За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 10 человек, выявлено 437 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 437 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 338 234), зафиксировано 10 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 297).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

Так, захворіли 265 жінок віком від 18 до 94 років, 156 чоловіків віком від 18 до 87 року, 9 дівчаток від 3 до 16 років і 7 хлопчиків від 11 місяців до 15 років.

Зафіксовано 10 летальних випадків від вірусу (загалом 8 297). Серед них: 4 жінки від 73 до 86 років, 6 чоловіків від 62 до 85 років.

Так, заболели 265 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 156 мужчин в возрасте от 18 до 87 года, 9 девочек от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 11 месяцев до 15 лет.

Зафиксировано 10 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 297). Среди них: 4 женщины от 73 до 86 лет, 6 мужчин от 62 до 85 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 26 больных коронавирусом и 42 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонию.

В то же время 330 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 318 162).

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Подольском (95), Дарницком (85) и Оболонском (66).

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