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Детский омбудсмен Казахстана подтвердила смерть двоих детей в результате стрельбы в Алматы

Детский омбудсмен Казахстана подтвердила смерть двоих детей в результате стрельбы в Алматы

Уполномоченная по правам детей в Казахстане Аружан Саин подтвердила смерть второго ребенка – 4-летней девочки – в результате стрельбы в Алматы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне, об этом сообщает издание Tengrinews.

Как отмечается, 7 января в Алматы неизвестные обстреляли автомобиль с четырьмя детьми, который ехал по улице Сейфуллина на перекрестке из Сатпаева. В результате атаки погибла 4-летняя девочка, а ее 15-летняя сестра сейчас находится в реанимации с пулевым ранением в легкие.

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Ранее, 5 января, во время стрельбы в Алматы погиб 11-летний мальчик.

"Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, ставший для 11-летнего казаха роковым", - рассказала Саин.

Также 7 января в больницу Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями доставили 15-летнего подростка и его отца. По словам омбудсмена, они тоже ехали в автомобиле, когда по нему открыли огонь "боевики".

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Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касим-Жомарт В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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Топ комментарии
+14
Кацапи обстріляли.
А вкрадений у держави зеленським телеканал РАДА показує мимру, яка хвалить придушення протестів у Казахстані.
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09.01.2022 11:37
+6
Передавайте кацапам привет, Ето их методы и их работа. Пускай Европа посмотрит какого кремлевского Дьявола она вырастила.
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09.01.2022 11:45
+5
Нет это В Казахстане произошла уникальная ситуация - иностранные террористы вторглись в страну, чтобы снизить цену на газ для населения
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09.01.2022 11:40
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Кацапи обстріляли.
А вкрадений у держави зеленським телеканал РАДА показує мимру, яка хвалить придушення протестів у Казахстані.
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09.01.2022 11:37 Ответить
Нет это В Казахстане произошла уникальная ситуация - иностранные террористы вторглись в страну, чтобы снизить цену на газ для населения
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09.01.2022 11:40 Ответить
И что примечательно, вторглись совершенно незаметно для пограничников, через телепорт в Алматы
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09.01.2022 12:03 Ответить
ну да...а девочки самозастрелились,потому что были против
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09.01.2022 13:16 Ответить
проклятый народ -террорист вероломно напал на несчастную бедную елбасу...
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09.01.2022 13:19 Ответить
Передавайте кацапам привет, Ето их методы и их работа. Пускай Европа посмотрит какого кремлевского Дьявола она вырастила.
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09.01.2022 11:45 Ответить
Вони будуть схвильовані
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09.01.2022 11:47 Ответить
вони в Європi разом працюють
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09.01.2022 12:14 Ответить
Дитячий омбудсман...чекаємо на появу спорсманів...
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09.01.2022 11:53 Ответить
сработала!
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09.01.2022 11:56 Ответить
Це не "смерть в наслідок стрілянини",- це заплановане держзрадником токаевим-назарбаєвим, вбивство громадян в тому числі і дітей!
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09.01.2022 11:56 Ответить
так. бо наврядчи б люди гуляли при активнiий пeрeстрiлцi
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09.01.2022 12:16 Ответить
Цікаво, чи знайдеться в кацапстані людина, що висловить протест?
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09.01.2022 12:08 Ответить
Кацапскі фашисти.
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09.01.2022 12:39 Ответить
Сколько на самом деле погибло, мы не узнаем. А постреляли там народу много, об этом пророссийские власти пригласившие оккупанта будут помалкивать, следы заметут.
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09.01.2022 13:17 Ответить
Какие дети? Казахский, античеловеческий режим называет всех, кроме силовиков, "террористами".
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09.01.2022 13:19 Ответить
да...наивный президент токаев.развели его ,как наперсточники разводят лоха.
впрочем,луку точно так же развели.
и обоим поступили предложенияя,от которых жизненных сил отказаться не хватает
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09.01.2022 13:19 Ответить
Да токаев-кукла фсбэшная. Кацапы убрали надоевшего назарбаева,поставили этого и всё быстро порешали.
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09.01.2022 14:22 Ответить
быстро-это обычно некачественно.вот и лезут траблы со всех прорех
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09.01.2022 14:28 Ответить
"Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, ставший для 11-летнего казаха роковым", - рассказала Саин.

Бред отменный. Когда после расстрела митингующих были обнаружены детские тела эти твари рашистские начали на их смерти лепить свою так любимую пропаганду. Иногда кажется что АД на Земле существует и это рашостан, и живут там твари адские.
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09.01.2022 13:30 Ответить
А что ещё можно было ожидать после подрыва фсбешниками многоэтажки на Каширке и под этим предлогом вторжения в Чечню в далёкие времена? А расстрел кацапмким спецназом школы в Беслане? Всё это звенья одной долгой цепи. Кацапия полностью морально разложена и мертва. Как бы её и физически уничтожить.
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09.01.2022 14:28 Ответить
В какую жопу нас пытались (и не оставляют попыток) втянуть! Питух белорусский - ... нашу Украину. Чмыри, как и наши выбранные питухи!

Еще и на Пороха п.здели, черти! Он как мог, отрывал ментально бобиков от этого наследия совка. Но бобикакм наверное лучше жить в жопе.

А также хочу передать пламенный привет тем - "антиваксеров" нужно посадить в лагеря, лишить их прав и свобод. Я вас поздравляю, нас ваших шеях сюда вторгнется ОРДА, а не на наших!
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09.01.2022 13:38 Ответить
Это ВСУ "дамбаз" обстреливали и промахнулись. К гадалке не ходи. ********* с секелёвым подтвердят.
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09.01.2022 14:20 Ответить
Ужас
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10.01.2022 09:40 Ответить
 
 