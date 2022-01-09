В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, зафиксировано 2810 новых случаев заражения, 2818 человек выздоровели

За сутки 08 января в Украине зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 163, медработников – 33), поправилось 2 818 человек, 75 умерли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 840 человек; летальных исходов – 75; поправилось – 2 818 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 702 473 человека; поправилось – 3 511 269 человек; летальных исходов – 97 239; проведено ПЦР-тестирований – 16 956 514.

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Также за минувшие сутки 26 950 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 7018 человек, вторую дозу - 17425 человек, дополнительную дозу получили 314 человек, бустерную дозу - 2193 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 14 807 336 человек, из них получили первую дозу – 14 807 334 человека, получили две дозы – 13 968 123 человека, получили дополнительную дозу – 6 101 человек, бустерную дозу – 18 409 человек. В общей сложности проведено 28 799 967 прививок.

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