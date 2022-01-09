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Новости Война
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Российские войска в зоне ООС с начала суток не нарушали режим прекращения огня

Российские войска в зоне ООС с начала суток не нарушали режим прекращения огня

Российские оккупационные войска на востоке Украины с начала суток 9 января не открывали огонь по позициям украинских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"По состоянию на 11 часов утра 9 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими.

Читайте также: Украинский воин ранен в результате обстрелов войск РФ на Донбассе, за сутки - 6 нарушений тишины, - штаб ООС

обстрел (27129) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+1
Если кацап не врет или не стреляет и убивает , значит он сдох.
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09.01.2022 12:58
+1
Цензор заблокував доступ із-за AdblockPlus. Це тільки в мене чи загалом?
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09.01.2022 13:06
+1
Отключите там временно именно "ЦН"( в настройках), пройдите проверку, включите снова.
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09.01.2022 13:12
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Если кацап не врет или не стреляет и убивает , значит он сдох.
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09.01.2022 12:58 Ответить
Ага. Откуда же у нас каждый день раненные и убитые? Понятно что обстрелы снизились так как Х***ло часть войс перебросило с дамбаса на Казахстан и боится что украинская армия воспользуется моментов и
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09.01.2022 13:02 Ответить
Цензор заблокував доступ із-за AdblockPlus. Це тільки в мене чи загалом?
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09.01.2022 13:06 Ответить
То же самое , пришлось отключить.
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09.01.2022 13:08 Ответить
Отключите там временно именно "ЦН"( в настройках), пройдите проверку, включите снова.
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09.01.2022 13:12 Ответить
Не допомагає. Хвилин за 20 знову заблоковано
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09.01.2022 13:22 Ответить
Я отключил блокировку именно на "ЦН", потом обновил, потом проверку прошёл на ЦН, вошёл на "ЦН", потом включил в расширении снова блокировку "на всех сайтах", и работает как надо.
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09.01.2022 13:26 Ответить
Дякую за підказку. Так і зробив, але за деякий час знову заблоковано
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09.01.2022 13:35 Ответить
У меня ок- без рекламы. Ну может потому что я из другой страны, то пропускается как-то такой фокус? Не знаю.
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09.01.2022 13:37 Ответить
Просто интересно сколько суток в одних сутках, что уже не первый раз ЗЕвласть выдает прямо противоположные заявления в течении дня.

Українського воїна поранено внаслідок обстрілів військ РФ на Донбасі, за добу - 6 порушень "тиші", - штаб ООС.
09.01.22 08:05


Російські війська у зоні ООС від початку доби не порушували режим припинення вогню.
09.01.22 12:56

в 8 утра 6 обстрелов за сутки, а уже в 13.00 обстрелов нет. Забыли шоле?
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09.01.2022 13:56 Ответить
 
 