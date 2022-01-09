Власти Казахстана заявляют о стабилизации ситуации в стране: освобождены все здания акиматов

В Казахстане во всех регионах страны ситуация стабилизировалась, сообщил глава МВД Казахстана Эрлан Тургумбаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов", - сказал Тургумбаев в воскресенье, 9 января.

Возобновляется работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения, добавил он.

Читайте также: Власти Казахстана сообщают о задержании более 5 тысяч человек

"На 9 января 2022 все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Также сообщается, что контртеррористическая операция в Казахстане перешла к следующему этапу, военные размещены на всех блокпостах для предотвращения бегства боевиков из Алматы. Отмечается, что военные тщательно осматривают автомобили, проверяют документы граждан.

Читайте также: Высадка российских и белорусских военных в Казахстане. ВИДЕО

Ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

Читайте также: Комендантский час продлили в Казахстане, граждан призывают не подходить к окнам

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.