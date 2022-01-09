Российские войска в зоне ООС с начала суток не нарушали режим прекращения огня
Российские оккупационные войска на востоке Украины с начала суток 9 января не открывали огонь по позициям украинских военных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил в Фейсбуке.
"По состоянию на 11 часов утра 9 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сказано в сообщении.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими.
Топ комментарии
+1 Алексей Вовченко #392976
показать весь комментарий09.01.2022 12:58
+1 Николай Украинец #345545
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+1 Лук
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Українського воїна поранено внаслідок обстрілів військ РФ на Донбасі, за добу - 6 порушень "тиші", - штаб ООС.
09.01.22 08:05
Російські війська у зоні ООС від початку доби не порушували режим припинення вогню.
09.01.22 12:56
в 8 утра 6 обстрелов за сутки, а уже в 13.00 обстрелов нет. Забыли шоле?