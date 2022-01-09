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Новости
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Власти Казахстана сообщили о гибели двоих и ранении 163 военных в результате беспорядков

Власти Казахстана сообщили о гибели двоих и ранении 163 военных в результате беспорядков

Двое военных погибли, 163 были ранены во время беспорядков в Казахстане, сообщил в воскресенье оперативный штаб республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В целом, по сведениям на 9 января 2022 года, во время мер по обеспечению режима чрезвычайного положения в Вооруженных силах Казахстана погибли два военнослужащих, ранены 163 человека", - говорится в сообщении телеграмм-канала штаба.

Согласно сообщению, подразделения Минобороны Казахстана занимаются обеспечением режима чрезвычайного положения в стране. "В первую очередь была усилена охрана воинских частей, складов оружия и боеприпасов. Это позволило избежать попадания военного вооружения в руки преступников. Ужесточена охрана военных аэродромов, аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения. В ряде регионов экстремисты предпринимали попытки нападения на военные части. Но боевикам не удалось прорваться на военные объекты", – говорится в сообщении.

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Ранее в воскресенье власти крупнейшего города Казахстана Алматы сообщили, что от т.н. бандитских группировок "зачищены" резиденция президента, акимат города, площадь Республики, микрорайон "Думан", район вокруг торгового центра "Карсити", Ауэзовский и Науризбайский районы. "Задержаны около 850 участников террористических атак, мародерства и других преступлений. Изъяты оружие и боеприпасы. Спецоперация в городе продолжается", - сообщили городские власти.

Позже оперативный штаб Казахстана распространил информацию о том, что правоохранительные органы задержали около трех десятков "террористов" в Кызылорде. "В Кызылорде задержаны 27 террористов. Всего в регионе задержаны 225 человек. Заведено 50 уголовных дел. Зарегистрировано девять фактов нарушения режима ЧП", - говорится в сообщении телеграмм-канала штаба.

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2 января в городе Жанаозен (Мангистауская область на западе Казахстана) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Они переросли в протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения демонстрантов с силовиками. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. До 19 января на территории страны было введено чрезвычайное положение. 6-7 января беспорядки продолжились, в Алматы и других городах орудовали мародеры. В результате в Казахстан были направлены миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Казахстан (781) протест (5858)


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Топ комментарии
+14
Саме страшне в цьому для нас те, що Зеленський підтримує російських окупантів. На захопленому ним та Медведчуком телеканалі Рада нас розповідають, що росіяни чинять правильно, депутат СН Шевченко пропонує покликати сюди ОДКБ, щоб захищати Зеленського, а СБУ б'є казахських опозиціонерів в Україні і погрожує їх депортувати в Казахстан, якщо не будуть мовчати.

В 2019 73% дійсно голосували за росію.
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09.01.2022 12:22
+7
Війська мають стати на сторону народу. І бити разом кацапського окупанта.
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09.01.2022 12:12
+6
Ватных 73 процентных даунов, жизнь ни чему не научила и не научит
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09.01.2022 12:23
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Війська мають стати на сторону народу. І бити разом кацапського окупанта.
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09.01.2022 12:12 Ответить
Фенита ля комедия. Кацапы теперь там навсегда
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09.01.2022 12:21 Ответить
Саме страшне в цьому для нас те, що Зеленський підтримує російських окупантів. На захопленому ним та Медведчуком телеканалі Рада нас розповідають, що росіяни чинять правильно, депутат СН Шевченко пропонує покликати сюди ОДКБ, щоб захищати Зеленського, а СБУ б'є казахських опозиціонерів в Україні і погрожує їх депортувати в Казахстан, якщо не будуть мовчати.

