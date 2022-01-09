Украинский воин ранен в результате обстрелов войск РФ на Донбассе, за сутки - 6 нарушений тишины, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 8 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений. Из них 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Также обнаружен пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В сторону Песков вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
Недалеко от Новомихайловки противник обстреливал позиции украинских войск из минометов калибра 82 мм, автоматических и станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе ООС.
По состоянию на 7 часов утра, 9 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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