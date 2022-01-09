Москва не имеет оптимистических ожиданий от переговоров с США в Женеве, - МИД РФ
У Москвы нет оптимизма накануне предстоящих переговоров с США в Женеве по поводу гарантий безопасности.
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"Ожидания у нас реалистичны. Исходя из тех сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя в последние дни, предсказывать прогресс, тем более быстрый, наверное, было бы наивно. Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз. Не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить, загрузить в обсуждение бесконечные одни и те же сюжеты, которые годами и десятилетиями обсуждаются в ОБСЕ, на площадке СРН (до 2019 года это происходило) и т.д.", - сказал замминистра, говоря о том, каковы ожидания у Москвы от предстоящих переговоров в Женеве.
Отвечая на ремарку, означает ли это, что Россия, как и США, не имеет оптимизма по поводу будущих контактов, Рябков сказал: "Нет, нет, совсем нет".
Рябков также заявил, что Москва не планирует обсуждать с Вашингтоном события в Казахстане. "А что обсуждать? Что с американцами обсуждать? Эта тема их не касается абсолютно", – сказал замминистра.
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Нам нужны Порошенко, Стингеры, Пэтриоты и базы НАТО.
А без переговоров обойдемся.
Единственный.
За 65 лет.
Других не было.
Не потому ли он тебе не нравится, ольгинец?
На крайняк, можно было потребовать вывод войск с Донбасса и Крыма, возврат группировок в постоянные места дислокации.
Интересная фраза.
Кем поставлено задание?
Зачем такое задание (без пауз)?
Что мешает это тщательно и аккуратно обговорить?
Зачем так гнать? Зто припекло?
варианты:
1 состоялась дорогостоящая мобилизация, и надо ударить (аксиома из военной теории)
2 в москве что-то происходит внутри, что заставляет спешить
3 московский .идер плохо себя чувствует и хочет уйти вместе с остальным миром
4 московский просто сьехал с катушек
5 ...
а як же червоні лінії?
вони мають вселяти не аби який оптимізм!
Вы обосранные обрыганные парашинцы уже договоритесь там, по какой методичке действовать! А то вначале с одной стороны - это все ОМЕРИГА привела в Казахстан терров, (по крайней мере намекали, что там рука пиндосов), а сейчас поет по другому!
йди в ..опу !
гуляйте мелким русским лесом... !
вате в ипало надо тыкать таким «сверхвеличием»!
- для наблюдателя со стороны РФ - нападение непобедимых, безжалостных и вездесущих инопланетян;
- для наблюдателя со стороны НАТО - увлекательная компьютерная игра;
- для сторонних наблюдателей - избиение русскоорущих младенцев.
Жаль только, что сторонним наблюдателям придётся подыхать от "ядерных" последствий