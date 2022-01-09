Власти Казахстана сообщили о гибели двоих и ранении 163 военных в результате беспорядков
Двое военных погибли, 163 были ранены во время беспорядков в Казахстане, сообщил в воскресенье оперативный штаб республики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В целом, по сведениям на 9 января 2022 года, во время мер по обеспечению режима чрезвычайного положения в Вооруженных силах Казахстана погибли два военнослужащих, ранены 163 человека", - говорится в сообщении телеграмм-канала штаба.
Согласно сообщению, подразделения Минобороны Казахстана занимаются обеспечением режима чрезвычайного положения в стране. "В первую очередь была усилена охрана воинских частей, складов оружия и боеприпасов. Это позволило избежать попадания военного вооружения в руки преступников. Ужесточена охрана военных аэродромов, аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения. В ряде регионов экстремисты предпринимали попытки нападения на военные части. Но боевикам не удалось прорваться на военные объекты", – говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье власти крупнейшего города Казахстана Алматы сообщили, что от т.н. бандитских группировок "зачищены" резиденция президента, акимат города, площадь Республики, микрорайон "Думан", район вокруг торгового центра "Карсити", Ауэзовский и Науризбайский районы. "Задержаны около 850 участников террористических атак, мародерства и других преступлений. Изъяты оружие и боеприпасы. Спецоперация в городе продолжается", - сообщили городские власти.
Позже оперативный штаб Казахстана распространил информацию о том, что правоохранительные органы задержали около трех десятков "террористов" в Кызылорде. "В Кызылорде задержаны 27 террористов. Всего в регионе задержаны 225 человек. Заведено 50 уголовных дел. Зарегистрировано девять фактов нарушения режима ЧП", - говорится в сообщении телеграмм-канала штаба.
2 января в городе Жанаозен (Мангистауская область на западе Казахстана) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Они переросли в протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения демонстрантов с силовиками. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. До 19 января на территории страны было введено чрезвычайное положение. 6-7 января беспорядки продолжились, в Алматы и других городах орудовали мародеры. В результате в Казахстан были направлены миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В 2019 73% дійсно голосували за росію.
а почему "2+2=4"?
Войдя в клетку к крокодилу, он тебя рано или поздно сожрёт. А если ещё не сожрал, так только потому что ты ведёшь себя хорошо. Как только ему покажется, что ты ведёшь себя плохо- он тебя сожрёт. Но правила такие("законы"), что в любом случае, оказывать сопротивление крокодилу нельзя. Поэтому будь паинькой, и возможно(!) он тебя не тронет.
-ну это для рабов. Ведь, эти правила писал сам крокодил. Поэтому, войдя в клетку, сразу пытайся его убить всеми возможностями и подручными средствами, а потом ещё сошьёшь из него сумочку. А иначе, он тебя сожрёт, согласно его "законов".
Стихотворение Мартина Нимёллера - пастора, жившего в Германии во время Второй Мировой войны
«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать».
Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает. Буря, скоро грянет буря!
А я хочу покоя, и всё моё окружение и весь социум этого хочет. Тем более, что жизнь то наладилась. Зачем мне бурю желать?
Как я рад