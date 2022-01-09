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Новости Агрессия России против Украины Война
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Война в 2022 году может вспыхнуть в Украине, Иране и у берегов Тайваня, - Le Monde

Война в 2022 году может вспыхнуть в Украине, Иране и у берегов Тайваня, - Le Monde

Наиболее напряженная ситуация сегодня сложилась вокруг Украины, Ирана и Тайваня.

Об этом французский журналист Ален Фрашон пишет в своей статье для газеты Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, президент России Владимир Путин готов идти на Киев и подчинить себе всю Украину. "Он заранее позаботился о демонстрации военного могущества своей страны: ультрасовременные ракетные системы, разрушительные возможности в космосе, масштабные маневры на границах Украины", - пишет Фрашон.

"Ключевым фактором возобновления полномасштабной войны на Донбассе станет нежелание США принять выдвинутый Москвой ультиматум о гарантиях безопасности и красных линиях по расширению НАТО в восточном направлении", - считает журналист.

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Вторым местом, где может начаться военный конфликт, Фрашон назвал Иран. Он отметил, что к началу 2022 года эта страна достигла уровня обогащения урана в 60%. До уровня, необходимого для использования урана в военных целях, по мнению экспертов, требуется всего месяц. Сложившееся положение дел подталкивает США и Израиль к удару по ядерному комплексу Ирана, который не останется без ответа, в случае которого конфликт может охватить весь Ближний Восток, отметил Фрашон. Пространство для компромисса между Тегераном из США и Европейским союзом остается все меньше, отмечается в статье.

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Также в своей статье Фрашон уделил внимание Тайваню. Китай активизировал проведение морских учений в Южно-Китайском море, что может привести к вторжению на остров. Двухзначная позиция президента США Джо Байдена и его нежелание вмешиваться в ситуацию вокруг Тайваня развязывает руки Пекина и стимулирует его разрешить давний территориальный спор, пишет журналист.

Иран (1794) путин владимир (31252) россия (95502) Тайвань (113) Украина (44939)


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Топ комментарии
+26
пусть лучше война вспыхнет во франции... там есть все предпосылки...
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09.01.2022 08:58
+18
Последних полтора-два столетия пожиратели лягушек и политические падалищики французы живут в своём, оторванном от реальности мире жируя на бедах и горе других народов, но когда этого галльского петуха начинают ощипывать они с воплями аля "ой вэй" бегут за помощью к Британии и США с Канадой и Австралией. А в редакции этого журнальчика, видимо не в курсе о том, что Параша напала на Украину в 2014 году и война длиться по сей день?
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09.01.2022 09:15
+17
***** может взять Украину если украинские граждане захотят сами попасть в "светлое" прошлое совка с железным занавесом, дефицитом товаров первой необходимости и неболтай. Нету у кремлёвских воров и бандитов ничего для захвата, кроме самих зомбированных рабов, готовых терпеть вечных диктаторов тоталитарной системы.
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09.01.2022 09:06
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Правила форума Совет форумчан
пусть лучше война вспыхнет во франции... там есть все предпосылки...
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09.01.2022 08:58 Ответить
У них там и без войны в новогодние праздники машины жгут сотнями.
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09.01.2022 09:05 Ответить
Во Франции протесты граждан.
Иначе их не слышат а власть ухудшает уровень жизни народа.
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09.01.2022 09:14 Ответить
Громадяни? Ну хіба що російські громадяни та колишні жителі мусульманських країни.

