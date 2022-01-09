Российские войска в зоне ООС с начала суток не нарушали режим прекращения огня

Российские оккупационные войска на востоке Украины с начала суток 9 января не открывали огонь по позициям украинских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"По состоянию на 11 часов утра 9 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими.

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