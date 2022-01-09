Власти Казахстана сообщили о гибели двоих и ранении 163 военных в результате беспорядков

Двое военных погибли, 163 были ранены во время беспорядков в Казахстане, сообщил в воскресенье оперативный штаб республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В целом, по сведениям на 9 января 2022 года, во время мер по обеспечению режима чрезвычайного положения в Вооруженных силах Казахстана погибли два военнослужащих, ранены 163 человека", - говорится в сообщении телеграмм-канала штаба.

Согласно сообщению, подразделения Минобороны Казахстана занимаются обеспечением режима чрезвычайного положения в стране. "В первую очередь была усилена охрана воинских частей, складов оружия и боеприпасов. Это позволило избежать попадания военного вооружения в руки преступников. Ужесточена охрана военных аэродромов, аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения. В ряде регионов экстремисты предпринимали попытки нападения на военные части. Но боевикам не удалось прорваться на военные объекты", – говорится в сообщении.

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Ранее в воскресенье власти крупнейшего города Казахстана Алматы сообщили, что от т.н. бандитских группировок "зачищены" резиденция президента, акимат города, площадь Республики, микрорайон "Думан", район вокруг торгового центра "Карсити", Ауэзовский и Науризбайский районы. "Задержаны около 850 участников террористических атак, мародерства и других преступлений. Изъяты оружие и боеприпасы. Спецоперация в городе продолжается", - сообщили городские власти.

Позже оперативный штаб Казахстана распространил информацию о том, что правоохранительные органы задержали около трех десятков "террористов" в Кызылорде. "В Кызылорде задержаны 27 террористов. Всего в регионе задержаны 225 человек. Заведено 50 уголовных дел. Зарегистрировано девять фактов нарушения режима ЧП", - говорится в сообщении телеграмм-канала штаба.

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2 января в городе Жанаозен (Мангистауская область на западе Казахстана) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Они переросли в протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения демонстрантов с силовиками. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. До 19 января на территории страны было введено чрезвычайное положение. 6-7 января беспорядки продолжились, в Алматы и других городах орудовали мародеры. В результате в Казахстан были направлены миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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