Тисячі відео де росіяни паляться що це вони роблять погромаи і відео де ясно видно що погроми роблять не асимільовані біженці.
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09.01.2022 13:26 Ответить
Французький народ вміє і любить відстоювати власні права.
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09.01.2022 09:41 Ответить
До чого такы побажання всім у Франції? Напевно, ти дуже віруючий православний християнин і жереш у два рота свячену паску? І лоба може хрестиш? То перехрести рота.
А якщо ти не віруючий, то не варто бути покидьком, щоб, прочитавши якусь там статтю, розверзти пащеку з прокльонами тим людям, які тобі нічого по факту поганого не зробили.
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09.01.2022 10:45 Ответить
ваш главный жабоед сказал, что франция найбільше потерпає от бесчинствующих укр. банд в париже.... Не черно*ые макаки, не арабы, их не волнуют. А вот укр. банды, это проблема №1 во франции.
То зробили вони нам по факту щось погане чи ні?
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09.01.2022 14:52 Ответить
мені здається, ці "фрашони" як і шрьодери сидять на зарплаті газпрому і отримують вказівки з кремля....

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.01.2022 11:17 Ответить
Ху***ло во Франции и Германии создал такую большую агентуру что просто по щелчку пальцев может в любой миг поднять протесты из тысяч мигрантов которых Х***ло для етого и нагнал в Европу с помощью ковровых бомбардировок Сирии и других стран. Заметили что как только Макарон зачастил к Х***лу в кремль и заметно стал его поддерживать, то почему то и протесты в Париже прекратились и *желтые жилеты* с профсоюзами перестали выходить на улицы и что то требовать. Неужели во Франции все стало очень хорошо? Или просто им не дали приказ выходить на улицы и громить магазины
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09.01.2022 12:33 Ответить
Я больше доверяю английской MI6.
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09.01.2022 09:00 Ответить

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09.01.2022 09:08 Ответить
Бомж, Джеймс Бомж
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09.01.2022 09:12 Ответить
англійська МІ 6... також одні понти... руSSкі тероисти застосували в Англії як мінімум 2-рази зброю масового ураження: плутоніум і навічокь... а у відповідь: "стурбованість, попередження, червоні лінії..."
гроші руSSкіх рабів в кошельках абрамовичів, дерипасок, ротенбергів, чубайсів...дають про себе знати....
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09.01.2022 11:24 Ответить
Росийские олигархи скупают в Лондоне самую дорогую в мире недвижимость по завышенным в десятки раз ценам, и держат свои миллиарды в их банках. Так что у англичан шкурный интерес не вводить против мировых преступников и тиранов санкции.
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09.01.2022 11:31 Ответить
При такій продажній Європі Путін може рискнути...
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09.01.2022 09:01 Ответить
Не може не ризикнути.
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09.01.2022 09:06 Ответить
"рискнути", це огидний русізм!
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09.01.2022 09:19 Ответить
Ох вже ці знавці мови. В 99% випадків, коли починають розказувати про те що то "русізм", виявляється що то дурна голова.

Словник української мови
Академічний тлумачний словник (1970-1980)

РИСКУВАТИ, ую, уєш, недок., РИСКНУТИ, ну, неш, док.
1. Здійснювати рискований вчинок, рисковану дію, справу і т. ін. Я ніколи не боявся рискувати. Сумління підказувало мені інше: для загального добра треба робити все (Юрій Збанацький, Малин. дзвін, 1958, 186); [Терлецький:] Хто не рискує, той не переможе. Проект затвердять, а тоді... [Панащенко:] Чудово! (Любомир Дмитерко, Драм. тв., 1958, 331); Це було дуже небезпечно - повзти, але він вирішив рискнути.. Парубок доповз і принишк у кукурудзі (Олесь Донченко, IV, 1957, 146);
// з інфін. Відважуватися на що-небудь рисковане. Грім вибухів, тріскотнеча розривних куль наростала. А коли двоє піхотинців упало, корчачись, на самих східцях, то більш ніхто не рискував вириватися з будинку (Олесь Гончар, III, 1959, 141); Книжка так заінтересувала мене, що я рискнула зайти в крамницю (Леся Українка, III, 1952, 741)
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09.01.2022 10:27 Ответить
И всё? Яркие примеры!
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09.01.2022 11:05 Ответить
А чого це на кацапскій?
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09.01.2022 11:30 Ответить
Нельзя?
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09.01.2022 11:33 Ответить
То тобі не подобається слово яке написали, нібито воно не рідне, то бекає кацапською. Ти вже якось там виріши для себе.
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09.01.2022 11:38 Ответить
На відміну від тебе я знаю обидві мови. І мені не подобається, коли неуки перекручують солов'їну.
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09.01.2022 11:44 Ответить
То добре що знаєш. Але виставляти себе довбнем в темі яку "я знаю" то не гарний приклад. Ну то твоя справа.
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09.01.2022 11:51 Ответить
Академічний тлумачний словник (1970-1980)
Других "тлумачників" не нашёл? Здравствуй, совок.
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09.01.2022 11:58 Ответить
Правопис Української мови 1993 р.
Український лінгвістичний портал.
Український Стилістичний словник. Львів 1924р. (сторінка 338)
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09.01.2022 12:15 Ответить
"Двозначна позиція президента США Джо Байдена та його небажання втручатися у ситуацію навколо Тайваню розв'язує руки Пекіну та стимулює його вирішити давню територіальну суперечку, пише журналіст."

