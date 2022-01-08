США не дали визу "представительнице" оккупированного Крыма на конкурс "Миссис мира" Малоземовой
Соединенные Штаты отказали в выдаче визы представительнице на конкурс "Миссис мира" по временно оккупированному РФ Крыму Анне Малоземовой.
Об этом Малоземова сообщила в инстаграмме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Из-за визовых ограничений я не смогу принять участие в конкурсе ["Миссис мира"]", - написала Малоземова.
Впоследствии организатор конкурсов красоты во временно оккупированном Крыму Виктория Биль подтвердила, что Малоземова не поедет в США из-за отсутствия визы.
"Наша Анна Малоземова, к нашему большому сожалению, не сможет присоединиться к конкурсу ["Миссис мира"]. Получить визу в США нам не удалось", - написала Биль в Instagram.
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"Миссис мира" – международный конкурс красоты, проводится ежегодно как конкурс красоты для замужних женщин. Основан в 1985 году.
Жители временно оккупированного Крыма для получения американской визы должны обращаться в консульский округ посольства США в Киеве.
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Кокошник - плоский, остро заточенный металлический предмет, вставляющийся в поперечную прорезь в черепе самки человека. Изготавливается, преимущественно, из нержавеющей стали, и исполняет функцию своеобразной метафизической переборки между теменными долями головного мозга и затылочной частью, в которой, как известно, расположен мозжечок, отвечающий за двигательные функции самки (человеческой)
С незапамятных времен, кокошник являлся, также, и определенным показателем социального статуса самца (мужчины): в старину кокошники украшались затейливой резьбой, драгоценными и полудрагоценными камнями, изразцами, золотыми монетами, дурацкими бубенцами, слоновой костью, китовым усом, конскими подковами, а так же смешными надписями и рисунками - всем, что входило в сферу приоритетов мужчины, которому женщина разрешала вбить себе в голову кокошник.
В особых случаях на кокошники напаивались козырьки и забрала - козырьки спасали прекрасный пол от палящих солнечных лучей во время полевых работ, а об забрала удобно было разбивать молочных поросят.
Кокошник - роскошный девайс. Обладая омерзительными аэродинамическими свойствами, он не позволял самке передвигаться слишком быстро. Поэтому ее в кокошнике всегда можно было догнать и .... (исключение составлял сильный попутный ветер - благодаря эффекту парусности, женщина с мощной шеей и хорошо укрепленном в голове кокошником, могла развить скорость до 5-7 метров в секунду).
Со временем, обладательницы кокошников научились передвигаться приставным галопом - эта губительная тенденция вызвала демографический спад по всей расие-матушке.
Сейчас мода на кокошники постепенно возвращается. Простейший кокошник можно смастерить самому из новенькой саперной лопаты. Но ...Но если вы пришли со своей самкой в кино или в театр (ну мало ли))) - убедительная просьба: снимите ей кокошник. В противном случае, задние ряды могут набить хлебало и вам и... и не только хлебало...
Передбачаю приголомшливий успіх у галузі етнографії та дослідженні кацапів.
Упевнений, Мітець Подерв'янський схвалив би цей твір.🤣👍
і не только хлебало... и не только набить...
Дать ей немедленно американскую визу !
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-media-review/30949759.html
Мешканці тимчасово окупованого Криму для отримання американської візи повинні звертатися до консульського округу посольства США в Києві.
Ту на саморезах: российский самолет рассыпался на части в Китае
ведь россиян в США недавно причислили к бродячим а теперь то и подавно после оккупации Казахстана.
да и наверняка она сотрудница спецслужб.
других сегодня с Чумного Барака в США не выпускают