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Москва не имеет оптимистических ожиданий от переговоров с США в Женеве, - МИД РФ

Москва не имеет оптимистических ожиданий от переговоров с США в Женеве, - МИД РФ

У Москвы нет оптимизма накануне предстоящих переговоров с США в Женеве по поводу гарантий безопасности.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Ожидания у нас реалистичны. Исходя из тех сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя в последние дни, предсказывать прогресс, тем более быстрый, наверное, было бы наивно. Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена ​​задача договориться динамично, без пауз. Не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить, загрузить в обсуждение бесконечные одни и те же сюжеты, которые годами и десятилетиями обсуждаются в ОБСЕ, на площадке СРН (до 2019 года это происходило) и т.д.", - сказал замминистра, говоря о том, каковы ожидания у Москвы от предстоящих переговоров в Женеве.

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Отвечая на ремарку, означает ли это, что Россия, как и США, не имеет оптимизма по поводу будущих контактов, Рябков сказал: "Нет, нет, совсем нет".

Рябков также заявил, что Москва не планирует обсуждать с Вашингтоном события в Казахстане. "А что обсуждать? Что с американцами обсуждать? Эта тема их не касается абсолютно", – сказал замминистра.

МИД РФ (1667) переговоры (4936) россия (95502) США (26620) Рябков Сергей (56)


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Топ комментарии
+12
Здохни масковия!!! Дикая орда и блевотная гниль!!
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09.01.2022 10:29
+10
Расия - *******!
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09.01.2022 10:25
+10
Смерть ворогам!
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09.01.2022 10:27
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Ну и хрен с вами.
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09.01.2022 10:24 Ответить
Расия - *******!
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09.01.2022 10:25 Ответить
Российского футболиста А. Кокорина признали «посмешищем» года в Италии. Кокорин победил в номинации «посмешище» премии «Золотой унитаз». Премия вручается худшим игрокам сезона чемпионата Италии. Он занял первое место из 48 номинантов по результатам голосования, набрав 53,21% голосов. Кокорин переехал в Италию в начале 2021 года после того, как был продан «Спартаком» середнячку итальянской лиги «Фиорентине». В этом сезоне он всего четыре раза появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, находившись на поле в общей сложности всего 104 минуты. Итальянские болельщики считают покупку недоразумением и давно требуют продажи 30-летнего нападающего обратно в Россию
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09.01.2022 11:14 Ответить
А муйло, кроме шуток, - уже конкретно стеклянное. Кацапы готовы приобщиться к искусству классической музыки по всем каналам нарабсеи.
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09.01.2022 11:20 Ответить
У номінації найгірший тренер наш Шевченко...)))
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09.01.2022 14:42 Ответить
москва сейчас удовлетворённо перетравливает Казахстан.
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09.01.2022 10:26 Ответить
и как она?тухлая тушенка в палатках на морозе вокруг аэродромов?хорошо перетравливается?
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09.01.2022 10:44 Ответить
Им не привыкать... Будем надеятся, что ***** подавится Казахстаном.
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09.01.2022 11:04 Ответить
Там зараз весело. Мороз 20 градусів з вітром. Вуха під шапкою мерзнуть, в караулі більше півгодини не витримуєш. Служив там колись між Карагандою і Алмати.
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09.01.2022 16:49 Ответить
Смерть ворогам!
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09.01.2022 10:27 Ответить
Здохни масковия!!! Дикая орда и блевотная гниль!!
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09.01.2022 10:29 Ответить
Москва вообще не заинтересована в переговорах. Им надо хаос, неопределенность и напряженность.
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09.01.2022 10:38 Ответить
ну нет так нет...хотят весь ассортимент полезных санкций попробовать.
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09.01.2022 10:42 Ответить
Ну та и пошли на....уй, раз не имеете.

