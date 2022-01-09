В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, зафиксировано 2810 новых случаев заражения, 2818 человек выздоровели
За сутки 08 января в Украине зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 163, медработников – 33), поправилось 2 818 человек, 75 умерли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки: госпитализировано – 840 человек; летальных исходов – 75; поправилось – 2 818 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 702 473 человека; поправилось – 3 511 269 человек; летальных исходов – 97 239; проведено ПЦР-тестирований – 16 956 514.
Также за минувшие сутки 26 950 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 7018 человек, вторую дозу - 17425 человек, дополнительную дозу получили 314 человек, бустерную дозу - 2193 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 14 807 336 человек, из них получили первую дозу – 14 807 334 человека, получили две дозы – 13 968 123 человека, получили дополнительную дозу – 6 101 человек, бустерную дозу – 18 409 человек. В общей сложности проведено 28 799 967 прививок.
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З лютого виділять бюджети. Буде наказ накручувати статистику і розганяти паніку. Тоді і зявиться.
1) Пийте 1-2 рази на деть по 100-150 мл води з воднем або гідридом (це атом водню з зайвим елеткроном) див. в інтренеті ГідридFortis http://hydridfortis.simdif.com ; така вода ідеально відтворює воду в клітинах нашого тіла, тобто, посилює клітинний імунітет. До того, це на загал має дуже багато позитивних впливів на всі системи організму, зокрема, нейтралізує вільні радикали і омолоджує організм.
2) Регулярно 1-2 рази на день виконуйте дихальні вправи. Бажано йогівські, наприклад, повне дихання йогів. Треба навчитися правильно глибоко дихати. За 5 хвилин такого дихання рівень кисню в крові зростає на 25%. Наприклад, через хворобу верхніх дихальних шляхів у людини низький рівень кисню в крові, всього 70%. Тоді сісти чи стати, вихнути в груди, далі підняти праву руку і вдихнути ще (до 30% додатково втягнете в легені повітря). Видихнути і повторити те саме з лівою рукою.
3) Підтримуйте в собі оптимізм і бадьорий настрій. Такий стан гармонізує організм, що біологи називають гомеостаз. В допомогу - дихальна вправа від Свамі Сівананди "враджана пранаяма": під час прогулянки впродовж 10 хвилин лічіть свої кроки і дихайте так, аби видих був довший за вдих. Напрклад, 6 кроків вдих і 8 кроків видих. (В Індії цією вправою йоги зупинили поширення холери 1919 р.)
БАЖАЮ ВСІМ ЗДОРОВ'Я!!!