США не намерены сокращать численность войск в Европе, - Пентагон

В Вашингтоне не рассматривают возможность сокращения численности американских войск в Европе.

Об этом представитель Пентагона Джон Кирби написал в твиттере в субботу, 8 января, сообщает Цензор.НЕТ.

"Телеканал NBC сообщает о мерах, которые США рассматривают в преддверии переговоров с Россией. Могу однозначно заявить: мы не рассматриваем сокращение войск в Европе или изменение позиции по этому вопросу. Мы также не рассматриваем изменения численности войск в странах Балтии и Польши", - отметил Кирби.

Как сообщает Интерфакс-Украина, накануне телеканал NBC со ссылкой на знакомые с американской позицией источники сообщил, что администрация США на будущих консультациях с РФ готова обсудить возможность сокращения военного присутствия на востоке Европы при условии, что Россия будет готова на подобные мероприятия.

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"Администрация (президента США Джо – ред.) Байдена в преддверии переговоров с Россией на следующей неделе не уверена, что та готова к серьезным дискуссиям. Но если это так, то американские официальные лица будут готовы предложить дискуссии о том, чтобы сократить присутствие сил США и России в Восточной Европе, а также о том, чтобы сократить там масштабы учений", – отмечает телеканал.

По его данным, речь идет, в частности, о численности американских военных контингентов в странах Балтии и Польше, а также о том, чтобы заранее предупреждать друг друга о перемещении сил. Американцев интересуют переговоры по поводу ракет "Искандер" в Калининграде, отмечается в сообщении.

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"Если окажется, что Россия готова обсуждать сокращение присутствия в регионе, США готовы обсуждать конкретные шаги", – приводит телеканал слова неназванного американского чиновника.

Источники NBC News объяснили, что США будут ждать от России обязательств сократить военное присутствие на своих западных границах. При этом они отмечают, что отвод войск от границ с Украиной будет в этом случае недостаточным.