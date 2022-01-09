Детский омбудсмен Казахстана подтвердила смерть двоих детей в результате стрельбы в Алматы
Уполномоченная по правам детей в Казахстане Аружан Саин подтвердила смерть второго ребенка – 4-летней девочки – в результате стрельбы в Алматы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне, об этом сообщает издание Tengrinews.
Как отмечается, 7 января в Алматы неизвестные обстреляли автомобиль с четырьмя детьми, который ехал по улице Сейфуллина на перекрестке из Сатпаева. В результате атаки погибла 4-летняя девочка, а ее 15-летняя сестра сейчас находится в реанимации с пулевым ранением в легкие.
Ранее, 5 января, во время стрельбы в Алматы погиб 11-летний мальчик.
"Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, ставший для 11-летнего казаха роковым", - рассказала Саин.
Также 7 января в больницу Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями доставили 15-летнего подростка и его отца. По словам омбудсмена, они тоже ехали в автомобиле, когда по нему открыли огонь "боевики".
Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.
4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду президент Казахстана Касим-Жомарт В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
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А вкрадений у держави зеленським телеканал РАДА показує мимру, яка хвалить придушення протестів у Казахстані.
впрочем,луку точно так же развели.
и обоим поступили предложенияя,от которых жизненных сил отказаться не хватает
Бред отменный. Когда после расстрела митингующих были обнаружены детские тела эти твари рашистские начали на их смерти лепить свою так любимую пропаганду. Иногда кажется что АД на Земле существует и это рашостан, и живут там твари адские.
Еще и на Пороха п.здели, черти! Он как мог, отрывал ментально бобиков от этого наследия совка. Но бобикакм наверное лучше жить в жопе.
А также хочу передать пламенный привет тем - "антиваксеров" нужно посадить в лагеря, лишить их прав и свобод. Я вас поздравляю, нас ваших шеях сюда вторгнется ОРДА, а не на наших!