_Та же самая ******** позиция байдена, заключающаяся в категорическом отказе противодействовать фашистской расие, ведёт в итоге к большой войне в Европе, которая быстро перерастёт в войну всемирную!
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09.01.2022 09:04 Ответить
***** может взять Украину если украинские граждане захотят сами попасть в "светлое" прошлое совка с железным занавесом, дефицитом товаров первой необходимости и неболтай. Нету у кремлёвских воров и бандитов ничего для захвата, кроме самих зомбированных рабов, готовых терпеть вечных диктаторов тоталитарной системы.
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09.01.2022 09:06 Ответить
"***** может взять Украину если украинские граждане захотят сами попасть в "светлое" прошлое совка"
Ключове слово ЯКЩО(если).....якого апріорі бути не може,тому що не може....
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09.01.2022 13:05 Ответить
Этот непонятный французский хрен забыл упомянуть Казахстан, где также добывают дофига урана, и где казахский народ может оказать яростное сопротивление рашистским окупантам.
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09.01.2022 09:09 Ответить
брехня
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09.01.2022 10:43 Ответить
То же мне касандры , если вы такие охрененные предсказатели , то какого ж хрена волнение в Казахстане не кто не предсказал.
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09.01.2022 09:10 Ответить
Последних полтора-два столетия пожиратели лягушек и политические падалищики французы живут в своём, оторванном от реальности мире жируя на бедах и горе других народов, но когда этого галльского петуха начинают ощипывать они с воплями аля "ой вэй" бегут за помощью к Британии и США с Канадой и Австралией. А в редакции этого журнальчика, видимо не в курсе о том, что Параша напала на Украину в 2014 году и война длиться по сей день?
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09.01.2022 09:15 Ответить
Французы были основной силой в Крымской войне и в 1-й мировой. Во 2-ю мировую да, лоханулись. Но про 150 лет всё же преувеличение.
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09.01.2022 11:37 Ответить
а разгром армии наполеона, бородино и т.п.?
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09.01.2022 14:56 Ответить
Да ладно, основной силой в 1-ю мировую. А, что же там делали британцы и их колониальные войска? Чай с кексами пили?
И 150 не преувеличение.
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09.01.2022 15:01 Ответить
Тоже участвовали.
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09.01.2022 15:45 Ответить
Полномасштабной в Украине, а уж тем более мировой войны не будет в 2022г.
Будут другие очень неприятные события.
Есть даже предпосылки событий, после которых большинство скажет "лучше бы была война".
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09.01.2022 09:18 Ответить
о, майн, гад - тайны, интриги, расследования!
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09.01.2022 10:11 Ответить
Іґарь Валєріч... це Ти?!...чи я помиляюсь, Рінат Ібраґімич...??
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09.01.2022 11:28 Ответить
У Франції...
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09.01.2022 09:20 Ответить
У жаббоїдів негри та араби вже господарі. У них і війни не треба. Їхнх жінок топчуть чорножопі.
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09.01.2022 09:25 Ответить
Чорножопі- білодупих ? Ото собі, Sheridan's
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09.01.2022 09:38 Ответить
Звідти така злість? Що тобі поганого зробили французи? Хто кого топче? Хочеш знати, то скажу, а ти слухай - не знаю, як буде далі, а поки що життя у Франції прекрасне. Розумієш, йолопе - тут шикарно жити, тут не давлять роботою, тут працюєш у своє задоволення і отримуєш такі собі гроші, за які ДОБРЕ живеш.
Ну а далі - побачимо.
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09.01.2022 09:49 Ответить
Та пнх , дупомийка хохлятська!
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09.01.2022 10:28 Ответить
ти там дупи миєш хохлятина?
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09.01.2022 10:45 Ответить
ну это на любителя.....
Одна из немногих стран мира, куда я отказался вернуться.
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09.01.2022 14:58 Ответить
до чего же тошнит,как уже было много сказано и от этих забугорных пиар-экспердов и от таких же укрминских изданий,перепечатывающих сей бред,в том числе и цензор,
вам не надоело?
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09.01.2022 09:33 Ответить
Анализ правильный, только перво очередность хромает. Первый Тайвань, Украина или до или во время,что бы занять рашу. Иран вообще нет ибо США на столько фронтов не справиться( одного Тайваня многовато). А для Изра́иля это важно,но сейчас не до него. Пусть ,как всегда сам решает свои проблемы,тем более он может( зашлет взорвет эавод или просто "лупанет" с воздуха по "обьекту",ну как всегда тайно и эффективно.
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09.01.2022 09:37 Ответить
у США армия как у следующих 10 государств вместе взятых - они не справятся, ага
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09.01.2022 11:51 Ответить
Ле Мон

