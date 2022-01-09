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Киев и Тбилиси обсудили "деструктивные действия" РФ в Черном море и "Крымскую платформу"

Киев и Тбилиси обсудили

Первые заместители министров иностранных дел Украины и Грузии обсудили ситуацию по безопасности в Черном море и "Крымскую платформу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Эмине Джепарова и Лаша Дарсалия сообщили в Twitter.

"Провела продуктивную виртуальную встречу с Лашем Дарсалием. Обсудили двусторонние отношения, ситуацию с безопасностью в черноморском регионе, наращивание России, дальнейшие скоординированные шаги в рамках "Крымской платформы" и более широкие скоординированные действия по деоккупации наших территорий", - написала Джепарова.

Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Дарсалия отметил, что во время "очень плодотворной беседы с первым заместителем министра иностранных дел Украины выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Обсуждали серьезную ситуацию безопасности в регионе, деструктивные действия России, защиту НАТО в Черном море и важность дальнейшей координации усилий Грузии и Украины", - сообщил Дарсалия.

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Грузия (4499) Черное море (1479) Джапарова Эмине (174) Крымская платформа (308)


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Грузины зашевелились. Х***ло доделает то что ему не дали в 2008. Зато у нас сейчас праздник жизни как будто ничего не случилось и ничего не угрожает
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09.01.2022 11:55 Ответить
стріми з центру Київа на підтримку Казахстану
https://www.youtube.com/watch?v=4xqd4J0h9N8&ab_channel=DmytroNews
https://www.youtube.com/watch?v=3Ukw1c1cBT4&ab_channel=%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%80TV
https://www.youtube.com/watch?v=vJDR10Bfs7I&ab_channel=interhunta
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09.01.2022 11:56 Ответить
А почему деструктивные действия в заголовке взяты в кавычки? Вы там на цензоре считаете, что ращка не ведет деструктивных действий?
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09.01.2022 12:21 Ответить
Предатели ватных правительств двух стран собрались поговорить о рашке, Чёрном море, и Крыме, но так чтобы не обидеть Кремль. Интересно о газовых вышках говорили ?
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09.01.2022 17:50 Ответить
 
 