Херсонщина переведена в "оранжевую" зону, остальные области - в "желтой", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 9 января в Херсонской области установлен "оранжевый" уровень эпидбезопасности, остальные области остаются в "желтой" зоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также в Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций – 78,6% при показателе 50%. При этом в области уровень заболеваемости составляет 65 при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. Уровень госпитализаций в Херсонской области составляет 26,9 при показателе 60 на 100 тыс. населения.

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По состоянию на 8 января уровень заболеваемости в стране составил 151 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

В Киеве уровень заболеваемости – 357 на 100 тыс. человек, и является самым высоким в стране.

После столицы самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Полтавской области – 222 на 100 тыс. населения, а также Черкасской – 203 на 100 тыс. населения.

Уровень госпитализаций по стране на 8 января составил 26,2 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций – 22,1.

В целом этот показатель не превышен ни в одном регионе.

Загруженность коек с кислородом по стране на 8 января составила 21,5% при определенном показателе в 65%, в Киеве – 16,3%.

Показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

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