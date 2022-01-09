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Власти Казахстана заявляют о стабилизации ситуации в стране: освобождены все здания акиматов

Власти Казахстана заявляют о стабилизации ситуации в стране: освобождены все здания акиматов

В Казахстане во всех регионах страны ситуация стабилизировалась, сообщил глава МВД Казахстана Эрлан Тургумбаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов", - сказал Тургумбаев в воскресенье, 9 января.

Возобновляется работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения, добавил он.

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"На 9 января 2022 все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Также сообщается, что контртеррористическая операция в Казахстане перешла к следующему этапу, военные размещены на всех блокпостах для предотвращения бегства боевиков из Алматы. Отмечается, что военные тщательно осматривают автомобили, проверяют документы граждан.

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Ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Казахстан (781) МВД (9318) протест (5858)


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Топ комментарии
+25
Вопрос форумчанам. С сегодняшнего дня при входе на Цензор, проверка браузера. Это только у меня, или у всех так. До этого не было такого.
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09.01.2022 09:35
+12
Тупой казахский президент. При демократическом развитии ситуации была возможность украденную собственность сохранить. Теперь ведь москали все отожмут, под чистую
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09.01.2022 09:41
+9
Надеюсь врут. Не могли казахи так просто сдаться
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09.01.2022 09:32
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надеюсь врут. Не могли казахи так просто сдаться
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09.01.2022 09:32 Ответить
Сдаться кому? Здания сожгли бандиты с позволения властей, никто их не захватывал, простояли три дня пустые. Политических требований никто не предъявлял. Борьба идёт внутри самой власти, вот и все.
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09.01.2022 09:41 Ответить
Стабілізєц під черги автоматів.
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09.01.2022 09:43 Ответить
и Назарбаева ни разу не показали,
только всякие чинуши заявляют от его имени
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09.01.2022 10:03 Ответить
Вино переховується за спинами, вичікує, щоб напруга спала, потім знову вилізе отець паразит.
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09.01.2022 10:16 Ответить
Вопрос форумчанам. С сегодняшнего дня при входе на Цензор, проверка браузера. Это только у меня, или у всех так. До этого не было такого.
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09.01.2022 09:35 Ответить
Тоже самое
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09.01.2022 09:38 Ответить
так же.... не пускает что с телефона, что с компа... проверяют.. и КАПЧА
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09.01.2022 09:38 Ответить
В мене також. Цензор влаштував війну блокувальникам реклами.
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09.01.2022 09:39 Ответить
И что такое будет постоянно. На 5 раз еле вошел на Цензор.
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09.01.2022 09:43 Ответить
Тоже было раза 2 или 3.
Видать это новая защита Цензора против ботов и тех, кто юзает х*яндекс и подобную рашкинскую муть.
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09.01.2022 09:41 Ответить
яндекс тут ні до чого. В мене на компі його взагалі нема. Видалив з корнем. І все одно не пускає на сайт, поки не відключиш АВР блок.
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09.01.2022 09:48 Ответить
Это у него Яндекс был судя по комменту.)
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09.01.2022 09:53 Ответить
Неа)
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09.01.2022 09:58 Ответить
входишь и включаеш. реботает и рекламы нет. может пока. если придумают очередную гадость, это их проблемы. с рекламой, лично я, пообще никуда не захожу. цензор не станет исключением.
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09.01.2022 09:55 Ответить
У мене все в порядку. Юзаю uBlock.
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09.01.2022 09:57 Ответить
Так само. Використовую uBlock, AdBlock і Ghostery.
Для Цензора AdBlock вже давно відімкнув. Але й без нього всю рекламу зрізає начисто.
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09.01.2022 10:07 Ответить
ну, все... тепер і його доведеться вимикати
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09.01.2022 11:12 Ответить
Ну тоді не знаю. Через комп ще не пробував, а на смартфоні через Оперу з увімкненим блокувачем реклами на сайт пускало.
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09.01.2022 09:58 Ответить
Дуже шкода буде окупований Казахстан.... Перетворить Мордор - країну в сировинну колонію з рабами... з самими натуральними РАБАМИ та Кріпостними.
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09.01.2022 09:37 Ответить
Тупой казахский президент. При демократическом развитии ситуации была возможность украденную собственность сохранить. Теперь ведь москали все отожмут, под чистую
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09.01.2022 09:41 Ответить
После расстрела людей, Токаев долго не протянет.
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09.01.2022 09:45 Ответить
революцию надо делать на фонарях ,в тот же день , потом будит поздно
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09.01.2022 09:49 Ответить
Революция без денег олигархов невозможна. Это наглядно продемонстрировал Казахстан.
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09.01.2022 09:55 Ответить
Подготовленная партия нужна.

