Власти Казахстана заявляют о стабилизации ситуации в стране: освобождены все здания акиматов
В Казахстане во всех регионах страны ситуация стабилизировалась, сообщил глава МВД Казахстана Эрлан Тургумбаев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов", - сказал Тургумбаев в воскресенье, 9 января.
Возобновляется работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения, добавил он.
"На 9 января 2022 все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
Также сообщается, что контртеррористическая операция в Казахстане перешла к следующему этапу, военные размещены на всех блокпостах для предотвращения бегства боевиков из Алматы. Отмечается, что военные тщательно осматривают автомобили, проверяют документы граждан.
Ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
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только всякие чинуши заявляют от его имени
Видать это новая защита Цензора против ботов и тех, кто юзает х*яндекс и подобную рашкинскую муть.
Для Цензора AdBlock вже давно відімкнув. Але й без нього всю рекламу зрізає начисто.
Как у Ленина.
Он был мерзавец - но далеко не дурак.
наступним кроком має бути візовий режим з казакстаном. це не є незалежна держава.
с зараз ми спостерігаємо відновлення ****** ссср 2.0. Це як відкопати труп на цвинтарі, який пролежав там 30 років.
До картини надрукована і пояснювальна записка. Умілітєльно, з яким безпосередньо-щирим нахабством там описується момент підкорення казахів Великому Лаптєстану, - "Трубачи трубятъ; Офицеръ съ прокламаціею готовится къ ея всенародному чтенію, а киргизы (тобто, казахи), въ благоговѣйномъ страхѣ, съ обнаженными головами, готовятся слушать волю Великаго, непобѣдимаго, Бѣлаго Царя."
Пояснювальна записка - у другому посиланні. Варто прочитати.
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