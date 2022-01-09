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Новости Коронавирус и карантин
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Херсонщина переведена в "оранжевую" зону, остальные области - в "желтой", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 9 января в Херсонской области установлен "оранжевый" уровень эпидбезопасности, остальные области остаются в "желтой" зоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также в Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций – 78,6% при показателе 50%. При этом в области уровень заболеваемости составляет 65 при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. Уровень госпитализаций в Херсонской области составляет 26,9 при показателе 60 на 100 тыс. населения.

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Херсонщина переведена в оранжевую зону, остальные области - в желтой, - Минздрав 01

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По состоянию на 8 января уровень заболеваемости в стране составил 151 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

В Киеве уровень заболеваемости – 357 на 100 тыс. человек, и является самым высоким в стране.

После столицы самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Полтавской области – 222 на 100 тыс. населения, а также Черкасской – 203 на 100 тыс. населения.

Уровень госпитализаций по стране на 8 января составил 26,2 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций – 22,1.

В целом этот показатель не превышен ни в одном регионе.

Загруженность коек с кислородом по стране на 8 января составила 21,5% при определенном показателе в 65%, в Киеве – 16,3%.

Показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

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Вот так постепенно "помаранчеві" зоны становятся "зеленими".
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09.01.2022 11:14 Ответить
дебильный карантин, дебильный МОЗ Украины
на Херсонщине самый низкий уровень заболеваемости

при госпитализированых 10 человеках на следующий день госпитализируют 8 человек то прирост будет 80% и нужно ввести оранжевый карантин
а если при госпитализированых 1000 человек и на следующий день госпитализируют 100 то прирост будет всего 10% и далеко до нормы 50%
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09.01.2022 11:22 Ответить
Вы не понимаете сути.Если у вас достаточно оборудованного коечного фонда и врачей при нем,оранжевую не введут.Просто власть Херсонщины сопли жует .Именно власть.Харьков имея избыток ковидных врачей и фонда практически не входил в красную зону и оранжевую..У нас народ веселится напропалую.Все работает.ТРЦ,парки,рестораны,кафе итд.
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09.01.2022 11:43 Ответить
Ну что,побалывались в праздники а теперь у власти есть все основания заганять всех дебилов снова в клетки карантина вплоть до красного.
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09.01.2022 11:50 Ответить
P.S. Интересный в Украине КОВИД.Видимо благосклонен к Украине.Если надвигаются государственные или религиозные праздники так он сразу отступает,а как только заканчиваются то принимается уничтожать простой народ с новой силой.
Количество вакцинированых в ОП,ВР Украины и в МОЗ засекречен но еще ни один не подох а народ по сводкам дохнет как мухи.Разве не стоит такой аномалией заинтересоваться?
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09.01.2022 11:55 Ответить
Какова карантина? Да всем насрать на него
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09.01.2022 12:16 Ответить
Да,народу уже насрать.А вот руководителям нет,чем больше народ в стойле тем легче ним управлять.
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09.01.2022 12:20 Ответить
 
 