мистер очевидность .У нас 8 год война
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09.01.2022 09:39 Ответить
Не варто вірити прогнозам будь якої газетки, бо всі вони є зомбуючим засобом у руках власників - масонських окккультистів-глобалістів.
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09.01.2022 09:47 Ответить
Был в Париже в 2018. Больше всех видел в Париже китайцев, такое ощущение , что их там половина. Тьма арабов - вся сфера обслуживания, лотки, мелкие кафе. Складывается впечатление , что французов около10 %. Возле Лувра ,, стайки,, русских бомжей - жрут водку и матюкаются - бомжей там , охраняют,,( не трогают) - спят на люках. В пригороды лучше не попадать - чёрные и арабы очень агрессивные - могут оставить от человека только резинку от трусов. Согласен- во Франции очень классно, но французы ( или что от них осталось ) исключительно хитрожопые и подлые и бодливые - хотя во Франции классно. К сожалению одна из черт - продажность.
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09.01.2022 09:49 Ответить
за счет чего тогда во Франции "очень классно" при таком расовом составе населения?
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09.01.2022 11:52 Ответить
Франция одна из наследников Рима, впоследствии колониальное обогащение, во2МВ практически никак не пострадала, но получила от контрибуций ну и главное империя Наполеона - отстроена пол Франции. Нет такого дикого уровня коррупции.
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09.01.2022 12:07 Ответить
т.е. ты приезжаешь во Францию - и получаешь оргазм от того что она наследница Рима и получила контрибуции? с тобой всё хорошо?
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10.01.2022 01:14 Ответить
У меня все ОК. Тебе нужно хоть один день пить меньше двух бутылок водки( самогонки). Если что то не ясно конкретнее , пожалуйста
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10.01.2022 07:14 Ответить
ничего там классного
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09.01.2022 15:01 Ответить
якщо буде в Ірані (як відволікаючий маневр США) то буде в Україні і біля берегів Тайваню
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09.01.2022 09:51 Ответить
Передайте тій Ле Манді, що війна у нас вже восьмий рік йде.
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09.01.2022 09:55 Ответить
Передайте те також тим українським туристам, якими забиті літаки, і які не вилазять з пляжних курортів по всьому світу.. Ніякі французи не можуть дозволити собі по чотири рази на рік мотатися по далеким країнам по курортам.

