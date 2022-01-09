Москва не имеет оптимистических ожиданий от переговоров с США в Женеве, - МИД РФ

У Москвы нет оптимизма накануне предстоящих переговоров с США в Женеве по поводу гарантий безопасности.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Ожидания у нас реалистичны. Исходя из тех сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя в последние дни, предсказывать прогресс, тем более быстрый, наверное, было бы наивно. Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена ​​задача договориться динамично, без пауз. Не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить, загрузить в обсуждение бесконечные одни и те же сюжеты, которые годами и десятилетиями обсуждаются в ОБСЕ, на площадке СРН (до 2019 года это происходило) и т.д.", - сказал замминистра, говоря о том, каковы ожидания у Москвы от предстоящих переговоров в Женеве.

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Отвечая на ремарку, означает ли это, что Россия, как и США, не имеет оптимизма по поводу будущих контактов, Рябков сказал: "Нет, нет, совсем нет".

Рябков также заявил, что Москва не планирует обсуждать с Вашингтоном события в Казахстане. "А что обсуждать? Что с американцами обсуждать? Эта тема их не касается абсолютно", – сказал замминистра.