Как у Ленина.

Он был мерзавец - но далеко не дурак.
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09.01.2022 10:23 Ответить
Детей расстреляли теперь все норм. А, сорян я забыл, дети же были международными террористами 😬
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09.01.2022 09:55 Ответить
Нормальный дом "акиматом" не назовут.
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09.01.2022 09:58 Ответить
И там все сдулось... Видимо не не в состоянии народ сейчас потянуть войну с мафией при власти. У нее армия, полиция, ОДКБ, а у простых людей только они сами... Да еще и штатами маразматик старый рулит, которого кроме экологии ничего больше не волнует...
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09.01.2022 10:04 Ответить
Ну, екологія - не найгірше, про що потрібно хвилюватись
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09.01.2022 10:07 Ответить
Про це можна думати, коли всі інші проблеми вже вирішені. Він же ж інші, набагвато важливіші проблеми, ігнорує. Або шукає легких і безболісних щляхів їхнього вирішення.
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09.01.2022 13:04 Ответить
Один феодал звалив іншого. Неможливо отак просто з одного ладу перескочити в інший, усе закономірно.
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09.01.2022 10:05 Ответить
Почему "освобождены" в заголовке? Захвачены режимом и российскими оккупантами!
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09.01.2022 10:07 Ответить
На жаль там не vsі Казахи, а багато заsелено рашиsтами як y Кримy та БялоРоsії,економіка теж заязана з рашкой та Китаєм , томy я дyмаю vsе Казахsтaн sтаv як бялороsія і пyтлер vже не vіддаsть ,це vже територїя рашки ,те sаме чекає Yкраїнy коли Зе бyде кликать на допомогy пyтлера але ми бyдемо захищатиsя
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09.01.2022 10:26 Ответить
Миротворцы, 70 рейсов ил-76 в день. Имеем белоруссию без единого выстрела, Казахстан руками Токаева. Кто следующий? Везде сдало интересы страны первые лица
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09.01.2022 10:28 Ответить
Просрали казахи страну.
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09.01.2022 10:38 Ответить
казахи всьо.

наступним кроком має бути візовий режим з казакстаном. це не є незалежна держава.
с зараз ми спостерігаємо відновлення ****** ссср 2.0. Це як відкопати труп на цвинтарі, який пролежав там 30 років.
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09.01.2022 10:39 Ответить
На фоні білорусії та казахстанії українці виглядають героями. Героям Слава
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09.01.2022 10:40 Ответить
Знайшов нещодавно цілком випадково чудову картинку якраз в тему. Називається "Об'ясачєніє Срєднєй кіргіз-кайсацкой орди". Киргиз-кайсаками кацапи називали саме казахів у досовєцький період. Картина художника Каразіна з альбому, виданого в Омську в 1891 р. для вручення цесаревичу Ніколаю Романову, - майбутньому царю Ніколаю II.
До картини надрукована і пояснювальна записка. Умілітєльно, з яким безпосередньо-щирим нахабством там описується момент підкорення казахів Великому Лаптєстану, - "Трубачи трубятъ; Офицеръ съ прокламаціею готовится къ ​ея​ всенародному чтенію, а киргизы (тобто, казахи), въ благоговѣйномъ страхѣ, съ обнаженными головами, готовятся слушать волю Великаго, ​непобѣдимаго​, Бѣлаго Царя."

Пояснювальна записка - у другому посиланні. Варто прочитати.
https://i2.imageban.ru/out/2022/01/09/d646cdd394a988742965b1545aa3b276.jpg
https://i1.imageban.ru/out/2022/01/09/4d17513b6fb8206382c08024f5c4f6db.jpg

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09.01.2022 10:44 Ответить
Шукають 20'000 террористів, очевидно. Бо ті сховалися в Алмати і чекають наступної нагоди. Обходити з обшуками тотально квартири - боязко, можуть же і стрельнути! А так - може якийсь терорист прогулятися в сусідній райцентр, до подружки, вирішить - а тут браві поліцаї його - ХАП!
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09.01.2022 10:47 Ответить
Н-да, Казахстан - фсе. Действительно - блицкриг. Теперь это сателлит Кацапии, ака Беларусь. Поднятие зомби-Совка идет полным ходом под хор "озабоченных" с Запада.
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09.01.2022 13:37 Ответить
 
 