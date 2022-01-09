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Трагедия с самолетом МАУ в Иране: Посол Моради говорит, что украинские семьи не обращались за компенсацией

Трагедия с самолетом МАУ в Иране: Посол Моради говорит, что украинские семьи не обращались за компенсацией

В иранские компетентные органы пока не поступало никаких обращений от семей граждан Украины, погибших в результате крушения самолета МАУ в небе над Тегераном, относительно компенсации в $150 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНН сообщил посол Исламской Республики Иран в Украине Манучехр Моради.

"Относительно того, какое количество семей получило указанную сумму, у меня нет точных данных, поскольку этот процесс продолжается, однако мне известно, что некоторые получили эту сумму. Относительно украинских семей, ни одна из них пока не обращалась", - сказал посол.

Дипломат отметил, что правительством Ирана была определена сумма в размере 150 тыс. долларов, руководствуясь принципом доброй воли и правилом ex gratia, то есть милосердного отношения к семьям жертв.

По его словам, при Министерстве путей и городского развития страны создан штаб, ответственный за выплаты семьям погибших, без учета их гражданства.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело об уничтожении самолета МАУ.

авиакатастрофа (1722) Иран (1795) компенсации (480) МАУ (330) Манучехар Моради (1)


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Топ комментарии
+15
А в это время, ничтожество на лыжах катается.
Ему по..уй и кацапские войска на границе и годовщина трагедии над Ираном и события в Казахстане.
Только жрать и срать!
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09.01.2022 13:47
+11
Чем отличается государственный деятель от ничтожества - тем что он продавливает свои решения в интересах страны, а не трындить что попало на камеру, а потом хоть трава не расти. Помнится зелик тогда высылал 40 экспертов в Иран, тряс кулаками мол заставим Иран выплатить компенсации! А по факту, Иран говорит "мы не получали обращений о компенсациях", иными словами - Украина иди на ... И зеля как гарант ничего не может им сделать. Вот истинная цена ему, какой-то послишка послал его подальше и ему ничего не будет за это
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09.01.2022 14:05
+7
В этой истории очень ясно и прозрачно видно наплевательское отношение украинской власти к судьбе простых украинцев. Власть презирает и ненавидит свой народ, которому они должны служить - это и есть сегодняшняя реальность , с которой нам надо что-то делать.
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09.01.2022 14:03
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Вот зря персы так плотно с кацапами общаются , они то же начали трендеть чаще чем дышать.
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09.01.2022 13:36 Ответить
А в это время, ничтожество на лыжах катается.
Ему по..уй и кацапские войска на границе и годовщина трагедии над Ираном и события в Казахстане.
Только жрать и срать!
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09.01.2022 13:47 Ответить
чурбан свино рылое
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09.01.2022 13:48 Ответить
короче судя по мути компенсация уже нашла инвест няню
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09.01.2022 13:55 Ответить
В этой истории очень ясно и прозрачно видно наплевательское отношение украинской власти к судьбе простых украинцев. Власть презирает и ненавидит свой народ, которому они должны служить - это и есть сегодняшняя реальность , с которой нам надо что-то делать.
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09.01.2022 14:03 Ответить
Канадцы требуют по миллиону , и получат.Потому что там работают над этим вопросом. А тут предлагают 150к, да еще ходи и проси. А правители наши куршавелят. Всё что нужно знать об отношении украинских чинуш к своему наріду.
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09.01.2022 14:27 Ответить
вы забываете про налоги...... отдать с 150 штук долларов - бубочке на туалет и кокс нада 35% и еще подать декларацию и чтобы тебя потом наша налоговая бандитская служба по второму кругу не обкорнала...
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09.01.2022 14:43 Ответить
Чем отличается государственный деятель от ничтожества - тем что он продавливает свои решения в интересах страны, а не трындить что попало на камеру, а потом хоть трава не расти. Помнится зелик тогда высылал 40 экспертов в Иран, тряс кулаками мол заставим Иран выплатить компенсации! А по факту, Иран говорит "мы не получали обращений о компенсациях", иными словами - Украина иди на ... И зеля как гарант ничего не может им сделать. Вот истинная цена ему, какой-то послишка послал его подальше и ему ничего не будет за это
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09.01.2022 14:05 Ответить
а десь , в цей час де не керує ОПою, лідер Всесвіту та 73% Зе!Бень, що доповзли до волеГ+Гадящі тольконеПорошенко:
https://www.dw.com/uk/zbyttia-litaka-mau-kanada-postanovyla-vyplatyty-75-milioniv-yevro-kompensatsii/a-60323999 Збиття літака МАУ: Канада постановила виплатити 75 мільйонів євро компенсацій://www.dw.com/uk/zbyttia-litaka-mau-kanada-postanovyla-vyplatyty-75-milioniv-yevro-kompensatsii/a-60323999
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09.01.2022 15:38 Ответить
Я ничуть не удивлюсь, если в следующем интервью этот лицемерный Масловский посол скажет что мол «украинские семьи даже довольны и горды тем что их родных умертвили великие Стажи исламской революции (КСИР - корпус стражей исламской революции, что то на манер рашистскогокгб/фсб)». Гандон он а не посол, гнать его надо из Украины!
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09.01.2022 14:07 Ответить
Вот чтобы я сделал после такого заявления посла. 1) Немедленно объявить его персоной нон-грата 2) Внести в Раду проект о разрыве дипотношений с Ираном 3) Упаковать пачками иранских студентов из Мединститута и КПИ и начать их депортацию. СВОИ ИНТЕРЕСЫ НАДО ОТСТАИВАТЬ, а не клянчить по миру с протянутой рукой. Но блин, кому это я - там же клипы и видосики заходят...!
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09.01.2022 14:12 Ответить
Ну нифига се. Это у вас должен быть список пострадавших! Это вы дуримары должны искать и компенсировать. А не пострадавшие должны вам пороги отбивать....
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09.01.2022 14:17 Ответить
Персы уже заплатили по 150 тыс дол за каждого погибшего украинца правительству России. Они в географии слабо разбираются....
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09.01.2022 15:01 Ответить
Пророк наверное запрещает выплату компенсаций жертвам терактов
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09.01.2022 15:09 Ответить
 
 