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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинский воин ранен в результате обстрелов войск РФ на Донбассе, за сутки - 6 нарушений тишины, - штаб ООС

Украинский воин ранен в результате обстрелов войск РФ на Донбассе, за сутки - 6 нарушений тишины, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 8 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений. Из них 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Также обнаружен пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сторону Песков вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

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Недалеко от Новомихайловки противник обстреливал позиции украинских войск из минометов калибра 82 мм, автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе ООС.

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По состоянию на 7 часов утра, 9 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

обстрел (27114) Донбасс (26956) боевые действия (4039) операция Объединенных сил (6766)


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Вже треба писати- обстріли були порушені тишею!
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09.01.2022 08:16 Ответить
Вся эта " тыша" - полная хрень
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09.01.2022 08:33 Ответить
Чому ж хрєнь?! У Буковелі повна тиша й "несподівані" сусіди по поверху.
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09.01.2022 09:53 Ответить
Не, ну а шо? Если Хусейн совсем не последний в мире черенок от лопаты приватизировал, так шо, пацану теперь и на лыжах не кататься чи шо?
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09.01.2022 12:47 Ответить
Скорішого одужання хлопцю!
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09.01.2022 09:44 Ответить
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Воин, убей русского, освободи украинскую землю от российской скверны.
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09.01.2022 11:08 Ответить
найскорішого одуження і повного відновлення нашому захиснику...
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09.01.2022 14:46 Ответить
 
 