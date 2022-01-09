Киев и Тбилиси обсудили "деструктивные действия" РФ в Черном море и "Крымскую платформу"

Первые заместители министров иностранных дел Украины и Грузии обсудили ситуацию по безопасности в Черном море и "Крымскую платформу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Эмине Джепарова и Лаша Дарсалия сообщили в Twitter.

"Провела продуктивную виртуальную встречу с Лашем Дарсалием. Обсудили двусторонние отношения, ситуацию с безопасностью в черноморском регионе, наращивание России, дальнейшие скоординированные шаги в рамках "Крымской платформы" и более широкие скоординированные действия по деоккупации наших территорий", - написала Джепарова.

Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Дарсалия отметил, что во время "очень плодотворной беседы с первым заместителем министра иностранных дел Украины выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Обсуждали серьезную ситуацию безопасности в регионе, деструктивные действия России, защиту НАТО в Черном море и важность дальнейшей координации усилий Грузии и Украины", - сообщил Дарсалия.

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