Нам нужны Порошенко, Стингеры, Пэтриоты и базы НАТО.
А без переговоров обойдемся.
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09.01.2022 10:44 Ответить
А тебе миги *****?
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09.01.2022 11:07 Ответить
Якщо вам потрібен кремлівський пацюк Порошенко, то тоді, виходить, вам потрібна і криса Путін....вкупі з дурачком Зеленським...
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09.01.2022 11:25 Ответить
Не змішуй "рошенки" із ботоксним щуром, зеленим лайном, бо вічно блюватимеш.
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09.01.2022 11:41 Ответить
Фуфлогон рашистский, ну ка набросай из навозной кучи своей кучу картинок,как ты любишь...
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09.01.2022 12:07 Ответить
О, ви цінуєте мою творчість та слідкуєте за нею, пане рашист....браво..дякую...)))
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09.01.2022 12:37 Ответить
Смешно, *творчество* ,-это набрасывание навоза на вентилятор ************ пропаганды ,ботва ты подлая...
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09.01.2022 16:56 Ответить
Шота у вас думки конраверсійні, пане рашист. То ви захоплюєтеся моєю творчістю, то вмикаєте свій кремлядський вентилятор. Ви дивіться. Так недалеко і до роздвоєння особистості....ну, шизонутості по-народному....обережніше, буль ласка...
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09.01.2022 18:35 Ответить
Ну, пока что этот "прокрэмливськый пацюк" - единственный, кто после Шухевича удосужился дать северным братам по сусалам.

Единственный.

За 65 лет.

Других не было.
Не потому ли он тебе не нравится, ольгинец?
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09.01.2022 14:23 Ответить
Пане рашист, нагадайте, будь ласка, коли це кремлівський холуй Порошенко давав по сусалам своєму босу, пітору Путьке? Коли разом з ним вбивав наших воїнів в Іловайську та Дебальцево? Коли розкрадав нашу армію? Коли торгував з Путькою? Коли обіймав його та тиснув руку? Коли підписував Мінську капітуляцію? Коли відправляв у повітря склади з ************? Коли кидав добровольців по тюрмах?
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09.01.2022 14:57 Ответить
Чайка, ты участвовал в боях на Донбассе?
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09.01.2022 15:16 Ответить
Я руську язику погано знаю. У нас тут Україна, а не гавноРашка. Тож, будь ласка, візьміть собі на роботу перекладача, якщо хочете спілкуватися з українцями. Дякую...
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09.01.2022 16:29 Ответить
украинец бы сказал - "я неразмовляю по росийску " кацапский троль пишет что погано знает язик .
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09.01.2022 23:50 Ответить
Не буду сперечатися, вам, рашисту, краще знати....
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10.01.2022 09:01 Ответить
Пішов нах, ботяро.
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10.01.2022 13:59 Ответить
Давайте,мол США договариваться,а то нападём на Украину. А те глазами хлопают. Ну не 3,14здец ли происходит?
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09.01.2022 10:44 Ответить
Да, вопрос очень серьезный почему пошли навстречу ультиматуму и согласились на переговоры, имея преимущество в технологиях.
На крайняк, можно было потребовать вывод войск с Донбасса и Крыма, возврат группировок в постоянные места дислокации.
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09.01.2022 11:26 Ответить
"Це, звичайно, тривожний момент, тому що перед нами поставлено завдання домовитися динамічно, без пауз Джерело:

Интересная фраза.
Кем поставлено задание?
Зачем такое задание (без пауз)?
Что мешает это тщательно и аккуратно обговорить?

