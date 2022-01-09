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Кыргызстан направил ноту Казахстану в связи с задержанием своего гражданина: У нас нет террористов. Соседям нужно менять риторику

Кыргызстан направил ноту Казахстану в связи с задержанием своего гражданина: У нас нет террористов. Соседям нужно менять риторику

Власти Киргизии направили ноту в Казахстан в связи с задержанием киргизского гражданина Викрама Рузахунова, обвиненного в участии в беспорядках.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчибек Ташиев заявил в воскресенье журналистам.

"Ни один террорист не перешел в Казахстан через территорию Кыргызстана. В Кыргызстане нет террористов, если они окажутся, будут приняты меры в соответствии с нашим законодательством", - сказал он.

По его словам, в Казахстане после беспорядков задержаны граждане Кыргызстана, однако официальной информации от власти соседней страны не поступало. "Наши граждане работают в Казахстане. Среди них могут быть задержанные, но официальной информации мы не получили от Казахстана. Мы не знаем имен задержанных", - подчеркнул Ташиев.

Глава ГКНБ добавил, что для Кыргызстана события в Казахстане не представляют угрозы. "Приняты все меры безопасности. Никакой опасности для Кыргызстана нет, несмотря на то, что Алматы находится достаточно близко, и деструктивные силы могут попытаться попасть в Кыргызстан", - заявил Ташиев.

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Он подчеркнул, что кыргызский джазмен Викрам Рузахунов, о задержании которого сообщили казахские СМИ, не является террористом.

"Он добродетельный человек, и он не террорист. Нас задело то, что пишут СМИ Казахстана. Мы направили туда всю нужную информацию. Он мог оказаться не в то время и не в том месте. Информация гостелеканала Казахстана неправильна. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме – это неправильно", – сказал Ташиев.

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О том, что погромы в Казахстане устроили граждане других государств, заявляли власти страны. 7 января в обращении к нации президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что виновниками беспорядков оказались "вооруженные и подготовленные бандиты как местные, так и иностранные".

В твиттере Токаев написал, что их было не менее 20 тысяч, и они пытались атаковать Алматы не менее шести раз. "Они убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили магазины, насиловали женщин. На мой взгляд, с террористами не может быть переговоров, мы должны убить их", - говорилось в твите. Однако позже это сообщение было удалено из твиттера Токаева.

Казахстан (781) Кыргызстан (260)


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Топ комментарии
+23
5 тисяч вже арештували. Залишилось ще 15 тис. Це робиться просто: ловиш на вулицях та магазинах людей, катуєш струмом (або стромляєш у сраку швабру, чи поліцейський кийок) і маєш потрібну кількість. Лукашенко може проконсультувати, він знаний проктолог.
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09.01.2022 14:02
+20
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09.01.2022 14:59
+19
Потрібно ж пояснити, де взялося 20 тисяч боєвиків.
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09.01.2022 13:54
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Потрібно ж пояснити, де взялося 20 тисяч боєвиків.
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09.01.2022 13:54 Ответить
Очевидно, что кремлёвские гопники сейчас в дикой прострации. Они суматошно послали своих карателей на усмирение территории, которую до сих пор считают своей колонией. Причём, так как они являются известными шовинистами, то для них, если народные протесты происходят в "подконтрольном" Казахстане, - это "орудуют исламисты", а в Украине за свободу своей страны исключительно "бесчинствуют бендеровцы". То, что по указанию мафиозно-фашистского режима Кремля в Казахстан срочно были направлены каратели на защиту другого, вассального, мафиозного режима, это ещё раз подчёркивает, что Россия ныне, как, впрочем, и долгими веками ранее является зоной. Зоной, в которой население - это бесправные, запуганные зэки, только эта зона периодически бывает или простой русской зоной, с насилием швабрами в задний проход, или скатываются до натуральных живодёрских концлагерей, как было при ГУЛАГе
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09.01.2022 14:22 Ответить
На одного хоть Х..ленка из Парашки Казахстан укажет пальцем как терорист??! Уверен на 100% что вы шо это же МЫРОТВОРЦЫ....хотя уверен что за всей аферой по цепочке в конце видны ушки Путененка..придурка.... который сам не живет и иным не дает ...и Бог как то не торопится его вызвать к себе на беседу..
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09.01.2022 15:01 Ответить
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09.01.2022 14:59 Ответить
5 тисяч вже арештували. Залишилось ще 15 тис. Це робиться просто: ловиш на вулицях та магазинах людей, катуєш струмом (або стромляєш у сраку швабру, чи поліцейський кийок) і маєш потрібну кількість. Лукашенко може проконсультувати, він знаний проктолог.
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09.01.2022 14:02 Ответить
зараз скажуть що терористи були з
Киргизстану,і туда ще введуть війска)))
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09.01.2022 14:07 Ответить
Ні, Киргизстан сам послав каральні загони до Казахстану. Минулий президент Киргизтану, той якого вигнали, хотів прибрати російську базу з країни.
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09.01.2022 16:52 Ответить
***** можна поздоровити. З три дні знищена 7 по площі держава світу.
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09.01.2022 14:07 Ответить
Не ***** поздоровити, а від США -"фейспалм". Після Афганістану щось явно йде не так.
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09.01.2022 14:18 Ответить
Так надавати вамзброю чи ні?!
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09.01.2022 14:19 Ответить
Байден-ти чи що?
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09.01.2022 14:34 Ответить
Засунь собі в дупу!!!

