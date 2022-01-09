Война в 2022 году может вспыхнуть в Украине, Иране и у берегов Тайваня, - Le Monde
Наиболее напряженная ситуация сегодня сложилась вокруг Украины, Ирана и Тайваня.
Об этом французский журналист Ален Фрашон пишет в своей статье для газеты Le Monde, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, президент России Владимир Путин готов идти на Киев и подчинить себе всю Украину. "Он заранее позаботился о демонстрации военного могущества своей страны: ультрасовременные ракетные системы, разрушительные возможности в космосе, масштабные маневры на границах Украины", - пишет Фрашон.
"Ключевым фактором возобновления полномасштабной войны на Донбассе станет нежелание США принять выдвинутый Москвой ультиматум о гарантиях безопасности и красных линиях по расширению НАТО в восточном направлении", - считает журналист.
Вторым местом, где может начаться военный конфликт, Фрашон назвал Иран. Он отметил, что к началу 2022 года эта страна достигла уровня обогащения урана в 60%. До уровня, необходимого для использования урана в военных целях, по мнению экспертов, требуется всего месяц. Сложившееся положение дел подталкивает США и Израиль к удару по ядерному комплексу Ирана, который не останется без ответа, в случае которого конфликт может охватить весь Ближний Восток, отметил Фрашон. Пространство для компромисса между Тегераном из США и Европейским союзом остается все меньше, отмечается в статье.
Также в своей статье Фрашон уделил внимание Тайваню. Китай активизировал проведение морских учений в Южно-Китайском море, что может привести к вторжению на остров. Двухзначная позиция президента США Джо Байдена и его нежелание вмешиваться в ситуацию вокруг Тайваня развязывает руки Пекина и стимулирует его разрешить давний территориальный спор, пишет журналист.
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Иначе их не слышат а власть ухудшает уровень жизни народа.
Тисячі відео де росіяни паляться що це вони роблять погромаи і відео де ясно видно що погроми роблять не асимільовані біженці.
А якщо ти не віруючий, то не варто бути покидьком, щоб, прочитавши якусь там статтю, розверзти пащеку з прокльонами тим людям, які тобі нічого по факту поганого не зробили.
То зробили вони нам по факту щось погане чи ні?
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
гроші руSSкіх рабів в кошельках абрамовичів, дерипасок, ротенбергів, чубайсів...дають про себе знати....
Словник української мови
Академічний тлумачний словник (1970-1980)
РИСКУВАТИ, ую, уєш, недок., РИСКНУТИ, ну, неш, док.
1. Здійснювати рискований вчинок, рисковану дію, справу і т. ін. Я ніколи не боявся рискувати. Сумління підказувало мені інше: для загального добра треба робити все (Юрій Збанацький, Малин. дзвін, 1958, 186); [Терлецький:] Хто не рискує, той не переможе. Проект затвердять, а тоді... [Панащенко:] Чудово! (Любомир Дмитерко, Драм. тв., 1958, 331); Це було дуже небезпечно - повзти, але він вирішив рискнути.. Парубок доповз і принишк у кукурудзі (Олесь Донченко, IV, 1957, 146);
// з інфін. Відважуватися на що-небудь рисковане. Грім вибухів, тріскотнеча розривних куль наростала. А коли двоє піхотинців упало, корчачись, на самих східцях, то більш ніхто не рискував вириватися з будинку (Олесь Гончар, III, 1959, 141); Книжка так заінтересувала мене, що я рискнула зайти в крамницю (Леся Українка, III, 1952, 741)
Других "тлумачників" не нашёл? Здравствуй, совок.
Український лінгвістичний портал.
Український Стилістичний словник. Львів 1924р. (сторінка 338)
_Та же самая ******** позиция байдена, заключающаяся в категорическом отказе противодействовать фашистской расие, ведёт в итоге к большой войне в Европе, которая быстро перерастёт в войну всемирную!
Ключове слово ЯКЩО(если).....якого апріорі бути не може,тому що не може....
И 150 не преувеличение.
Будут другие очень неприятные события.
Есть даже предпосылки событий, после которых большинство скажет "лучше бы была война".
Ну а далі - побачимо.
Одна из немногих стран мира, куда я отказался вернуться.
вам не надоело?
мистер очевидность .У нас 8 год война
А також передайте те організаторам концертів російських співунів в Україні. Дивно, що такі герої, як ви, не блокують концертів ворога під час війни.
Ти, певно, якийсь невдаха-ніщеброд, якого й вистачає тільки покалякати на форумі. Піди займися політикою, бовдуренко.
тут шикарно жити, тут не давлять роботою, тут працюєш у своє задоволення і отримуєш такі собі гроші, за які ДОБРЕ живеш.
Ну то ви ДОБРЕ живете, чи гірше ніж українці, які дозволяють собі по чотири рази на рік мотатися по далеким країнам по курортам, а ви - ні????
Офіційно у Франції 5 тижнів відпустки. У всіх. За ненормований робочий день у мене, наприклад, ще +18 днів. Бо у Франції офіційно 35 го/тиждень, але працюють більше.
Влатку беруть 3 тижні відпустки і кудись їдуть. На Мартініку, Сейшели чи ще куди. Як правило - далеко. Всією сім*єю. Потім тиждень відпустки на Різдво. Потім, "лижна" відпустка в лютому чи березні. Їдуть в гори, кататися на лижах.
Я не кажу, що українці не повинні відпочивати. Просто у мене склалося враження, що під час війни (а війна таки є) українці надто багато, далеко й часто вояжують. ПРи цьому волають, як їм важко живеться й які вони бідні й обідрані.
Цікаво, чрму такий великий мудрець треться на форумі на сайті, а не де інде?
Армія - була. Літаки - були. СБУ - були. Й вони ЧЕКАЛИ наказу. А наказу не було. Лять.
Вот им яйца и нужно открутить будет.
руSSкі терористи мають панічний страх від Литви, Латвії та Естонії...а якщо Фінляндія та Швеція вступлять в НАТО....
Війна в Україні триває вже 8 років!!!
Прокидайтеся, поки до вас не прийшла...