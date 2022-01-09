Херсонщина переведена в "оранжевую" зону, остальные области - в "желтой", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 9 января в Херсонской области установлен "оранжевый" уровень эпидбезопасности, остальные области остаются в "желтой" зоне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Также в Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций – 78,6% при показателе 50%. При этом в области уровень заболеваемости составляет 65 при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. Уровень госпитализаций в Херсонской области составляет 26,9 при показателе 60 на 100 тыс. населения.
По состоянию на 8 января уровень заболеваемости в стране составил 151 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.
В Киеве уровень заболеваемости – 357 на 100 тыс. человек, и является самым высоким в стране.
После столицы самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Полтавской области – 222 на 100 тыс. населения, а также Черкасской – 203 на 100 тыс. населения.
Уровень госпитализаций по стране на 8 января составил 26,2 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций – 22,1.
В целом этот показатель не превышен ни в одном регионе.
Загруженность коек с кислородом по стране на 8 января составила 21,5% при определенном показателе в 65%, в Киеве – 16,3%.
Показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на Херсонщине самый низкий уровень заболеваемости
при госпитализированых 10 человеках на следующий день госпитализируют 8 человек то прирост будет 80% и нужно ввести оранжевый карантин
а если при госпитализированых 1000 человек и на следующий день госпитализируют 100 то прирост будет всего 10% и далеко до нормы 50%
Количество вакцинированых в ОП,ВР Украины и в МОЗ засекречен но еще ни один не подох а народ по сводкам дохнет как мухи.Разве не стоит такой аномалией заинтересоваться?