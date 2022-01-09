Кыргызстан направил ноту Казахстану в связи с задержанием своего гражданина: У нас нет террористов. Соседям нужно менять риторику

Власти Киргизии направили ноту в Казахстан в связи с задержанием киргизского гражданина Викрама Рузахунова, обвиненного в участии в беспорядках.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчибек Ташиев заявил в воскресенье журналистам.

"Ни один террорист не перешел в Казахстан через территорию Кыргызстана. В Кыргызстане нет террористов, если они окажутся, будут приняты меры в соответствии с нашим законодательством", - сказал он.

По его словам, в Казахстане после беспорядков задержаны граждане Кыргызстана, однако официальной информации от власти соседней страны не поступало. "Наши граждане работают в Казахстане. Среди них могут быть задержанные, но официальной информации мы не получили от Казахстана. Мы не знаем имен задержанных", - подчеркнул Ташиев.

Глава ГКНБ добавил, что для Кыргызстана события в Казахстане не представляют угрозы. "Приняты все меры безопасности. Никакой опасности для Кыргызстана нет, несмотря на то, что Алматы находится достаточно близко, и деструктивные силы могут попытаться попасть в Кыргызстан", - заявил Ташиев.

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Он подчеркнул, что кыргызский джазмен Викрам Рузахунов, о задержании которого сообщили казахские СМИ, не является террористом.

"Он добродетельный человек, и он не террорист. Нас задело то, что пишут СМИ Казахстана. Мы направили туда всю нужную информацию. Он мог оказаться не в то время и не в том месте. Информация гостелеканала Казахстана неправильна. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме – это неправильно", – сказал Ташиев.

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О том, что погромы в Казахстане устроили граждане других государств, заявляли власти страны. 7 января в обращении к нации президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что виновниками беспорядков оказались "вооруженные и подготовленные бандиты как местные, так и иностранные".

В твиттере Токаев написал, что их было не менее 20 тысяч, и они пытались атаковать Алматы не менее шести раз. "Они убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили магазины, насиловали женщин. На мой взгляд, с террористами не может быть переговоров, мы должны убить их", - говорилось в твите. Однако позже это сообщение было удалено из твиттера Токаева.