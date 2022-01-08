США не дали визу "представительнице" оккупированного Крыма на конкурс "Миссис мира" Малоземовой

Соединенные Штаты отказали в выдаче визы представительнице на конкурс "Миссис мира" по временно оккупированному РФ Крыму Анне Малоземовой.

Об этом Малоземова сообщила в инстаграмме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Из-за визовых ограничений я не смогу принять участие в конкурсе ["Миссис мира"]", - написала Малоземова.

Впоследствии организатор конкурсов красоты во временно оккупированном Крыму Виктория Биль подтвердила, что Малоземова не поедет в США из-за отсутствия визы.

"Наша Анна Малоземова, к нашему большому сожалению, не сможет присоединиться к конкурсу ["Миссис мира"]. Получить визу в США нам не удалось", - написала Биль в Instagram.

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"Миссис мира" – международный конкурс красоты, проводится ежегодно как конкурс красоты для замужних женщин. Основан в 1985 году.

Жители временно оккупированного Крыма для получения американской визы должны обращаться в консульский округ посольства США в Киеве.