В 2019 73% дійсно голосували за росію.
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09.01.2022 12:22 Ответить
Ватных 73 процентных даунов, жизнь ни чему не научила и не научит
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09.01.2022 12:23 Ответить
Та ні. На зливному бачку якось сказали, що на виборах віддали свої голоси і піддержку зелі, а он не оценил и стал вести полику как парашенка. Я, була в шоці яким боком кацапські голоси попадають в Україну.
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09.01.2022 12:33 Ответить
Варежку прикрой . Умник.
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09.01.2022 14:48 Ответить
Всех кто призывает российские войска в Украину-их нужно убивать без суда и следствия. Ведь они призывают в Украину смерть и рабство
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09.01.2022 22:50 Ответить
А,що таке- влада Казастану? *****
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09.01.2022 12:23 Ответить
Вони, що ведуть статистику тільки по військовим, а громадяни де?
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09.01.2022 12:23 Ответить
Граждане расходный материал
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09.01.2022 12:25 Ответить
Что удивляться, если они их террористами называют- "В Кызылорде задержаны 27 террористов"
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09.01.2022 12:44 Ответить
А как называются люди с оружием в руках, которые дестабилизируют обстановку в стране, громят магазины, банкоматы, машины поджигают переворачивают их и кажется даже головы отрезают? Это мирные протестующие? Будьте объективными. Ходить с плакатами по тротуарам это одно, а громить крошить и убивать это совсем другое.
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09.01.2022 14:48 Ответить
Говорят этих Назарбаев проплатил, т.к. для него Токаев оказался предателем. Но в любом случае, мирные протесты, как показала Беларусь и РФ, ни о чём. Результата в таким протестах, с такими узурпаторами у власти- ноль целых, ноль десятых. Шансов для протестующих нет с мирными протестами.
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09.01.2022 14:53 Ответить
Протестующие народовольцы в 1881м году узурпатора царя грохнули. И, что, помогло оно России? Потом РСДРП, преобразовалось в коммуняк, а уж они то оторвались, так как нормы морали цареубийцами были растоптаны, то для них любые средства для победы были оправданы. Оправдывая современных террористов, Вы обязательно придёте к новой диктаторе и новому голодомору. Прекратить соблюдать закон, это тоже, что и перестать соблюдать правила дорожного движения, и ехать на красный свет светофора.
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09.01.2022 16:56 Ответить
Соблюдать нормальные законы это одно. Соблюдать законы с формулировками "инноагент", "пятая колонна" и прочие- это другое. С такими законами нет шансов свергнуть правительство. Тут любой "чих" трактуется как нарушение закона.
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09.01.2022 17:00 Ответить
А, что своих агентов, уже не хватает? Пророков нет в отечестве своём, да и в других отечествах не густо. Зачем нужны агенты влияния другой чужеродной культуры? Почему надо непременно сломать свою самобытность, свой устоявшийся образ жизни?
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09.01.2022 17:20 Ответить
Мля...
а почему "2+2=4"?
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09.01.2022 17:23 Ответить
Эти сведения Вы почерпнули у инноагентов или пятая колонна навязала вам результат что 2+2=4 ? Без них невозможно сосчитать до четырёх?
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09.01.2022 17:57 Ответить
нет, это общепризнанная арифметика.
Войдя в клетку к крокодилу, он тебя рано или поздно сожрёт. А если ещё не сожрал, так только потому что ты ведёшь себя хорошо. Как только ему покажется, что ты ведёшь себя плохо- он тебя сожрёт. Но правила такие("законы"), что в любом случае, оказывать сопротивление крокодилу нельзя. Поэтому будь паинькой, и возможно(!) он тебя не тронет.
-ну это для рабов. Ведь, эти правила писал сам крокодил. Поэтому, войдя в клетку, сразу пытайся его убить всеми возможностями и подручными средствами, а потом ещё сошьёшь из него сумочку. А иначе, он тебя сожрёт, согласно его "законов".
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09.01.2022 18:06 Ответить
Я даже к краю обрыва никогда близко не подхожу. Потому, что у меня крыльев нет. Вот когда крылья вырастут, я подумаю, может и подойду. Вот и крокодил и сумочка из его кожи мне и даром не нужны. Я сам по себе, а он пусть сам ищет себе пропитание. И не надо его убивать.
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09.01.2022 18:32 Ответить
Крокодил видит вашу трусливую натуру, поэтому брезгует, предпочитая оставить вас на потом, как жалкое, не угрожающее из-за вашей трусливости, ничего незначащие для всех существо.

Стихотворение Мартина Нимёллера - пастора, жившего в Германии во время Второй Мировой войны

«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать».
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09.01.2022 18:40 Ответить
Вы романтик, вам стихи Горького больше подходят.
Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает. Буря, скоро грянет буря!
А я хочу покоя, и всё моё окружение и весь социум этого хочет. Тем более, что жизнь то наладилась. Зачем мне бурю желать?
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09.01.2022 18:52 Ответить
ООО.
Как я рад
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09.01.2022 12:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=B_wGqbNKjfQ&t=1s
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09.01.2022 12:53 Ответить
А скільки тисяч невійськових вбито? А Зелоху пофіг, він в домікє, устал і нічєво вам нє должен!
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09.01.2022 12:24 Ответить
как два?а вводили чп -говорили 13 военных погибло.или кацапских военных считать не стоит?
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09.01.2022 12:41 Ответить
Да надо уже в новостях анонсировать: Не влада Казахстану, а Госдура заявила, это по сути уже одно и тоже. Про свою независимость им можно забыть.
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09.01.2022 12:42 Ответить
Шапито. Сами замутили,сами народ спровоцировали,сами помарадёрили,сами устроили "антитеррористическую операцию" а фактически оккупацию, для острастки постреляв недовольных. Спецоперация фсб прошла в штатном режиме.
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09.01.2022 12:43 Ответить
Я думаю что не стоит доверять информации из официальных источников информации Казахстана.
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09.01.2022 12:53 Ответить
Число Вбитих протестувальників мінімізуюють. Недарма морг під охороною "чєловєчков" .
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09.01.2022 12:49 Ответить
Дані МВС країни востаннє публікували 7-го січня. Тоді повідомлялося про загибель 18 силовиків і 26 громадянських осіб. Ще 748 людей, за цією інформацією, отримали поранення.
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09.01.2022 12:55 Ответить
готовьте камазы 200..... зацепили вы казахов... это не прорусские алковатаны и чечены в донецке
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09.01.2022 12:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=B_wGqbNKjfQ&t=1s
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09.01.2022 13:14 Ответить
!!! Обязательно распостроняем !!!
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09.01.2022 13:15 Ответить
 
 