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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, зафиксировано 2810 новых случаев заражения, 2818 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 75 человек, зафиксировано 2810 новых случаев заражения, 2818 человек выздоровели

За сутки 08 января в Украине зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 163, медработников – 33), поправилось 2 818 человек, 75 умерли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 840 человек; летальных исходов – 75; поправилось – 2 818 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 702 473 человека; поправилось – 3 511 269 человек; летальных исходов – 97 239; проведено ПЦР-тестирований – 16 956 514.

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Также за минувшие сутки 26 950 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 7018 человек, вторую дозу - 17425 человек, дополнительную дозу получили 314 человек, бустерную дозу - 2193 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 14 807 336 человек, из них получили первую дозу – 14 807 334 человека, получили две дозы – 13 968 123 человека, получили дополнительную дозу – 6 101 человек, бустерную дозу – 18 409 человек. В общей сложности проведено 28 799 967 прививок.

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вакцина (3815) Минздрав (4899) прививка (191) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
меньше стали вакцинироваться, меньше стали болеть и умирать
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09.01.2022 10:01
+5
В них зараз перерва до лютого. Він що дурень безкоштовно працювати.?
З лютого виділять бюджети. Буде наказ накручувати статистику і розганяти паніку. Тоді і зявиться.
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09.01.2022 09:58
+4
а почему цензор перестал писать про призовые месте по смертности в Мире?
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09.01.2022 10:00
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А куда пропал старина Валера Греф? вакцинируется наверное?
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09.01.2022 09:10 Ответить
В них зараз перерва до лютого. Він що дурень безкоштовно працювати.?
З лютого виділять бюджети. Буде наказ накручувати статистику і розганяти паніку. Тоді і зявиться.
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09.01.2022 09:58 Ответить
Передоз ☠
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09.01.2022 10:26 Ответить
Нічого, он запускають потяг "лижний експрес" Київ -Славське. Він за 2 тижні розводитиме короновірус по Україні
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09.01.2022 09:46 Ответить
а почему цензор перестал писать про призовые месте по смертности в Мире?
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09.01.2022 10:00 Ответить
Бабло не закидають
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09.01.2022 11:26 Ответить
меньше стали вакцинироваться, меньше стали болеть и умирать
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09.01.2022 10:01 Ответить
Традиційний навколоноворічний спад ковідосіяння закінчився. Хлібзаводи отримали великі партії яєць ковідо-глистів. Буде нова хвиля. Не їжте хліб з магазинів, ковід лікуйте Івермектином.
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09.01.2022 10:09 Ответить
пропозиція: не хворійте взагалі на різні грипи та нежиті, ангіни, запалення легенів. Беріть приклад з мене. Хоча навколо літають сотні різновидів заразників хвороб, моє тіло вони не вражають. Причина проста. Розповідаю - хто не хоче хворіти, наслідуйте мій природно-науковий підхід.
1) Пийте 1-2 рази на деть по 100-150 мл води з воднем або гідридом (це атом водню з зайвим елеткроном) див. в інтренеті ГідридFortis http://hydridfortis.simdif.com ; така вода ідеально відтворює воду в клітинах нашого тіла, тобто, посилює клітинний імунітет. До того, це на загал має дуже багато позитивних впливів на всі системи організму, зокрема, нейтралізує вільні радикали і омолоджує організм.
2) Регулярно 1-2 рази на день виконуйте дихальні вправи. Бажано йогівські, наприклад, повне дихання йогів. Треба навчитися правильно глибоко дихати. За 5 хвилин такого дихання рівень кисню в крові зростає на 25%. Наприклад, через хворобу верхніх дихальних шляхів у людини низький рівень кисню в крові, всього 70%. Тоді сісти чи стати, вихнути в груди, далі підняти праву руку і вдихнути ще (до 30% додатково втягнете в легені повітря). Видихнути і повторити те саме з лівою рукою.
3) Підтримуйте в собі оптимізм і бадьорий настрій. Такий стан гармонізує організм, що біологи називають гомеостаз. В допомогу - дихальна вправа від Свамі Сівананди "враджана пранаяма": під час прогулянки впродовж 10 хвилин лічіть свої кроки і дихайте так, аби видих був довший за вдих. Напрклад, 6 кроків вдих і 8 кроків видих. (В Індії цією вправою йоги зупинили поширення холери 1919 р.)
БАЖАЮ ВСІМ ЗДОРОВ'Я!!!
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09.01.2022 10:53 Ответить
Відносно боротьби з холерою дихальними вправами - це ви трішки підзагнули! Холера - захворювання шлунково-кишкового тракту зі зневодненням організму і кривавим поносом в класичних випадках, яких в ******** умовах може і не бути. Про гідридфортіс цікаво було почитати. Іонізатори повітря (люстра Чижевського) надають від"ємно зщаряджені іони кисню через легені і далі через кров до клітин всіх органів організму. Правда назвати іонізаторами всі ті прилади, які продаються в інтернеті не можна. Більшість з них - це озонатори, або єлектростатичні очисники повітря від пилу!
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09.01.2022 12:26 Ответить
Про профілактику холери і саме цей метод - "враджана пранамяма" - описано в книзі Свамі Сівананди 1957 р. під назвою "Йога-терпія". Вся справа в лашаштуванні організму на гармонійні вібраці, які збалансовують роботу всіх клітин. Це ще має назву в молекулярній біології: сигнальна інформація між клітинами. Лише коли у людини гарний настрій макрофаги починають поїдати патогенні бактерії в крові людини - це дослідження ізраїльтян з минулого року. При збалансованому стані організму патогени не можуть проникнути в слизову оболонку. При гармонії, парасимпатична нервова система задає правильні потенціали для роботи кожної системи організму і організм не хворіє. Хто регулярно відвідує церкву, той має вдвічі менший ризик захворіти на інфекційні захворювання - статистика!!! Перегляньте в інтрнеті цікаві відео, як працює система з сотні метрономів - вони всі приходять до синхронізації самостійно! Ось так впиває на огранізм йогівська вправа враджана пранаяма, тобто, всі клітини починають синхронно обмінюватися інформаційними сигналами, а це і є посилення клітинного імунітету.
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09.01.2022 14:26 Ответить
Шабаш антиваксів в розпалі. Розходьтесь уже... нема поки що сплеску, через Дві неділі буде пік у ваших РПЦшних побратимів - тоді й приходьте поволать
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09.01.2022 13:00 Ответить
Методички переписуйте - на руку Кремля - вже народ не ведеться))
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09.01.2022 14:15 Ответить
Випий бояри лаптєногий, може попустить.
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09.01.2022 14:20 Ответить
Вчи українську мову, боте.
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09.01.2022 15:40 Ответить
Не кажи мені кацапомокшанський боте - що мені робить і я не скажу куди тобі йти 👉🔞🌈
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09.01.2022 15:49 Ответить
Як москаль не маскується - а лапті видно)
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09.01.2022 17:44 Ответить
 
 