А також передайте те організаторам концертів російських співунів в Україні. Дивно, що такі герої, як ви, не блокують концертів ворога під час війни.
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09.01.2022 10:51 Ответить
Скільки концертів заблокували особисто Ви?
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09.01.2022 10:53 Ответить
Ви не зрозуміли, про що мова? Ви радите, щось передати Франції, а я раджу навести порядок в головах в Україні під час війни. Що не ясно?
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09.01.2022 10:57 Ответить
Не ясно, скільки концертів Ви заблокували.
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09.01.2022 11:33 Ответить
Коли я в свій час блокувала в Україна ВР, то депутат-коммуняка сказав, що мене треба повісити на ліхтарі.
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09.01.2022 11:01 Ответить
Правильно сказав цей комуняка
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09.01.2022 11:25 Ответить
І я скажу тобі правильно - ПНХПДРС.
Ти, певно, якийсь невдаха-ніщеброд, якого й вистачає тільки покалякати на форумі. Піди займися політикою, бовдуренко.
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09.01.2022 11:29 Ответить
Дупомийка пішла туди , куди тебе послали вище. Смокчи арабський круасан і мий унітази та не відволікайся. Крапка.
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09.01.2022 11:35 Ответить
что-то вы себе сами противоречите, ваш пост выше:

тут шикарно жити, тут не давлять роботою, тут працюєш у своє задоволення і отримуєш такі собі гроші, за які ДОБРЕ живеш.

