он оказламорженный кацап
показать весь комментарий
08.01.2022 22:46 Ответить
Володимир, у вас офигенное чувство юмора.
показать весь комментарий
08.01.2022 23:25 Ответить
Незачет. Не распяли в трусиках, монтажной пеной гранату в вагине не залили. Какие-то пластиковые русофобы, не истинные.
показать весь комментарий
08.01.2022 22:43 Ответить
Монтажная пена устарело, лучше в жопу ********* ...
показать весь комментарий
08.01.2022 22:49 Ответить
Так я ж и говорю - пластиковые русофобы, не настоящие.
показать весь комментарий
08.01.2022 22:50 Ответить
Гарна новина!
показать весь комментарий
08.01.2022 22:44 Ответить
Как в США? В пиндосию к америкосам которые на расийушку нападать все время хотят? Ето же изменааааа!!!! В Сызрани твое место или на Ленинградке.
показать весь комментарий
08.01.2022 22:46 Ответить
Сизрань це тимчасово окупована територія тюрок московієй , так що тільки на окружну
показать весь комментарий
08.01.2022 22:54 Ответить
це добре бо в США її могли згвалтувати солдати НАТО , Машка Захарова казала не я .
показать весь комментарий
08.01.2022 22:54 Ответить
сродати НАТО тікатимуть врізнобіч від такої "красуні"
показать весь комментарий
08.01.2022 23:23 Ответить
сорян, солдати
показать весь комментарий
09.01.2022 13:58 Ответить
В ДНР она будет пользоваться непреходящим успехом.
показать весь комментарий
08.01.2022 22:55 Ответить
"Альонушка" - ти чого це? Ану в болото назад! Квакати!
показать весь комментарий
08.01.2022 22:58 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 23:27 Ответить
Камней с неба все больше и больше=))))
показать весь комментарий
08.01.2022 23:05 Ответить
Максимум "мисс дагестанский написюнник" на овощном рынке в Ялте.
показать весь комментарий
08.01.2022 23:35 Ответить
Бандєравци, мля...
показать весь комментарий
08.01.2022 23:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Ту на саморезах: российский самолет рассыпался на части в Китае
показать весь комментарий
08.01.2022 23:55 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2022 00:15 Ответить
Такими Стерненко дуже продуктивно займається, треба надіслати йому скрін...
показать весь комментарий
09.01.2022 00:35 Ответить
Кацапожидня во всей красе.
показать весь комментарий
09.01.2022 01:19 Ответить
Страшно красивая. Почти как снегурочка которую установили в Башкортостане.
показать весь комментарий
09.01.2022 00:34 Ответить
Красуні з Магнітогорська:

показать весь комментарий
09.01.2022 00:55 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2022 01:13 Ответить
мисс мимо...
показать весь комментарий
09.01.2022 03:22 Ответить
Не накупит жвачек и джинсав

показать весь комментарий
09.01.2022 07:18 Ответить
для бродячих визы в США не выдают.
ведь россиян в США недавно причислили к бродячим а теперь то и подавно после оккупации Казахстана.
да и наверняка она сотрудница спецслужб.
других сегодня с Чумного Барака в США не выпускают
показать весь комментарий
09.01.2022 07:36 Ответить
Нехай з Машою Распутіною їде в Гімалаї, туди відпустять.
показать весь комментарий
09.01.2022 08:19 Ответить
Комментаторы,особенно женского пола!Представляю какие вы уродины!От зависти пишете гадости.
показать весь комментарий
09.01.2022 10:53 Ответить
Красивая бабища! жаль, шо дурна
показать весь комментарий
10.01.2022 15:11 Ответить
Красота вещь проходящая, но индустрия красоты это очень большой рынок труда, многие пытаются в нём закрепиться. Особенно молодым этот рынок очень подходит, все люди стараются быть красивыми, особенно если это связано с бизнесом. Я встречал целые списки http://ajur-salon.ru/50-vysokooplachivaemyh-vakansij-v-sfere-krasoty-i-kosmetologii/ высокооплачиваемых профессий в сфере красоты. Это огромный бизнес, который не перестанет работать в кризис, всегда найдутся люди, желающие выглядеть красиво.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:40 Ответить
 
 