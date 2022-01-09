Война в 2022 году может вспыхнуть в Украине, Иране и у берегов Тайваня, - Le Monde

Наиболее напряженная ситуация сегодня сложилась вокруг Украины, Ирана и Тайваня.

Об этом французский журналист Ален Фрашон пишет в своей статье для газеты Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, президент России Владимир Путин готов идти на Киев и подчинить себе всю Украину. "Он заранее позаботился о демонстрации военного могущества своей страны: ультрасовременные ракетные системы, разрушительные возможности в космосе, масштабные маневры на границах Украины", - пишет Фрашон.

"Ключевым фактором возобновления полномасштабной войны на Донбассе станет нежелание США принять выдвинутый Москвой ультиматум о гарантиях безопасности и красных линиях по расширению НАТО в восточном направлении", - считает журналист.

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Вторым местом, где может начаться военный конфликт, Фрашон назвал Иран. Он отметил, что к началу 2022 года эта страна достигла уровня обогащения урана в 60%. До уровня, необходимого для использования урана в военных целях, по мнению экспертов, требуется всего месяц. Сложившееся положение дел подталкивает США и Израиль к удару по ядерному комплексу Ирана, который не останется без ответа, в случае которого конфликт может охватить весь Ближний Восток, отметил Фрашон. Пространство для компромисса между Тегераном из США и Европейским союзом остается все меньше, отмечается в статье.

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Также в своей статье Фрашон уделил внимание Тайваню. Китай активизировал проведение морских учений в Южно-Китайском море, что может привести к вторжению на остров. Двухзначная позиция президента США Джо Байдена и его нежелание вмешиваться в ситуацию вокруг Тайваня развязывает руки Пекина и стимулирует его разрешить давний территориальный спор, пишет журналист.