Провокатор з мордору...
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09.01.2022 16:30 Ответить
На Рамблері кацапня верещить що це бандерівці прибули з України. З візитками Яроша.
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09.01.2022 14:08 Ответить
До речі: від Луганська до західного Казахстану десь 500 км, а від Києва до Луганська 800...
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09.01.2022 14:24 Ответить
та да...а там вплавь через каспий
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09.01.2022 14:26 Ответить
по любому без арестованных аналогичных этому киргизу украинцев не обойдётся.
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09.01.2022 14:30 Ответить
Який Каспій - подивіться на карту: степом 500 км...
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09.01.2022 14:35 Ответить
так они на байконур пробираются,или в жанаозын провокации устраивать?
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09.01.2022 14:37 Ответить
Я просто про відстань між крайньою східною точкою України і крайньою західною точкою Казакстану. І про те, що це все, насправді, дуже близько від нас. І що ФСБ може намалювати будь яку версію: наприклад про рейд 20 тисяч біндєровцев степами Калмикії в Західний Казакстану? Фантастика? - Так усі події на протязі останніх 8 років у 2012 мені видавалися б фантастикою...
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09.01.2022 14:44 Ответить
Не "у нас таких нет",а "ихтамнет". Ну прям как маленький.)
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09.01.2022 14:14 Ответить
Насколько я понял власть Казахстана не называет его террористом. Они хотят показать, что для участия в этих событиях нанимали людей.
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09.01.2022 14:20 Ответить
по странной случайности набирали так чтобы они не могли друг с другом разговаривать - по 1 человеку из разных стран - один узбек, другой таджик, трети киргиз.
бред. шито белыми нитками.
абсолютно случайных людей наловили и пытками заставляют признаваться в чем им нужно.
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09.01.2022 19:17 Ответить
Токаєв брехлива комуняцька шльондра як і вся комуна.
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09.01.2022 14:20 Ответить
він вже забув що це таке - він вже одноосібним Ханом стае ...
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09.01.2022 14:26 Ответить
Він був є і буде півнем у курятнику *****, як лука-дояр і пашінян.
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09.01.2022 14:32 Ответить
не зовсім так - та і срав він на це все ....- життя одне і коротке ....- а зараз він стае ОДНООСІБНИМ Ханом у Казахстані - Назарбаева та його "сімю" він посунув ... - це реалії...
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09.01.2022 14:39 Ответить
***** посунув назарбаєва і поставив свого наглядача як і скрізь де він має свою військову присутність.Тепер левова частина буде не назарбаєва а *****.
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09.01.2022 14:51 Ответить
Сценарий класический,ищут внешнего врага чтоб оправдать убийство своего народа.Хотя и без ,,казахо-титушек,,не обошлось.В 2014-м в Украине тоже прошла Революція Гідності но почему-то никто не уничтожал ни имущество граждан ни имущество Киева хотя провокаторы-титушки от правительства Януковича пытались это сделать но были присечены митингующими и борющимися из властью.
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09.01.2022 14:20 Ответить
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09.01.2022 14:21 Ответить
надеюсь, теперь до всех украинцев дошло, КАКОЙ участи избежала Украина?
вот вам пожалуйста - прямая интервенция сначала в Беларусь, теперь в Казахстан...
То, что чуть не сделал Янукович.
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09.01.2022 19:18 Ответить
московітам які вибивали покази , пофіг кого катувать ......
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09.01.2022 14:21 Ответить
Ну это показушное признание и есть чистейшая провокация кремлевских политолухов.Специально закинули видео ИЗВЕСТНОГО киргиза,...Цель же ясна .....чтобы вбить клина между казахами и киргизами.А сами в сторонке постоят,потом разрулят или ещё масла в огонь по ситуации.Старо как мир но люди ведутся.
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09.01.2022 14:34 Ответить
ну ща ***** еще весь одкб между собой перессорит. в шымкент наверняка понаехалов из узбекистона навезли.там и на самолет не надо билетов покупать-можно в маршрутку усадить-и нормалек.
рукожопы в своем репертуаре
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09.01.2022 14:25 Ответить
Сказали вам террорист значит террорист и мальчика в трусиках распял на площади, Скабеева подтвердит!😁
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09.01.2022 14:29 Ответить
не было террористов? будут!
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09.01.2022 14:35 Ответить
ой как невдобно получилось... не того террористом назначили...не с того чиста/сердешные показания выбили )))
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09.01.2022 14:39 Ответить
Тепер і в Киргизії "появилмся" беньдєровци.)))
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09.01.2022 15:17 Ответить
Он добродетельный человек, и он не террорист.
Как раз в Зазеркалье Мордора,добродетель и есть основа террора и угроза режиму.
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09.01.2022 15:55 Ответить
Эко как грозно !?? Своих не позволим и баста! А где толкаеву найти этих "зарубежных террористов" ежели вокруг одно ОДКБ ? Надо же миру предъявить злодеев..... Ох,как не просто найти американско-украинский след ...Но, найдут.
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09.01.2022 17:37 Ответить
" у зверненні до нації президент Казахстану Касим-Жомарт , що винуватцями заворушень виявилися "озброєні та підготовлені бандити, як місцеві, так і іноземні".

Он забыл добавить, что правительство, вернее его спецслубы для того и выпустило их из тюрем, чтобы "Вони вбивали поліцейських та молодих солдатів, підпалювали адміністративні будівлі, грабували магазини, ґвалтували жінок."
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09.01.2022 19:27 Ответить
 
 