Зачем так гнать? Зто припекло?
варианты:
1 состоялась дорогостоящая мобилизация, и надо ударить (аксиома из военной теории)
2 в москве что-то происходит внутри, что заставляет спешить
3 московский .идер плохо себя чувствует и хочет уйти вместе с остальным миром
4 московский просто сьехал с катушек
5 ...
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09.01.2022 10:51 Ответить
ну, не знаю...
а як же червоні лінії?
вони мають вселяти не аби який оптимізм!
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09.01.2022 10:52 Ответить
Тобто, Москва розуміє, що розкатала губу, але понти дорожче за все.
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09.01.2022 10:52 Ответить
***** почувствовало, что будут таскать мордой по радиатору
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09.01.2022 10:53 Ответить
Москва готовит вазелин.
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09.01.2022 11:02 Ответить
Москва решает свои задачи.Давно проверенными и надежными методами.Ложь ,вероломство.Пока срабатывает.Байден оттягивает развязку под промежуточные выборы.Успешная войнушка -путь к победе на выборах..Надо умело развить образ империи зла ,довести до апогея и грохнуть.Ибо с Китаем игра вдолгую и быстрой победы не одержать..
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09.01.2022 11:00 Ответить
"єта тема их на касается абсолютно"... ну да... все в світі стосується тільки вшивої кацапії...
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09.01.2022 11:10 Ответить
Ну,що,ж,пускатимемо мутантів на гній. Звична справа
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09.01.2022 11:12 Ответить
Значит третья сила добра будет набирать обороты.
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09.01.2022 11:16 Ответить
Рябков также заявил, что Москва не планирует обсуждать с Вашингтоном события в Казахстане. "А что обсуждать? Что с американцами обсуждать? Эта тема их не касается абсолютно"...

Вы обосранные обрыганные парашинцы уже договоритесь там, по какой методичке действовать! А то вначале с одной стороны - это все ОМЕРИГА привела в Казахстан терров, (по крайней мере намекали, что там рука пиндосов), а сейчас поет по другому!
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09.01.2022 11:17 Ответить
Для того что бы ,, выбить,, гнилые зыби Раши раз и на всегда нужно не много 1) если полезут- поставить в Украину за сутки пару тысяч Джевелинов( персонал обучен) 2) поставить ,, стингер, и системы ПВО с персоналом ( включить дуру,, их там нет,, - подобное было вКорее, на Ближнем Востоке3)на расстоянии более 500 км самолёты америкосов могут пускать ракеты по самолетам Раши , они и не увидят откуда летит( их там нет)4) на второй день вкрутить все супер санкции по экономике 5) поощрять поездки ,, отпускников ,, туристов , патриотичной диаспоры. В этом случае Раша была бы без зубов лет 100и неизвестно была бы. В случае получения серьезных пи@дюлей - погнут подняться тюркские народы Раши ( которых ,, великоросы,, называют чёрными, чурками ) - тогда уже полные кранты. Трудно уязвить себе , даже во сне - как очистится воздух в мире как перестанет вонять ,, русским духом,,
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09.01.2022 11:33 Ответить
Європейці, як талановиті парфюмери навчилися маскувати вонь "рукава духа" лавандою, м'якою -" надзвичайно глибоким занепокоєнням"
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09.01.2022 11:51 Ответить
do not worry Рябков!
йди в ..опу !

гуляйте мелким русским лесом... !
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09.01.2022 11:44 Ответить
угрозы ничтожества!

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09.01.2022 12:17 Ответить
Пока нашел " сверхдержаву" так минут пять потерял
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09.01.2022 12:28 Ответить
да, именно такое ничтожество диктует свои условия , угрожает всему миру!
вате в ипало надо тыкать таким «сверхвеличием»!
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09.01.2022 13:18 Ответить
Мухоморы, у ************ їдальні подають!
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09.01.2022 12:48 Ответить
московія поспішає - все зробити взимку
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09.01.2022 14:57 Ответить
А шо хорошего ждать от встречи двух старпёров? Один реально дряхлый, шо аж песок из него сыпется; а второй хоть и на десяточку моложе, но профессиональная деформация психики от чрезмерно длительного пребывания у неограниченной власти неизбежно привела к ещё более тяжёлым последствиям, чем у первого. Мало того, так ещё ж у каждого общий для обоих наследственный семейный признак - отсутствие фантазии у родителей обоих - каждый - тёзка своему родному папке: шо Джозеф Джозефович, шо Владимир Владимирович. Если бы они договорились бы до Третьей Мировой, то выглядело бы это так:
- для наблюдателя со стороны РФ - нападение непобедимых, безжалостных и вездесущих инопланетян;
- для наблюдателя со стороны НАТО - увлекательная компьютерная игра;
- для сторонних наблюдателей - избиение русскоорущих младенцев.
Жаль только, что сторонним наблюдателям придётся подыхать от "ядерных" последствий
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09.01.2022 16:22 Ответить
 
 