Ну то ви ДОБРЕ живете, чи гірше ніж українці, які дозволяють собі по чотири рази на рік мотатися по далеким країнам по курортам, а ви - ні????
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09.01.2022 15:03 Ответить
Напевне, не чітко оформила свою думку. Пояснюю.
Офіційно у Франції 5 тижнів відпустки. У всіх. За ненормований робочий день у мене, наприклад, ще +18 днів. Бо у Франції офіційно 35 го/тиждень, але працюють більше.
Влатку беруть 3 тижні відпустки і кудись їдуть. На Мартініку, Сейшели чи ще куди. Як правило - далеко. Всією сім*єю. Потім тиждень відпустки на Різдво. Потім, "лижна" відпустка в лютому чи березні. Їдуть в гори, кататися на лижах.
Я не кажу, що українці не повинні відпочивати. Просто у мене склалося враження, що під час війни (а війна таки є) українці надто багато, далеко й часто вояжують. ПРи цьому волають, як їм важко живеться й які вони бідні й обідрані.
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09.01.2022 15:19 Ответить
Для ***** очень заманчиво ввести войска и посадить в Киеве марионетку. Сразу подпишут новый договор о признании границ с аннексированным Крымом, да и вообще как бы санкции западные надо отменять потому что Украина во главе с марионеткой войдет таежный союз. Правда в этих грезах не учитвается патриотически настроенная часть украинского общества, но видимо считается что могут кого то купить а кого то убить а остальных недовольных выдавить из страны
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09.01.2022 09:57 Ответить
Нам давно надо принять закон по которому Крым и ДыРку признать временно оккупированными территориями , которые Украина будет возвращать исключительно политическим путем. Тогда мы от них деюре не отказываемся , а по факту просто подождем развала Мордора.
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09.01.2022 10:36 Ответить
По всем международным договорам Крым это украинская земля.Только если Украина сама согласится на изменение границ и подпишет новый договор с рф, текущая ситуация поменяется
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09.01.2022 10:43 Ответить
Крым для ***** эта та же ловушка как для Хуси Кувейт , только у ***** есть ЯО , по тому жабу варить будут долго и медленно . По этой причине , даже если каким то чудом Осел или другой президент захочет его отдать кацапам ,то ему скрутят яйца или голову , тут возможны варианты , в две секунды.
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09.01.2022 10:50 Ответить
Дивно. А чому не скрутили яйця тому, хто практично мовчки ввідав Крим кацаписькам, не надавши наказ армії пручатися?
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09.01.2022 10:54 Ответить
Прочти 10 раз мой комент , может дойдет.
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09.01.2022 10:56 Ответить
Забагато честі перечитувати 10 раз твой коммєнт.
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09.01.2022 10:58 Ответить
Ну тогда тупи дальше , раз ты не в состоянии осмыслить текст с первого раза.
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09.01.2022 11:01 Ответить
Вибач, я не доросла до осмислення таких філософських текстів.
Цікаво, чрму такий великий мудрець треться на форумі на сайті, а не де інде?
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09.01.2022 11:08 Ответить
Постараюсь культурно тобі пояснити, без матюків. Кидати тих хлопців що в нас залишились, а армії майже не було, на добре озброєних кацапів з флотом це то саме що відправити на вірну смерть. Ти цього хотіла і всі зебоби? Шкода що не цінете те що маєте, відбудовану армію і мирне небо, але це вища матерія для глядачів сватів
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09.01.2022 12:33 Ответить
Постарають тобі відповісти, з матюками, бо таки мене виводить, що колись якийсь збирач полуниць ц Польщі починає мудрагелити про військові справи.
Армія - була. Літаки - були. СБУ - були. Й вони ЧЕКАЛИ наказу. А наказу не було. Лять.
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09.01.2022 15:22 Ответить
Армія, літаки сбу... хоч знаєш скільки їх перейшло на бік кацапів, Харків і то врятували силами вінницьког ягуару. Твоя компетенція в військових справах така сама як і писанина про то чим я займаюсь, бот французький без імені
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09.01.2022 15:45 Ответить
Наказ отдавали. Просто 80% армии и 90% СБУ-МВД в Крыму перешло на сторону кацапов.

Вот им яйца и нужно открутить будет.
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09.01.2022 11:57 Ответить
В 2022 году ожидается война в России
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09.01.2022 10:56 Ответить
Цю Подію треба активніше просувати на раSSію....і тоді ВСЕ буде добре в Європі!!
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09.01.2022 11:31 Ответить
Война возможна только благодаря Европе которая спонсирует терроризм по всему миру а особенно главного террориста Х****ла.
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09.01.2022 11:24 Ответить
Заметили как жабоедка хитро завернула типо путин нападет на Украину потому что США не хотят идти с ним на компромис? Уже делают виноватыми США а не своего кремлевскогоколлегу. А что какая то страна которую Рашка окупировала за последние 20 лет была в НАТО? Может все наоборот.Я вас уверяю что Х****ло наоборот нападет на Украину обязательно если Украину не возьмут в НАТО.
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09.01.2022 11:28 Ответить
100%,
руSSкі терористи мають панічний страх від Литви, Латвії та Естонії...а якщо Фінляндія та Швеція вступлять в НАТО....
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09.01.2022 11:34 Ответить
Ключовим фактором відновлення повномасштабної війни на Донбасі стане небажання США прийняти висунутий Москвою ультиматум...жабоїди і фріци вибирали сторону
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09.01.2022 12:07 Ответить
Альо!!!
Війна в Україні триває вже 8 років!!!
Прокидайтеся, поки до вас не прийшла...
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09.01.2022 13:09 Ответить
Вони ( Гейропейські толєрасти) є спонснорами терористів московських. Купляють газ і на все закривають оченятка.
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09.01.2022 16:29 Ответить
 
 