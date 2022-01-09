Детский омбудсмен Казахстана подтвердила смерть двоих детей в результате стрельбы в Алматы

Уполномоченная по правам детей в Казахстане Аружан Саин подтвердила смерть второго ребенка – 4-летней девочки – в результате стрельбы в Алматы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне, об этом сообщает издание Tengrinews.

Как отмечается, 7 января в Алматы неизвестные обстреляли автомобиль с четырьмя детьми, который ехал по улице Сейфуллина на перекрестке из Сатпаева. В результате атаки погибла 4-летняя девочка, а ее 15-летняя сестра сейчас находится в реанимации с пулевым ранением в легкие.

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Ранее, 5 января, во время стрельбы в Алматы погиб 11-летний мальчик.

"Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, ставший для 11-летнего казаха роковым", - рассказала Саин.

Также 7 января в больницу Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями доставили 15-летнего подростка и его отца. По словам омбудсмена, они тоже ехали в автомобиле, когда по нему открыли огонь "боевики".

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Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касим-Жомарт В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.